Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și este profesor universitar
Gândul, 25 septembrie 2025 09:20
Oana Alexandra David în vârstă de 44 de ani îi este soție ministrului Educației din anul 2012. Împreună au o fiică în vârstă de 10 ani, pe nume Ilinca. Oana Alexandra David a reușit să își pună amprenta la nivel național și internațional în domeniul Psihologiei, fiind recunoscută drept expert în domeniu. Un proiect inovator dezvoltat […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
09:50
Un VORTEX polar lovește România. Urmează ploi torențiale, vijelii și lapovită. Temperaturile scad brusc cu 10 grade Celsius # Gândul
România se pregătește de o răcire accentuată a vremii, cauzată de un vortex polar și de un ciclon format în Marea Mediterană. Meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea chiar și cu 10 grade, urmează ploi abundente, vânt puternic și posibil lapoviță și ninsoare. Vremea se schimbă radical în România, după o perioadă de vară prelungită. […]
09:50
Austeritatea s-a încheiat. PSD va impune Coaliției ceea ce știe el să facă: Să dea, fără a se gândi că n-are de unde # Gândul
În cel mai nou reportaj, Ion Cristoiu vorbește despre prestația președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care este în prezent lider interimar al Partidului Social Democrat. Publicistul îi caracterizează activitatea politicianului ca fiind „mediocră”.
09:50
Trump cere o anchetă pentru presupusul „triplu sabotaj” împotriva sa de la ONU: „Nu unu, nu două, ci trei evenimente foarte SINISTRE!” # Gândul
Președintele SUA Donald Trump a cerut o anchetă în urma a ceea ce a descris drept un „triplu sabotaj” în timpul vizitei sale la Adunarea Generală a Națiunilor Unite marți. Trump a declarat pe rețelele de socializare că o serie de probleme tehnice – scara rulantă oprită, o defecțiune a teleprompterului și probleme cu sistemul […]
Acum 15 minute
09:40
Lee Jae-Myung s-a întâlnit cu Scott Bessent la New York/ COREEA DE SUD și SUA depun eforturi pentru stabilirea unui acord comercial benefic # Gândul
Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a purtat o discuție, miercuri, cu secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, cu privire la acordul comercial dintre cele două state. Lee i-a transmis lui Bessent că se așteaptă să facă progrese în negocierile comerciale cu Washingtonul, într-un mod care să aducă beneficii ambelor țări. Întâlnirea dintre cei doi a avut […]
Acum 30 minute
09:30
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă după o supradoză de DROGURI. A primit un diagnostic cumplit # Gândul
Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, este internat în stare gravă la spital. Tânărul ar fi consumat substanțe interzise și a fost diagnosticat cu o boală cumplită, fiind în comă, potrivit presei din Republica Moldova. Cristian Botgros, nepotul renumitului dirijor și violonist Nicolae Botgros, trece prin clipe critice după ce ar fi intrat în supradoză […]
09:30
Adrian Severin, în emisiunea Marius Tucă Show din 24 septembrie 2025, exprimă o critică dură la adresa situației actuale din România și a percepției privind securitatea națională. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Severin descrie scena politică și militară ca fiind marcată de impotență, incompetență și disperare, sugerând că reacțiile oficiale la incidentul […]
Acum o oră
09:20
Zelenski cere sprijinul aliaților la ONU. Liderul de la Kiev a purtat discuții cu Macron și Rutte despre provocările Rusiei în spațiul aerian european # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut întâlniri la ONU cu Emmanuel Macron și Mark Rutte, în care au abordat provocările Rusiei în spațiul aerian european, sancțiunile împotriva Moscovei și modul în care activele rusești înghețate pot fi folosite pentru sprijinirea Ucrainei. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat miercuri, în cadrul Adunării Generale a ONU, cu […]
09:20
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și este profesor universitar # Gândul
Oana Alexandra David în vârstă de 44 de ani îi este soție ministrului Educației din anul 2012. Împreună au o fiică în vârstă de 10 ani, pe nume Ilinca. Oana Alexandra David a reușit să își pună amprenta la nivel național și internațional în domeniul Psihologiei, fiind recunoscută drept expert în domeniu. Un proiect inovator dezvoltat […]
09:20
Zodia care se bucură de protecția divină din partea unui „ÎNGER PĂZITOR” pe tot parcursul vieții și este guvernată de un număr norocos # Gândul
Numerologii spun că fiecare zodie are un număr norocos, dar și un „înger păzitor” de la Dumnezeu. Însă numai nativii unei zodii au un înger păzitor pentru toată viața. Cine este zodia norocoasă? Aflați în următorul articol. Numerologia este o știință ezoterică străveche a numerelor. Fiecare număr ar avea o vibrație. Fiecare emană o energie unică. […]
09:10
Donald Trump mută MIZA războiului în tabăra lui Zelenski. Ce spune un expert în relații internaționale despre noua atitudine a președintelui SUA: „Răbdarea ajunge la limite” # Gândul
Schimbarea majoră a lui Donald Trump față de războiul din Ucraina a stârnit multe semne de întrebare, dar și scenarii cu final deschis în legătură cu soarta războiului din Ucraina. Discuția a prins contur, după ce Trump a afirmat că ucrainenii pot recâştiga „întreaga Ucraină în forma sa originală”, catalogând Rusia lui Putin ca fiind […]
09:10
La cererea lui Trump, fostul director FBI care a anchetat interferențele RUSIEI în alegerile din SUA din 2016 ar putea fi pus sub acuzare # Gândul
Departamentul de Justiție al Statelor Unite se pregătește să ceară joi unui mare juriu să-l pună sub acuzare pe fostul director FBI James Comey. James Comey ar urma să fie acuzat că a mințit Congresul în 2020, atunci când a depus mărturie cu privire la modul în care a coordonat ancheta privind ingerințele Rusiei în […]
09:10
Patru aeroporturi din Danemarca vizate de DRONE necunoscute. Mette Frederiksen: „Este cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze” # Gândul
Patru aeroporturi din Danemarca, inclusiv unul dintre cele mai mari din țară, au fost survolate de drone necunoscute în noaptea de miercuri spre joi. Unul dintre aeroporturi a fost închis temporar, iar autoritățile vorbesc despre „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze”. Amenințările cu drone necunoscute continuă să provoace îngrijorare în Danemarca, după ce, […]
09:10
Întâlnire neobișnuită între un fost JIHADIST și un general AMERICAN/ Liderul interimar al Siriei a fost intervievat de Petraeus la New York # Gândul
Liderul interimar al Siriei, Ahmed Al-Sharaa, a fost intervievat de generalul american David Petraeus, cu ocazia participării la Adunarea Generală a ONU, desfășurată la New York. Al-Sharaa a preluat funcția de lider interimar după ce a răsturnat regimul lui Bashar Al-Assad în decembrie, printr-o ofensivă militară vehementă. Petraeus a comandat forțele americane în timpul invaziei […]
09:10
Go Ahead Eagles – FCSB, ultimul meci al lui Elias Charalambous pe banca „roș-albaștrilor”? Ce spune antrenorul cipriot despre demiterea sa # Gândul
FCSB intră diseară, 25 septembrie, în focurile grupei Europa League, cu o deplasare dificilă, în Olanda, împotriva lui Go Ahead Eagles. Atmosfera din jurul echipei nu e deloc una liniștită și cauza principală stă în ultimele rezultate obținute de campioana României. Nu puține sunt vocile care susțin că Elias Charalambous (44 de ani), tehnicianul „roș-albaștrilor”, […]
09:00
Vânzătoarea care caută o clientă pentru a îi restituii banii plătiți în plus. „Doamna care a cumpărat cratița cu capac, vă rog reveniți” # Gândul
O clientă care a plătit mai mult decât trebuia pentru un produs este căutată de vânzătoarea magazinului. Femeia din Roman care lucrează la centrul comercial a fost felicitată pentru gestul de a înapoia banii. „Bună seara, doamna care a cumpărat cratița cu capac din Piața Mare, din Potcoavă, vă rog reveniți de duminică până miercuri […]
Acum 2 ore
08:50
Ce face BUTONUL roșu de la bancomat și când trebuie folosit pentru a evita fraudele bancare # Gândul
Puțini știu, dar butonul roșu de anulare de la bancomat are un rol esențial în protejarea cardului și a banilor. Iată de ce este recomandat să-l apeși după fiecare retragere și în ce situații poate preveni fraudele sau pierderile financiare. Într-o lume în care fraudele sunt la ordinea zilei, tot mai mulți utilizatori de carduri […]
08:50
Revenire spectaculoasă la Rapid, după 18 luni de absență. Intră chiar la „Primvs Derby”, cu Petrolul, la Ploiești # Gândul
Clubul Rapid anunță o revenire spectaculoasă în tabăra vișinie, după 18 luni de absență. Și se va întâmpla chiar etapa următoare, la „Primvs Derby”, cu Petrolul, la Ploiești, meci programat duminică, 28 septembrie. Atmosfera de pe „Ilie Oană” va avea, în mod, un ingredient special la acest joc. „Bocciu”, din nou la microfon Și asta […]
08:40
Un cercetător român la Oxford contrazice avertismentul lui Trump despre paracetamol: „Mi se pare ridicol să demontăm afirmațiile astea” # Gândul
Ștefan Dascălu, cercetător român la Oxford, specializat în imunologie, a vorbit într-un interviu pentru Gândul despre declarația lui Donald Trump, președintele SUA, privind posibilitatea existenței unei legături între administrarea paracetamolului la femeile însărcinate și riscul dezvoltării autismului la făt. Cercetătorul a infirmat vehement această legătură, precizând că nu există studii științifice care să ateste acest […]
08:40
Adrian Severin: „Dacă nu facem ceva asemănător cu ce se întâmplă în Franța, nu vom OBȚINE nimic” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre principalele două curente ideologice, politice care se manifestă în prezent în lume. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Așa cred eu că naturalul învinge artificialul, în cele din urmă. […]
08:40
Cristian Mungiu a vorbit despre „Jaful Secolului” la Iași. Scenaristul a revenit în orașul natal pentru a prezenta pelicula nominalizată la Oscar # Gândul
Scenaristul Cristian Mungiu s-a întors la Iași, orașul său natal, pentru a prezenta la cinematograful din Mall Moldova filmul „Jaful Secolului”, acesta reprezintă propunerea României la Oscar pentru „Cel mai bun film internațional” La finalul evenimentului, potrivit Ziarul de Iași, scenaristul a povestit că ideea filmului nu a fost neapărat una de ficțiune, ci s-a […]
08:30
Înconjurat de mascați și cu cartea-n mână: Fugarul Vladimir Plahotniuc se întoarce la Chișinău # Gândul
Vladimir Plahotniuc va ajunge joi dimineață în Republica Moldova, fiind adus din Grecia sub escortă și va fi plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Oligarhul moldovean a fost așezat pe ultimul rând al aeronavei care zboară din Atena spre Chișinău, fiind înconjurat de mascați și oameni ai legii îmbrăcați în civil. Potrivit Agora, la […]
08:30
În urma unui proiect de mediu implementat în Ilfov, au fost realizate 43 de stații de încărcare electrice și o autobază, cu bani de la bugetul local – 26,6 milioane lei și de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 20 milioane de lei din bugetul local al Orașului Chitila și 7 milioane de lei de […]
08:20
Alegeri fără exit-poll în Republica Moldova. Cererea unui institut de sondaje, RESPINSĂ: „Suspiciuni rezonabile” / „Decizie motivată politic” # Gândul
În data de 28 septembrie 2025, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. Surprinzător, scrutinul se va desfășura fără exit-polluri. Potrivit noi.md, o singură companie, „Date Inteligente” (iData), a depus o cerere în acest sens, însă solicitarea i-a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală (CEC). Vicepreședintele CEC – Pavel Postica – a explicat că […]
08:10
Adrian Severin: „În jocul democrației, PARTIDELE sunt jucătorii. Noi nu mai avem nici jucători, nici joc” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre dispariția rolului real al partidelor politice în România. El consideră că PSD și PNL nu mai funcționează ca actori ai democrației, ci doar ca o clică fără viziune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Marius Tucă: „Nimeni nu mai vorbește despre ce se […]
08:10
Unde ar putea fi MUTAȚI angajații Metrorex care lucrează în Palatul CFR, dar primesc spor de metrou „imoral”: „Avem spații suficiente în depouri” # Gândul
După zeci de ani în care au lucrat în Palatul CFR , cei 260 de angajați ai Metrorex care muncesc la suprafață” și primesc spor de metrou vor fi nevoiți ca până la sfârșitul anului să părăsească emblematica clădire de lângă Gara de Nord. Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul că cea mai […]
08:10
Nicușor Dan a convocat CSAT la ora 12 pentru a stabili persoanele care “au dreptul” să doboare obiecte zburătoare # Gândul
Președintele României Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, urmând ca acesta să se reunească joi, la ora 12, la Palatul Cotroceni. Principalul subiect al reuniunii CSAT va fi securitatea spațiului aerian național. Pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra […]
Acum 4 ore
07:50
Europa League, rezultate prima etapă. Ce au făcut adversarele FCSB, echipă ce intră joi în competiție # Gândul
Dinamo Zagreb, Freiburg, AS Roma și Braga au câștigat meciurile de miercuri seara. Dinamo Zagreb a învins Fenerbahce, 3-1, în prima etapă Europa League, cele două fiind viitoare adversare ale FCSB. FCSB va juca la anul cu Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în Croația) și cu Fenerbahce (29 ianuarie, la București). Freiburg a trecut de FC […]
07:50
Meteorologii EaseWeather: O iarnă cum n-a mai fost. Câte zile ninge în București în decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026 # Gândul
Cum va fi vremea în această iarnă, în București? Meteorologii de la EaseWeather ne-au oferit o prognoză pentru lunile decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026. Când va ninge în Capitală? Aflați din informațiile pe baza calendarelor cu prognoza meteo de mai jos. Vremea în București (decembrie 2025): Un Undrea mohorât și ploios Decembrie 2025 (sau […]
07:40
Adrian Severin: „Americanii nu vor spune decât incidental ce s-a întâmplat în România, când vor vorbi despre CONTRIBUȚIA lor” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre investigația Americii legată de anularea alegerilor din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Nu vor spune decât incidental, în măsura în care se va vorbi despre contribuția lor […]
07:40
Corriere della Sera: Oare Ucraina chiar poate recuceri teritoriile pierdute? Atacurile HIBRIDE ale Rusiei amenință inclusiv flancul estic al NATO # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a evocat scenariul în care Ucraina și-ar putea recupera teritoriile pierdute, dar situația pe frontul estic rămâne critică pentru ucraineni, iar Rusia amenință inclusiv flancul estic al NATO, comentează cotidianul italian Corriere della Sera. ”Ucraina este capabilă să lupte pentru a recuceri toate teritoriile pierdute”, iar ”Rusia este tigru de hârtie”, […]
07:30
BANCUL ZILEI | „Dorim să vă facem o ofertă pentru internet”. Iată bancul savuros al zilei de joi. – Alo?!?.. Bună ziua! Suntem de la Orange și dorim să vă facem o ofertă pentru internet! – Hmmm… Nu cred că e mai bună decât oferta pe care o am! – Scuzați-mă, dar ce furnizor de […]
07:20
GÂNDUL.ro vă oferă bancul de joi pentru a începe ziua cu un zâmbet: -Trebuie să lăsați zahărul, pastele făinoase și berea. -Mulțumesc, domnule doctor! -Nu sunt doctor. Sunt casierul și nu aveți suficienți bani pe card! Să râdem în continuare: Norocul lui Bulă Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice […]
07:20
Ultrașii s-au bătut cu jandarmii la meciul de futsal România – Ungaria. Tricolorii au ratat calificarea la EURO 2026. VIDEO # Gândul
Naționala de futsal a României a ratat calificarea la EURO 2026, după ce a terminat la egalitate returul cu Ungaria, 2-2, din Sala Polivalentă din Craiova. Ungaria a câștigat cu 3-2 în tur, la Debrecen. Partida din Bănie a fost oprită 45 de minute din cauza incidentelor din tribune. Șapte persoane au fost amendate cu […]
07:20
25 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Michael Douglas împlinește 81 de ani, Catherine Zeta-Jones, soția sa, 56/ Este înființată trupa U2 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 25 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Michael Douglas este un actor și producător american de film, născut pe 25 septembrie 1944 la New Brunswick, New Jersey. Este fiul celebrului actor Kirk Douglas și al actriței Diana Dill. De-a […]
07:20
Cât câștigă acest indian, din cele două joburi din România: instalator și livrator: „Vreau să fiu român în câțiva ani” # Gândul
Cât câștigă acest indian, din cele două joburi din România: instalator și livrator: „Vreau să fiu român în câțiva ani”. Cât câștigă acest indian, din cele două joburi din România Un indian lucrează ca livrator și instalator în România și spune că va deveni „român” peste câțiva ani. Indianul în vârstă de 25 de ani […]
07:10
Traficanții de carne vie au descoperit o metodă nouă prin care racolează puștoaice în cluburile de lux. „Loverboy” devine istorie # Gândul
Traficanții de persoane au găsit o nouă metodă prin care reușesc să racoleze fete tinere pe care le caută, în special, în cluburile din București. Răufăcătorii ar fi fost nevoiți să schimbe modul de operare după ce metoda lor uzuală, cunoscută sub numele de „Loverboy”, și-a pierdut eficiența, ca urmare a campaniilor preventive ale polițiștilor. […]
Acum 12 ore
00:50
Încă un incident cu drone în aeroporturile europene. Un aeroport din Danemarca a fost închis după ce au fost depistate drone neidentificate # Gândul
Aeroportul Allborg din Danemarca a fost închis, iar zborurile au fost suspendate după ce câteva drone au fost depistate, a anunțat poliția locală. Cel puțin patru zboruri au fost afectate, raportează Sky News. Poliția daneză a anunțat într-o postare scrisă pe platforma X: „Au fost observate drone lângă aeroportul Aalborg și spațiul aerian a fost […]
00:30
Orașele din România unde salariile pornesc de la 9.000 lei net și pot urca până la 35.000 de lei în anumite domenii profesionale # Gândul
Mulți români au concepția greșită că pentru a obține salarii mari, trebuie să aibă studii superioare. Nu este necesară absolvirea unei facultăți pentru obținerea unui venit de minim 2.000 de euro. În domeniul IT sau financiar, pachetele salariale pot depăși suma de 35.000 de lei net pentru pozițiile executive. Chiar și în județele mai puțin dezvoltate, […]
00:10
Adrian Severin: „Guvernul ROMÂNIEI nu reușește să își promoveze propria viziune și urmează directivele venite de la Bruxelles” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre lipsa de viziune a actualului guvern și despre incapacitatea României de a-și apăra propriile interese. El a atras atenția că țara noastră se subordonează deciziilor venite de la Bruxelles și a amintit de sprijinul istoric primit de la China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
24 septembrie 2025
23:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre lipsa de direcție în politica românească. El a explicat că PSD este blocat, UDMR își păstrează autonomia, în timp ce USR funcționează după un program impus. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. PSD este blocat, USR-ul programat, UDMR-ul joacă pe felia lui Severin […]
23:40
Sorin Grindeanu îl felicită pe ministrul Alexandru Nazare: A reușit să-i convingă pe oficialii de la Bruxelles să accepte un DEFICIT de 8,4% # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, l-a felicitat pe Alexandru Nazare, ministrul Economiei și al Finanțelor, pentru prestația sa de la Bruxelles. Ministrul, alături de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, au discutat cu oficialii europeni pentru a-i convinge să accepte un deficit de 8,4% pentru România. Liderul interimar al PSD a declarat la Antena 3 CNN că […]
23:30
Mai multe state din Uniunea Europeană (UE) au implementat modele care uşurează pasul către pensionare, oferind diverse variante flexibile de lucru cu mult înainte de atingerea pragului legal de retragere din câmpul muncii. Conform unor studii recente, pensionarea este unul dintre cele mai stresante evenimente din viață, aflându-se pe locul 10 (din 43) pe scala […]
23:30
O judecătoare de la Curtea de Apel Craiova JUBILEAZĂ după o sentință dată în cazul unui bărbat agresiv cu soția sa: „N-am vreun sentiment de milă” # Gândul
O judecătoare de la Curtea de Apel Craiova a comentat cu satisfacție o decizie luată în cazul unui bărbat condamnat la 30 de ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat asupra soției sale. De altfel, este cea mai mare pedeapsă care s-a dat până acum în România pentru o astfel de faptă. Judecătoarea Sorina […]
23:20
Adrian Severin: „Este o derută în Rep. Moldova pentru că nu o să VOTEZE cu cine trebuie, se simte asta” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre presupusa încercare a Rusiei de a interfera cu alegerile din Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Și știți ce mă tulbură cel mai tare? Sunt foarte mulți […]
23:00
Cum poți să verifici online câți ani de muncă ai pentru PENSIE. Ce trebuie să faci, dacă depistezi că îți lipsesc diverse perioade # Gândul
Platformele online oferă, acum, posibilitatea de a verifica rapid câți ani de contribuție ai acumulat și de a identifica eventualele perioade lipsă, pentru a lua măsuri din timp, în vederea pensionării. Mai mult, verificarea digitală reduce necesitatea deplasărilor la ghișeele instituțiilor publice. Astfel, pentru a afla câți ani de muncă ai, trebuie să accesezi platforma […]
23:00
SCHIMBARE majoră în spitale, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: Managerii, obligați să publice rapoarte cu activitatea instituției # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunțat că, de la 1 octombrie, managerii de spitale vor fi obligaţi să publice periodic, pe site-urile unităţilor medicale, informații clare despre activitatea acestora. Datele vor cuprinde indicatori de calitate, rata infecţiilor asociate asistenţei medicale, la date financiare şi informaţii privind utilizarea serviciilor. ”Indicatorii de performanţă nu vor fi doar […]
22:40
Benjamin Netanyahu sfidează țările europene după recunoașterea în valuri a statului PALESTINA: „Nu va exista niciun stat palestinian” # Gândul
Premierul israelian a transmis pe pagina sa de Facebook că se opune recunoașterii statului palestinian de către statele europene. „Nu va exista niciun stat palestinian”, a scris premierul Benjamin Netanyahu, care în prezent conduce o operațiune de anexare a orașului Gaza în totalitate. De la începerea războiului din Fâșia Gaza în urma atacurilor teroriste ale […]
22:20
JD Vance condamnă atacurile la adresa agenților forțelor de ordine și acuză Partidul Democrat /„VIOLENȚA politică a scăpat de sub control” # Gândul
Vicepreședintele american, James David Vance, a condamnat vehement, miercuri seară, atacul care a vizat un centru pentru deținerea imigranților din Texas și a atribuit Partidului Democrat, aflat în opoziție, responsabilitatea pentru intensificarea violenței politice în Statele Unite. James David Vance a condamnat denigrarea agenților forțelor de ordine din Statele Unite, în special a ofițerilor anti-imigrație. […]
22:20
Un zidar experimentat din Spania a dezvăluit ce SALARIU are în 2025 și vorbește de o „criză” care afectează sectorul construcțiilor din această țară # Gândul
Un zidar din Spania, cu experiență, a dezvăluit – într-un interviu realizat de influencerul Adrián G. Martín – ce salariu are în 2025 și a tras un semnal de alarmă asupra unei „crize” care afectează sectorul construcțiilor. Protagonist este Pascual, șef de șantier și fiu de zidar, care descrie cum s-a schimbat profesia în ultimii […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 25 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Marius Tucă Show începe joi, 25 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.