Ministrul Justiției confirmă că adolescentul de 17 ani, suspectat că a trimis mesajele de amenințare către școlile și spitalele din România, “a făcut obiectul unor acuzații din partea autorităților judiciare din SUA”. Americanii au cerut extrădarea acestuia, dar România a respins cererea.

Poliția din landul Renania de Nord-Westfalia informează că în noaptea de duminică spre luni, la ora 2:15 (pe ora României), mai multe persoane necunoscute au deschis o gură de canal pentru acces la cablurile de infrastructura feroviară și au tăiat cablurile de fibră optică ale sistemului de semnalizare, în zona Rheindorf din Leverkusen. Pe întreaga […]