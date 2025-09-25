Doborârea dronelor, subiect de ședință CSAT

10:00

Ministerul Finanțelor le oferă românilor o nouă oportunitate de a economisi: titlurile de stat Tezaur, care pot fi cumpărate până pe 3 octombrie. Acestea au dobânzi atractive, de 6,9% pentru maturitatea de un an, 7,5% pentru trei ani și 7,85% pentru cinci ani. Procesul de achiziție este simplificat, putând fi realizat online, prin platforma Ghișeul.ro