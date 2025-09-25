Benjamin Netanyahu afirmă că recunoaşterea statului Palestina de către anumite ţări „nu obligă în niciun fel” Israelul
News.ro, 25 septembrie 2025 07:50
Recunoaşterea recentă a statului Palestina de către mai multe ţări europene, printre care Franţa şi Belgia, „nu obligă în niciun fel Israelul”, a declarat, miercuri seara, premierul israelian Benjamin Netanyahu, repetând leitmotivul său potrivit căruia „nu va exista un stat palestinian”.
Acum 5 minute
08:20
Atletico Madrid a învins Rayo Vallecano, scor 3-2, datorită unui hattrick reuşit de Julian Alvarez / Raţiu a fost integralist la Rayo # News.ro
Formaţia Atletico Madrid a învins echipa Rayo Vallecano, scor 3-2, datorită unui hattrick reuşit de Julian Alvarez, miercuri, în etapa a şasea a campionatului Spaniei. Andrei Raţiu a fost integralist la Rayo.
08:20
Pompierii anunţă, joi dimineaţă, că au reuşit stingerea incendiului de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, unde focul a pornit de marţi seară şi s-a extins pe mai mult de 7.000 de metri pătraţi.
Acum 30 minute
08:00
CM de Canotaj: Echipajul de dublu vâsle masculin şi echipajul de 8+1 feminin, calificare în finala A # News.ro
Echipajul de dublu vâsle masculin şi echipajul de 8+1 feminin s-au calificat, joi dimineaţă, în finala A la Campionatul Mondial de la Shanghai.
08:00
Accidente de circulaţie în judeţele Iaşi, Bacău şi Constanţa - O persoană a murit şi alta este încarcerată, dar conştientă / Mărfuri împrăştiate pe carosabil # News.ro
Centrul Infotrafic anunţă perturbări ale traficului în judeţele Iaşi, Bacău şi Constanţa, din cauza unor accidente rutiere. Într-unul dintre ele un pieton şi-a pierdut viaţa, iar în altul şoferului unui camion este încarcerat, dar conştient. În două dintre evenimentele rutiere s-a împrăştiat marfă pe carosabil, respectiv cereale şi carne.
07:50
07:50
Spirometrii gratuite pentru cetăţeni, cu ocazia Zilei Mondiale a Plămânilor, la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu # News.ro
Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu face, joi, cu ocazia Zilei Mondiale a Plămânilor, spirometrii gratuite pentru toţi cei caere sunt interesaţi. Medicii recomandă tuturor celor care fumează, au tuse cronică, oboseală la efort sau antecedente de boli respiratorii să profite de această oportunitate.
Acum o oră
07:30
Gigantul american Google a anunţat că va merge la Curtea Supremă a Statelor Unite pentru a combate decizia instanţei inferioare din procesul cu Epic.
07:30
Guvernul francez a început o evaluare a practicilor de plăţi ale diviziei europene a Nissan, pentru a stabili dacă producătorul auto şi-a plătit furnizorii la timp, potrivit unei scrisori analizate de Reuters.
Acum 2 ore
07:20
Obama a spus că asocierea paracetamolului cu autismul de către Trump este „o violenţă împotriva adevărului” # News.ro
Barack Obama a declarat că afirmaţiile lui Donald Trump care leagă paracetamolul de autismul la sugari sunt „o violenţă împotriva adevărului” care ar putea dăuna femeilor însărcinate dacă acestea ar fi prea speriate să ia analgezice, relatează The Guardian.
07:10
După discursul pro-petrol şi energii fosile al lui Donald Trump din ziua precedentă, preşedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că viitorul aparţine energiilor regenerabile, dezvăluind primul obiectiv cuantificat de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale Chinei până în 2035, informează AFP.
07:00
Partidul pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS) al preşedintei Maia Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin critic ce va decide dacă ţara rămâne pe calea aderării la UE sau se întoarce în orbita lui Vladimir Putin, pe fondul acuzaţiilor de interferenţă colosală din partea Rusiei, scrie POLITICO.
06:50
Donald Trump, reacţionând miercuri la un atac mortal asupra unui centru de detenţie pentru migranţi din Texas, a acuzat „democraţii de stânga radicală” că incită la „violenţă” împotriva poliţiei de imigrare (ICE).
06:50
Planurile administraţiei Trump de a introduce o taxă de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B riscă să lovească puternic ecosistemul american de startupuri, avertizează fondatori şi investitori de capital de risc citaţi de CNBC.
06:40
Femeile care nu se prezintă la primul screening pentru cancerul de sân au un risc cu 40% mai mare de a muri din cauza acestei boli # News.ro
Femeile care nu fac primul examen de depistare a cancerului de sân au un risc mult mai mare de a muri din cauza acestei boli 25 de ani mai târziu decât cele care îl fac, potrivit unui studiu care solicită autorităţilor publice să ia măsuri pentru a îmbunătăţi participarea la screening.
06:30
Revenirea lui Jimmy Kimmel la ABC a stabilit un record pe YouTube ca fiind cel mai vizionat monolog al său din toate timpurile # News.ro
Revenirea emisiunii „Jimmy Kimmel Live” la ABC marţi a fost un moment important în istorie - aşa cum a fost prezentată emisiunea. Monologul său de 28 de minute a înregistrat 17,7 milioane de vizualizări pe YouTube în 22 de ore, devenind astfel cel mai vizionat monolog al său de pe această platformă, potrivit Variety.
06:30
O instanţă franceză obligă Sanofi să plătească 177 milioane de dolari pentru practici anticoncurenţiale # News.ro
O curte de apel din Paris a decis miercuri ca Sanofi şi divizia sa Winthrop să plătească 150,7 milioane de euro (177,1 milioane de dolari) către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAM) pentru practici anticoncurenţiale legate de medicamentul anticoagulant Plavix, relatează Reuters.
Acum 4 ore
06:10
Donald Trump a cerut miercuri ca ONU să deschidă imediat o „anchetă” după „tripla sabotare” de care susţine că a fost victima cu o zi înainte, cu ocazia discursului său în faţa Adunării Generale a Naţiunilor Unite, scrie AFP.
06:00
Drone de origine necunoscută au fost identificate în noaptea de miercuri spre joi deasupra a patru aeroporturi daneze, provocând închiderea unuia dintre ele timp de câteva ore, a indicat poliţia, scrie AFP.
06:00
Inteligenţa artificială poate trece în câteva minute cel mai dificil nivel al examenului de analist financiar certificat # News.ro
Pentru candidaţii umani, obţinerea prestigioasei certificări de analist financiar certificat (CFA) presupune aproximativ 1.000 de ore de studiu pe parcursul mai multor ani. Însă noile cercetări arată că tehnologia din spatele modelelor avansate de inteligenţă artificială poate rezolva simulări ale celui mai greu nivel – nivelul III – al examenului în doar câteva minute, transmite CNBC.
06:00
Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Pe agendă, procedurile pentru doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian naţional şi stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva acestora # News.ro
Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost convocată, joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a şedinţei se află stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor şi a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional.
05:40
Gigantul chinez Xiaomi concurează Samsung cu noi smartphone-uri, Xiaomi 15T, şi electrocasnice # News.ro
Xiaomi a lansat miercuri, la Munchen, seria de smartphone-uri Xiaomi 15T, alături de o gamă de electrocasnice, marcând o provocare directă la adresa rivalului sud-coreean Samsung, transmite CNBC.
05:10
Acţiunile din sectorul apărării au crescut miercuri, după ce Trump a afirmat că Ucraina poate recuceri teritoriile ocupate de Rusia # News.ro
Acţiunile companiilor de apărare au urcat miercuri la nivel global, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat, într-o schimbare semnificativă de ton, că Ucraina ar putea recâştiga întreg teritoriul său, cu sprijinul Uniunii Europene şi al NATO.
Acum 8 ore
00:40
Liga Europa: Egalitate la meciul arbitrat de Radu Petrescu, victorie pentru AS Roma în confruntarea cu Nice / Dante a stabilit un record al competiţiei / Rezultatele de miercuri # News.ro
Formaţia AS Roma a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa OGC Nice, în prima etapă a fazei principale a Ligii Europa, meci la care brazilianul Dante a devenit cel mai în vârstă jucător de câmp din istoria competiţiei.
00:30
Grecia intenţionează să-l extrădeze joi în Republica Moldova pe fostul politician şi om de afaceri Vladimir Plahotniuc, pentru a răspunde acuzaţiilor că ar fi fost implicat în sustragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, extrădarea având loc cu câteva zile înainte de alegerile sensibile din această ţară, au declarat guvernul moldovean şi o sursă juridică elenă citată de Reuters.
Acum 12 ore
00:20
Formaţia Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Jagiellonia, într-un meci contând pentru etapa a şasea a campionatului Poloniei.
00:00
Sibiu: Tânăr, dus la spital în stare gravă după ce a fost lovit de un autoturism când traversa neregulamentar DN 1 # News.ro
Un tânăr de 26 de ani a fost transportat la spital, miercuri seară, cu multiple traumatisme severe, după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa neregulamentar DN 1, în zona localităţii Cristian, judeţul Sibiu.
24 septembrie 2025
23:50
Cristian Mungiu: Societatea e într-un clivaj absolut/ Ne-am împărţit în nişte grupuri de oameni care se urăsc absolut/ Ai vrea să se scufunde partea aia de Românie cu toţi cei care gândesc altfel decât tine/ Singura cale e să intri într-un dialog # News.ro
Regizorul Cristian Mungiu afirmă că societatea românească este împărţită între progresism şi tradiţionalism şi se află într-un ”clivaj absolut”. ”Ne-am împărţit în nişte grupuri de oameni care se urăsc absolut. Ai vrea să se scufunde partea aia de Românie cu toţi cei care gândesc altfel decât tine şi ei la fel gândesc că tu eşti spălat pe creier şi posedat de Satana”, susţine el. Mungiu consideră că singura cale de a reîncerca o coagulare a acestor comunităţi este dialogul.
23:40
Grindeanu, despre congresul PSD: Va fi în această toamnă, fără dubii. Să treacă întâi toate aceste lucruri legate de pachetele de reformă # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susţinut că în următoarele săptămâni va avea loc congresul PSD, dar nu a avansat o dată anume, el precizând că trebuie să treacă întâi această perioadă în care sunt discutate pachetele de reformă.
23:30
Tanczos Barna: Nu o să fie nicio problemă ca Guvernul să adopte această măsură de reducere cu 20% per ansamblu a numărului de angajaţi în administraţia publică centrală/ Nu vorbim de 3.000 şi ceva de primării, vorbim de câţiva miniştri # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că reducerea cu 20 de procente a aparatului bugetar din administraţia centrală este o ţintă şi este o prevedere în programul de guvernare, el fiind de părere că măsura nu va întâmpina aceeaşi rezistentţă ca în cazul administraţiei publice locale. ”Nu vorbim de 3.000 şi ceva de primării, vorbim de câţiva miniştri şi acolo lucrurile se decid mult mai uşor”, argumentează Tanczos.
23:30
Tanczos afirmă că, la formarea coaliţiei, Bolojan a dat de înţeles că, dacă partidele se dezic de cele asumate, se poate retrage: Este subiect închis, mergem înainte în această formulă # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că, în discuţiile avute la formarea coaliţiei şi agrearea programului de guvernare, premierul Ilie Bolojan nu a pronunţat cuvântul ”demisie”, însă a dat de înţeles că, dacă partidele se dezic de cele asumate, se poate retrage. Tanczos spune că, în opinia sa, discuţia despre o eventuală demisie a premierului este ”închisă”, dar admite că o decizie negativă a CCR privind legea care modifică pensiile magistraţilor poate ”complica foarte mult situaţia” şi poate crea ”un efect de domino”.
23:30
Felix Nmecha nu mai este lăsat de Borussia Dortmund să se exprime liber, după mesajele sale despre Charlie Kirk # News.ro
Borussia Dortmund l-a avertizat pe Felix Nmecha, care şi-a exprimat sprijinul faţă de familia lui Charlie Kirk după asasinarea acestuia la 10 septembrie, că postările sale pe reţelele sociale vor trebui să fie aprobate de departamentul de comunicare al clubului, relatează L'Equipe.
23:30
Tanczos Barna: Ajutoarele sociale trebuie regândite în ansamblu, pentru că sunt foarte multe persoane care ar fi apte de muncă, dar având ajutorul social se mulţumesc cu banii aceia şi nu au absolut niciun apetit pentru a veni şi a munci # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna susţine regândirea sistemului de acordare a ajutoarelor sociale, arătând că, în timp ce România importă zeci de mii de muncitori din Asia, numeroşi români apţi de muncă se mulţumesc cu sprijinul financiar acordat de stat şi ”„nu au absolut niciun apetit pentru a veni şi a munci şi pentru a trage la căruţa care se numeşte economia naţională”. Tanczoz este de părere că sistemul acordării ajutorului de şomaj ar trebui modificat.
23:20
Tanczos Barna anunţă că anul viitor va fi o nouă reducere, ”cu încă 10 sau 15%” a subvenţiei pentru partidele politice # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna anunţă că în bugetul de anul viitor ”cu siguranţă” se va regăsi o nouă reducere a subvenţiei pe care partidele politice o primesc de la bugetul de stat. El afirmă că sumele alocate formaţiunilor cu reprezentare parlamentară vor scădea cu încă 10-15 procente, după ce şi în acest an ele s-au redus.
23:20
Grindeanu: Mâine, cel târziu poimâine, PSD va înainta coaliţiei pachetul de relansare economică. Este iarăşi o condiţie, acest pachet al PSD trebuie să fie parte din pachetul trei. România nu mai poate auzi doar lucruri nasoale # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că social-democraţii vor propune ca în pachetul trei de reforme al Guvernului să fie inclus şi pachetul de relansare economică iniţiat de PSD, el afirmând că România nu mai poate auzi doar de lucruri ”nasoale”, adică tăieri, concedieri sau creşteri de TVA.
23:10
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile: Aşa este în România - fiecare minister încearcă să se apere când vine reforma, când vin concedierile, când vin reducerile de cheltuieli # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna mărturiseşte că, de aproximativ două decenii, de când este implicat în administraţia publică, observă că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile. ”Aşa este în România: fiecare minister încearcă să se apere când vine reforma, când vin concedierile, când vin reducerile de cheltuieli”, afirmă Tanczos Barna.
23:00
Tanczos Barna: Nu vom avea recesiune cu siguranţă/ Va fi nevoie de limitarea cheltuielilor şi de implementarea cu stricteţe a măsurilor deja luate # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna susţine că România nu va intra în recesiune economică anul acesta, el estimând că va fi înregistrată o creştere economică de sub un procent, ”dacă ultimele două luni nu vor reprezenta o problemă deosebită”. ”Va fi nevoie de limitarea cheltuielilor şi de implementarea cu stricteţe a măsurilor deja luate. Am văzut zilele trecute că bugetul făcut pe 2025 este unul pe prezumţii nerealiste. Dar la fel de nerealiste vor fi dacă avem impresia că suntem clarvăzători şi ştim ce se va întâmpla în 2026, tot anul”, adaugă el.
23:00
MAE rus l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova pentru a protesta faţă de refuzul Chişinăului de a acredita observatori ruşi la alegeri # News.ro
Ministerul rus de Externe a anunţat miercuri că l-a convocat pe ambasadorul Moldovei pentru a protesta faţă de refuzul ţării de a acredita reprezentanţii ruşi ca observatori la alegerile parlamentare, relatează Reuters.
23:00
Sorin Grindeanu: Îl felicit pe Alexandru Nazare că a reuşit să discute la Bruxelles, împreună cu primul-ministru, şi să existe acest deficit acceptat de 8,4. Nu ne închideam la 7 niciodată # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a felicitat pe ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pentru că a reuşit alături de premierul Ilie Bolojan să-i convingă pe oficialii de la Bruxelles să accepte un deficit de 8,4 la sută pentru România în acest.
22:50
Sorin Grindeanu: România a fost în pericol toamna trecută, aşa cum este acum Republica Moldova în pericol. Sper ca duminică în Moldova să câştige forţele pro-europene alegerile. E un risc major # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că România a fost în pericol toamna trecută la alegerile prezidenţiale, aşa cum acum este în pericol şi Republica Moldova, unde vor avea loc alegeri, duminică, pentru un nou Parlament. Grindeanu a afirmat că speră ca în scrutinul din Moldova să câştige forţele pro-europene şi i-a îndemnat pe cetăţenii moldovenii care trăiesc în România să se gândească foarte bine ce aleg.
22:50
România a ratat în ultimele minute calificarea la UEFA Futsal EURO 2026: 4-5 la general cu Ungaria # News.ro
Echipa naţională de futsal a susţinut miercuri cel mai important meci din ultimii ani, returul contra Ungariei din cadrul barajului de calificare la Campionatul European de futsal ce va avea loc în 2026, în perioada 21 ianuarie – 7 februarie, în Lituania, Letonia şi Slovenia. Tricolorii au ratat dramatic biletele pentru Campionatul European de futsal din 2026.
22:50
Tanczos: România plăteşte, anul acesta, pentru dobânzi, 51 de miliarde de lei, un record istoric. E dublu faţă de investiţiile Ministerului Dezvoltării sau ale Ministerului Transporturilor # News.ro
România are de plătit, anul acesta, dobânzi în valoare totală de 51 de miliarde de lei, suma reprezentând, potrivit vicepremierului Tanczos Barna, ”un record istoric”. Vicepremierul constată că suma pe care ţara o datorează creditorilor numai pentru dobânzi reprezintă dublul investiţiilor făcute de Ministerul Dezvoltării sau Ministerul Transporturilor în acest an.
22:40
Sorin Grindeanu, despre prinderea lui Potra în Dubai: Îi felicit pe cei de la Ministerul de Interne pentru că şi ei au avut un rol. Este un lucru foarte bun că cei care fug de lege din România sunt aduşi în ţară să răspundă în faţa instanţelor # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că îi felicită pe reprezentanţii Ministerului de Interne, dar şi pe cei din Ministerul Justiţiei, pentru prinderea mercenarului Horaţiu Potra în Dubai, el apreciind că e un lucru bun ca toţi cei care fug de lege din ţară să fie aduşi înapoi în România.
22:40
Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat că preşedintele american Donald Trump s-a dovedit a fi „rasist, sexist, misogin şi islamofob” după ce liderul de la Casa Albă a făcut comentarii despre el la ONU, relatează BBC.
22:40
Tanczos Barna: Acum cinci ani sau chiar şase ani în Valea Uzului, acolo unde s-a născut AUR, au avut de atunci susţinere, şi eu sunt convins de acest lucru, chiar dacă nu am avut atunci dovezi clare, că au fost susţinuţi de atunci de Rusia # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) este de părere că apariţia şi ascensiunea Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) are legătură cu incidentele din Valea Uzului, din urmă cu peste cinci ani, şi că evenimentele din vara lui 2019 nu sunt străine de influenţa Rusiei. Tanczos afirmă că rezultatele celor mai recente alegeri parlamentare nu reprezintă ”o victorie pe veci” a AUR, el considerând că partidele clasice trebuie să ştie ce măsuri să ia pentru a-şi recâştiga alegătorii.
22:30
Tanczos Barna: Salariile din administraţia locală, care sunt îngheţate din 2018 şi plafonate la nivelul salariului viceprimarului, sunt la jumătate faţă de salariile din administraţia centrală # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna susţine că în administraţia publică sunt categorii de angajaţi care au ”salarii incomparabile cu celelalte sectoare”, el dând exemplul diferenţelor considerabile dintre salariile funcţionarilor din administraţia publică locală, prin comparaţie cu colegii lor din administraţia centrală. ”Contabil cu 4.000 de lei, contabil cu 7.000-8.000 de lei şi nu reuşim să rezolvăm această situaţie acuma, dar în viitor, anul viitor, peste doi ani trebuie să găsim soluţii şi pentru aceste situaţii”, adaugă el.
22:30
Tanczos: Nu vor mai fi majorări de taxe şi impozite, nu vor mai fi, e o certitudine, tot pachetul propus de Ministerul Finanţelor a fost asumat de această coaliţie, s-a terminat acel pachet # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna dă asigurări că taxele şi impozitele nu vor mai creşte în perioada următoare, el arătând că deficitul bugetar de 8,4% asumat de România pentru acest an va fi respectat cu ajutorul măsurilor luate până acum şi în urma reducerii cheltuielilor statului.
22:00
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Maccabi Tel Aviv, într-un meci din prima etapă a fazei principale a Ligii Europa.
21:50
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe, învinsă la scor şi în retur de Galatasaray, ratează grupele Euroligii # News.ro
Campioana Sepsi Sfântu Gheorghe a fost învinsă şi miercuri, în deplasare, de formaţia Galatasaray Istanbul, şi a ratat calificarea în grupele Euroligii, urmând a continua parcursul european în grupele FIBA EuroCup.
21:50
Incidente la meciul de futsal România – Ungaria. Joc întrerupt după ce suporteri au pătruns pe parchet. Au intervenit jandarmii / Sancţiunile dictate # News.ro
Meciul de futsal dintre reprezentativele României şi Ungariei, disputat miercuri seară la Craiova, a fost marcat de incidente în urma cărora câţiva suporteri au primit interdicţii de acces la competiţii pe o perioadă de un an.
21:50
Tanczos Barna, despre decizia CCR privind legea care modifică sistemul de pensii pentru magistraţi: Eu sper că şi de data aceasta o să aibă suficientă înţelepciune această instituţie să ia o decizie bună pentru ţară # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că speră ca judecătorii Curţii Constituţionale, care sunt aşteptaţi să se pronunţe asupra constituţionalităţii legii care modifică sistemul de pensii pentru magistraţi, ”şi de data aceasta o să aibă suficientă înţelepciune, această instituţie, să ia o decizie bună pentru ţară”. ”Sper ca această decizie să închidă pentru următoarele decenii această problemă, această controversă”, adaugă el.
