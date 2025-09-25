VIDEO Profit.ro Live TV – Loredana Qvist, co-fondatoare Salestools AI: La începutul anului viitor vom avea o nouă rundă de finanțare. Planul nostru este internaționalizarea, cu accent pe SUA și Marea Britanie
Profit.ro, 25 septembrie 2025 07:50
Salestools AI, compania care a creat primul agent de vânzări cu inteligență artificială – Olivia – își consolidează poziția pe piața globală și pregătește o nouă rundă de investiții la începutul anului viitor, după ce în acest an a atras deja 2 milioane de euro de la Gapminder. Fondatoarea Loredana Qvist afirmă că SUA este principala piață vizată, urmată de Europa de Vest, în timp ce în România crește interesul startup-urilor pentru tehnologia companiei.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
08:20
Prof. Dr. Alexandru Rafila, Președinte Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Prof. Dr. Alexandru Rafila, Președinte Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
Acum 10 minute
08:10
Președintele SUA a făcut comentarii despre Sadiq Khan la ONU.
Acum 30 minute
08:00
Compania de software Life is Hard raportează pentru primele 6 luni o majorare a cifrei de afaceri consolidate de 10,85%, la 20,98 milioane lei, de la 18,92 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
08:00
Declarația lui Trump, care a afirmat că Ucraina poate recuceri teritoriile ocupate de Rusia, a impulsionat bursele din toată lumea.
08:00
Anunț de selecție pentru ocuparea a 7 (șapte) posturi de membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Imprimeria Națională S.A. # Profit.ro
Acest proces de selecție se derulează în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G nr.109/2011) și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (H.G nr.639/2023).
08:00
Irina Pencea, General Manager eMAG pentru România, Bulgaria și Ungaria, vine la Profit E-commerce Ediția a VI-a # Profit.ro
Irina Pencea, General Manager eMAG pentru România, Bulgaria și Ungaria, vine la Profit E-commerce Ediția a VI-a, programat să fie organizat pe 30 septembrie.
07:50
VIDEO Profit.ro Live TV – Loredana Qvist, co-fondatoare Salestools AI: La începutul anului viitor vom avea o nouă rundă de finanțare. Planul nostru este internaționalizarea, cu accent pe SUA și Marea Britanie # Profit.ro
Salestools AI, compania care a creat primul agent de vânzări cu inteligență artificială – Olivia – își consolidează poziția pe piața globală și pregătește o nouă rundă de investiții la începutul anului viitor, după ce în acest an a atras deja 2 milioane de euro de la Gapminder. Fondatoarea Loredana Qvist afirmă că SUA este principala piață vizată, urmată de Europa de Vest, în timp ce în România crește interesul startup-urilor pentru tehnologia companiei.
Acum o oră
07:40
La întâlnirea de la Cotroceni au mai participat și ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei la București.
07:40
Opinii: România 2025-2040. Infrastructura – cheia suveranității economice și rolul marilor finanțatori global # Profit.ro
România se află într-un moment în care viitorul economic nu va fi determinat doar de rata de creștere anuală sau de execuția bugetară.
07:30
Deși Bolojan NU vrea ca jocurile de noroc să fie scoase de la parterul blocurilor, deputații sunt hotărâți să adopte interdicția # Profit.ro
Deputații din comisia pentru buget au întocmit un raport favorabil proiectului de lege care interzice amplasarea sălilor de jocuri de noroc la parterul blocurilor de locuințe, în ciuda opoziției Guvernului Bolojan față de această măsură.
07:30
GRAFICE Ce se va întâmpla cu acțiunile Hidroelectrica și OMV Petrom. Investitorii își fac primele calcule legate de zăcământul Neptun Deep. Perspectivele sunt slabe pentru sectorul de energie # Profit.ro
Companiile cu cea mai mare capitalizare de pe bursa românească, Hidroelectrica și OMV Petrom, au fost subiectul unui flux sporit de informații în ultimele săptămâni. Dacă pentru producătorul de energie hidro veștile negative au fost înlănțuite, în sectorul de petrol și gaze investitorii își calibrează portofoliile în perspectiva exploatărilor din Marea Neagră.
Acum 2 ore
07:20
FOTO În pragul colapsului. Primăria Craiovei face parc fotovoltaic cu fonduri UE nerambursabile. Producătorul de căldură al Ministerului Energiei din municipiu este în pragul colapsului # Profit.ro
Municipalitatea Craiovei vrea să construiască un parc fotovoltaic în capitala Olteniei, cu fonduri UE nerambursabile, relevă date analizate de Profit.ro.
07:10
Miercuri a fost înregistrată o premieră în acest an pe piețele forward de gaze operate de Bursa Română de Mărfuri (BRM), fiind realizată prima tranzacție la termen din ultimele 10 luni, după ce reglementarea prețului la producătorii interni a făcut ca gazele să se tranzacționeze exclusiv pe piețele spot, conform datelor Profit.ro.
07:00
Modificări pregătite la Codul muncii privind timpul de muncă, efectuarea concediului de odihnă și sporul de noapte # Profit.ro
Programul de lucru și efectuarea concediului de odihnă vor fi stabilite prin negociere între angajator și angajați, fără a mai fi la decizia exclusivă a angajatorului, conform unui proiect analizat de Profit.ro. De asemenea, angajații care muncesc noaptea vor putea alege modalitatea de compensare a acestei munci, dintre cele prevăzute acum de lege, iar sindicatele vor putea negocia regulamentul intern al societății.
Acum 8 ore
01:50
EXCLUSIV FOTO La Cocoș a dat lovitura încă din prima zi la Pitești. "Realizare mare, am deschis într-o locație în care Carrefour vindea de 10 ori mai puțin și a închis magazinul!" # Profit.ro
Retailerul român „La Cocoș” a înregistrat în prima zi de deschidere a noului supermarket, la Pitești, vânzări de 1,3 milioane lei și 7.000 de tranzacții, conform cifrelor transmise Profit.ro de către Iulian Nica, fondatorul lanțului.
01:50
Dezvăluire: Cu cât a fost vândută afacerea din România a gigantului american Foot Locker # Profit.ro
Grupul grec Fourlis, deținătorul francizei Intersport în România, a plătit 11 milioane de dolari pentru achiziția magazinelor Foot Locker din România și Grecia, tranzacție anunțată de Profit.ro.
01:50
EXCLUSIV FOTO Paco Media își vinde terenul pe care desfășoară producția pentru a face loc unui proiect rezidențial # Profit.ro
Agenția de publicitate Paco Media, care realizează unele dintre cele mai mari mesh-uri publicitare din țară, intenționează să își vândă terenul pe care are hala de producție, din zona Electronicii, din Sectorul 2 al Bucureștiului, pentru a face loc unui proiect rezidențial, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. În zonă sunt pregătite proiecte rezidențiale care propun construcția a câteva mii de apartamente.
01:50
SURPRIZĂ FOTO După controversatul Dacia Duster Pickup, urmează adevăratul pickup Bigster/Niagara # Profit.ro
Renault are în dezvoltare un pickup care va folosi platforma Dacia Bigster și care va avea dimensiuni mult mai utile pentru companii și micii întreprinzători, comparativ cu noul Duster Pickup. Mașina va înlocui pe piețele din America de Sud vechiul Duster Oroch, dar ar putea fi lansat și în Europa, ca Bigster Pickup, dacă proiectul va primi aprobarea noii conduceri a companiei.
01:50
Lansarea primului Ferrari cu propulsie complet electrică va avea loc în mai multe etape, prima fiind programată pentru luna octombrie. Premiera mondială va avea loc doar în luna martie.
01:40
ULTIMA ORĂ DOCUMENT Investitori găsiți la Șantierul naval Damen Mangalia: Bani de la investitori privați pentru capital de lucru și garantarea contractelor cu clienții. Între timp, angajații protestează # Profit.ro
Administratorul judiciar al companiei Damen Shipyards Mangalia SA, care operează șantierul naval omonim de la malul Mării Negre, aflată în insolvență, spune că a găsit investitori privați dispuși să dea bani pentru finanțarea capitalului de lucru al șantierului și constituirii garanțiilor necesare contractelor cu clienții, potrivit unui document oficial analizat de Profit.ro.
Acum 12 ore
22:50
Cu o zi înaintea închiderii, oferta de răscumpărare de la Fondul Proprietatea este suprasubscrisă de peste 16 ori # Profit.ro
Promovată la un preț cu mai mult de 50% peste cotația din piața reglementată, operațiunea de buy-back de la Fondul Proprietatea are un interes deosebit.
22:00
Președintele Nicușor Dan îi îndeamnă pe cetățenii moldoveni, care se află în România, să meargă, duminică, la vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova.
22:00
Cu o zi înaintea închiderii, oferta de răscumpărare de la Fondul Proprietatea este suprasubscrisă de pestev 16 ori # Profit.ro
Promovată la un preț cu mai mult de 50% peste cotația din piața reglementată, operațiunea de buy-back de la Fondul Proprietatea are un interes deosebit.
21:50
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair va introduce abonamente de îmbarcare digitale 100%, începând cu 12 noiembrie.
21:40
Grupul Cris-Tim, liderul pieței de carne procesată și al segmentului ready meal din România, dar și un jucător important în piața de lactate, se pregătește să vină la bursă, conform informațiilor Profit.ro.
21:40
Într-o sesiune ”verde”, peste o treime din lichiditatea pieței a fost asigurată de acțiunile transportatorului național de electricitate.
21:30
Președintele Nicușor Dan îi îndeamnă pe cetățenii moldoveni, care se află în România, să meargă, duminică, la vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova.
21:20
Controlorii Societății de Transport București (STB) vor avea uniforme noi.
21:20
Germania vrea să atragă lucrătorii indieni din IT vizați de taxele lui Trump. “Câștigul mediu pentru un indian în Germania este peste cel al unui angajat german.” # Profit.ro
Germania vrea să crească numărul lucrătorilor calificați aduși din India, pe care încearcă să îi atragă cu salarii peste media națională și cu promisiunea că nu își va schimba regulile privind migrația “peste noapte”, aluzie la anunțul-șoc al președintelui american, Donald Trump, privind impunerea unei taxe de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă H-1B, foarte utilizate de sectorul tehnologic.
21:00
Societatea de Transport București a renunțat brusc să mai cumpere tramvaie de la Electroputere Pașcani, parte a Grampet Group, controlat de Gruia Stoica.
21:00
Grupul Cris-Tim, liderul pieței de carne procesată și al segmentului ready meal din România, dar și un jucător important în piața de lactate, se pregătește să vină la bursă, conform informațiilor Profit.ro.
20:50
Un dispozitiv destinat tratării bolii de reflux gastroesofagian va fi retras de pe unele piețe din afara Statelor Unite de Johnson & Johnson, care invocă motive comerciale, transmite Reuters.
20:30
BYD nu a primit nicio directivă din partea autorităților chineze de a renunța la cipurile Nvidia.
20:10
Atac cibernetic masiv - Jaguar Land Rover prelungește închiderea fabricilor din Marea Britanie # Profit.ro
Incidentul cibernetic care i-a afectat sistemele IT a avut loc la sfârșitul lunii august.
19:50
“OpenAI pentru Germania”: Dezvoltatorul ChatGPT semnează cu SAP pentru furnizarea de servicii AI guvernului german # Profit.ro
Gigantul german SAP, cea mai mare companie europeană de tehnologie, va colabora cu OpenAI pentru a integra serviciile companiei de inteligență artificială, inclusiv ChatGPT, în sectorul public din Germania.
Acum 24 ore
19:20
Când vrei antrenament sau o plimbare fără telefon, ceasul poate deveni playerul tău principal.
19:10
Bolojan nu aprobă bugetele companiilor de stat dacă șefii acestora nu-și reduc indemnizațiile # Profit.ro
Premierul Bolojan spune că nu a aprobat bugetele companiilor de stat până nu și-au redus indemnizațiile stabilite în consiliile de administrație și această condiție va fi menținută în continuare. Totodată, negocierea pentru listarea unor pachete minoritare de acțiuni la companii de stat din energie și transporturi, prevăzută în PNRR, ar urma să fie finalizată în octombrie, iar listarea va fi pusă în practică anul viitor.
19:00
Bolojan: Corpul de control al Guvernului verifică creditul de 750 milioane lei acordat fostului Sidex Galați de banca de stat Exim Banca Românească # Profit.ro
Corpul de control al Guvernului verifică modul în care, la finalul anului trecut, banca de stat Exim Banca Românească a acordat un credit de 750 milioane lei combinatului siderurgic Liberty Galați al miliardarului Sanjev Gupta, fostul Sidex, aflat în procedură de concordat preventiv pentru evitarea insolvenței, a declarat premierul Ilie Bolojan.
19:00
Tabloul economic al Moldovei în prag de alegeri: Disciplină de fier cu bugetul și datoriile GRAFICE # Profit.ro
Duminica aceasta poate însemna un punct de cotitură în politicile publice ale Republicii Moldova. Țara vecină organizează alegeri generale, în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), partidul de guvernământ care a propus-o pe Maia Sandu ca președinte, se va lupta cu Blocul Patriotic și cu Partidul Nostru, ambele de opoziție. Alegerile vin într-un moment economic dificil, cu creșteri importante de prețuri și evoluție economică spre zero, asemănător cu ce se întâmplă în România, dar cu o disciplină a cheltuielilor statului mult mai strânsă, arată o analiză Profit.ro.
18:50
Bolojan: Dacă vrem să nu avem creștere de inflație sau recesiune, trebuie să majorăm producția de energie. Premierul a vorbit de Iernut, prosumatori și hidrocentrale blocate # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat într-o conferință de presă că este nevoie de creșterea producție de energie a României, pentru evitarea amplificării inflației, precum și a recesiunii economice.
18:50
Bolojan: Corpul de control al Guvernului verifică creditul de 750 milioane acordat fostului Sidex Galați de banca de stat Exim Banca Românească # Profit.ro
Corpul de control al Guvernului verifică modul în care, la finalul anului trecut, banca de stat Exim Banca Românească a acordat un credit de 750 milioane lei combinatului siderurgic Liberty Galați al miliardarului Sanjev Gupta, fostul Sidex, aflat în procedură de concordat preventiv pentru evitarea insolvenței, a declarat premierul Ilie Bolojan.
18:40
Bolojan nu se așteaptă le recesiune anul viitor și promite să nu mai crească taxele. Cum vede evoluția inflației # Profit.ro
Guvernul nu intenționează să impună noi taxe companiilor pentru anul viitor, când România nu ar trebui să intre în recesiune, pe măsură ce și inflația ar urma să înceapă să scadă, a declarat premierul Bolojan.
18:30
Cel mai bogat ucrainean, prezent și în România, ridică cel mai mare sistem de stocare a energiei cu baterii din Polonia # Profit.ro
DTEK Renewables International (DRI), divizia de regenerabile înregistrată în Olanda a conglomeratului ucrainean de companii energetice și de utilități DTEK, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, cu proiecte operaționale și în construcție de aproape 300 MW în România, dezvoltă cel mai mare sistem de stocare a energiei cu baterii din Polonia.
18:00
Bolojan insistă pentru interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, reducerea perioadei de șomaj și eliminarea pensionărilor anticipate # Profit.ro
Pachetul de reformă a administrației publice ar putea include și alte măsuri, în cazul în care vor fi agreate de coaliție, a spus premierul Bolojan, care a dat ca exemplu cumulului pensiilor cu salariul în sistemul bugetar, reducerea perioadei de șomaj și eliminarea posibilității de pensionări anticipate.
17:50
Constructorul auto Stellantis a anunțat că va suspenda producția în mai multe uzine ale sale, ca urmare a scăderii vânzărilor unor modele pe piețele europene. Compania a înregistrat o scădere de peste 6 procente în acest an, în timp ce piața de autoturisme din Europa a rămas la un nivel aproximativ similar cu cel din 2024.
17:30
Umbrărescu a adus pe Autostrada Moldovei 1.500 muncitori după concediul forțat VIDEO&FOTO # Profit.ro
UMB, constructorul de pe Autostrada A7 (tronsonul Focșani – Bacău – Pașcani), a adus 1.500 de muncitori și 425 de utilaje pe cei aproximativ 36 km ai lotului Focșani-Domnești Târg.
17:30
Interiorul Catedralei Mântuirii Neamului a fost eliberat de schele.
17:20
Coaliția trebuie să reziste până la alegerile din 2028, spune președintele interimar al PSD.
17:10
Protocol ANAF-ANRE: Cele două instituții vor face schimb de informații și vor colabora la supravegherea și verificarea companiilor # Profit.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vor colabora, în cadrul unui protocol anunțat acum, pentru întărirea monitorizării piețelor de energie și creșterea disciplinei economice.
17:00
Bolojan: Lăsăm 5 angajați în plus să huzurească în continuare. Premierul nu vrea reducerea cheltuielilor din administrație, ci reducerea de posturi # Profit.ro
Premierul Bolojan susține în continuare reducerea a 13.000 de posturi ocupate din administrația locală și nu reducerea cheltuielilor cu bunurile și serviciile, așa cum au solicitat alte partide din coaliție, precum PSD și UDMR.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.