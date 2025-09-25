Mihai Stoica, anunț important înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: „Vor juca”
Gazeta Sporturilor, 25 septembrie 2025 07:50
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a făcut un anunț înainte de meciul cu Go Ahead Eagles, primul din grupa unică din Europa League. Cu câteva zile înainte de meciul din Olanda, Gigi Becali a anunțat ce echipă va trimite campioana din primul minut. Daniel Bîrligea și Florin Tănase, doi dintre cei mai importanți oameni ai campioanei, nu se numără printre titulari, iar Mihai Stoica a dat asigurări că aceștia vor prinde minute. ...
• • •
PAOK, echipă pregătită de Răzvan Lucescu, și Maccabi Tel Aviv au făcut 0-0 în prima etapă din grupa unică a Europa League.La cum a decurs meciul de la Salonic, Răzvan Lucescu se poate declara mulțumit cu remiza. PAOK a irosit destule ocazii, dar și Maccabi le-a avut pe-ale sale. Unele mari de tot, situații de singur cu portarul în care Pavlenka a făcut minuni. ...
A văzut cum va juca FCSB diseară și a găsit imediat punctul slab: „Nu știu la el” # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Herea (40 de ani), fostul mijlocaș de la Rapid, a văzut cum va juca FCSB în meciul cu Go Ahead Eagles, care se va juca de la 19:45, și este îngrijorat cu privire la unul dintre titulari. Gigi Becali a anunțat echipa de start încă de la începutul săptămânii, iar Kiki se află printre titulari, în locul lui Radunovic, care a avut probleme medicale în ultima perioadă. Echipa de start anunțată de Gigi Becali: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. ...
Edi Iordănescu, furios pe arbitru: „Greșeală mare! Trebuia să primim un penalty” # Gazeta Sporturilor
Legia Varșovia, echipă pregătită de Edi Iordănescu, a terminat la egalitate, 0-0, cu Jagiellonia și se află pe locul 7 în clasamentul Ekstraklasa.Edi Iordănescu a ratat ocazia de a se apropia de liderul Gornik Zabrze și dă vina pe arbitru după remiza albă cu Jagiellonia. Tehnicianul român consideră că echipa sa trebuia să primească un penalty, la un henț în careu al lui Taras Romanczuk. ...
Dinamo a ratat transferul fostului jucător de la FCSB: „Ei au vrut să-l dăm gratis, dar nu se poate!” # Gazeta Sporturilor
Atilla Hadnagy, directorul sportiv al celor de la Sepsi, a vorbit despre transferul ratat al lui Denis Haruț (26 de ani) la Dinamo.„Câinii” l-au dorit în această vară pe Denis Haruț, fostul jucător de la FCSB, dar transferul a picat deoarece impresarul jucătorului a vrut fundașul să fie lăsat să plece liber de contract. Fotbalistul se recuperează după accidentare și a rămas alături de covăsneni în Liga 2. ...
OUT până în 2026! Titularul din Superliga, vești teribile: „Desprinderi de menisc și os” # Gazeta Sporturilor
Simao Rocha (24 de ani), fundașul stânga al celor de la CFR Cluj, a suferit o intervenție chirurgicală marți seara, iar veștile venite dinspre Gruia nu sunt bune în privința acestuia, care este așteptat să revină pe teren abia la începutul anului viitor. Titularul vicecampioanei României a fost supus unei operații la genunchi care s-a realizat cu succes, în Portugalia, dar perioada de recuperare este una lungă, după cum au anunțat reprezentanții clujeni. ...
Presa maghiară a reacționat după incidentele de la România - Ungaria la futsal: „Fanii români nu s-au putut controla!” # Gazeta Sporturilor
Presa maghiară a reacționat după incidentele de la România - Ungaria 2-2 la futsal, meciul în care „tricolorii” au pierdut calificarea la Campionatul European 2026.În minutul 6 al partidei fanii români s-au bătut cu Jandarmeria, meciul au fost întrerupt, iar suporterii au fost scoși din Sala Polivalentă din Craiova.Presa maghiară a reacționat după incidentele de la România - Ungaria: „Fanii nu s-au putut controla”+1 FOTO„Fanii români nu s-au putut controla. ...
Elias Charalambous, întrebat frontal despre demitere înaintea debutului în grupa de Europa League # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat în cadrul conferinței de presă debutul campioanei României în grupa unică din Europa League, unde a abordat mai multe subiecte și a vorbit inclusiv despre situația complicată de la echipă și a răspuns cu sinceritate atunci când a fost întrebat de o eventuală demitere, în contextul formei modeste pe care o traversează roș-albaștrii. ...
Măsurile luate de Jandarmerie după scandalul imens de la România - Ungaria: ce s-ar fi întâmplat la Craiova » Fanii au altă versiune # Gazeta Sporturilor
Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a venit cu precizări după incidentele de la meciul de futsal România - Ungaria 2-2, desfășurat în Sala Polivalentă din Bănie, prin care „tricolorii” au pierdut calificarea la Campionatul European din 2026. ...
„Vrem titlul!” » Oficialii Rapidului, primul mesaj clar pentru actualul sezon: „Pentru asta suntem în fotbal! O vreau pe FCSB în play-off” # Gazeta Sporturilor
Rapid traversează un start de sezon bun, iar optimismul din Giulești se simte și în discursul oficialilor. Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, Victor Angelescu, acționar minoritar al clubului, a vorbit deschis despre șansele Rapidului la titlu, dar și despre situația rivalelor din Superligă.Au trecut zece etape din actualul sezon de Superligă, iar clasamentul este unul neașteptat pentru orice iubitor de fotbal de la noi. ...
Primul antrenor al lui Julian Alvarez l-a deconspirat pe argentinian: „Este fanul Barcelonei” # Gazeta Sporturilor
Hugo Rafael Varas, antrenorul care l-a descoperit pe argentinianul Julian Alvarez (25 de ani), a fost invitatul unui post de radio argentinian și a făcut mai multe declarații interesante despre atacantul lui Atletico Madrid. Radio Villa Trinidad are o emisiune intitulată Super Deportivo Radio, găzduită de jurnalistul Emiliano Nunia. Ultimul invitat a fost antrenorul Hugo Rafael Varas, primul antrenor pe care „Păianjenul”, așa cum este poreclit Julian Alvarez, l-a avut. ...
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute # Gazeta Sporturilor
România a remizat cu Ungaria, scor 2-2, iar „tricolorii” au pierdut calificarea la Euro 2026, din cauza rezultatului din tur (3-2). La scorul de 1-0 pentru „tricolori”, în minutul șase, manșa retur a barajului pentru Campionatul European a fost întreruptă din cauza incidentelor din tribune. ...
Boris Becker îi dă un sfat lui Yamal despre faimă și bogăție: „Cred că are un risc foarte mare să treacă prin anumite dificultăți” # Gazeta Sporturilor
Fostul tenismen german Boris Becker a făcut o paralelă între situația actuală a lui Lamine Yamal, fotbalistul celor de la Barcelona, și ce i s-a întâmplat lui în momentul în care a câștigat Wimbledon în 1985, la doar 17 ani. ...
Informații noi despre situația lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev » FIFA poate interveni: ce așteaptă jucătorul # Gazeta Sporturilor
Vladislav Blănuță (23 de ani) nu a avut parte de liniște de când a semnat cu Dinamo Kiev, după ce fanii ucraineni au descoperit mesajele pro-ruse ale acestuia, iar zilele atacantului la noua lui echipă par numărate. În acest moment, impresarul jucătorului de la FCU Craiova a început să îi caute un nou angajament. ...
Felix Auger-Aliassime (25 de ani, locul 13 ATP) s-a căsătorit weekendul trecut la Marrakech cu partenera sa, Nina Ghaibi (25 de ani).La două săptămâni după ce a fost învins în semifinale la US Open, canadianul Felix Auger-Aliassime s-a însurat. Nunta cu Nina Ghaibi, cu care s-a logodit anul trecut și cu care are o relație din 2019, a avut loc la Marrakech, pe 21 septembrie. Mireasa este originară din Maroc. ...
Rummenigge a explicat transferurile ratate ale lui Wirtz și Woltemade: „Să fim serioși...” # Gazeta Sporturilor
Florian Wirtz (22 de ani) și Nick Woltemade (23 de ani) erau printre principalele ținte ale lui Bayern pentru această fereastră de transferuri de vară, însă, potrivit lui Karl-Heinz Rummenigge (69 de ani), cerințele financiare ridicate ale lui Bayer Leverkusen și, respectiv, Stuttgart, au determinat clubul să se retragă și să caute alte soluții mai realiste. ...
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Meciul decisiv pentru CE de futsal a fost întrerupt 45 de minute # Gazeta Sporturilor
La scorul de 1-0 pentru „tricolori”, în minutul șase, partida de futsal masculin România-Ungaria, manșa retur a barajului pentru Campionatul European, a fost întreruptă miercuri seară din cauza incidentelor din tribune. ...
Știrea că Alexandru Mitriță s-a retras de la națională e deja veche. Reacțiile curg, însă, în continuare. Și o vor face pentru încă una, maxim două zile. Apoi se va așterne liniștea, vom uita că Mitriță a renunțat la națională, la fel de repede cum vom uita că a jucat vreodată sub „tricolor”. ...
Basarab Panduru a dat note antrenorilor din Superliga: Mandorlini și Charalambous, la egalitate # Gazeta Sporturilor
Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional român și actual analist TV a acordat note antrenorilor de la Universitatea Craiova, FCSB, Rapid, Dinamo și CFR Cluj pentru performanțele din acest sezon până în etapa #10.Cel mai bine cotat antrenor de către Basarab Panduru este Mirel Rădoi, tehnicianul celor de la Universitatea Craiova, liderul campionatului în acest moment. ...
Accidentarea teribilă suferită în aprilie îi dă în continuare bătăi de cap Federicăi Brignone: „Un dezastru pentru viața mea” # Gazeta Sporturilor
Schioarea Federica Brignone (35 de ani), multiplă medaliată olimpică și dublă campioană mondială, a suferit în aprilie o accidentare groaznică și nu știe dacă va putea participa la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina.Federica Brignone a suferit un accident grav pe 3 aprilie 2025, ea căzând în timpul probei de slalom uriaș din cadrul Campionatelor Naționale ale Italiei. ...
Lovitură pentru Dinamo! Ce se întâmplă acum cu noul stadion al „câinilor”: „Nu mai este valabil” # Gazeta Sporturilor
Vești proaste pentru Dinamo, în ceea ce privește construirea noului stadion din șoseaua „Ștefan cel Mare”. Deși actele pentru construirea arenei au fost semnate, lucrările nu au început, iar Ionuț Lupescu (56 de ani), care activează în prezent la CS Dinamo, a anunțat noi amânări. Potrivit acestuia, startul lucrărilor la noul stadion a fost amânat, în prezent căutându-se soluții pentru a se continua proiectul, actele semnate până acum nemaifiind valabile. ...
Wayne Rooney, mărturii nefardate despre problemele cu alcoolul: „Aș fi fost mort dacă nu era soția mea” # Gazeta Sporturilor
Wayne Rooney, legenda celor de la Manchester United, a vorbit deschis despre problema cu alcoolul care l-a afectat și a recunoscut că ar fi putut muri dacă nu ar fi primit ajutor de la Coleen, soția sa.În podcastul „Rio Ferdinand Presents”, unde a stat de vorbă cu fostul său coleg de la Manchester United, fostul atacant a dezvăluit cum s-a confruntat cu o luptă constantă împotriva alcoolului. ...
Revenire după 18 luni la Rapid, chiar la derby-ul cu Petrolul: „Am avut un singur dor” # Gazeta Sporturilor
Liviu Ungurean, zis și „Bocciu”, liderul galeriei de la Rapid, revine în peluza vișinie după un an și jumătate, după ce miercuri i-a fost ridicat controlul judiciar. Acesta se va afla pe stadion la partida cu Petrolul, din etapa a 11-a a Superligii.Petrolul - Rapid, în etapa a 11-a din Superliga, se joacă sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
Brazilianul de la FC Argeș a ajuns idol în orașul natal! A fost pictat pe o clădire # Gazeta Sporturilor
Caio Ferreira (24 de ani) a devenit un simbol în Brazilia. Locuitorii orașului Niteroi l-au pictat pe una dintre clădirile unității federative din Rio de Janeiro, ca semn al prețuirii și bucuriei pe care aripa dreaptă le-a adus comunității lor.Brazilianul a ajuns vara aceasta în Trivale, liber de contract. Ultima echipă pentru care a evoluat înainte să sosească în România a fost Bălți, din Republica Moldova. ...
Motive clare pentru declinul FCSB: absențe majore, statistici negative.Startul de campionat al roș-albaștrilor este dezastruos. După două ediții câștigate de Liga 1, FCSB acuză un recul masiv: e pe locul 13, cu numai 7 puncte acumulate în 10 etape, golaveraj 12:18!În continuare, 5 cauze pentru care roș-albaștrii au pierdut 8/19 meciuri în intervalul iulie-septembrie.1. ...
S-au pus în vânzare biletele pentru demonstrativul de lux al lui Ronaldinho de la Iași » Prețuri uriașe # Gazeta Sporturilor
Superstarul brazilian Ronaldinho (45 de ani) va veni din nou în România în această toamnă pentru un meci demonstrativ, intitulat „Football World – Ronaldinho & Friends”, care va avea loc la Iași. Începând de miercuri, 24 septembrie, cu mai bine de două luni înaintea acestui eveniment, au fost puse în vânzare biletele, iar cel mai ieftin, la peluze, este 265 de lei. ...
Iga Swiatek are șanse de a încheia anul pe primul loc în clasamentul mondial: „Nu e o prioritate pentru mine” # Gazeta Sporturilor
Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) are de apărat doar 400 de puncte până la finalul anului și poate încheia 2025 pe primul loc. Într-o conferință de presă la Beijing, ea a spus că nu face din acest lucru un obiectiv. Între ea și Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) sunt 2.792 de puncte, dar belarusa are de apărat 1.615 puncte.Iga Swiatek poate reveni la finalul anului pe primul loc în ierarhia mondială. ...
Ghinion incredibil pentru Leoni: a suferit o ruptură de ligamente încrucișate la debutul său cu Liverpool # Gazeta Sporturilor
Giovanni Leoni (18 ani), fundașul central transferat de Liverpool în această perioadă de mercato, s-a accidentat în victoria cu 2-1 împotriva lui Southampton, în optimile de finală ale Cupei Ligii. Fundașul central italian a jucat primul său meci în tricoul „cormoranilor”, a început ca titular în echipa lui Arne Slot și a avut o prestație bună în joc. ...
Oportunitate unică pentru cluburile olandeze în Europa, înainte de Go Ahead Eagles - FCSB : „Ei trebuie să obțină un scor gigantic” # Gazeta Sporturilor
Pentru prima dată în șaptesprezece ani, Olanda este reprezentată cu șase cluburi în principalele competiții europene. PSV și Ajax în Liga Campionilor. Feyenoord, FC Utrecht și Go Ahead în Europa League. Și AZ în Conference League. Astfel, cluburile olandeze garantează cel puțin 46 de meciuri în Europa în acest sezon. Aceasta oferă șansa de a acumula puncte necesare pentru clasamentul coeficienților UEFA. ...
Cutremur pentru clubul din Superliga! A primit interdicție la transferuri până în 2027 # Gazeta Sporturilor
UTA Arad, ocupanta locului 7 la startul acestui sezon de Superliga, a primit miercuri după-amiaza o suspendare din partea FIFA pentru neplata salariilor în cazul foștilor angajați. Astfel, clubul are interdicție la transferuri pentru următoarele trei perioade de mercato. ...
Cele mai tari meciuri ale zilei din Europa League și șansele FCSB-ului de a ajunge în fazele eliminatorii, analizate la Breaking Bets! # Gazeta Sporturilor
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets a trecut în revistă o serie de partide interesante programate în Europa League, precum Freiburg - Basel, Betis Sevilla - Nottingham Forest, Braga - Feyenoord și Nice - AS Roma.De asemenea, Dan Bâra, jurnalistul Gazetei Sporturilor, a discutat și despre șansele pe care le are FCSB pentru a atinge fazele eliminatorii. Cota pentru ca echipa campioană a Superligii să treacă de grupa principală este foarte interesantă. ...
Află care e biletul de cotă 2, prezentat de Dan Bâra în ediția de azi a emisiunii Breaking Bets! # Gazeta Sporturilor
Cele două partide de pe biletul prezentat în emisiunea Breaking Bets de azi sunt Steaua Roșie - Celtic și Betis - Nottingham Forest. Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos.Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă. ...
Cele mai tari pariuri speciale privind participarea FCSB în Europa League, prezentate în emisiunea Breaking Bets de azi. Află ce cotă au bucureștenii pentru a trece de grupă! # Gazeta Sporturilor
În emisiunea de azi, Dan Bâra a prezentat cotele privind participarea FCSB în Europa League. Dacă ai ratat transmisiunea live de la ora 13:00, găsești înregistrarea acesteia în videoclipul de mai jos. Conform caselor de pariuri, șansele ca FCSB să treacă de grupa principală din Europa League sunt destul de mari. Cei care doresc, pot miza inclusiv pe locul pe care va termina campioana României sau pe posibilitatea ca aceasta să ajungă în finala competiției. ...
Miercuri după-amiaza, UTA Arad a anunțat transferul fundașului central Marko Stolnik (29 de ani), jucător rămas liber de contract în vara acestui an, după plecarea de la AEL Limassol.Marko Stolnik a mai evoluat în tricoul arădenilor în perioada august 2023 - iulie 2024, după care s-a transferat la formația cipriotă. Acum, acesta a semnat un nou contract, valabil până în 2027.OFICIAL. ...
Cel mai ofertat fotbalist al Craiovei după Ștefan Baiaram » Care sunt planurile oltenilor # Gazeta Sporturilor
Carlos Mora, 24 de ani, este monitorizat de diverse formații din Europa, dar oltenii n-au vrut să se despartă de el în mercato de vară, refuzând peste două milioane de euro din Grecia pentru costarican. Juveții ar vrea să obțină peste 3 milioane de euro pe fotbalistul ce a fost recomandat în Italia și în FranțaUniversitatea Craiova are un start de sezon remarcabil. ...
Gigi Becali i-a „ÎNNEBUNIT” pe nepalezii din București! Incredibil ce gest a făcut patronul FCSB # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a devenit „peste noapte” unul dintre cei mai apreciați oameni din București de către muncitorii nepalezi sosiți în ultimii ani în România.Motivul? Patronul campioanei României a devenit în urmă cu o săptămână viral pe TikTok în timp ce „ardea” sute de lei în curtea unui liceu din București.Iar muncitorii nepalezi au aflat de această ispravă și îl urmăresc pe Becali prin tot Bucureștiul. ...
Lotul Național de Paraclimbing al României a obținut trei medalii, dintre care două de aur, la Campionatele Mondiale de Paraclimbing, desfășurat în perioada 19–25 septembrie 2025, la Seul, Coreea de Sud, cea mai importantă competiție din circuitul internațional, care are loc din doi în doi ani. ...
Jannik Sinner a pregătit schimbări pentru următoarele dueluri cu Carlos Alcaraz, spaniolul replică: „Este același lucru pe care l-am făcut și eu” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, numărul 2 mondial) joacă săptămâna aceasta la Tokyo, respectiv Beijing. Italianul a dezvăluit că lucrează la unele ajustări în jocul său, după înfrângerea de la US Open, spaniolul confirmă că a anticipat acest lucru. ...
Arena Națională din București a devenit kilometrul zero al medicinei din România, după ce 1.500 de medici ai Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” au participat la festivitatea de absolvire.La mai puțin de 24 de ore de la fluierul final al meciului Dinamo - Hermannstadt 1-1, Arena Națională s-a transformat radical. Lojiile au fost ocupate de 20. ...
Noi mesaje delirante postate de fostul campion al Bundesligii: „Viața este ca un pantof. Nu poți bea o vacă pentru că pământul este un morcov” # Gazeta Sporturilor
Victor Boniface, atacantul împrumutat până în vara viitoare la Werder Bremen, șochează iarăși printr-o declarație publicată pe rețelele sociale. Câștigător în ediția 2023-2024 a titlului în Germania cu Bayer Leverkusen, nigerianul de 24 de ani a reușit să-l enerveze deja pe noul său antrenor, după ce făcuse scandal când a fost respins de AC Milan la vizita medicală. ...
Lotul Național de Paraclimbing al României a obținut trei medalii, dintre care două de aur, la Campionatele Mondiale de Paraclimbing, desfășurat în perioada 19–25 septembrie 2025, la Seul, Coreea de Sud, cea mai importantă competiție din circuitul internațional, care are loc din doi în doi ani. ...
Bun de joc pentru Barcelona! Iată cum arată noul Camp Nou după doi ani de lucrări # Gazeta Sporturilor
Barcelona se pregătește să revină pe Camp Nou după doi ani de absență. Primele imagini cu arena renovată arată transformările spectaculoase prin care a trecut stadionul legendar, potrivit sportal.blic.rs.Barcelona se apropie de finalul lucrărilor de renovare a stadionului Camp Nou, un proiect început acum doi ani. ...
Cui ține partea Marcel Răducanu în speța „Mitriță retras de la națională”: „A greșit! De ce faci asta?” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Marcel Răducanu (70 de ani), considerat unul dintre cei mai creativi jucători din istoria fotbalului românesc, s-a declarat și el surprins de decizia lui Alex Mitriță de a se retrage de la echipa națională la doar 30 de ani.Răducanu își amintește: „Și eu am decis să fug din România după ce, în aprilie 1981, nu m-au băgat să joc împotriva Angliei, pe Wembley. Era un vis, pe vremea aceea ajungeai rar să evoluezi pe asemenea stadioane. ...
Fostul număr 3 mondial își închide mai repede sezonul: „Nu sunt în starea emoțională potrivită” # Gazeta Sporturilor
Elina Svitolina (31 de ani, locul 13 WTA) a anunțat în mediul online că nu va mai participa în turnee pe finalul sezonului, explicând că nu simte că să află în starea potriviă pentru a continua. În 2025, ea a urcat de pe locul 27 până pe 13 și a cucerit al 18-lea trofeu al carierei.Fostul numărul trei mondial Elina Svitolina (31 de ani) și-a încheiat sezonul 2025 mai devreme pentru a se concentra asupra sănătății sale mintale. ...
Buducnost a rămas fără antrenoare! Bojana Popovic a semnat și o va ajuta pe Helle Thomsen # Gazeta Sporturilor
Conducerea echipei muntenegrene de handbal feminin, Buducnost Podgorica, a anunțat că a renunțat la serviciile antrenoarei Bojana Popovic.Din 2020 antrenoare la Buducnost, unde l-a înlocuit pe Dragan Adzic, Bojana Popovic a ajuns la o înțelegere cu conducerea echipei campioane pentru rezilierea contractului. ...
