Trump cere ONU anchetă pentru „sabotaj” după defectarea scării rulante, a prompterului și o problemă cu sunetul din timpul discursului
Digi24.ro, 25 septembrie 2025 07:50
Donald Trump a cerut miercuri ca ONU să deschidă imediat o „anchetă” după „tripla sabotare” de care susţine că a fost victima cu o zi înainte, cu ocazia discursului său în faţa Adunării Generale a Naţiunilor Unite, scrie AFP.
07:40
Drone de origine necunoscută au fost identificate în noaptea de miercuri spre joi deasupra a patru aeroporturi daneze, provocând închiderea unuia dintre ele timp de câteva ore, a indicat poliţia, scrie AFP.
Acum 2 ore
07:10
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia. Cum a iscat Ambani scandalul uriaș dintre SUA și India # Digi24.ro
Când șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a spus luna trecută că „unele dintre cele mai bogate familii din India” profită de pe urma războiului din Ucraina, el nu a menționat niciun nume, dar nu există dubii cu privire la identitatea persoanei la care făcea aluzie: miliardarul Mukesh Ambani. Conglomeratul său, Reliance Industries, a cumpărat petrol din Rusia în valoare de 33 de miliarde de dolari de la începutul conflictului și până acum, potrivit datelor obținute de Washington Post, iar acum se găsește în mijlocul unei furtuni diplomatice uriașe.
07:10
Alegerile din Republica Moldova, teren de antrenament pentru dezinformarea rusească. „Nu e vorba de voturi, ci de erodarea democrației” # Digi24.ro
Înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova se răspândesc, prin intermediul internetului, videoclipuri trucate cu ajutorul inteligenţei artificiale şi acuzaţii nefondate la adresa preşedintei Maia Sandu, ceea ce - apreciază miercuri AFP, citând opiniile unor analişti - transformă ţara într-un teren de antrenament pentru dezinformarea rusească, în cadrul războiului informaţional al Moscovei împotriva Europei.
07:10
Rusia poate lansa drone de tip Gerbera de pe petrolierele flotei fantomă. Ce suspectează autoritățile daneze # Digi24.ro
În Danemarca, oficialii suspectează că dronele care au închis aeroportul din Copenhaga au fost lansate de pe nave, lucru pe care Rusia l-a testat într-adevăr la un moment dat.
07:10
Şapte din nouă „limite planetare” au fost depăşite pe Terra. „Intrăm în era unor condiţii periculoase” # Digi24.ro
Nivelul de acidificare a oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosistemele stabile şi durabile, a anunţat miercuri Institutul de Cercetare Climatică din Potsdam (PIK), care monitorizează aceste măsurători. Șapte dintre cele nouă „limite planetare” au fost depăşite, arată datele institutului.
07:10
Studiu îngrijorător despre locuitorii din București-Ilfov: o persoană din trei riscă să facă infarc miocardic sau AVC # Digi24.ro
Informații îngrijorătoare reies dintr-un studiu realizat în București și în județul Ilfov. Una din trei persoane testate în cadrul unui proiect pilot de screening prezintă risc de a face infarct miocardic sau accident vascular cerebral.
07:10
Catedrala Mântuirii Neamului, primele imagini din interior. Sute de mii de credincioși sunt așteptați la sfințirea edificiului # Digi24.ro
După 15 ani de așteptare, a mai rămas doar o lună până la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului. Până atunci, pe pagina de Facebook a Catedralei Naționale au fost postate primele imagini din interior.
07:10
Cum a fost salvat un ostatic de la un motel din Texas de curierul care a livrat o comandă agresorului # Digi24.ro
Un șofer al unui serviciu de livrări a ajutat recent poliția din Texas să împiedice o luare de ostatici după ce a raportat că a livrat coliere de plastic, un topor și alte articole suspecte la o cameră de motel ca parte a unei comenzi, scrie The Guardian care citează autoritățile și presa locală.
07:10
CSAT decide astăzi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor sau dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian al României # Digi24.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Țării se întrunește, astăzi la Palatul Cotroceni, de la ora 12.00. CSAT va stabili cine poate ordona sau aproba măsuri împotriva „aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național”.
07:10
Președintele Nicușor Dan vine la ora 21:00, la "Jurnalul de Seară", să explice ce va face România cu dronele rusești care intră pe teritoriul nostru, să clarifice importanța votului de duminică din Republica Moldova și să dezvăluie cum i-a convins pe liderii Coaliției să îngroape, cel puțin pe moment, securea războiului.
07:10
Tanczos Barna: „Dacă PSD ar face coaliție cu AUR, ar fi absorbiți. O combinație total anormală”. Replica lui Grindeanu # Digi24.ro
Tanczos Barna a declarat, miercuri seară la Digi24, că nu vede un scenariu în care să se destrame coaliția, iar PSD să se alieze cu AUR. Vicepremierul a adăugat că ar fi „o combinație total anormală” și ar fi cea mai proastă variantă pentru social-democrați, deoarece PSD ar fi absorbit de partidul condus de George Simion. Sorin Grindeanu a exclus o alianță PSD-AUR și a adăugat că actuala coaliție de guvernare va rezista până în martie 2027, cum scrie în protocol.
07:10
Guvernul aprobă oficial măsura care a produs tensiuni în coaliție. Plafonarea adaosului la alimente, prelungită cu șase luni # Digi24.ro
Guvernul adoptă, în ședința de astăzi, un proiect de ordonanță de urgență care prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru o perioadă de șase luni, până la 31 martie 2026.
23:40
Grindeanu îl felicită pe Nazare pentru ținta de deficit de 8,4% convenită cu CE: „Pot continua investiţiile pe Anghel Saligny” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că ţinta de deficit bugetar al României de 8,4% pentru 2025, convenită cu Comisia Europeană, permite continuarea investiţiilor pe programul Anghel Saligny. El speră ca partidele din coaliţie să ajungă la un acord pe rectificarea bugetară în discuţiile care vor avea loc joi.
23:30
China se angajează în premieră să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035 # Digi24.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping a anunţat personal miercuri noul angajament climatic al ţării sale, și anume reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră cu 7 până la 10% până în 2035.
23:00
CE: Mesajele Ursulei von der Leyen se șterg automat, „altfel, telefonul ar lua foc”. Explicații după dispariția unui SMS de la Macron # Digi24.ro
Comisia Europeană a fost nevoită să dea explicații după ce s-a aflat că mesajele Ursulei von der Leyen se șterg automat de pe telefonul său mobil. Detaliile au venit în urma unei controverse generate de dispariția unui SMS trimis de Emmanuel Macron, prin care cerea blocarea acordului UE-Mercosur.
23:00
Grindeanu: Nu cred că această abordare cu ultimatumuri şi umflatul muşchilor e de repetat. Se pare că Bolojan a înțeles # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus miercuri că „abordarea ultimativă” - ameninţarea cu demisia p nu trebuie repetată şi se pare că premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, a înţeles acest lucru.
23:00
Colegiul Medicilor, precizări în ancheta disciplinară în cazul dr. Flavia Groşan. Controversatul medic a preluat și teoria lui Trump # Digi24.ro
Colegiul Medicilor din România a precizat miercuri că ancheta disciplinară în cazul medicului pneumolog Flavia Groşan, declanşată după ce aceasta a postat un fake news conform căruia o persoană vaccinată poate îmbolnăvi o persoană nevaccinată prin relaţii intime, este în desfăşurare, iar acum este aşteptat un punct de vedere din partea medicului. Mai nou, după declarațiile președintelui american Donald Trump, care a spus că există o legătură între paracetamol și autism, Flavia Groşan susţine că ea nu a prescris niciodată paracetamol: ”Ştiinţa? Poate. Intuiţie, sigur”.
22:40
Serghei Lavrov i-a spus lui Marco Rubio că Europa şi Ucraina sunt responsabile de prelungirea conflictului, nu Rusia # Digi24.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri în cursul întrevederii cu secretarul de stat american, Marco Rubio, că ţările europene şi Kievul sunt responsabile de prelungirea conflictului din Ucraina, a declarat ministerul său, relatează AFP.
22:30
Tanczos Barna speră ca CCR să ia o decizie „înțeleaptă” privind pensiile magistraților: „Legea e rezonabilă” # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că speră ca judecătorii CCR să ia o decizie înțeleaptă privind reforma pensiilor speciale. El spune că, deși înțelege contraargumentele venite din partea Ministerului de Justiție, legea care modifică sistemul de pensii pentru magistraţi este una „rezonabilă”.
22:20
Tanczos Barna: „În Valea Uzului este locul de naștere al lui Simion și al AUR. Sunt instrumente ale Rusiei și nu este întâmplare” # Digi24.ro
Tanczos Barna a afirmat miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, că, dacă extremiștii „ar fi avut un pic de vânt în pupă, ar fi câștigat și ar fi dus România într-o direcție total diferită”. În plus, Tanczos a mai declarat că „locul de naștere” al lui George Simion și al partidului AUR este în Valea Uzului, cu ocazia incidentelor care au avut loc în urmă cu câțiva ani. „Acolo este locul de naștere al lui Simion, al AUR”, a spus acesta, subliniind faptul că încă de atunci George Simion este susținut de Moscova. „Aceste evenimente sunt instrumente ale Rusiei și nu este întâmplare”, a afirmat Tanczos Barna.
22:20
Tanczos Barna: Subvențiile pentru partide au fost reduse cu 20% și vor scădea în continuare # Digi24.ro
Tanczos Barna a declarat, miercuri seară la Digi24, că a fost făcută o tăiere cu 20% a subvenției pentru partide. Vicepremierul a adăugat că a exista o discuție în coaliție pentru a mai fi reduse sumele pentru formațiunile politice cu 10 sau 15%.
22:10
„România a greșit foarte mult”: Tanczos Barna, despre cheltuielile record cu dobânzile pe împrumuturi # Digi24.ro
Vicepremierul Tánczos Barna a declarat, miercuri, la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că la sfârșitul anului investițiile se vor apropia sau chiar vor depăși 150 de miliarde de lei, în timp ce cheltuielile cu dobânzile vor fi de aproximativ 51 de miliarde de lei, „un record istoric”.
21:50
În localitatea Shandriholove, regiunea Donețk, invadatorii ruși au împușcat o familie de civili și au luat un copil ostatic. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat pe Facebook de către Corpul 3 Armată.
21:50
Tanczos Barna: Criza bugetară se poate transforma într-o problemă a economiei dacă nu tăiem cheltuielile. Taxele nu mai cresc # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a spus la Digi24 că actuala criză bugetară se poate transforma într-o criză economică, dacă statul nu reduce cheltuielile în sistemul public. Aceasta, în condițiile în care economia este deja stresată de majorările de taxe și de inflația ridicată. Vicepremierul a dat însă asigurări că nu vor mai fi și alte creșteri de taxe și impozite.
21:10
Nicușor Dan, mesaj pentru basarabenii din România, înainte de alegerile cruciale de duminică din Republica Moldova # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan le-a transmis miercuri un mesaj cetățenilor din Republica Moldova care trăiesc în România, îndemnându-i să meargă la vot în secțiile organizate în 14 orașe din România. „De votul vostru depinde viitorul Basarabiei”, le-a spus președintele român.
20:50
Budăi, despre eliminarea excepţiilor la pensionare: Este un domeniu foarte greu. Trebuie să-l înţelegem şi apoi să ne pronunţăm # Digi24.ro
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi (PSD) i-a dat replica premierului Ilie Bolojan, care a spus că trebuie eliminate excepţiile privind vârsta de pensionare. Budai spune că „este un domeniu foarte greu”, care trebuie înțeles înainte ca oficialii să facă declarații pe această temă.
20:40
Șeful CJ Suceava, după ce și-a numit nașa în funcția de manager de spital: „Am peste 30 de cumetri și fini” # Digi24.ro
Șeful Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan (PSD) a desemnat-o, prin intermediul vicepreședintelui de Consiliul Județean, șefă interimară a spitalului pe nașa sa de cununie, Larisa Blănari, a relatat G4Media. Șoldan a spus la Digi24 că „nimeni nu vrea funcția de manager” al spitalului și că, inițial, nici Blănari nu a fost de acord, dar că el „a insistat”.
20:20
Un atac rusesc cu rachete asupra unei baze militare de instrucţie în Ucraina a provocat miercuri victime în rândul soldaţilor ucraineni, a anunţat armata ucraineană.
20:20
Igor Krasnov, artizanul dosarelor care i-au vizat pe opozanții lui Putin, numit șef al Curții Supreme a Rusiei # Digi24.ro
Igor Krasnov, fost procuror general, cunoscut pentru rolul său esențial în reprimarea disidenței de către Kremlin, a fost numit președinte al Curții Supreme a Rusiei, a confirmat Consiliul Federației Ruse într-un comunicat publicat joi.
20:00
Ministrul Sănătății obligă managerii spitalelor să pună pe site date despre activitate. De când va fi aplicată măsura # Digi24.ro
Managerii spitalelor publice vor fi obligați să publice periodic, pe site-urile unităților, date clare despre activitatea spitalelor pe care le conduc, o măsură stabilită prin ordinul ministrului Sănătății, a anunțat Alexandru Rogobete.
20:00
Uniforme noi pentru controlorii STB. Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: „De ce? Pentru că meritaţi un transport civilizat” # Digi24.ro
Controlorii Societăţii de Transport Bucureşti (STB) vor avea uniforme noi, transmite primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
19:50
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le încalcă spațiul aerian # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat, miercuri, drept „isterie” acuzaţiile privind pătrunderea unor avioane ruseşti în spaţiul aerian NATO, relatează AFP, potrivit Agerpres. Reacția vine după ce preşedintele american Donald Trump a încurajat țările Alianței să doboare aeronavele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian.
19:50
DIICOT, ultimele informații în dosarul mailurilor de amenințare către școli și spitale, în care este audiat un elev de 17 ani # Digi24.ro
Procurorii DIICOT fac cercetări in rem pentru infracţiunea de ameninţare, ca act de terorism, în dosarul deschis după ameninţările primite pe adresele de mail ale unor școli și spitale din Bucureşti, a anunțat miercuri Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
19:30
Trump le-a promis liderilor arabi la ONU că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania (surse) # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump le-a promis liderilor arabi că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată, la întîlnirea avută cu aceștia în marja Adunării Generale a ONU, relatează miercuri Politico, citând şase surse.
19:20
Un avion de luptă rusesc a survolat o fregată germană în Marea Baltică: „O nouă încercare de provocare din partea Moscovei” # Digi24.ro
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat miercuri în faţa Bundestagului (camera inferioară a parlamentului german), că un avion de vânătoare rusesc a survolat recent o fregată germană în Marea Baltică, în ceea ce el a descris drept o nouă încercare de provocare din partea Moscovei, relatează agenţiile EFE şi DPA.
19:10
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor le era foarte clar, se pronunțau # Digi24.ro
Fostul judecător CCR și ministru al Justiției Tudorel Toader consideră în continuare că judecătorii Curții Constituționale vor respinge contestațiile față de reforma pensionării magistraților. Acesta a declarat, miercuri, la Digi24, că deși CCR a amânat decizia pentru data de 8 octombrie, opțiunile rămân deschise, amânările fiind un fapt frecvent întâlnit. „Dacă judecătorilor le era foarte clar că-i admitere sau respingere, o dădeau”, mai spune Tudorel Toader.
19:10
Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanții Airbus și ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei. Discuții despre cooperarea militară # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, o delegație a companiei Airbus, împreună cu ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei în România. Tema discuțiilor s-a axat pe oportunitățile de afaceri în industria de apărare, în contextul programului european SAFE.
19:00
Val de critici după ce Farage a mințit că imigranții români mănâncă lebede din parcurile britanice: „S-a inspirat direct de la Trump” # Digi24.ro
Politicianul naționalist britanic Nigel Farage a fost acuzat că răspândește informații false și „teorii nebunești ale conspirației” după ce i-a acuzat în mod fals pe românii din Marea Britanie că mănâncă lebede din parcuri, în cel mai recent atac al său asupra migranților care locuiesc în Regatul Unit, relatează The Independent.
18:50
NATO se pregătește de războiul viitorului. Imagini exclusive cu un dispozitiv care ar putea schimba soarta oricărui conflict # Digi24.ro
În aceste zile, în Portugalia, mii de militari testează cele mai performante vehicule militare, bazate pe inteligența artificială. Colegii noștri Valentin Stan și Claudiu Ristea sunt în Portugalia și ne arată în premieră un dispozitiv care ar putea să schimbe soarta oricărui conflict.
18:40
Bolojan, despre angajații MIPE care au protestat la Guvern: „Dacă participi la alte activități, trebuie să îți asumi, nu să fii plătit” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că nu i se pare în regulă ca angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să fie plătiți o zi întreagă și pentru 15 iulie, când au participat la protestul din fața Palatului Victoria. Premierul a adăugat că l-a întrebat pe ministrul Dragoş Pîslaru dacă au fost liberi sau plătiţi pentru ziua aceea în care au mers la miting.
18:40
Ministerul Apărării din Finlanda a informat miercuri despre neutralizarea unui atac cibernetic anonim, lansat marţi seara, care i-a blocat site-ul web timp de câteva ore. Totuși, ministerul a precizat că este posibil să apară în continuare unele anomalii ca urmare a măsurilor de securitate implementate pentru a limita atacul.
18:30
18:20
Radu Marinescu, despre extrădarea lui Potra: Nu avem tratat cu EAU, dar suntem optimiști că mecanismul de cooperare va funcționa # Digi24.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a spus miercuri la Digi24 că nu poate estima dacă, și nici când Horațiu Potra ar putea fi adus în România. El a precizat că între România și Emiratele Arabe Unite nu există un tratat sau o convenție cu privire la extrădare, astfel că „procedura ține în exclusivitate de autoritățile din Emiratele Arabe Unite”. Ministrul a afirmat că autoritățile de la București sunt în legătură cu cele din EAU și că acestea fac „absolut tot ceea ce depinde de ele pentru că această procedură să se desfășoare cât mai repede”.
18:10
Avertismentul lui Zelenski la ONU: „Oprirea lui Putin acum costă mai puțin decât o catastrofă globală” # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut un discurs ferm în fața Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, la New York, revenind asupra invaziei ruse și cerând comunității internaționale să acționeze imediat pentru a opri agresiunea Moscovei.
18:00
Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă R. Moldova în fața Rusiei. Răspunsul internaţional este insuficient # Digi24.ro
Europa nu-şi poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei, a spus miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul pe care l-a susţinut la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP.
17:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că proiectul de rectificare bugetară va fi pus în transparență decizională vineri, iar cel mai târziu marţea viitoare va fi adoptat într-o ședință de guvern. El spune că rectificarea este „tensionată” din cauza nivelului mare de investiții PNRR care sunt deja contractate.
17:50
Bolojan anunță procentul de tăiere a subvențiilor pentru partide: „Sunt convins că nu ar fi o catastrofă” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că subvențiile pentru partide ar trebui să fie tăiate cu 10%, pentru că toată lumea trebuie să partice la acest efort național de reducere a cheltuielilor statutului, inclusiv formațiunile politice. „Sunt convins că nu ar fi o catastrofă”, a adăugat premierul.
17:40
Ce despăgubire primește un american care a stat aproape 40 de ani la închisoare pentru o crimă pe care n-a comis-o # Digi24.ro
Un american primește 25 de milioane de dolari drept despăgubire, după ce a stat 38 de ani în spatele gratiilor pentru o crimă pe care n-a comis-o. Apărătorii lui Maurice Hastings au spus că este cea mai mare despăgubire pentru condamnare pe nedrept din istoria statului California.
17:20
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate excepțiile și redus ajutorul de șomaj # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus într-o conferință de presă că nu e momentul pentru creșterea vârstei standard de pensionare în România, ci e nevoie de eliminarea excepțiilor din toate domeniile, în condițiile în care doar jumătate din românii cu vârste între 55 și 64 de ani lucrează. El a mai spus că trebuie redusă perioada în care oamenii primesc ajutor de șomaj, pentru a-i îndemna să se angajeze.
