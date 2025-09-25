Expoziție șocantă la Londra. Designerii au adus rochii din gunoaie, împodobite cu peturi, linguri și cristale bizare
StirileProtv.ro, 25 septembrie 2025 07:50
Creatori de modă din toată lumea au venit la Londra pentru a realiza o expoziție de-a dreptul bizară. Au creat o colecție de haine din deșeuri, printre care peturi sau obiecte din bucătărie ce nu mai erau de folos.
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
08:10
De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România # StirileProtv.ro
Liderul mercenarilor români din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lui februarie, a fost prins în Dubai, potrivit unor surse.
08:10
Antiinflamatoarele pot crește riscul de arsuri solare și afecta flora intestinală. Recomandările medicilor # StirileProtv.ro
Când luăm antiinflamatoare, avem nevoie și de creme de fotoprotecție. Dacă luați tratamente antirăceală este important să folosiți și creme de protecție solară, deoarece veți atrage mai multe raze ultraviolete.
Acum 30 minute
08:00
Schemă uriașă de evaziune fiscală, descoperită în Timiș. Șoferi de ride-sharing, plătiți „la negru” ani de zile # StirileProtv.ro
O schemă uriașă de evaziune fiscală în transportul de tip ride-sharing a fost descoperită de polițiștii din Timiș.
08:00
Obama critică dur afirmațiile lui Trump despre paracetamol și autism. Le numește o violență împotriva adevărului # StirileProtv.ro
Barack Obama a declarat că afirmaţiile lui Donald Trump care leagă paracetamolul de autismul la sugari sunt „o violenţă împotriva adevărului” care ar putea dăuna femeilor însărcinate dacă acestea ar fi prea speriate să ia analgezice.
07:50
Un vortex polar se apropie de România. Temperaturile scad chiar și cu 10 grade. Ploi abundente și vânt în toată țara # StirileProtv.ro
Temperaturile vor scădea în următoarele zile chiar și cu 10 grade, din cauza unei mase de aer rece venită din zona polară. În același timp, un ciclon format în Marea Mediteraneană se apropie de România. Ar putea aduce ploi abundente și vânt puternic.
07:50
Expoziție șocantă la Londra. Designerii au adus rochii din gunoaie, împodobite cu peturi, linguri și cristale bizare # StirileProtv.ro
Creatori de modă din toată lumea au venit la Londra pentru a realiza o expoziție de-a dreptul bizară. Au creat o colecție de haine din deșeuri, printre care peturi sau obiecte din bucătărie ce nu mai erau de folos.
07:50
Academia Națională de Muzică din Cluj are un campus modern după patru ani de lucrări. Cum arată # StirileProtv.ro
După patru ani de șantier a fost inaugurat noul sediu al Academiei de Muzică din Cluj-Napoca. În campusul generos, există acum și o sală de concerte cu 1.000 de locuri.
07:50
BCE recomandă păstrarea numerarului acasă: „Moneda fizică oferă utilitate psihologică și practică în crize” # StirileProtv.ro
Un studiu al Băncii Centrale Europene subliniază importanța bancnotelor ca mijloc de plată esențial când metodele digitale devin indisponibile.
Acum o oră
07:30
POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia # StirileProtv.ro
Partidul pro-european PAS al Maiei Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin decisiv pentru viitorul pro-european al Moldovei, în contextul acuzațiilor de amestec masiv al Rusiei, notează POLITICO.
07:30
Trump, acuzații către „democrații de stânga radicală" după atacul asupra centrului Imigrărilor din Dallas # StirileProtv.ro
Un bărbat înarmat cu pușcă a deschis focul asupra unei clădiri publice, ucigând o persoană și rănind alte două, înainte de a se sinucide la sosirea poliției. Președintele SUA a luat atitudine.
07:30
Prima mamografie este decisivă. Mortalitatea este cu 40% mai mare la femeile care o omit - Studiu # StirileProtv.ro
Femeile care nu fac primul examen de depistare a cancerului de sân au un risc mult mai mare de a muri din cauza acestei boli 25 de ani mai târziu, comparativ cu cele care îl fac, potrivit unui studiu.
07:30
Trump nu a glumit după incidentele de la sediul ONU. Liderul SUA crede că a fost o „triplă sabotare”. Ce i s-a întâmplat # StirileProtv.ro
Donald Trump a cerut miercuri ca ONU să deschidă imediat o „anchetă” după „tripla sabotare” de care susţine că a fost victima cu o zi înainte, cu ocazia discursului său în faţa Adunării Generale a Naţiunilor Unite.
07:30
Vremea azi, 25 septembrie. Temperaturile scad în toată țara. Vin ploi, vânt puternic și chiar ninsori la munte # StirileProtv.ro
Se răcește simțitor în cea mai mare parte a țării. Vor fi doar 11 grade în nordul Moldovei și cel mult 25 de grade în Banat. Se anunță o zi mohorâtă, cu ploi în multe zone din vest, în nord și în centru și condiții de ninsoare în zonele înalte de munte.
07:20
Sorin Grindeanu exclude varianta ca PSD să dea premierul până în 2027: „Aşa scrie în protocol” # StirileProtv.ro
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a respins varianta ca social democraţii să facă un guvern cu AUR, menţionând că guvernul actual va „prinde martie 2027”.
07:20
Aeroporturi din Danemarca, survolate din nou de drone necunoscute. Autoritățile au fost nevoite să închidă unul temporar # StirileProtv.ro
Drone de origine necunoscută au fost identificate în noaptea de miercuri spre joi deasupra a patru aeroporturi daneze, provocând închiderea unuia dintre ele timp de câteva ore, a indicat poliţia, scrie AFP, preluat de News.ro.
Acum 2 ore
07:10
Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă # StirileProtv.ro
Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost convocată, joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe agendă se află procedurile de doborâre a dronelor intrate în spațiul aerian și stabilirea celor care pot aproba astfel de măsuri.
Acum 12 ore
23:10
Tanczos Barna: România plătește anul acesta pentru dobânzi 51 de miliarde de lei, un record istoric # StirileProtv.ro
România are de plătit anul acesta dobânzi în valoare totală de 51 de miliarde de lei, suma reprezentând, potrivit vicepremierului Tanczos Barna, ”un record istoric”.
23:10
MAE rus l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova, după refuzul Chișinăului de a acredita observatori ruși la alegeri # StirileProtv.ro
Ministerul rus de Externe a anunţat miercuri că l-a convocat pe ambasadorul Moldovei pentru a protesta faţă de refuzul ţării de a acredita reprezentanţii ruşi ca observatori la alegerile parlamentare, relatează Reuters.
23:00
O vânzătoare din Roman caută o clientă pentru a-i înapoia bani. ”Mi-ați dat cu 100 de lei mai mult” # StirileProtv.ro
O vânzătoare din Roman caută prin intermediul rețelelor sociale o clientă, pentru a-i înapoia bani. ”Mi-ați dat cu 100 de lei mai mult”, scrie femeia într-un mesaj care a devenit viral.
22:40
A fost descoperit primul tratament împotriva Huntington, una dintre cele mai cumplite boli cunoscute # StirileProtv.ro
Cercetători din trei țări au descoperit primul tratament capabil să încetinească progresia bolii Huntington, una dintre cele mai cumplite maladii cunoscute.
22:40
Lavrov i-a declarat lui Rubio că Europa şi Ucraina sunt responsabile de prelungirea conflictului # StirileProtv.ro
Serghei Lavrov a declarat miercuri în cursul întrevederii cu secretarul de stat american, Marco Rubio, că ţările europene şi Kievul sunt responsabile de prelungirea conflictului din Ucraina, a declarat ministerul său, relatează AFP.
22:40
Dr. Flavia Groşan, sub anchetă disciplinară: acuzații de fake news privind vaccinurile și declarații noi despre tratamente # StirileProtv.ro
Colegiul Medicilor din România a precizat, miercuri, că ancheta disciplinară în cazul medicului pneumolog Flavia Groşan, declanşată după ce aceasta a postat un fake news este în desfăşurare, fiind aşteptat un punct de vedere din partea medicului.
22:30
„Vârsta digitală de majorat”. Ursula von der Leyen susține introducerea unei vârste minime pentru accesul la rețelele sociale # StirileProtv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat sprijinul pentru introducerea unei vârste minime de acces la rețelele sociale, în contextul unei preocupări tot mai mari față de siguranța copiilor în mediul online.
22:10
Acord între România și Ucraina pentru ajutor reciproc în caz de situații de urgență. ”Are ca scop salvarea de vieți omenești” # StirileProtv.ro
Guvernul va ratifica joi Acordul între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor situaţiilor de urgenţă, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2024.
22:00
Horoscop 25 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are o reușită pe plan financiar # StirileProtv.ro
Horoscop 25 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. O să avem mai mult spor în formulă de echipă și dăm greutățile jos de pe umeri. Ne mai și relaxăm.
21:40
UE recunoaște că acordul comercial cu Trump nu va respecta pe deplin regulile comerțului global # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană recunoaște că acordul comercial încheiat cu Statele Unite nu se va transforma într-un parteneriat cuprinzător și reciproc, care să respecte regulile comerțului global.
21:30
Cercetătorii din SUA au descoperit cheia prevenirii unei complicaţii frecvente a transplantului de ficat # StirileProtv.ro
Cercetătorii americani ar fi găsit o metodă de a crește rata de succes a transplantului hepatic, potrivit unui studiu pe șoareci citat de Reuters.
21:30
Incidente grave la meciul de futsal România-Ungaria, de la Craiova. Amănuntul de la care au izbucnit violențele # StirileProtv.ro
Meciul de futsal dintre România și Ungaria, desfășurat la Craiova cu o miză uriașă pe masă – calificarea la Campionatul European 2026- a fost întrerupt timp de 45 de minute în urma violențelor stârnite de ultrașii craioveni.
21:10
Nicuşor Dan: Alegerile parlamentare din R. Moldova reprezintă un moment crucial. De votul vostru depinde viitorul vostru # StirileProtv.ro
Alegerile parlamentare din Republica Moldova care vor avea loc duminică reprezintă "un moment crucial" pentru viitorul cetăţenilor săi, a transmis, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan.
20:50
Nigel Farage îi acuză pe migranții legali est-europeni că mănâncă lebedele din Londra # StirileProtv.ro
Nigel Farage, liderul naționalist Reform UK favorit în toate sondajele de opinie din Marea Britanie, i-a acuzat pe migranții legali est-europeni că mănâncă lebedele din Londra. Farage a promis anterior că va deporta inclusiv migranții legali din Anglia.
20:30
Un control de rutină efectuat în Suceava la un autoturism înmatriculat în Ucraina a dus la o descoperire surprinzătoare. FOTO # StirileProtv.ro
Polițiștii de frontieră suceveni au descoperit 395 de monede vechi și 25 de medalii ascunse într-un autoturism, într-un control de rutină la PTF Siret.
20:30
Iranul de la tribuna ONU: ”Nu am căutat niciodată şi nu vom căuta niciodată să fabricăm o bombă atomică” # StirileProtv.ro
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a dat asigurări miercuri, la tribuna ONU, că Iranul nu vrea să se doteze cu arma nucleară, respingând astfel acuzaţii ale Occidentului în acest sens.
20:20
Un atac rusesc cu rachete asupra unei baze militare de instrucţie în Ucraina a provocat miercuri victime în rândul soldaţilor ucraineni, a anunţat armata ucraineană, potrivit agenţiilor DPA şi EFE.
20:10
Controlorii Societății de Transport București (STB) vor avea uniforme noi. Cum arată acestea | FOTO # StirileProtv.ro
Controlorii Societăţii de Transport Bucureşti (STB) vor avea uniforme noi, transmite primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
20:10
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: De la 1 octombrie, transparenţa nu mai e opţională pentru spitale # StirileProtv.ro
Managerii de spitale publice au obligaţia de a publica periodic, din 1 octombrie, pe site-urile unităţilor sanitare, date despre activitatea acestora.
19:50
Poliția din Chișinău a descoperit 200 de buletine de vot care erau deja ștampilate în favoarea blocului Alternativa # StirileProtv.ro
Cu doar patru zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, poliția din Chișinău a descoperit 200 de buletine de vot deja ștampilate la o tipografie din Capitală. Toate aveau ștampila „Votat" pe blocul „Alternativa".
19:50
Zelenski avertizează: „Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina” # StirileProtv.ro
„Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina”. Este apelul lui Volodimir Zelenski de la tribuna ONU, care a vorbit după o schimbare majoră de poziție a președintelui american.
19:50
Premierul confirmă: România pregătește listarea pe bursă a unor pachete minoritare la companii strategice # StirileProtv.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat miercuri că listarea la bursă a unor pachete minoritare la companiile de stat este unul din jaloanele pe care România şi le-a asumat prin PNRR, precizând că vor fi listate cu siguranţă companii.
19:40
Lege nouă pentru spitale, în memoria Alexandrei, gravida care a murit după ce a strigat după ajutor o noapte întreagă # StirileProtv.ro
Butoanele de panică de la patul fiecărui pacient devin obligatorii în toate spitalele de stat sau private.
19:40
Putin transmite că e obligat să continue războiul din Ucraina și mărește taxele pentru a-l finanța. ”Continuăm operațiunea” # StirileProtv.ro
Vladimir Putin a transmis că războiul din Ucraina va continua ”pentru viitorul” țării, în timp ce pregătește o majorare a TVA-ului de la 20 la 22%, menită să-i aducă mai mulți bani din partea rușilor de rând pentru finanțarea armatei.
19:40
Radu Jude este celebrat timp de trei săptămâni la Paris. „Am avut mari emoții la vizionarea acestui film” # StirileProtv.ro
Recunoaștere europeană pentru regizorul român Radu Jude. Centrul „Pompidou” din Paris i-a dedicat o retrospectivă, eveniment extrem de important pentru un cineast.
19:30
Legiuitorii înăspresc regulile pentru trotinetele electrice. Peste 1.000 de accidente în acest an și șapte decese # StirileProtv.ro
Accidentele tot mai grave și mai dese în care sunt implicate trotinetele electrice ar putea atrage noi reguli. Potrivit unor modificări legislative propuse în Parlament, copiii le-ar putea folosi de la 16 ani, nu de la 14, ca în prezent.
19:20
Potra, prins în Dubai cu ajutorul agențiilor internaționale. Cum ar putea fi extrădat complicele lui Călin Georgescu # StirileProtv.ro
Liderul mercenarilor din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lunii februarie, a fost prins în Dubai.
19:20
Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă Republica Moldova. Rusia încearcă să îi facă ce Iranul a făcut Libanului # StirileProtv.ro
Europa nu-şi poate permite ca Republica Moldova să intre în orbita Rusiei, declară miercuri, la tribuna ONU, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.
19:20
Uniunea Europeană va propune aplicarea unor tarife petrolului din Rusia, pe fondul presiunilor președintelui Donald Trump # StirileProtv.ro
Comisia Europeană lucrează la o nouă propunere de impunere a unor tarife asupra petrolului rusesc care încă intră pe piața unică prin Ungaria și Slovacia.
19:20
Răsturnare de situație în scandalul KissCam de la Coldplay. Soțul directoarei HR era și el la concert, cu altă femeie # StirileProtv.ro
Gluma făcută pe scenă de solistul Chris Martin despre „o aventură” a devenit virală, dar atât Kristin, cât și Andrew Cabot își refăcuseră deja viața alături de noi parteneri.
19:20
Adolescentul care a amenințat școli și spitale, cercetat pentru fapte de terorism în SUA. Procurorii ceruseră deportarea lui # StirileProtv.ro
Poliția a identificat un suspect în cazul mesajelor de amenințare trimise către aproape o sută de spitale și școli. Cel bănuit este un elev de clasa a XII-a care a mai avut probleme cu legea, ridicat în zori de pe stradă.
Acum 24 ore
19:10
Incident în Marea Baltică: Un avion rusesc a survolat o fregată germană, anunță Berlinul # StirileProtv.ro
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat miercuri în faţa Bundestagului (camera inferioară a parlamentului german), că un avion de vânătoare rusesc a survolat recent o fregată germană în Marea Baltică.
19:10
DIICOT deschide dosar penal în cazul mesajelor de ameninţare trimise la şcoli şi spitale. Un elev de 17 ani este suspect # StirileProtv.ro
DIICOT a anunţat, miercuri, că a deschis un dosar penal în care face cercetări cu privire la mesajele de ameninţare trimise pe adresele de e-mail ale mai multor şcoli şi spitale din ţară.
19:10
Ilie Bolojan: E nevoie de mai mulţi oameni în economia reală. Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută în România # StirileProtv.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat miercuri că este nevoie ca România să aibă mai mulţi oameni în economia reală, printre măsurile care ar trebui luate fiind reducerea excepţiilor legate de pensionările anticipate.
