FBI solicitase extrădarea tânărului care a terorizat sute de școli și spitale cu mesaje de amenințare pe e-mail, dar judecătorii români au refuzat, de teamă că minorul va primi închisoare pe viață
Aktual24, 25 septembrie 2025 07:50
Un tânăr de 17 ani, elev în clasa a douăsprezecea la un liceu din București, care trimitea mesaje anonime amenințătoare cu masacre în școli, spitale și alte instituții, a fost găsit după trei zile de căutări intense. Conform investigatorilor, citați de Agerpres, acesta era deja vizat de anchete internaționale, inclusiv de către FBI, pentru acte […]
• • •
Rușii sunt pregătiți să suporte orice dificultăți economice pentru susținerea lui Putin, dă asigurări purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat recent că poporul rus este pregătit să înfrunte dificultățile și restricțiile economice impuse ca urmare a sancțiunilor internaționale. Într-o perioadă în care economia Rusiei este puternic afectată de măsurile adoptate de statele occidentale, Kremlinul transmite astfel un mesaj de unitate și reziliență, susținând […]
Donald Trump cere ONU o anchetă după „triplul sabotaj" al discursului său. De fapt, teleprompterul era gestionat de Casa Albă, iar scara rulantă a fost oprită de cineva din anturajul președintelui
Donald Trump a solicitat Organizației Națiunilor Unite (ONU) să deschidă imediat o anchetă privind ceea ce el a numit o „triplul sabotaj” în timpul vizitei și discursului său susținut la Adunarea Generală a ONU. Problemele tehnice survenite au stârnit furia președintelui american, care susține că acestea nu au fost întâmplătoare, ci au fost deliberate, scrie […]
Premierul Benjamin Netanyahu respinge recunoașterea Palestinei de către mai multe țări europene: „Nu obligă Israelul în niciun fel"
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reacționat ferm miercuri seară la anunțurile recente ale unor țări europene, precum Franța și Belgia, care au decis să recunoască Palestina ca stat. Conform relatărilor Associated Press, Netanyahu a afirmat că aceste decizii „nu obligă Israelul în niciun fel” și a reiterat poziția guvernului său — că „nu va exista […]
China anunță, prin vocea președintelui Xi Jinping, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 7–10% până în 2035
Președintele chinez Xi Jinping a transmis miercuri, printr-un mesaj video adresat summitului ONU pentru climă, angajamentul Chinei de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 7–10% față de nivelul maxim, până în anul 2035. Potrivit Reuters, acesta este primul obiectiv absolut de reducere emis de China la scară națională, în contextul în […]
Oamenii legii au găsit un adevărat arsenal atunci când au percheziționat casa mercenarului Horațiu Potra, trimis în judecată de procurori pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale alături de Călin Georgescu. Aruncătoare de rachete, grenade, o mitralieră, zeci de arme de foc și așa mai departe. Nu chiar ce ai găsi la un cetățean obișnuit prin casă. […]
Grindeanu susține că "mereu îl sprijin pe domnul Bolojan". PSD a amenințat de trei ori că rupe coaliția ca să blocheze proiectele lui Bolojan
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a susținut miercuri seara la Antena 3 că ”mereu îl sprijin pe domnul Bolojan” deși PSD a amenințat de cel puțin trei ori că va rupe coaliția dacă Bolojan își pune proiectele în aplicare. Cel mai recent, Olguta Vasilescu a amenințat că Guvernul Bolojan va fi trântit dacă se vor fi […]
Grindeanu, remarci batjocoritoare la adresa premierului Bolojan: "Asta, ultimatumurile și umflatul mușchilor, merge o dată"
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că ‘abordarea ultimativă’, amenințarea cu demisia, nu trebuie repetată și se pare că premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, a înțeles acest lucru. ‘Acum revenind la cum stăm în coaliție. Am spus și astăzi că eu nu cred că această abordare ultimativă, ne dăm demisiile, e […]
Trump dansând de mână cu Epstein. O statuie satirică a răsărit lângă Capitoliul SUA și va rămâne aici până în weekend
O statuie care îl reprezintă pe președintele Donald Trump dansând de mână cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale cu minori și decedat în închisoare, a fost instalată la Washington, lângă Capitoliul SUA pe 23 septembrie. Lucrarea, creată de un grup de artiști anonimi numit „Strângerea de mână secretă”, a apărut în National Mall, un […]
Grecia este pregătită să ia în considerare interzicerea utilizării rețelelor de socializare de către copiii sub 16 ani
Grecia este pregătită să ia în considerare interzicerea utilizării rețelelor de socializare de către copiii sub 16 ani a declarat, miercuri, premierul Kyriakos Mitsotakis, la un eveniment ONU de la New York, găzduit de Australia, intitulat „Protejarea copiilor în era digitală”, în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU. Mitsotakis a subliniat că orice […]
YouTube a anunțat că va reactiva conturile interzise pentru postarea de afirmații false despre Covid-19 și alegerile din 2020
YouTube a anunțat, recent, că intenționează să reactiveze unele conturi pe care le-a suspendat anterior pentru încălcarea regulilor privind publicarea repetată a unor informații false despre Covid-19 și alegerile din 2020. Anunțul a venit printr-o scrisoare trimisă de un avocat al companiei-mamă a platformei, Alphabet, președintelui Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, Jim Jordan, ca răspuns […]
Trump plănuiește ca fondurile de asistență externă să ajungă la programul „America First"
Administrația Trump intenționează să transfere 1,8 miliarde de dolari din fondurile de asistență externă către inițiative „America First”, cum ar fi investiții în Groenlanda și combaterea „regimurilor marxiste, antiamericane” din America Latină, conform unui document trimis Congresului. „Interesele de securitate națională ale Statelor Unite impun ca Statele Unite să utilizeze aceste fonduri de asistență externă […]
Italia trimite o navă a marinei militare pentru a ajuta flotila umanitară care se îndreaptă spre Gaza, care a fost vizată de drone
Italia a declarat că a desfășurat miercuri una dintre navele sale militare pentru a sprijini flotila cu ajutoare umanitare a Global Sumud Flotilla (GSF) vizată de drone în timp ce încerca să ajungă în Gaza. GSF, o organizație care încearcă să aducă ajutoare în enclava asediată folosind nave care pleacă din porturi din Marea Mediterană, […]
În timp ce Trump discută despre pace, tancurile israeliene avansează și mai mult în orașul Gaza
Forțele israeliene au înaintat miercuri spre inima orașului Gaza, punând în pericol viața palestinienilor care rămăseseră în speranța că presiunea tot mai mare asupra Israelului pentru un armistițiu le-ar permite să rămână în locuințele lor. Președintele american Donald Trump s-a întâlnit marți la Națiunile Unite din New York cu liderii țărilor musulmane pentru discuții despre […]
Horațiu Potra, mercenarul român devenit cunoscut după ce a fost pus sub acuzare de procurori pentru acțiuni contra ordinii constituționale alături de fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, a fost reținut în emiratul Dubai. Curios sau nu, el căuta să obțină azil politic în Rusia. La fel de curios, sau poate deloc curios, legăturile acestuia […]
Regele Felipe al Spaniei a îndemnat Israelul să „oprească masacrul” și să pună capăt „actelor sale abominabile” din Gaza, într-un discurs neobișnuit de direct și puternic adresat adunării generale a ONU, în care a apărat și rolul organizației într-o lume din ce în ce mai „frenetică și scăpată de sub control”. Deși monarhul a avut […]
Industria auto în criză. Stellantis (Peugeot, Opel, Fiat) și Volkswagen opresc temporar producția la mai multe fabrici din Europa
Din cauza cererii scăzute, producătorul auto Stellantis închide temporar mai multe fabrici din Europa. Având în vedere scăderea cifrelor de vânzări, producătorul auto Stellantis suspendă producția la mai multe fabrici europene. După cum a scris ziarul financiar francez Les Echos, producătorul auto, care deține mărci precum Peugeot, Opel, Fiat și Chrysler, planifică o pauză la […]
Doi deținuți au fost uciși și un altul rănit grav după ce au fost împușcați într-o unitate a Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA din Dallas
Un bărbat înarmat cu o pușcă a deschis focul, miercuri, de pe un acoperiș din apropiere asupra unui sediu al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA din Dallas, ucigând doi deținuți și rănind un al treilea înainte de a se sinucide, au declarat autoritățile. Motivația exactă a atacului nu este cunoscută încă. FBI […]
Întâlnire între Rubio și Lavrov după declarația surprinzătoare a lui Trump de la Adudnaea Geneală ONU în ceea ce privește războiul dintre Rusia și Ucraina
Secretarul de Stat american Marco Rubio și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, au avut, miercuri, discuții cu ușile închise în marja Adunării Generale a ONU, la doar o zi după schimbarea surprinzătoare a președintelui Donald Trump în ceea ce privește războiul dintre Rusia și Ucraina. Rubio, Lavrov și consilierii lor au pozat pentru presă […]
Discuțiile cu SUA s-au blocat. Iranul refuză să abandoneze programul său nuclear și provoacă SUA: "Nu am cedat și nu vom ceda"
Iranul anunță că discuțiile cu SUA despre programul său nuclear sunt inutile. Ayatollahul Ali Khamenei declară că țara sa nu va ceda în ciuda presiunilor internaționale. Îmbogățirea uraniului rămâne un punct de dispută și provoacă îngrijorare la nivel global. Potrivit liderului său suprem, Ali Khamenei, Iranul nu va ceda presiunilor internaționale de a abandona programul […]
Trump trebuie să apese „butonul nuclear al sancțiunilor" cu Rusia. Altfel, lăudarea Ucrainei e zero
„Avem un mare respect pentru modul în care Ucraina luptă. Este o luptă extraordinară, uimitoare”, a spus președintele american Trump, adresându-se direct lui Zelenski la întâlnirea din 23 septembrie. Închipuiți-vă că ați fi auzit așa ceva la începutul anului, când a avut loc celebra confruntare din Biroul Oval! Semnele sunt bune, însă Trump trebuie să […]
Sibiul ar putea interzice trotinetele electrice dupa ce un copil de 13 ani și-a pierdut viața. Viteza lor este deja limitată
Primăria Sibiu pregătește un nou regulament privind circulația trotinetelor, după accidentul tragic în urma căruia un băiat de 13 ani și-a pierdut viața. Printre scenariile discutate se află inclusiv interzicerea completă a trotinetelor în oraș. „Tema circulației trotinetelor în municipiul Sibiu este în prezent în analiză în cadrul unui grup de lucru, propunerile rezultate urmând […]
Conflict între bodyguarzii lui Erdogan și polițiști din New York. Liderul Turciei, nervos că a trebuit să cedeze trecerea pentru convoiul lui Trump – VIDEO
Poliția din New York a oprit convoiul lui președintelui Turciei, Recep Erdogan, pentru a lăsa să treacă convoiul lui Trump. Fimări de la fața locului arată agenții de securitate ai lui Erdogan certându-se cu poliția. Un incident a avut loc în New York când poliția a oprit convoiul președintelui turc Recep Tayyip Erdogan pentru a […]
Rusia, o nouă provocare militară la adresa Germaniei. Incident în Marea Baltică anunțat de ministrul Apărării
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat miercuri în faţa Bundestagului (camera inferioară a parlamentului german), că un avion de vânătoare rusesc a survolat recent o fregată germană în Marea Baltică, în ceea ce el a descris drept o nouă încercare de provocare din partea Moscovei, relatează agenţiile EFE şi DPA, citate de Agerpres. […]
În alte vremuri, până nu demult, înarmarea Germaniei ar fi dat fiori întregii Europe. Țara care a declanșat cele două războaie mondiale și care a pus dilema de securitate denumită „problema germană” cam de la 1870 dacă nu mai devreme, a fost mult timp privită prin lentila traumelor istorice. Acum, pe fondul amenințării tot mai […]
Presshub: Cifre oficiale. Peste 650 de construcții ilegale în Sectorul 1, cel mai bogat din Capitală. Averile șefilor Poliției Locale
Sectorul 1, una dintre cele mai scumpe zone imobiliare din Capitală, a devenit un adevărat epicentru al construcțiilor ilegale. Între 2021 și 2024, peste 650 de imobile au fost edificate fără autorizații sau cu încălcarea celor existente, însă puține au fost demolate. Cazul blocului-turn ridicat pe culoarul de zbor spre Aeroportul Băneasa, în ciuda deciziilor […]
Bolojan, replică pentru PSD: "Deși s-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil, am fost deschis la argumente, dar deciziile trebuie întotdeauna luate nu pe baze populiste"
Plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază va fi prelungită cu șase luni, măsura urmând să fie aprobată în ședința de Guvern de joi, a anunțat prim-ministrul Ilie Bolojan. Măsură a fost cerută insistent și cu scandal de liderii PSD. ‘Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare și în ședința […]
Bolojan anunță că funcționarii guvernamentali care au fost în stradă la proteste în loc să muncească nu vor fi plătiți: "Să fii și pontat și plătit nu este corect în niciun domeniu"
Premierul Ilie Bolojan a precizat, miercuri, 24 septembrie, că angajații Guvernului care au participat la proteste nu vor fi plătiți pentru timpul petrecut în stradă. Într-o conferință de presă, Bolojan a fost întrebat despre acuzațiile sindicatului de la Guvern, conform căruia șeful Cancelariei prim-ministului, Mihai Jurcă, a cerut lista angajaților care au protestat. ”Știu că […]
2 milioane de imigranți ilegali au părăsit SUA din ianuarie în urma măsurilor luate de administrația Trump: "Cifrele nu mint"
Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a anunțat marți că peste 2 milioane de imigranți ilegali au părăsit SUA din 20 ianuarie, marcând ceea ce oficialii au numit o piatră de hotar istorică în reluarea represiunii imigrației ilegale de către președintele Donald Trump. Conform unui comunicat de presă al DHS, totalul include aproximativ 1,6 milioane de […]
Zalujnîi: „Inovația tehnologică este singura ieșire din războiul de poziții". Lecțiile de pe front și un plan în 5 pași pentru Ucraina
Valerii Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit și fost comandant al armatei, susține că inovația tehnologică este „principala cale” prin care Kievul poate rupe impasul letal al războiului de uzură cu Rusia. După vizita la salonul de apărare DSEI 2025 de la Londra, el revine asupra analizei sale din 2023 — când avertiza asupra revenirii […]
Ambasada Chinei îl promovează pe Severin, condamnat penal pentru corupție. Beijingul, încântat că Severin îi atacă pe "președintele ilegitim Nicușor Dan" și pe "premierul macronist Bolojan"
Un articol publicat de de Adrian Severin pe un site de scandal din Iași (Bună ziua, Iași), apropiat de izolaționiștii anti-UE, este promovat pe contul oficial de Facebook al Ambasadei Chinei în România. Reamintim că Severin este condamnat penal pentru fapte de corupție. „Semănători de vânt „pro-occidentali” atrag taifunul Orientului asupra României”, este articolul lui […]
Premierul Bolojan: România ar urma să aibă în acest an un deficit bugetar de 8,4% din PIB
România ar urma să aibă în acest an un deficit bugetar de 8,4% din PIB, conform celor convenite cu reprezentanţii Comisiei Europene, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan. Pachetele fiscale adoptate vor avea un efect de 0,6 – 0,7% din PIB anul acesta, dar vor creşte la peste 2,5% din PIB anul viitor, a spus […]
Bolojan, tăios: "Dacă iau decizia să demisionez vă anunț eu. Voi sta în această funcție cât pot face ceva relevant"
Premierul Bolojan a avut miercuri, 24 septembrie, o replică tăioasă după ce a fost întrebat într-o conferință de presă dacă va demisiona în cazul în care CCR respinge legea pensiilor speciale pentru magistrați. ”Guvernul a întocmit aceste proiecte căutând să respecte toate aspectele constituțională. Așteptăm decizia având încrederea că proiectele respectă prevederile constituțională. Am văzut […]
Rusia crește TVA-ul. Vladimir Putin are nevoie de mai mulți bani pentru a finanța războiul
Războiul împotriva Ucrainei costă în mod clar economia rusă mai mult decât ar vrea Moscova să ne facă să credem. Acum, guvernul vrea să profite de cetățeni. Rusia trebuie să-și finanțeze războiul împotriva Ucrainei cu o creștere a taxei pe valoarea adăugată (TVA). Pentru bugetul din 2026, Ministerul Finanțelor de la Moscova intenționează să crească […]
A fost arestat autorului atacului cibernetic care a provocat haos la Aeroportul Heathrow și pe aeroporturi europene
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în cadrul unei anchete privind atacul cibernetic care a provocat o prăbușire a sistemelor IT utilizate pentru check-in și îmbarcare la Heathrow și alte aeroporturi europene în weekend. Mii de persoane s-au confruntat cu întârzieri și anulări după atacul asupra sistemelor IT utilizate pentru check-in și îmbarcare, […]
Un nou sondaj arată că 76% dintre americani cred că Trump nu merită Premiul Nobel pentru Pace. Ce cred americanii și despre atitudinea președintelui față de războiul din Ucraina
În ciuda afirmațiilor repetate ale lui Donald Trump și ale susținătorilor săi conform cărora președintele merită să câștige Premiul Nobel pentru Pace, se pare că majoritatea americanilor nu sunt de acord, arată un nou sondaj. Puțin peste trei sferturi dintre adulții americani, 76%, spun că Trump nu merită să câștige râvnitul premiu, comparativ cu 22% […]
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, miercuri, 24 septembrie, că nu este de acord cu prezentarea non-stop a unei „situaţii apocaliptice”. El mai spus că ”nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece”. „Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am spus că […]
Mercenarul Horațiu Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu, a fost reținut miercuri, 24 septembrie, în Dubai, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Mercenarul Horațiu Potra, dat în urmărire generală, face demersuri pentru a obține azil în Rusia, a declarat acum o săptămână procurorul general Alex Florența, într-o conferință de presă. Florența a menționat că […]
O nouă alertă la Miheşu de Câmpie, unde Emil Gânj și-a comis crima. O femeie a sunat la 112 că fiica şi nepotul ei minor au fost luați cu forța într-o mașină
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş a anunţat, miercuri, că o femeie din Miheşu de Câmpie a sesizat, la Dispeceratul 112, faptul că fiica şi nepotul ei minor ar fi fost luaţi cu forţa şi urcaţi într-o maşină de către un bărbat şi ar fi plecat într-o direcţie necunoscută. „La data de 24 septembrie a.c., […]
Kremlinul s-a supărat pe Trump: "Este o mare greşeală să se creadă că Ucraina va putea recupera teritoriile pierdute"
Kremlinul a susţinut miercuri că economia Rusiei satisface integral nevoile armatei sale şi că este o mare greşeală să se creadă că Ucraina va putea recupera teritoriile pierdute, transmite Reuters, citată de Agerpres. Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi că forţele ruse ”luptă fără ţintă de trei ani şi jumătate”. Purtătorul de cuvânt al […]
Erorile lui Musk. Administrația Trump reangajează sute de angajați federali concediați de agenția DOGE, care a fost condusă de Elon Musk
Sute de angajați federali care și-au pierdut locurile de muncă în cadrul campaniei de reducere a costurilor a lui Elon Musk sunt rugați să se întoarcă la muncă. Administrația Serviciilor Generale (GSA) le-a dat angajaților – care gestionau spațiile de lucru guvernamentale – termen până la sfârșitul săptămânii pentru a accepta sau a refuza reintegrarea, […]
Marea Britanie este deschisă specialiștilor străini, spre deosebire de SUA, care îngreunează accesul – ministrul Finanșelor de la Londra
Marea Britanie va facilita atragerea specialiștilor din întreaga lume într-un moment în care SUA îngreunează acest lucru, a declarat ministrul britanic de Finanțe, Rachel Reeves, referindu-se direct la revizuirea recentă a politicii americane privind vizele. Vineri, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat o creștere de 50 de ori a costului permiselor pentru lucrători calificați, la […]
Mascații au intrat peste clanul Cârpaci chiar când făceau vrăji. Au găsit un arsenal, inclusiv o grenadă activă – VIDEO
Mascații au efectuat miercuri, 24 septembrie, două percheziții la membri ai clanului Cârpaci din Timișoara, unde au găsit un adevărat arsenal. Membrii clanului au fost surprinși chiar când făceau vrăji. ”La data de 24 septembrie 2025, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul […]
Delirul de miercuri al lui Georgescu în fața Poliției: "Este teroare contra mea, rechizitoriul îl cred doar cei care cred în Scufița Roșie. Specialiști de prestigiu așa spun în toată media"
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a susținut, miercuri, 24 septembrie, un nou discurs delirant în fața IPJ Ilfov, unde a venit să semneze pentru controlul judiciar. El a fost așteptat de mai multi parlamentari AUR, veniți în semn de susținere, așa cum parlamentarii PSD veneau când Liviu Dragnea era audiat la DNA, ”Eu vă spun că […]
Președintele SUA, Donald Trump, a spus despre criza climatică că este „cea mai mare înșelătorie”. El a făcut declarația la Adunarea Generală a ONU. „Toate aceste predicții făcute de ONU și de multe alte organizații, adesea cu intenții rele, s-au dovedit a fi greșite. Au fost făcute de oameni nebuni a căror muncă le-a costat […]
Trump promite că-l va împiedica pe Viktor Orbán să mai cumpere petrol rusesc: "O să se oprească". Ce spune Budapesta
Liderul american Donald Trump a declarat că îl va forța pe premierul ungar Viktor Orbán să renunțe la petrolul rusesc. În timpul unei conversații cu jurnaliștii, lui Trump i s-a reamintit că premierul ungar a refuzat să înceteze achiziționarea de petrol rusesc, relatează RBC Ukraine. „Este un prieten de-al meu. Nu am vorbit cu el, […]
Curtea Constituțională a amânat pentru 8 octombrie verdictul în privința pensiilor magistraților
Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat pentru data de 8 octombrie pronunțarea în dosarul privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, una dintre cele mai controversate măsuri asumate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Aceasta este una dintre cele patru sesizări pentru care CCR a decis să amâne dezbaterea, în contextul în care pachetele […]
PSD insistă să blocheze reforma administrativă a lui Bolojan. Noul proiect cu care a venit in fața premierului: reducere de 5% cheltuieli de personal
PSD refuză în continuare să accepte disponibilizări din rândul angajaților primăriilor cu riscul ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze. Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că PSD are un nou proiect prin care să ”reducă” doar cheltuielile. Astfel, PSD propune ca ”reforma” în administrație să arate astfel: reducere de 5% cheltuieli de personal și 5% […]
A picat moțiunea AUR contra ministrului Diana Buzoianu. 200 de parlamentari au votat împotrivă
Moțiunea simplă inițiată de AUR contra ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a a fost respinsă miercuri, 24 septembrie, în Parlament cu 200 de voturi. În favoarea moțiunii au votat doar 87, iar 15 s-au abținut. Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat marți un atac violent la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), susținând că aceasta este […]
