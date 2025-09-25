Radu Puiu, XTB: Investitorii au mai multă experiență decât vedeam în urmă cu câțiva ani; în momentul în care se observă anumiți factori de risc pe piață, investitorii îi tratează ca o oportunitate și nu neapărat ca un motiv de panică – video
Financial Intelligence, 25 septembrie 2025 09:20
Investitorii au mai multă experiență decât vedeam în urmă cu câțiva ani, acum observăm o acumulare de experiență destul […] The post <b>Radu Puiu, XTB:</b> Investitorii au mai multă experiență decât vedeam în urmă cu câțiva ani; în momentul în care se observă anumiți factori de risc pe piață, investitorii îi tratează ca o oportunitate și nu neapărat ca un motiv de panică – video appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 5 minute
09:50
BCE: Gospodăriile din UE ar trebui să păstreze acasă până la 100 euro de persoană # Financial Intelligence
Gospodăriile din UE ar trebui să păstreze acasă numerar pentru situaţiile de urgenţă, sugerează un studiu publicat de […] The post BCE: Gospodăriile din UE ar trebui să păstreze acasă până la 100 euro de persoană appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
09:20
Radu Puiu, XTB: Investitorii au mai multă experiență decât vedeam în urmă cu câțiva ani; în momentul în care se observă anumiți factori de risc pe piață, investitorii îi tratează ca o oportunitate și nu neapărat ca un motiv de panică – video # Financial Intelligence
Investitorii au mai multă experiență decât vedeam în urmă cu câțiva ani, acum observăm o acumulare de experiență destul […] The post Radu Puiu, XTB: Investitorii au mai multă experiență decât vedeam în urmă cu câțiva ani; în momentul în care se observă anumiți factori de risc pe piață, investitorii îi tratează ca o oportunitate și nu neapărat ca un motiv de panică – video appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Alexandru CHIRILĂ, Acționar SAI Capital Point și CEO Profit Point: “Avem 18 milioane de români pe care trebuie să ne propunem să-i aducem în piețele de capital; dacă vrem să avem lichiditate, trebuie să lucrăm la cultura cetățenilor” – video # Financial Intelligence
“Dacă vrem să avem o masă interesată de piețele de capital, trebuie să avem cât mai mulți români […] The post Alexandru CHIRILĂ, Acționar SAI Capital Point și CEO Profit Point: “Avem 18 milioane de români pe care trebuie să ne propunem să-i aducem în piețele de capital; dacă vrem să avem lichiditate, trebuie să lucrăm la cultura cetățenilor” – video appeared first on Financial Intelligence.
09:00
POLITICO: În alegerile existenţiale din Republica Moldova pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia # Financial Intelligence
Partidul pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS) al preşedintei Maia Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin critic […] The post POLITICO: În alegerile existenţiale din Republica Moldova pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
08:40
de Dan Pălăngean Dobânda medie pe termen lung pentru România a crescut ușor în august 2025 până la […] The post Dobânda pe termen lung, în creștere ușoară appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Israel – super Sparta în Orientul Mijlociu contemporan?[1] – Corneliu PIVARIU # Financial Intelligence
„Orientul Mijlociu este o regiune unde trecutul nu a trecut niciodată, unde istoria apasă asupra prezentului mai greu […] The post Israel – super Sparta în Orientul Mijlociu contemporan?[1] – Corneliu PIVARIU appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
07:40
Vicepremierul Tanczos Barna: Ajutoarele sociale trebuie regândite în ansamblu, pentru că sunt foarte multe persoane care ar fi apte de muncă, dar având ajutorul social se mulţumesc cu banii aceia şi nu au absolut niciun apetit pentru a veni şi a munci # Financial Intelligence
Vicepremierul Tanczos Barna susţine regândirea sistemului de acordare a ajutoarelor sociale, arătând că, în timp ce România importă […] The post Vicepremierul Tanczos Barna: Ajutoarele sociale trebuie regândite în ansamblu, pentru că sunt foarte multe persoane care ar fi apte de muncă, dar având ajutorul social se mulţumesc cu banii aceia şi nu au absolut niciun apetit pentru a veni şi a munci appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Preşedintele chinez Xi Jinping susţine energia solară şi eoliană, în contradicţie cu Trump # Financial Intelligence
După discursul pro-petrol şi energii fosile al lui Donald Trump din ziua precedentă, preşedintele chinez Xi Jinping a […] The post Preşedintele chinez Xi Jinping susţine energia solară şi eoliană, în contradicţie cu Trump appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Trump acuză “stânga radicală” de incitare la “violenţă” împotriva poliţiei de imigrare # Financial Intelligence
Donald Trump, reacţionând miercuri la un atac soldat cu victime asupra unui centru de detenţie pentru migranţi din […] The post Trump acuză “stânga radicală” de incitare la “violenţă” împotriva poliţiei de imigrare appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Proiect de lege privind cooperarea cu Ucraina în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe agenda şedinţei Guvernului # Financial Intelligence
Guvernul are pe agenda şedinţei de joi un proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi […] The post Proiect de lege privind cooperarea cu Ucraina în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe agenda şedinţei Guvernului appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Premierul israelian Netanyahu: Recunoaşterea Statului Palestina de către unele ţări “nu obligă cu nimic” Israelul # Financial Intelligence
Recenta recunoaştere a Statului Palestina de către mai multe ţări europene, între care Franţa şi Belgia, “nu obligă […] The post Premierul israelian Netanyahu: Recunoaşterea Statului Palestina de către unele ţări “nu obligă cu nimic” Israelul appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii […] The post Şedinţă CSAT; securitatea spaţiului aerian naţional – pe agendă appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Recunoaşterea Palestinei: Închiderea consulatului francez din Ierusalim ar fi o “eroare gravă” din partea Israelului (Macron) # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri că o posibilă închidere a consulatului francez din Ierusalim de către […] The post Recunoaşterea Palestinei: Închiderea consulatului francez din Ierusalim ar fi o “eroare gravă” din partea Israelului (Macron) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
21:40
Ascendia: Platforma de creare de conținut educațional, LIVRESQ, a fost selectată pentru a participa la prima serie EMEA a programului Google for Startups Growth Academy: AI for GovTech # Financial Intelligence
Google salută LIVRESQ de la Ascendia în cadrul programului său de accelerare „Growth Academy: AI for GovTech” București, […] The post Ascendia: Platforma de creare de conținut educațional, LIVRESQ, a fost selectată pentru a participa la prima serie EMEA a programului Google for Startups Growth Academy: AI for GovTech appeared first on Financial Intelligence.
21:20
ASF validează numirea Adelei Jansen ca membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al Eazy Asigurări # Financial Intelligence
Compania românească de asigurări își consolidează conducerea prin cooptarea unui nou membru în CA cu peste 25 de […] The post ASF validează numirea Adelei Jansen ca membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al Eazy Asigurări appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Germania atrage talentele din India, după taxa de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B # Financial Intelligence
După anunţul preşedintelui Donald Trump privind introducerea unor taxe de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă H-1B, […] The post Germania atrage talentele din India, după taxa de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Lavrov şi Rubio au o întâlnire la ONU, după schimbarea radicală a poziţiei lui Trump privind Ucraina # Financial Intelligence
O întâlnire între ministrul rus de externe Serghei Lavrov şi secretarul de stat american Marco Rubio este în […] The post Lavrov şi Rubio au o întâlnire la ONU, după schimbarea radicală a poziţiei lui Trump privind Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
20:50
SUA confirmă taxe vamale de 15% la maşinile şi componentele auto din UE, începând cu 1 august # Financial Intelligence
Administraţia Trump a anunţat miercuri implementarea acordului comercial SUA-UE, confirmând reducerea taxelor vamale la maşinile şi componentele auto […] The post SUA confirmă taxe vamale de 15% la maşinile şi componentele auto din UE, începând cu 1 august appeared first on Financial Intelligence.
20:10
Type Nature: Piața suplimentelor alimentare din România ajunge la 726 de milioane de euro; 9 din 10 români au consumat cel puțin o dată suplimente alimentare # Financial Intelligence
Piața de suplimente alimentare din România va atinge în 2025 valoarea de 726 de milioane de euro, în […] The post Type Nature: Piața suplimentelor alimentare din România ajunge la 726 de milioane de euro; 9 din 10 români au consumat cel puțin o dată suplimente alimentare appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Gheorghe Piperea, AUR: O taxă pe cifra de afaceri a companiilor foarte mari iese din competența Uniunii Europene # Financial Intelligence
O taxă pe cifra de afaceri a companiilor foarte mari, așa cum a propus Comisia Europeană pentru noul […] The post Gheorghe Piperea, AUR: O taxă pe cifra de afaceri a companiilor foarte mari iese din competența Uniunii Europene appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Eurodeputații români din PPE consideră că premierul Bolojan a convins la Bruxelles și că a scăzut riscul suspendării fondurilor UE; Reproșuri din partea AUR că Guvernului nu au făcut public faptul că executivul UE a declanșat procedura de dialog structurat cu PE pentru suspendarea fondurilor # Financial Intelligence
Eurodeputații români din grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE) consideră că premierul român Ilie Bolojan […] The post Eurodeputații români din PPE consideră că premierul Bolojan a convins la Bruxelles și că a scăzut riscul suspendării fondurilor UE; Reproșuri din partea AUR că Guvernului nu au făcut public faptul că executivul UE a declanșat procedura de dialog structurat cu PE pentru suspendarea fondurilor appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Bolojan: În perioada următoare vom veni cu o propunere pentru postul de vicepremier pentru reformă # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că în perioada următoare va face o propunere pentru postul de vicepremier […] The post Bolojan: În perioada următoare vom veni cu o propunere pentru postul de vicepremier pentru reformă appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Ministerul Apărării din Finlanda a informat miercuri despre neutralizarea unui atac cibernetic anonim, lansat marţi seara, care i-a […] The post Finlanda: Un atac cibernetic a blocat site-ul Ministerului Apărării appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Florin Cîțu: Schimbarea guvernului nu reduce deficitul atâta timp cât se adoptă aceleași măsuri socialiste ca în perioada 2022–iunie 2025. Dacă vrem reforme, obiectivul trebuie să devină bunăstarea românilor, nu supraviețuirea politicienilor # Financial Intelligence
Fostul premier Florin Cîțu critică actuala guvernare, acuzând-o că renunță parțial la propagandă, dar continuă să evite reformele […] The post Florin Cîțu: Schimbarea guvernului nu reduce deficitul atâta timp cât se adoptă aceleași măsuri socialiste ca în perioada 2022–iunie 2025. Dacă vrem reforme, obiectivul trebuie să devină bunăstarea românilor, nu supraviețuirea politicienilor appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Premierul Bolojan: Voi rămâne în funcţie atât cât voi putea face ceva relevant # Financial Intelligence
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că va rămâne în funcţie atât timp cât va putea face ceva […] The post Premierul Bolojan: Voi rămâne în funcţie atât cât voi putea face ceva relevant appeared first on Financial Intelligence.
17:40
ANRE și ANAF semnează un protocol de colaborare pentru întărirea monitorizării piețelor de energie și creșterea disciplinei economice # Financial Intelligence
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au încheiat un […] The post ANRE și ANAF semnează un protocol de colaborare pentru întărirea monitorizării piețelor de energie și creșterea disciplinei economice appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Bolojan: Trebuie să reducem excepţiile legate de pensionările anticipate/ Nu vârsta standard trebuie astăzi crescută în România, pentru că avem foarte multe excepţii şi sute de mii de români ies la pensie la o vârstă reală care este mult sub 60 de ani # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că trebuie reduse excepţiile legate de pensionările anticipate şi trebuie crescută vârsta de […] The post Bolojan: Trebuie să reducem excepţiile legate de pensionările anticipate/ Nu vârsta standard trebuie astăzi crescută în România, pentru că avem foarte multe excepţii şi sute de mii de români ies la pensie la o vârstă reală care este mult sub 60 de ani appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Bolojan: La începutul săptămânii viitoare, Guvernul ar urma să aprobe rectificarea de buget # Financial Intelligence
La începutul săptămânii viitoare, cel mai târziu marţi, Guvernul ar urma să fie convocat într-o şedinţă extraordinară şi […] The post Bolojan: La începutul săptămânii viitoare, Guvernul ar urma să aprobe rectificarea de buget appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Horaţiu Potra, reţinut în Dubai/ Apropiatul lui Călin Georgescu, trimis în judecată pentru tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale / În ce condiţii poate fi adus în ţară # Financial Intelligence
Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, a fost reţinut în Dubai. […] The post Horaţiu Potra, reţinut în Dubai/ Apropiatul lui Călin Georgescu, trimis în judecată pentru tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale / În ce condiţii poate fi adus în ţară appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Ilie Bolojan, după discuţiile de la Bruxelles: Am convenit un deficit care să se închidă anul acesta la 8,4% din PIB. Asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, după discuţiile de la Bruxelles, că au convenit un deficit care să […] The post Ilie Bolojan, după discuţiile de la Bruxelles: Am convenit un deficit care să se închidă anul acesta la 8,4% din PIB. Asta înseamnă un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 32 de miliarde de euro appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Regatul Unit: Primarul Londrei, Sadiq Khan, îl acuză pe Trump că este rasist, sexist şi islamofob # Financial Intelligence
Primarul Londrei, Sadiq Khan, l-a acuzat pe preşedintele american Donald Trump că este rasist, sexist şi islamofob după […] The post Regatul Unit: Primarul Londrei, Sadiq Khan, îl acuză pe Trump că este rasist, sexist şi islamofob appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Grecia: Oligarhul Vladimir Plahotniuc va fi extrădat joi în Republica Moldova (surse) # Financial Intelligence
Grecia plănuieşte ca săptămâna aceasta să îl extrădeze în Republica Moldova pe fostul politician şi oligarh Vladimir Plahotniuc […] The post Grecia: Oligarhul Vladimir Plahotniuc va fi extrădat joi în Republica Moldova (surse) appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Nuclearelectrica și sindicatul bancar condus de J.P. Morgan SE semnează contractele de finanțare pentru două dintre proiectele energetice strategice ale României: Retehnologizarea Unității 1 a CNE Cernavoda și Proiectul Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavoda # Financial Intelligence
Nuclearelectrica și sindicatul bancar constituit și condus de J.P. Morgan SE au plăcerea să anunțe astăzi, 24 septembrie […] The post Nuclearelectrica și sindicatul bancar condus de J.P. Morgan SE semnează contractele de finanțare pentru două dintre proiectele energetice strategice ale României: Retehnologizarea Unității 1 a CNE Cernavoda și Proiectul Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavoda appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unor atacuri cibernetice complexe care vizează Corpul Experților Contabili […] The post DNSC avertizează: CECCAR, ținta unor atacuri cibernetice complexe appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Banca Centrală Europeană vizează 2029 ca un calendar realist pentru lansarea euro digital, un instrument de plată online […] The post Piero Cipollone, BCE: Euro digital va fi lansat probabil în 2029 appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Creșterea prețului aurului semnalează schimbări în structura economiei mondiale (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
de Andrei Rădulescu Cotația metalului galben a înregistrat o tendință de creștere puternică pe parcursul ultimelor trimestre. Se […] The post Creșterea prețului aurului semnalează schimbări în structura economiei mondiale (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Kremlinul afirmă că este o mare greşeală să se creadă că Ucraina poate recupera teritoriile pierdute # Financial Intelligence
Kremlinul a susţinut miercuri că economia Rusiei satisface integral nevoile armatei sale şi că este o mare greşeală […] The post Kremlinul afirmă că este o mare greşeală să se creadă că Ucraina poate recupera teritoriile pierdute appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Sorin Grindeanu: Nu sunt de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice # Financial Intelligence
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat, miercuri, că nu este de acord cu prezentarea non-stop a […] The post Sorin Grindeanu: Nu sunt de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Poziția oficială ROCA FP privind atacurile și speculațiile propagate de un grup de acționari minoritari ai Fondului Proprietatea/ ROCA FP atrage atenția asupra derapajelor grave generate de un grup de acționari minoritari ai Fondului Proprietatea # Financial Intelligence
ROCA FP reacționează față de criticile unui grup de acționari ai FP, atrăgând atenția “asupra derapajelor grave generate […] The post Poziția oficială ROCA FP privind atacurile și speculațiile propagate de un grup de acționari minoritari ai Fondului Proprietatea/ ROCA FP atrage atenția asupra derapajelor grave generate de un grup de acționari minoritari ai Fondului Proprietatea appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Senat: Lucrările hidrotehnice simple, de interes public – scutite de autorizaţie de construcţie # Financial Intelligence
Senatul a adoptat, miercuri, în plen, propunerea legislativă pentru completarea articolului 11 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării […] The post Senat: Lucrările hidrotehnice simple, de interes public – scutite de autorizaţie de construcţie appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului – respinsă de plenul Camerei Deputaţilor # Financial Intelligence
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor. […] The post Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului – respinsă de plenul Camerei Deputaţilor appeared first on Financial Intelligence.
12:30
CCR amână pentru 8 octombrie sesizările pe trei legi din pachetul II de măsuri asumate de Guvern # Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. și POT […] The post CCR amână pentru 8 octombrie sesizările pe trei legi din pachetul II de măsuri asumate de Guvern appeared first on Financial Intelligence.
12:30
CCR: Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – constituțională # Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. și POT împotriva Legii privind […] The post CCR: Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – constituțională appeared first on Financial Intelligence.
12:30
CCR: Sesizarea pe Legea privind pensiile de serviciu ale magistraților – amânată pe 8 octombrie # Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în […] The post CCR: Sesizarea pe Legea privind pensiile de serviciu ale magistraților – amânată pe 8 octombrie appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Rusia: Ministerul de Finanţe propune majorarea TVA la 22% pentru finanţarea războiul din Ucraina # Financial Intelligence
Ministerul rus al Finanţelor a propus miercuri majorarea cotei de TVA, de la 20%, până la 22% în […] The post Rusia: Ministerul de Finanţe propune majorarea TVA la 22% pentru finanţarea războiul din Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
10:10
România trebuie să convingă că are argumente pentru a găzdui hub-ul european de securitate de la Marea Neagră (eurodeputați români) # Financial Intelligence
Eurodeputatul PSD Victor Negrescu consideră că este crucial pentru România să obțină atribuirea hub-ului de securitate de la […] The post România trebuie să convingă că are argumente pentru a găzdui hub-ul european de securitate de la Marea Neagră (eurodeputați români) appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
09:30
Mădălin Borș: Modificările legislative privind noi reguli de securitate cibernetică pentru accesul la rețelele electrice au intrat spre avizare la Senat # Financial Intelligence
Modificările legislative privind noi reguli de securitate cibernetică pentru accesul la rețelele electrice au intrat spre avizare la […] The post Mădălin Borș: Modificările legislative privind noi reguli de securitate cibernetică pentru accesul la rețelele electrice au intrat spre avizare la Senat appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Rafinăria Vega Ploiești, exemplu de reziliență, indiferent de vremuri și obstacole # Financial Intelligence
Rafinăria a fost chiar ținta unor bombardamente în Al Doilea Război Mondial Rafinăria Vega Ploiești are o istorie […] The post Rafinăria Vega Ploiești, exemplu de reziliență, indiferent de vremuri și obstacole appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Mihai Purcărea, BRD Asset Management: Piața derivatelor este o necesitate absolută, atât pentru investitorii de retail, cât și pentru fondurile de investiții; fără piață de derivate nu avem șanse să ajungem în MSCI – video # Financial Intelligence
Piața derivatelor este o necesitate absolută, atât pentru investitorii de retail, cât și pentru fondurile de investiții, a […] The post Mihai Purcărea, BRD Asset Management: Piața derivatelor este o necesitate absolută, atât pentru investitorii de retail, cât și pentru fondurile de investiții; fără piață de derivate nu avem șanse să ajungem în MSCI – video appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Agențiile de sănătate din UE și Marea Britanie afirmă că paracetamolul este sigur în timpul sarcinii OMS citează […] The post UE și OMS contrazic avertismentele lui Trump privind autismul și sarcina appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.