17:15

Cererea de materii prime agricole pentru bere este de două ori mai mare decât cantităţile livrate de agricultorii români, iar acest lucru creează o oportunitate semnificativă de extin­dere şi dezvoltare a acestor culturi la nivel local, arată un studiu realizat de Institutul de Cerce­tare pentru Economia Agriculturii şi Dezvol­tare Rurală (ICEADR), la solicitarea asociaţiei Berarii României.