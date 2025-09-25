Predicție dezastruoasă pentru FCSB. Ce șanse îi dau specialiștii să se califice în primăvara Europa League

14:50

Lamine Yamal își dorește să revină cât mai repede pe terenul de fotbal, după ce a s-a accidentat în zona inghinală. Puștiul de 18 ani nu va juca în mod cert în meciul din această etapă de La Liga, însă vrea să prindă câteva minute etapa viitoare, după care să fie pregătit complet pentru un […]