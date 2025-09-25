ANUNȚ
Acum 10 minute
06:40
Horoscop joi, 25 septembrie 2025
Acum 30 minute
06:30
ANUNȚ
Acum 12 ore
18:40
„Bartók la Sfântu Gheorghe” – suită de concerte dedicată compozitorului
18:20
Peste 1.000 de persoane din mediul rural vor beneficia de testări şi controale medicale gratuite
Acum 24 ore
17:30
Zăbrătău: lemn confiscat după depistarea unui transport ilegal
17:00
Câine cu urechile cupate, descoperit de polițiști. A fost deschis dosar penal
15:00
Autoturism răsturnat în apropiere de Valea Crișului: șoferița și pasagerul au fost...
15:00
Accident pe DN 11, lângă Ozun: șofer rănit după ce mașina sa staționată a fost acroșată
14:00
Mai puţin de 10% din avizele de specialitate emise în judeţul Covasna vizează restaurarea...
13:40
Amenințări la adresa școlilor din județul Covasna: avem sau nu motive de îngrijorare?
11:40
Mesaj de amenințare către școli, și în județul Covasna
07:10
„Unde e cardul TEGA?”: Aplicația eco-insulelor de la Sfântu Gheorghe funcționează doar pe...
07:00
Mituri și adevăruri despre diabet, cu dr. Kicsi Matyus Ildikó
07:00
Cip avem, cititoare nu: soluția de avarie pentru noile cărți de identitate
07:00
Raliul Brașovului ajunge în premieră și la Târgu Secuiesc
07:00
Rita Bács: „Întotdeauna ieșim în evidență din mulțime, alegerea noastră e cum o facem”
06:50
Se mai fac sau nu buletine vechi? Răspunsul oficial de la SPCJEP Covasna
06:50
Ce au în comun arta și zacusca? Află la Noaptea Albă a Galeriilor din Sfântu Gheorghe
Ieri
06:40
Horoscop miercuri, 24 septembrie 2025
06:30
Comunicat de presă privind demararea proiectului „Un pas în carieră pentru tinerii din Covasna...
23 septembrie 2025
18:50
Reforma administraţiei este necesară, dar trebuie adaptată realităţilor, spune prefectul...
18:30
În judeţul Covasna a început verificarea construcţiilor hidrotehnice de apărare contra...
18:00
41 de permise reținute în cadrul acțiunii „ROADPOL Safety Days”
15:40
Șofer din Poian, prins băut la volan și scos din trafic de polițiști
15:30
Șofer fără permis, beat și la volanul unui tractor neînmatriculat, reținut de polițiști
07:10
Tapi: „Sunt gata să fiu cățelul tău preferat”
07:00
Tot mai mulți copii din Őrkő merg zilnic la grădiniță și școală cu Pedibus
07:00
A început săptămâna turismului la Covasna
07:00
Elevii de la Liceul Economic „Berde Áron”, lecție de responsabilitate la Let’s Do It,...
06:50
Opt câini eutanasiați la Câmpul Frumos: respectarea legii sau cruzime?
06:50
Acțiune a polițiștilor pentru protecția animalelor la un concurs de tracțiune cu cai
06:50
Fermierii trebuie să semneze cererile de plată pentru Campania 2025 până la 30 septembrie (APIA)
Mai mult de 2 zile în urmă
06:40
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului...
06:40
Horoscop marți, 23 septembrie 2025
06:30
ANUNŢ
22 septembrie 2025
19:30
Poliţia, sesizată în legătură cu eutanasierea a opt câini din Adăpostul Public de la Câmpul...
18:30
Sepsi-SIC a înfiinţat o secţie de triatlon; Deák Zsombor va reprezenta clubul
17:00
Doi șoferi prinși băuți la volan în weekend, la Sfântu Gheorghe
16:30
Accident la Ojdula: mașină izbită de un cap de pod
16:20
Accident cu patru mașini la Chichiș
16:10
Barcani: un șofer a intrat cu mașina în stâlp
16:00
Accident rutier la Olteni: un cursant de școală auto cu alcoolemie de 0,48 mg/l a lovit un stâlp
12:30
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
12:30
Comunicat de presă privind demararea proiectului „A.C.C.E.P.T. – Accesibilitate pe piața...
12:30
Comunicat de presă privind demararea proiectului „Oportunități integrate pentru accesul...
06:50
BABY FEVER, pentru prima dată la Sfântu Gheorghe
06:40
Horoscop luni, 22 septembrie 2025: Soarele în Balanță
06:30
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
21 septembrie 2025
18:50
Patru mașini implicate într-un accident, în Chichiș
08:00
„Pentru fiecare preparat trebuie să știm să alegem soiul de cartof potrivit”
