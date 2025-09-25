Europa League, rezultate prima etapă. Ce au făcut adversarele FCSB, echipă ce intră joi în competiție

22:00

Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3, în privința faptului că partidul AUR a ajuns la un grad de susținere din partea cetățenilor de 40%, că nu PSD nu are de gând să facă o alianță cu AUR, chiar dacă nu se va mai înțelege cu Ilie Bolojan. „Dacă actuala coaliție dacă nu vă mai […]