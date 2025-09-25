Locul din România unde s-a păstrat reţeta tradiţională de silvoiţă. Nu se pune niciun gram de zahăr

20:20

După trei zile de căutări, anchetatorii l-au găsit pe cel care trimitea mesaje anonime ca va masacra copii in scoli. Are 17 ani, e elev în clasa a douăsprezecea la un liceu din Capitală si era oricum cercetat şi de FBI pentru acte de terorism. Agenţii americani au vrut ca băiatul să fie judecat peste Ocean dar magistraţii români au refuzat extrădarea. Au motivat că minorul ar putea fi condamndat la închisoare pe viaţă. Acum, DIICOT a deschis un dosar penal pentru aceleaşi acuzaţii. Te avertizez, urmează informaţii cu puternic impact emoţional.