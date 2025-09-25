Europa League, rezultate prima etapă. Ce au făcut adversarele FCSB, echipă ce intră joi în competiție
Gândul, 25 septembrie 2025 07:50
Dinamo Zagreb, Freiburg, AS Roma și Braga au câștigat meciurile de miercuri seara. Dinamo Zagreb a învins Fenerbahce, 3-1, în prima etapă Europa League, cele două fiind viitoare adversare ale FCSB. FCSB va juca la anul cu Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în Croația) și cu Fenerbahce (29 ianuarie, la București). Freiburg a trecut de FC […]
Alegeri fără exit-poll în Republica Moldova. Cererea unui institut de sondaje, RESPINSĂ: „Suspiciuni rezonabile” / „Decizie motivată politic” # Gândul
În data de 28 septembrie 2025, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. Surprinzător, scrutinul se va desfășura fără exit-polluri. Potrivit noi.md, o singură companie, „Date Inteligente” (iData), a depus o cerere în acest sens, însă solicitarea i-a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală (CEC). Vicepreședintele CEC – Pavel Postica – a explicat că […]
Adrian Severin: „În jocul democrației, PARTIDELE sunt jucătorii. Noi nu mai avem nici jucători, nici joc” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre dispariția rolului real al partidelor politice în România. El consideră că PSD și PNL nu mai funcționează ca actori ai democrației, ci doar ca o clică fără viziune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Marius Tucă: „Nimeni nu mai vorbește despre ce se […]
Unde ar putea fi MUTAȚI angajații Metrorex care lucrează în Palatul CFR, dar primesc spor de metrou „imoral”: „Avem spații suficiente în depouri” # Gândul
După zeci de ani în care au lucrat în Palatul CFR , cei 260 de angajați ai Metrorex care muncesc la suprafață” și primesc spor de metrou vor fi nevoiți ca până la sfârșitul anului să părăsească emblematica clădire de lângă Gara de Nord. Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul că cea mai […]
Nicușor Dan a convocat CSAT la ora 12 pentru a stabili persoanele care “au dreptul” să doboare obiecte zburătoare # Gândul
Președintele României Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, urmând ca acesta să se reunească joi, la ora 12, la Palatul Cotroceni. Principalul subiect al reuniunii CSAT va fi securitatea spațiului aerian național. Pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra […]
Europa League, rezultate prima etapă. Ce au făcut adversarele FCSB, echipă ce intră joi în competiție # Gândul
Meteorologii EaseWeather: O iarnă cum n-a mai fost. Câte zile ninge în București în decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026 # Gândul
Cum va fi vremea în această iarnă, în București? Meteorologii de la EaseWeather ne-au oferit o prognoză pentru lunile decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026. Când va ninge în Capitală? Aflați din informațiile pe baza calendarelor cu prognoza meteo de mai jos. Vremea în București (decembrie 2025): Un Undrea mohorât și ploios Decembrie 2025 (sau […]
Adrian Severin: „Americanii nu vor spune decât incidental ce s-a întâmplat în România, când vor vorbi despre CONTRIBUȚIA lor” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre investigația Americii legată de anularea alegerilor din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Nu vor spune decât incidental, în măsura în care se va vorbi despre contribuția lor […]
Corriere della Sera: Oare Ucraina chiar poate recuceri teritoriile pierdute? Atacurile HIBRIDE ale Rusiei amenință inclusiv flancul estic al NATO # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a evocat scenariul în care Ucraina și-ar putea recupera teritoriile pierdute, dar situația pe frontul estic rămâne critică pentru ucraineni, iar Rusia amenință inclusiv flancul estic al NATO, comentează cotidianul italian Corriere della Sera. ”Ucraina este capabilă să lupte pentru a recuceri toate teritoriile pierdute”, iar ”Rusia este tigru de hârtie”, […]
BANCUL ZILEI | „Dorim să vă facem o ofertă pentru internet”. Iată bancul savuros al zilei de joi. – Alo?!?.. Bună ziua! Suntem de la Orange și dorim să vă facem o ofertă pentru internet! – Hmmm… Nu cred că e mai bună decât oferta pe care o am! – Scuzați-mă, dar ce furnizor de […]
GÂNDUL.ro vă oferă bancul de joi pentru a începe ziua cu un zâmbet: -Trebuie să lăsați zahărul, pastele făinoase și berea. -Mulțumesc, domnule doctor! -Nu sunt doctor. Sunt casierul și nu aveți suficienți bani pe card! Să râdem în continuare: Norocul lui Bulă Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice […]
Ultrașii s-au bătut cu jandarmii la meciul de futsal România – Ungaria. Tricolorii au ratat calificarea la EURO 2026. VIDEO # Gândul
Naționala de futsal a României a ratat calificarea la EURO 2026, după ce a terminat la egalitate returul cu Ungaria, 2-2, din Sala Polivalentă din Craiova. Ungaria a câștigat cu 3-2 în tur, la Debrecen. Partida din Bănie a fost oprită 45 de minute din cauza incidentelor din tribune. Șapte persoane au fost amendate cu […]
25 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Michael Douglas împlinește 81 de ani, Catherine Zeta-Jones, soția sa, 56/ Este înființată trupa U2 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 25 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Michael Douglas este un actor și producător american de film, născut pe 25 septembrie 1944 la New Brunswick, New Jersey. Este fiul celebrului actor Kirk Douglas și al actriței Diana Dill. De-a […]
Cât câștigă acest indian, din cele două joburi din România: instalator și livrator: „Vreau să fiu român în câțiva ani” # Gândul
Cât câștigă acest indian, din cele două joburi din România: instalator și livrator: „Vreau să fiu român în câțiva ani”. Cât câștigă acest indian, din cele două joburi din România Un indian lucrează ca livrator și instalator în România și spune că va deveni „român” peste câțiva ani. Indianul în vârstă de 25 de ani […]
Traficanții de carne vie au descoperit o metodă nouă prin care racolează puștoaice în cluburile de lux. „Loverboy” devine istorie # Gândul
Traficanții de persoane au găsit o nouă metodă prin care reușesc să racoleze fete tinere pe care le caută, în special, în cluburile din București. Răufăcătorii ar fi fost nevoiți să schimbe modul de operare după ce metoda lor uzuală, cunoscută sub numele de „Loverboy”, și-a pierdut eficiența, ca urmare a campaniilor preventive ale polițiștilor. […]
Încă un incident cu drone în aeroporturile europene. Un aeroport din Danemarca a fost închis după ce au fost depistate drone neidentificate # Gândul
Aeroportul Allborg din Danemarca a fost închis, iar zborurile au fost suspendate după ce câteva drone au fost depistate, a anunțat poliția locală. Cel puțin patru zboruri au fost afectate, raportează Sky News. Poliția daneză a anunțat într-o postare scrisă pe platforma X: „Au fost observate drone lângă aeroportul Aalborg și spațiul aerian a fost […]
Orașele din România unde salariile pornesc de la 9.000 lei net și pot urca până la 35.000 de lei în anumite domenii profesionale # Gândul
Mulți români au concepția greșită că pentru a obține salarii mari, trebuie să aibă studii superioare. Nu este necesară absolvirea unei facultăți pentru obținerea unui venit de minim 2.000 de euro. În domeniul IT sau financiar, pachetele salariale pot depăși suma de 35.000 de lei net pentru pozițiile executive. Chiar și în județele mai puțin dezvoltate, […]
Adrian Severin: „Guvernul ROMÂNIEI nu reușește să își promoveze propria viziune și urmează directivele venite de la Bruxelles” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre lipsa de viziune a actualului guvern și despre incapacitatea României de a-și apăra propriile interese. El a atras atenția că țara noastră se subordonează deciziilor venite de la Bruxelles și a amintit de sprijinul istoric primit de la China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre lipsa de direcție în politica românească. El a explicat că PSD este blocat, UDMR își păstrează autonomia, în timp ce USR funcționează după un program impus. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. PSD este blocat, USR-ul programat, UDMR-ul joacă pe felia lui Severin […]
Sorin Grindeanu îl felicită pe ministrul Alexandru Nazare: A reușit să-i convingă pe oficialii de la Bruxelles să accepte un DEFICIT de 8,4% # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, l-a felicitat pe Alexandru Nazare, ministrul Economiei și al Finanțelor, pentru prestația sa de la Bruxelles. Ministrul, alături de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, au discutat cu oficialii europeni pentru a-i convinge să accepte un deficit de 8,4% pentru România. Liderul interimar al PSD a declarat la Antena 3 CNN că […]
Mai multe state din Uniunea Europeană (UE) au implementat modele care uşurează pasul către pensionare, oferind diverse variante flexibile de lucru cu mult înainte de atingerea pragului legal de retragere din câmpul muncii. Conform unor studii recente, pensionarea este unul dintre cele mai stresante evenimente din viață, aflându-se pe locul 10 (din 43) pe scala […]
O judecătoare de la Curtea de Apel Craiova JUBILEAZĂ după o sentință dată în cazul unui bărbat agresiv cu soția sa: „N-am vreun sentiment de milă” # Gândul
O judecătoare de la Curtea de Apel Craiova a comentat cu satisfacție o decizie luată în cazul unui bărbat condamnat la 30 de ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat asupra soției sale. De altfel, este cea mai mare pedeapsă care s-a dat până acum în România pentru o astfel de faptă. Judecătoarea Sorina […]
Adrian Severin: „Este o derută în Rep. Moldova pentru că nu o să VOTEZE cu cine trebuie, se simte asta” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre presupusa încercare a Rusiei de a interfera cu alegerile din Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Și știți ce mă tulbură cel mai tare? Sunt foarte mulți […]
Cum poți să verifici online câți ani de muncă ai pentru PENSIE. Ce trebuie să faci, dacă depistezi că îți lipsesc diverse perioade # Gândul
Platformele online oferă, acum, posibilitatea de a verifica rapid câți ani de contribuție ai acumulat și de a identifica eventualele perioade lipsă, pentru a lua măsuri din timp, în vederea pensionării. Mai mult, verificarea digitală reduce necesitatea deplasărilor la ghișeele instituțiilor publice. Astfel, pentru a afla câți ani de muncă ai, trebuie să accesezi platforma […]
SCHIMBARE majoră în spitale, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: Managerii, obligați să publice rapoarte cu activitatea instituției # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunțat că, de la 1 octombrie, managerii de spitale vor fi obligaţi să publice periodic, pe site-urile unităţilor medicale, informații clare despre activitatea acestora. Datele vor cuprinde indicatori de calitate, rata infecţiilor asociate asistenţei medicale, la date financiare şi informaţii privind utilizarea serviciilor. ”Indicatorii de performanţă nu vor fi doar […]
Benjamin Netanyahu sfidează țările europene după recunoașterea în valuri a statului PALESTINA: „Nu va exista niciun stat palestinian” # Gândul
Premierul israelian a transmis pe pagina sa de Facebook că se opune recunoașterii statului palestinian de către statele europene. „Nu va exista niciun stat palestinian”, a scris premierul Benjamin Netanyahu, care în prezent conduce o operațiune de anexare a orașului Gaza în totalitate. De la începerea războiului din Fâșia Gaza în urma atacurilor teroriste ale […]
JD Vance condamnă atacurile la adresa agenților forțelor de ordine și acuză Partidul Democrat /„VIOLENȚA politică a scăpat de sub control” # Gândul
Vicepreședintele american, James David Vance, a condamnat vehement, miercuri seară, atacul care a vizat un centru pentru deținerea imigranților din Texas și a atribuit Partidului Democrat, aflat în opoziție, responsabilitatea pentru intensificarea violenței politice în Statele Unite. James David Vance a condamnat denigrarea agenților forțelor de ordine din Statele Unite, în special a ofițerilor anti-imigrație. […]
Un zidar experimentat din Spania a dezvăluit ce SALARIU are în 2025 și vorbește de o „criză” care afectează sectorul construcțiilor din această țară # Gândul
Un zidar din Spania, cu experiență, a dezvăluit – într-un interviu realizat de influencerul Adrián G. Martín – ce salariu are în 2025 și a tras un semnal de alarmă asupra unei „crize” care afectează sectorul construcțiilor. Protagonist este Pascual, șef de șantier și fiu de zidar, care descrie cum s-a schimbat profesia în ultimii […]
Marius Tucă Show începe joi, 25 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Marius Tucă Show începe joi, 25 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Motivul pentru care un speolog a stat izolat într-o peșteră timp de 6 luni, fără CEAS sau CALENDAR. Demonstrația sa a uluit comunitatea științifică # Gândul
Fără lumină naturală, fără ceas, fără niciun contact uman, timp de 180 de zile, încuiat într-o peșteră aflată la 134 de metri sub pământ, având doar un sac de dormit și stând într-un întuneric absolut. Născut pe 3 ianuarie 1939, la Nisa, acest om de știință a schimbat cu totul tot ce se știa despre […]
Grindeanu consideră că România trebuie să doboare dronele care încalcă spațiul aerian: „Sunt de acord cu Trump” # Gândul
Sorin Grindeanu a comentat consolidarea relațiilor cu SUA, în contextul incidentelor recente, când drone ale Federației au încălcat spațiul aerian al României și al Poloniei. „Trebuie să fim mai fermi. Nu am dovedit destulă fermitate în ceea ce s-a întâmplat în săptămânile din urmă. Sunt de acord cu Trump tot ce încalcă spațiul NATO cu […]
Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3, în privința faptului că partidul AUR a ajuns la un grad de susținere din partea cetățenilor de 40%, că nu PSD nu are de gând să facă o alianță cu AUR, chiar dacă nu se va mai înțelege cu Ilie Bolojan. „Dacă actuala coaliție dacă nu vă mai […]
Două persoane au fost ucise și una rănită, într-un atac asupra unei clădiri din Dallas a Agenției pentru Imigrație a SUA. Atacatorul s-a SINUCIS # Gândul
Doi deținuți au fost uciși și un al treilea a fost rănit, după ce un bărbat a deschis focul asupra unei clădiri a Agenției pentru Imigrație și Vămi (Immigration and Customs Enforcement, sau ICE) din Dallas. Atacatorul, care își marcase gloanțele cu mesajul “Anti-ICE”, și-a luat viața, au declarat oficialii. „Ancheta este în curs de […]
Ce spune Grindeanu dacă nu cade de acord cu Bolojan pe reforma administrației: „Nu se poate merge mai departe altfel” # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3, că, că reforma administrației publice locale este un punct de rupere în coaliție, dacă nu va exista un acord. Liderul interimar PSD a declarat că „nu se poate merge mai departe altfel” Întrebat de moderatorul Mihai Gâdea dacă reforma administrației publice locale este un punct de rupere dacă […]
O masă de AER RECE din zona polară va traversa România. Temperaturile vor scădea chiar și cu 10° Celsius, în următoarele zile # Gândul
Temperaturile vor scădea chiar și cu 10°Celsius, în următoarele zile, din cauza unei mase de aer rece din zona polară. În același timp, un ciclon format în Marea Mediterană se apropie de România și ar putea aduce ploi abundente și vânt puternic. În plus, experții spun că iarna ar putea fi mai rece decât de […]
Sorin Grindeanu, sătul de amenințările lui Bolojan în privința demisiei: „Nu e o tactică care să ne impresioneze, nu asta așteaptă românii” # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3 că PSD nu a intrat în coaliției pentru a genera instabilitate și pentru a schimba guverne după trei luni. „Noi nu am intrat în această coaliție ca să producem instabilitate să schimbăm guverne după 3 luni și să dăm jos primul-ministru. Săptămâna aceasta s-au întâmplat lucruri bune la […]
Surse: SANCTUARUL IMIGRANȚILOR din Uganda. Olanda ar negocia un lagăr de tranzit pentru solicitanții de azil respinși din Regat, în Africa # Gândul
Olanda este aproape de a semna un acord cu Uganda pentru a înființa un centru unde solicitanții de azil respinși din țara europeană să poată fi trimiși înainte de a fi deportați în țările lor de origine, a declarat miercuri o sursă guvernamentală citată de Reuters. Un acord oficial ar urma să fie anunțat în […]
Sorin Grindeanu: „Alegerile din Moldova sunt în pericol. Nu putem interveni și nici n-ar fi corect” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a vorbit despre capturarea lui Horațiu Potra, în Dubai, după șapte luni în care a fost dat în urmărire internațională. Acesta este acuzat de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Liderul PSD a comentat și alegerile parlamentare ce urmează să aibă loc în Republica Moldova. „Eu vreau să-i felicit […]
Avertismentul Băncii Europene: Europenii trebuie că-și facă REZERVE de CASH. Care ar fi sumele de minime de reziliență în cazul unui atac cibernetic # Gândul
Potrivit unei analize a Băncii Centrale Europene (BCE), oamenii ar trebui să păstreze numerar la domiciliu, întrucât bancnotele continuă să reprezinte un instrument de bază, atunci când sistemele digitale eşuează, titrează FT. Studiul Băncii Central Europene face apel către state să ia în considerare recomandări similare celor din Ţările de Jos, Austria şi Finlanda, care […]
Sorin Grindeanu: „La alegerile din iarnă, România a fost în pericol. Și alegerile din Moldova sunt în pericol” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a vorbit despre capturarea lui Horațiu Potra, în Dubai, după șapte luni în care a fost dat în urmărire internațională. Acesta este acuzat de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Liderul PSD a comentat și alegerile parlamentare ce urmează să aibă loc în Republica Moldova. „Eu vreau să-i felicit […]
REȚETA rapidă de paste din dovlecel cu creveți. Este gata în 15 minute și poate fi soluția ideală pentru o cină sănătoasă, când ești în criză de timp # Gândul
Dacă ești în criză de timp, seara, dar trebuie să pregătești cina pentru familie… își prezentăm o rețetă rapidă de paste din dovlecel cu creveți. Este gata în 15 minute și ai nevoie de doar câteva ingrediente pentru un gust desăvârșit. Rețeta de paste din dovlecel cu creveți – ingrediente: Un dovlecel; Usturoi; Ceapă; Creveți […]
Povestea unui român care a muncit timp de 15 ani în ITALIA: A dormit în gară, a lucrat pe șantier și în fabrici, până când soarta i-a surâs # Gândul
Un ieșean în vârstă de 39 de ani, pe nume Mihai, a învățat nu doar că „meseria e o brățară de aur”, dar și că „nicăieri nu e ca acasă”. A trăit și a muncit timp de 15 ani în Italia, la Torino. A plecat pentru o viață mai bună de la vârsta de 24 […]
Surse: Olanda este aproape de a semna un acord cu o țară africană pentru înființarea unui centru în care să trimită solicitanți de azil # Gândul
Olanda este aproape de a semna un acord cu Uganda pentru a înființa un centru unde solicitanții de azil respinși din țara europeană să poată fi trimiși înainte de a fi deportați în țările lor de origine, a declarat miercuri o sursă guvernamentală citată de Reuters. Un acord oficial ar urma să fie anunțat în […]
Președintele Iranului spune, în fața Adunării Generale a ONU, că țara sa „nu a vrut niciodată și nici nu va vrea” să obțină arma nucleară # Gândul
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat miercuri în cadrul Adunării Generale a ONU că țara sa „nu a încercat niciodată și nu va încerca niciodată să construiască o bombă nucleară”. De asemenea, el a acuzat Israelul și SUA de destabilizarea Orientului Mijlociu și de incălcarea principiilor diplomației prin recentele atacuri militare asupra Iranului, scrie France24. […]
Navă de război germană, survolată de un avion militar al Rusiei. Ministrul Apărarii de la Berlin: „Putin vrea să PROVOACE statele NATO” # Gândul
Ministrul Apărării din Germania Boris Pistorius a anunțat că un avion militar rusesc a survolat o fregată a Marinei germane în Marea Baltică. Vorbind în Bundestag, politicianul german a comparat incidentul cu intruziunea dronelor și avioanelor de luptă rusești în spațiul aerian polonez și eston. Rusia testează literalmente granițele statelor NATO cu o frecvență și […]
BCE îndeamnă oamenii să-și facă rezerve de bani CASH: „O componentă esenţială a pregătirii naţionale pentru crize” # Gândul
Potrivit unei analize a Băncii Centrale Europene (BCE), oamenii ar trebui să păstreze numerar la domiciliu, întrucât bancnotele continuă să reprezinte un instrument de bază, atunci când sistemele digitale eşuează, titrează FT. Studiul Băncii Central Europene face apel către state să ia în considerare recomandări similare celor din Ţările de Jos, Austria şi Finlanda, care […]
De ce România NU poate interveni în ancheta penală a celor doi români arestați în Grecia. Răspunsul oficial al MAE # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a transmis, în exclusivitate, pentru Gândul un răspuns oficial, referitor la cei doi români, Naser Omer și Ștefan Burghelea, care au fost arestați în Grecia, sub acuzația de spionaj, pentru că au fotografiat baza navală Salamina. De asemenea, Andrei Țărnea, diplomat, director general pentru Comunicare și Diplomație Publică la Ministerul Afacerilor Externe, […]
Moșteanu caută expertiză militară într-o țară mai mică decât Teleormanul și cu o armată de 1.200 de oameni, cea mai mică din NATO # Gândul
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a transmis că, în cadrul întâlnirii oficiale pe care a avut la Luxembourg cu omologul său, Yuriko Backes, a discutat despre negocierea unui acord bilateral în domeniul apărării. Oficialul român și-a manifestat interesul de a apela la expertiza cercetătorilor luxemburghezi pentru consolidarea industriei de apărare. „Astăzi am avut o vizită oficială […]
Emmanuel Macron: „Nu putem lăsa să se instaureze ideea că Polonia, Estonia sau ROMÂNIA sunt într-o poziție slabă” # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că țările NATO trebuie să-și „intensifice” reacția “cu un nivel” în cazul unor „noi provocări” din partea Rusiei, în special în spațiul aerian din Europa de Est. Afirmațiile președintelui Macron au fost făcute în timpul unui interviu acordat canalului France 24 și Radio France Internationale, de la New York, […]
Nicușor Dan îi întoarce favorul Maiei Sandu. Îi îndeamnă pe basarabenii stabiliți în România să iasă duminică la vot # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a îndemnat, într-un clip video postat pe Facebook, cetățenii moldoveni din România să iasă la vot. „Dragi basarabeni care trăiți, munciți aici, învățați în România, veți fi întotdeauna bineveniți aici și respectați.Duminică este un moment decisiv pentru Moldova, alegerile parlamentare.Vă invit pe toți să mergeți la vot, aveți aici informații despre […]
Emmanuel Macron: „Nu putem lăsa să se instaureze ideea că Polonia, Estonia sau ROMÂNIA sunt într-o poziție de slăbiciune” # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că țările NATO trebuie să-și „intensifice” reacția “cu un nivel” în cazul unor „noi provocări” din partea Rusiei, în special în spațiul aerian din Europa de Est. Afirmațiile președintelui Macron au fost făcute în timpul unui interviu acordat canalului France 24 și Radio France Internationale, de la New York, […]
