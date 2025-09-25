Trump cere ONU anchetă pentru „sabotaj” după defectarea scării rulante, a prompterului și o problemă cu sunetul din timpul discursului

22:20

Tanczos Barna a afirmat miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, că, dacă extremiștii „ar fi avut un pic de vânt în pupă, ar fi câștigat și ar fi dus România într-o direcție total diferită”. În plus, Tanczos a mai declarat că „locul de naștere” al lui George Simion și al partidului AUR este în Valea Uzului, cu ocazia incidentelor care au avut loc în urmă cu câțiva ani. „Acolo este locul de naștere al lui Simion, al AUR”, a spus acesta, subliniind faptul că încă de atunci George Simion este susținut de Moscova. „Aceste evenimente sunt instrumente ale Rusiei și nu este întâmplare”, a afirmat Tanczos Barna.