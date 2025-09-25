Siri pe Apple Watch: dictare, comenzi și scurtături care chiar merg

19:00

Duminica aceasta poate însemna un punct de cotitură în politicile publice ale Republicii Moldova. Țara vecină organizează alegeri generale, în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), partidul de guvernământ care a propus-o pe Maia Sandu ca președinte, se va lupta cu Blocul Patriotic și cu Partidul Nostru, ambele de opoziție. Alegerile vin într-un moment economic dificil, cu creșteri importante de prețuri și evoluție economică spre zero, asemănător cu ce se întâmplă în România, dar cu o disciplină a cheltuielilor statului mult mai strânsă, arată o analiză Profit.ro.