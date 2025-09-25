Vești bune pentru fermieri! AFIR decontează 70% din primele de asigurare
TeleM Iași , 25 septembrie 2025 09:20
Fermierii pot depune online, începând de joi, 25 septembrie, cererile pentru decontarea primelor de asigurare...
Acum 5 minute
09:50
Iașul nu tratează prioritar problema traficului și depune proiecte pe fonduri europene pentru spații verzi și clădiri # TeleM Iași
Primarul Mihai Chirica a anunțat depunerea primului proiect european din cadrul noului exercițiu financiar POR...
09:50
Interiorul este aproape finalizat se lucrează la ultimele icoane din mozaic ale sfinților canonizați anul...
09:50
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește fermierilor că până cel târziu la data...
Acum 15 minute
09:40
Nuclearelectrica și sindicatul bancar condus de J.P. Morgan au semnat două acorduri de finanțare în...
09:40
De la 1 octombrie, managerii de spitale vor publica online indicatori de performanţă şi date financiare # TeleM Iași
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că, de la 1 octombrie, managerii de spitale vor fi...
Acum 30 minute
09:30
Intervin pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă),...
09:30
Congresul PSD va avea loc în această toamnă, în următoarele săptămâni, fără dubiu, a declarat,...
Acum o oră
09:20
E-mailuri de amenințare primite de Colegiul Național “Petru Rareș” și Școala Gimnazială “Elena Cuza” Piatra Neamț # TeleM Iași
DIICOT a anunțat că a fost deschis un dosar penal cu privire la acte de...
09:10
Flăcările au fost observate de un vecin, care a sunat imediat la 112 pentru a...
09:00
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 2 Roman-Bacău, în apropierea...
Acum 24 ore
17:00
Ilie Bolojan despre sectoarele din A7 și A8 care traversează Iașul: „Sper ca aceste două proiecte să rămână în programul SAFE!” # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a prezentat concluziile vizitei de lucru la Bruxelles, unde a participat la...
16:50
Lotul 1 al autostrăzii Focșani – Bacău, în grafic să fie deschis până la finalul anului # TeleM Iași
Potrivit directorului CNAIR, Cristian Pistol, pe cei aproximativ 36 km ai lotului Focșani-Domnești Târg constructorul...
16:20
Decizie amânată în dosarul avocatului acuzat că și-a ucis iubita însărcinată — pronunțarea va avea...
15:40
Trotinetele electrice de închiriat vor dispărea de pe străzile din Piatra-Neamț, după ce municipalitatea a...
14:40
Un proiect dedicat femeilor diagnosticate cu cancer de sân aduce sprijin real în comunitățile vulnerabile...
14:30
Grădinița Miroslava a inaugurat astăzi „Căsuța din Copac", un spațiu educațional inedit, construit chiar în...
14:10
FC Botoșani a câștigat amicalul disputat astăzi împotriva celor de la Politehnica Iași, scor 3-2....
13:40
Conducere nouă la Spitalul Județean Suceava. Plecată de la Iași, Laura Stătescu va fi director medical # TeleM Iași
În această după-amiază, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a desemnat-o pe Larisa Blanari, fostă...
13:30
Au fost montate indicatoare noi de circulatie in intersectia de la Lidl Nicolina. In vederea...
13:00
În aceste momente, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu"...
12:30
PSD va vota în unanimitate împotriva moțiunii AUR după ce Ilie Bolojan a promis autorizația pentru hidrocentrala Pașcani # TeleM Iași
Sorin Grindeanu a anuntat ca parlamentarii PSD vor vota impotriva motiunii AUR la adresa ministrului...
12:00
Femeia care a murit în accidentul de aseară din zona Lețcani era din comuna botoșăneană Tudora. Copilul ei, cu sindromul Down a ajuns la spital # TeleM Iași
In accidentul cumplit de aseara dintre Letcani si Podu Iloaiei si-a pierdut viata o femeie...
11:30
Emailuri de amenințare primite de școli și spitale din Iași. Un tânăr este audiat în Capitală # TeleM Iași
Mai multe institutii din judetul Iasi au primit mailuri de amenintare. Potrivit Politiei Romane, valul...
11:10
Mai mulți deputați PSD din zona Moldovei amenință că vor vota moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu dacă nu deblochează proiectul hidrocentralei Pașcani # TeleM Iași
Deputatul PSD de Botosani, Marius Budai a amenintat ca ar putea vota pentru motiunea AUR...
10:30
Compania ieșeanului Iulian Dascălu investește 29 milioane de euro în bioremedierea a 38 de hectare contaminate din centrul Constanței # TeleM Iași
Compania IULIUS, alături de o echipă multidisciplinară de experți de mediu, a demarat cel mai amplu...
Ieri
09:40
Primul meci, prima victorie pentru Sorana Cîrstea la Beijing! Românca a trecut fără probleme de...
09:10
Consiliul Judetean Iași va prelua mai multe suprafețe de la Miroslava, Ciurea și Municipiul Iași pentru supralărgirea drumului capăt CUG – Lunca Cetățuii # TeleM Iași
Mai multe suprafete din Miroslava, Ciurea si Municipiul Iasi vor fi preluate de Consiliul Judetean,...
08:50
Iașul găzduiește prezentarea noului autobuz urban Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell, parte a roadshow-ului național Daimler...
08:40
Tot Bucureștiul a fost afectat aseară de fumul degajat după incendiul de la depozitul Antefrig # TeleM Iași
Întreg Bucureștiul a fost afectat aseară, de degajările de fum provocate de un incendiu violent...
07:20
Liderii coaliției de guvernare au decis la Palatul Victoria prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele...
07:20
Donald Trump: Ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian # TeleM Iași
Președintele SUA, Donald Trump, și-a schimbat retorica cu privire la războiul din Ucraina, afirmând că...
07:20
CCR discută sesizarea Înaltei Curţi în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor # TeleM Iași
Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură...
07:20
Echipamente medicale de ultimă generație pentru recuperarea pacienților, la Spitalul Clinic de Urgență Suceava # TeleM Iași
Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava beneficiază de echipamente performante pentru...
23 septembrie 2025
20:00
Diana Șoșoacă după ce Parchetul General cere ridicarea imunității de europarlamentar: „Asistăm la o tentativă de execuție politică!” # TeleM Iași
Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta...
19:30
O femeie sechestrată într-o locuință din Vrancea a fost salvată de polițiști după sesizarea unei ieșence, colegă cu victima # TeleM Iași
Polițiștii din Odobești au intervenit rapid după o sesizare privind posibila sechestrare și agresare a...
19:20
A fost semnata autorizația de construire necesară începerii lucrărilor de extindere a Liceului Teoretic „Miron...
19:10
Procurorii DIICOT Iasi au reusit ieri sa captureze la Aeroportul Iasi, un membru cunoscut al...
18:30
Un grav accident rutier s-a produs la Letcani între un autoturism și o autoutilitară a...
16:10
Lucrarea „Umbrele trecutului, lumina prezentului – Un Omagiu adus Eroilor Neamului din județul Iași", a...
14:50
A început cazarea studenților în cel mai mare campus universitar din Iași – „Tudor Vladimirescu"....
14:50
De maine, vremea incepe sa se raceasca treptat in Moldova. Ziua va fi in continuare...
14:40
O clădire multifuncțională, realizată la standarde moderne și echipată complet, urmează să fie construită în...
14:20
AFM a depus o plângere la DIICOT împotriva unui site care promite înscrierea rapidă și contracost în Programul Rabla 2025 # TeleM Iași
Conducerea Administrației Fondului pentru Mediu a depus astăzi o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor...
14:10
Un albanez și un șofer de ride sharing ridicați din fața Aeroportului Iași în timp ce încercau să vândă doze de cocaină # TeleM Iași
Procurorii DIICOT Iasi au dispus reținerea a 3 inculpați (un cetățean albanez în vârstă de...
14:00
Lucrări Delgaz Grid pe 145 străzi din Iași. Circulația va fi restricționată pe mai multe artere în perioada urmatoare # TeleM Iași
Delgaz Grid SA are în derulare, în Municipiul Iași, 35 de proiecte de investiții în...
13:20
Lidera unui partid prorus din Republica Moldova ar fi apelat la interlopi ieșeni pentru stabilirea unui domiciliu fictiv în Romania # TeleM Iași
La data de 23 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au acționat...
13:10
Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza" al județului Iași intervin pentru asigurarea măsurilor...
12:30
Şeful PSD Iaşi le răspunde liberalilor pe subiectul autostrăzilor Moldovei: Susţinem fără rezerve includerea A7 şi A8 în programul SAFE # TeleM Iași
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că includerea autostrăzilor A7 şi A8 în programul...
12:10
Accident rutier cu un autoturism ieșit în afara părții carosabile, pe raza localității Ilișești (intrare...
