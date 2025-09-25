Tanczos Barna anunţă că anul viitor va fi o nouă reducere, and #8221;cu încă 10 sau 15% and #8221; a subvenţiei pentru partidele politice
Bursa, 25 septembrie 2025 07:50
Vicepremierul Tanczos Barna anunţă că în bugetul de anul viitor and #8221;cu siguranţă and #8221; se va regăsi o nouă reducere a subvenţiei pe care partidele politice o primesc de la bugetul de stat
Gigantul american Google a anunţat că va merge la Curtea Supremă a Statelor Unite pentru a combate decizia instanţei inferioare din procesul cu Epic.
Guvernul francez a început o evaluare a practicilor de plăţi ale diviziei europene a Nissan, pentru a stabili dacă producătorul auto şi-a plătit furnizorii la timp, potrivit unei scrisori analizate de Reuters.
Gigantul chinez Xiaomi concurează Samsung cu noi smartphone-uri, Xiaomi 15T, şi electrocasnice # Bursa
Xiaomi a lansat miercuri, la Munchen, seria de smartphone-uri Xiaomi 15T, alături de o gamă de electrocasnice, marcând o provocare directă la adresa rivalului sud-coreean Samsung
Ministerul rus de Externe a anunţat miercuri că l-a convocat pe ambasadorul Moldovei pentru a protesta faţă de refuzul ţării de a acredita reprezentanţii ruşi ca observatori la alegerile parlamentare
Inteligenţa artificială poate trece în câteva minute cel mai dificil nivel al examenului de analist financiar certificat # Bursa
Pentru candidaţii umani, obţinerea prestigioasei certificări de analist financiar certificat (CFA) presupune aproximativ 1.000 de ore de studiu pe parcursul mai multor ani. Însă noile cercetări arată că tehnologia din spatele modelelor avansate de inteligenţă artificială poate rezolva simulări ale celui mai greu nivel - nivelul III - al examenului în doar câteva minute
Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat că preşedintele american Donald Trump s-a dovedit a fi and #8222;rasist, sexist, misogin şi islamofob and #8221; după ce liderul de la Casa Albă a făcut comentarii despre el la ONU
Grindeanu: Astăzi, cel târziu mâine, PSD va înainta coaliţiei pachetul de relansare economică # Bursa
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că social-democraţii vor propune ca în pachetul trei de reforme al Guvernului să fie inclus şi pachetul de relansare economică iniţiat de PSD, el afirmând că România nu mai poate auzi doar de lucruri and #8221;nasoale and #8221;, adică tăieri, concedieri sau creşteri de TVA
Felix Nmecha nu mai este lăsat de Borussia Dortmund să se exprime liber, după mesajele sale despre Charlie Kirk # Bursa
Borussia Dortmund l-a avertizat pe Felix Nmecha, care şi-a exprimat sprijinul faţă de familia lui Charlie Kirk după asasinarea acestuia la 10 septembrie, că postările sale pe reţelele sociale vor trebui să fie aprobate de departamentul de comunicare al clubului
Vicepremierul Tanczos Barna dă asigurări că taxele şi impozitele nu vor mai creşte în perioada următoare, el arătând că deficitul bugetar de 8,4% asumat de România pentru acest an va fi respectat cu ajutorul măsurilor luate până acum şi în urma reducerii cheltuielilor statului
Şedinţă CSAT: Pe agendă, procedurile pentru doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian naţional # Bursa
Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost convocată, joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a şedinţei se află stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor şi a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional.
După discursul pro-petrol şi energii fosile al lui Donald Trump din ziua precedentă, preşedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că viitorul aparţine energiilor regenerabile, dezvăluind primul obiectiv cuantificat de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale Chinei până în 2035, informează AFP.
Partidul pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS) al preşedintei Maia Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin critic ce va decide dacă ţara rămâne pe calea aderării la UE sau se întoarce în orbita lui Vladimir Putin, pe fondul acuzaţiilor de interferenţă colosală din partea Rusiei
România are de plătit, anul acesta, dobânzi în valoare totală de 51 de miliarde de lei, suma reprezentând, potrivit vicepremierului Tanczos Barna, and #8221;un record istoric and #8221;
Obama a spus că asocierea paracetamolului cu autismul de către Trump este and #8222;o violenţă împotriva adevărului and #8221; # Bursa
Barack Obama a declarat că afirmaţiile lui Donald Trump care leagă paracetamolul de autismul la sugari sunt and #8222;o violenţă împotriva adevărului and #8221; care ar putea dăuna femeilor însărcinate dacă acestea ar fi prea speriate să ia analgezice
Drone de origine necunoscută au fost identificate în noaptea de miercuri spre joi deasupra a patru aeroporturi daneze, provocând închiderea unuia dintre ele timp de câteva ore, a indicat poliţia
Netanyahu: Recunoaşterea Statului Palestina de către unele ţări 'nu obligă cu nimic' Israelul # Bursa
Recenta recunoaştere a Statului Palestina de către mai multe ţări europene, între care Franţa şi Belgia, 'nu obligă cu nimic' Israelul, a declarat miercuri seara premierul israelian Benjamin Netanyahu, reafirmând că 'nu va exista un stat palestinian', relatează AFP.
Planurile administraţiei Trump de a introduce o taxă de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B riscă să lovească puternic ecosistemul american de startupuri, avertizează fondatori şi investitori de capital de risc citaţi de CNBC.
Handbal: Dinamo Bucureşti a pierdut la mare luptă cu Veszprem HC, în grupa A a Ligii Campionilor # Bursa
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia ungară Veszprem HC, scor 30-27(15-15), în meci contând pentru etapa a III-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al treilea eşec consecutiv pentru Dinamo.
Acţiunile companiilor de apărare au urcat miercuri la nivel global, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat, într-o schimbare semnificativă de ton, că Ucraina ar putea recâştiga întreg teritoriul său, cu sprijinul Uniunii Europene şi al NATO.
Donald Trump a cerut miercuri ca ONU să deschidă imediat o and #8222;anchetă and #8221; după and #8222;tripla sabotare and #8221; de care susţine că a fost victima cu o zi înainte, cu ocazia discursului său în faţa Adunării Generale a Naţiunilor Unite, scrie AFP.
Trump acuză and #8222;stânga radicală and #8221; că incită la and #8222;violenţă and #8221; împotriva poliţiei de imigrare # Bursa
Donald Trump, reacţionând miercuri la un atac mortal asupra unui centru de detenţie pentru migranţi din Texas, a acuzat and #8222;democraţii de stânga radicală and #8221; că incită la and #8222;violenţă and #8221; împotriva poliţiei de imigrare (ICE).
Meciul de futsal dintre reprezentativele României şi Ungariei, disputat miercuri seară la Craiova, a fost marcat de incidente în urma cărora câţiva suporteri au primit interdicţii de acces la competiţii pe o perioadă de un an.
NASA a anunţat luni la Centrul Spaţial Johnson (JSC) din Houston, cea de-a 24-a clasă de astronauţi din istoria sa - prima de după 2021. Cei 10 candidaţi, cinci femei şi cinci bărbaţi, au fost selectaţi dintr-un grup impresionant de peste 8.000 de aplicanţi.
Un grup de experţi independenţi ai ONU a cerut suspendarea Israelului din toate competiţiile internaţionale organizate de FIFA şi UEFA, acuzând statul evreu de comiterea unui and #8222;genocid and #8221; în Gaza.
Noul sediu al Academiei Naţionale de Muzică and #8221;Gheorghe Dima and #8221; - cea mai mare investiţie culturală a statului, după 1989 # Bursa
Academia Naţională de Muzică and #8222;Gheorghe Dima and #8221; din Cluj-Napoca a intrat oficial în posesia noului său sediu, o investiţie de 127,8 milioane de lei realizată integral din fonduri guvernamentale.
Un nou mesaj de ameninţare, trimis către şcoli din Bucureşti şi din alte şapte judeţe, pune din nou sistemul de educaţie şi instituţiile statului în faţa unei provocări majore: cum să gestionezi frica fără a paraliza procesul educaţional?
Norofert SA a raportat, pentru primul semestru din 2025, o cifră de afaceri de 19 milioane de lei (-10% vs acelaşi interval din 2024) şi un profit net de 3,2 milioane de lei, în creştere cu 68%, susţinut de eficientizarea costurilor şi performanţa fermei Zimnicea.
Prognoza pentru RomâniaVremea se va răci semnificativ în cea mai mare parte a ţării, iar valorile termice se vor situa sub cele specifice datei în Moldova, în estul Transilvaniei, precum şi în nordul, centrul şi estul Munteniei, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul acestora.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a crescut la 5,76%, de la 5,73%.
and #8222;FP are nevoie de o schimbare de direcţie şi de o dezbatere onestă despre viitor and #8221; # Bursa
*(Interviu cu Armand Tănase, candidat la Consiliul Reprezentanţilor al Fondului Proprietatea)Reporter: De ce aţi decis să candidaţi acum pentru Consiliul Reprezentanţilor al FP?Armand Tănase: Pentru că FP are nevoie de o schimbare de direcţie şi de o dezbatere onestă despre viitor.
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Istvan-Lorant Antal, Senat: 'E nevoie de un moment T0 în sistemul energetic naţional and #8221; # Bursa
Sistemul energetic naţional se confruntă cu multe probleme, unele cauzate chiar de mecanismul de plafonare-compensare, mai precis din cauza datoriilor pe care statul le are faţă de furnizorii şi distribuitorii de energie, dar este necesar să intervină un moment T0 (zero) pentru ca lucrurile să se aşeze pe făgaşul normal, a afirmat Istvan-Lorant Antal, preşedintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale din cadrul Senatului României.
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Alexandru Chiriţă, Electrica: and #8221;Obiectivul principal comun al actorilor din sistemul energetic - securitatea şi stabilitatea and #8221; # Bursa
Grupul Electrica are ca ţintă, în strategia sa, un minim de 900 MWh de stocare până în anul 2030, spune Alexandru Chiriţă, directorul general al companiei, subliniind: and #8221;Avem inclus în plan memorandumul cu Romgaz, care sperăm că a spart ideea insularizării companiilor, în general, în sectorul energiei.
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Paul Şerbănescu, PPC România: 'Instrumentele financiare, viitorul finanţării în sectorul energetic and #8221; # Bursa
Fondurile de investiţii şi fondurile de fonduri, adică noile instrumente financiare, vor constitui sistemul de finanţare din fondurile europene pentru perioada 2028-2034, în condiţiile în care componenta de grant va scădea foarte mult în viitorul cadru financiar european multianual, a atras atenţia Paul Şerbănescu, Head of Public Funding la PPC România.
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Raffel Volker, E.ON România: and #8221;Legea achiziţiilor publice distruge investiţiile în producţia de energie and #8221; # Bursa
* and #8221;Investim 600 milioane lei în acest an doar în reţele de energie electrică and #8221;* and #8221;Dacă vrem să fim un hub energetic trebuie să avem o piaţă funcţională, lichidă and #8221;* and #8221;Abordarea legată de plafonare a fost greşită încă de la început and #8221;
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Sebastian Burduja, consilierul premierului: and #8222;Trebuie să investim în capacitatea ţării de a deveni net exportator de energie and #8221; # Bursa
* 'Ordinea corectă în trilema energetică: securitatea energetică, competitivitatea şi energia curată and #8221;
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Sandor Bende, Camera Deputaţilor: 'Lucrurile nu prea merg bine în energie, în ultimii 4-5 ani and #8221; # Bursa
Pentru finalizarea investiţiei de la Iernut este nevoie de o Hotărâre de Guvern, a spus Sandor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor.
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Pavel-Casian Niţulescu, Ministerul Energiei: and #8221;România este un nod de tranzit important al gazului natural and #8221; # Bursa
Sectorul energetic este un pilon de stabilitate al economiei româneşti, care poate să susţină sau să împiedice dezvoltarea economică naţională, spune Pavel-Casian Niţulescu, Secretar de Stat în Ministerul Energiei, subliniind: and #8221;Tema principală a Guvernului, prin Ministerul Energiei, este să asigure interconectări regionale şi nu numai regionale, ci către toată Europa, cu tot ce înseamnă fluxul de transport de gaze naturale şi de energie electrică.
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Investiţii masive şi reforme legislative - priorităţile sistemului energetic naţional # Bursa
Sistemul energetic naţional are nevoie masivă de investiţii, atât în capacităţi de producţie, cât şi în reţele de transport şi distribuţie, în interconectare, dar şi de o simplificare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor şi de schimbarea atitudinii agresive a statului cu privire la impozitarea şi suprataxarea companiilor din energie, au afirmat ieri participanţii la cea de-a XIII-a ediţie a conferinţei 'Energia în priză and #8221;, organizată de grupul de presă BURSA.
CONFERINTA "ENERGIA IN PRIZA" Viorel Tudose, Getica 95: and #8221;Sistemul energetic românesc se face că lucrează and #8221; # Bursa
Sistemul energetic românesc a rămas în sintagma din decembrie 1989, din studioul Televiziunii Române: and #8221;Mircea, fă-te că lucrezi and #8221;, afirmă Viorel Tudose, administratorul Getica 95, menţionând: and #8221;Cred că sistemul energetic românesc se face că lucrează.
Euro a crescut, ieri, cu 0,10 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0784 lei/euro.
Zelenski la ONU: and #8222;Securitatea naţională trebuie să fie un drept pentru toţi, nu un privilegiu pentru câţiva and #8221; # Bursa
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri, în discursul susţinut la Adunarea Generală a ONU, că războiul declanşat de Rusia obligă Ucraina să construiască şcoli şi spitale subterane pentru a-şi proteja cetăţenii şi că lumea întreagă ar trebui să fie conştientă de riscul unor ameninţări similare, potrivit The Guardian.
*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/bolojan-varsta-standard-de-pensionare-nu-trebuie-crescuta-63170753Bolojan: Vârsta standard de pensionare nu trebuie crescută---*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/bolojan-romania-primeste-16-6-miliarde-euro-prin-safe-majoritatea-pentru-aparare-00170750Bolojan: România primeşte 16,6 miliarde euro prin SAFE, majoritatea pentru apărare---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/bolojan-spune-ca-ramane-premier-8222atat-cat-poate-face-ceva-relevant8221-69070758 Bolojan spune că rămâne premier and #8222;atât cât poate face ceva relevant and #8221; ---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/bolojan-anunta-demararea-rectificarii-bugetare-si-prelungirea-plafonarii-adaosului-comercial-27070756 Bolojan anunţă demararea rectificării bugetare şi prelungirea plafonării adaosului comercial ---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ilie-bolojan-8222romania-va-incheia-anul-cu-un-deficit-de-8-4-procente-din-pib8221-64070753 Ilie Bolojan: and #8222;România va încheia anul cu un deficit de 8,4% din PIB and #8221; ---Premierul Ilie Bolojan va susţine miercuri, de la ora 16:00, o conferinţă de presă la Palatul Victoria, potrivit unui comunicat oficial. Acesta va aborda rezultatele întâlnirilor avute în cadrul vizitei la Bruxelles, rectificarea bugetară şi alte proiecte ale Guvernului.
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat miercuri, la Adunarea Generală a ONU, că Iranul and #8222;nu a căutat niciodată şi nu va căuta niciodată să fabrice o bombă atomică and #8221;, respingând acuzaţiile Occidentului privind intenţiile nucleare ale Teheranului, relatează AFP.
Giorgia Meloni: Flota umanitară spre Gaza este 'gratuită, periculoasă şi iresponsabilă and #8221; # Bursa
Premierul italian Giorgia Meloni a criticat miercuri flota umanitară care se îndreaptă spre Gaza.
DIICOT a deschis dosar pentru terorism după ameninţările trimise la şcoli şi spitale din toată ţara # Bursa
DIICOT a anunţat miercuri seară că investighează, sub suspiciunea de terorism, valul de ameninţări primite în ultimele zile de zeci de şcoli şi spitale din Bucureşti şi din alte judeţe, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Procurorii efectuează cercetări in rem pentru fapta de ameninţare ca act de terorism, conform Legii privind prevenirea şi combaterea terorismului.
Poliţia din Chişinău a descoperit 200 de buletine de vot deja ştampilate în favoarea partidului Alternativa # Bursa
Poliţia din Chişinău a desfăşurat verificări la o tipografie, ca urmare a unei sesizări primite de la Serviciul Fiscal de Stat. În timpul percheziţiei au fost descoperite şi ridicate 200 de buletine de vot deja ştampilate cu menţiunea and #8222;VOTAT and #8221; pentru un bloc politic participant la alegerile parlamentare.
Nicuşor Dan îndeamnă basarabenii din România să voteze la alegerile parlamentare din Republica Moldova # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis miercuri, într-un mesaj publicat pe platforma X, un apel către basarabenii din România să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru duminică, 28 septembrie.
Rogobete: De la 1 octombrie, managerii de spitale vor publica online indicatori de performanţă şi date financiare # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că, de la 1 octombrie, managerii de spitale vor fi obligaţi să publice periodic, pe site-urile unităţilor medicale, date clare despre activitatea acestora, de la indicatori de calitate, inclusiv rata infecţiilor asociate asistenţei medicale, la date financiare şi informaţii privind utilizarea serviciilor.
* Actiunile Transelectrica - pe prima treaptă în topul valorii tranzacţiilorIndicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri pe linie, în şedinţa de tranzacţionare de astăzi, într-o zi fără o direcţie clară a pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 0,58%, la 20.765 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 0,32%, până la 4.014 de puncte.
