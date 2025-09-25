Ministrul Justiției confirmă că adolescentul de 17 ani, suspectat că a trimis mesajele de amenințare către școlile și spitalele din România, “a făcut obiectul unor acuzații din partea autorităților judiciare din SUA”. Americanii au cerut extrădarea acestuia, dar România a respins cererea.
Biziday.ro, 25 septembrie 2025 11:00
Într-o intervenție pentru Digi24, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat despre adolescentul de 17 ani, audiat ieri timp de mai multe ore de autorități, fiind suspectat că a trimis mailurile de amenințare către școlile și instituțiile medicale din mai multe județe din România, inclusiv București, că “se pare că este un tânăr care, din păcate, […]
• • •
Acum 30 minute
11:00
Acum 2 ore
10:20
Canotaj. Aur pentru echipa de dublu rame feminin, formată din Simona Radiş şi Magdalena Rusu, la Campionatul Mondial de la Shanghai. Echipajul de dublu rame masculin, format din Florin Lehaci şi Florin Arteni, a câştigat medalia de argint. # Biziday.ro
Federația Română de Canotaj trasmite că, în cadrul Campionatului Mondial de la Shanghai, la proba de dublu rame feminin, echipa României a reușit să obțină medalia de aur. Simona Radiș și Magdalena Rusu au dominat cursa din finală și au reușit astfel să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, completat de echipajele din […]
10:00
Înmatriculările de maşini noi electrice în România au scăzut cu peste -30%, de la începutul anului. Per total, piața auto din țară s-a contractat cu -10%, în timp ce la nivelul UE a stagnat. # Biziday.ro
”În luna august 2025, înmatricularile de autoturisme noi în Uniunea Europeana au crescut cu +5.3% față de august 2024, atingându-se un nivel de 677.786 unități”, transmite ACAROM. De la începutul anului, în UE au fost înmatriculate un număr de 7.168.848 unități, în scădere cu -0.1% față de primele opt luni din 2024. Din total autoturisme înmatriculate, 1.132.603 au fost full electrice (+24.8%), și 3.116.852 cu propulsie hibrida (+25.2%). ACAROM mai […]
09:50
Analiză FT. Oficiali europeni se tem că schimbarea atitudinii lui Donald Trump față de războiul din Ucraina este de fapt o pasare a responsabilității. Setează așteptări mari și impune condiții ”imposibile”, pentru a putea da vina apoi pe UE. # Biziday.ro
Oficialii europeni se tem că Donald Trump se pregătește să-i învinovățească pentru eșecul Ucrainei. Președintele SUA impune condiții ”imposibile” pentru a asigura mai mult sprijin pentru Ucraina, ceea ce îi va permite ulterior să dea vina pe europeni pentru eșecul Kievului. După luni de presiuni asupra Ucrainei pentru a se înțelege cu Moscova și de […]
Acum 4 ore
08:00
China își va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035, a anunțat Xi Jinping în cadrul unei intervenții video la Adunarea General a ONU. Este pentru prima dată când China anunță un obiectiv clar pe termen scurt. # Biziday.ro
Într-o intervenția video în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York, președintele chinez Xi Jinping a declarat că țara își va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035, ”străduindu-se în același timp să facă mai bine”. China nu s-a angajat niciodată până acum la o cifră precisă […]
07:40
Ședință CSAT astăzi, de la ora 12. Vor fi stabilite obiectivele care necesită măsuri de protecție împotriva dronelor, cât și cine poate decide și ordona doborârea dronelor care pătrund în spațiul României. # Biziday.ro
Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării va avea loc joi, 25 septembrie 2025, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, și a fost convocată de președintele Nicușor Dan. Pe ordinea de zi este stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale […]
Acum 24 ore
22:00
Președintele Franței este de părere că statele NATO nu ar trebui să doboare aeronavele rusești care le încalcă spațiul aerian, în contrast cu poziția lui Donald Trump. La New York, secretarul american de stat a reiterat apelul de “oprire a masacrelor”. # Biziday.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a acordat un interviu postului France24, în cadrul căruia a afirmat că NATO trebuie să-și intensifice răspunsul în cazul unor noi provocări din partea Rusiei, în special pe flancul estic, dar a insistat că aliații nu trebuie să deschidă focul asupra aeronavelor rusești, în contrast cu declarația de marți seară făcută […]
21:50
Marea Baltică. Avioane militare rusești au survolat, de două ori, o fregată germană care participa la un exercițiu NATO, la finalul săptămânii trecute. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de Boris Pistorius, ministrul Apărării, în timpul unei ședințe a parlamentului. Deși nu a oferit detalii cu privire la survoluri, agenția germană de presă DPA și publicația Der Spiegel au scris că “victima” a fost fregata “Hamburg”, care participă la exercițiul “Neptune Strike”. Zborurile la joasă altitudine ar fi avut loc […]
21:00
Semnalul GPS al unui avion militar spaniol, în care se afla ministra Apărării, a fost bruiat, în apropierea exclavei ruse Kaliningrad. Aeronava se îndrepta spre Lituania. Zborul nu a fost afectat, dar este doar cel mai recent astfel de incident din ultima perioadă. # Biziday.ro
Pe lângă ministra Robles, în avion se aflau și rude ale piloților spanioli care fac parte din misiunea Vilkas, o operațiune NATO de apărare aeriană în zona Mării Baltice. Misiunea a fost lansată recent, după ce Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian. Un comandant de la bordul avionului a […]
19:10
Volodimir Zelenski avertizează, într-un discurs dur la Adunarea Generală a ONU, că “Europa nu-și permite să piardă Moldova, așa cum a pierdut Georgia. Rusia vrea să facă Moldovei ceea ce Iranul a făcut Libanului”. Atrage atenția că continuarea războiului din Ucraina “alimentează o cursă a înarmării tot mai periculoasă, accentuată de AI”. # Biziday.ro
În cadrul unui discurs la Adunarea Generală a ONU de la New York, președintele ucrainean Volomir Zelenski a vorbit despre războiul din Ucraina, spunând că “cu fiecare an în care acest război continuă, armele devin și mai letale, iar Rusia este singura vinovată pentru acest lucru”. Mai departe, a avertizat că oprirea războiului în prezent […]
17:20
Ministrul Justiției confirmă că Horațiu Potra a fost prins în Dubai. Trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat, alături de Călin Georgescu, Potra era dat în urmărire internațională. # Biziday.ro
Într-o intervenție telefonică la Antena 3, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a confirmat că autoritățile din România lucrează cu omologii din Emiratele Arabe Unite ”pentru a avea confirmarea măsurii preventive față de Horațiu Potra, urmând ca apoi să fie parcurse procedurile de extrădare, în condițiile în care nu există o convenție cu EAU”. Conform ministrului, alături […]
16:50
Premierul Bolojan, după vizita la Bruxelles: Am convenit cu Comisia Europeană ca România se încheie anul cu un deficit de 8,4%. Costurile statului cu împrumuturile vor fi mai mari cu două miliarde de euro decât am estimat inițial. # Biziday.ro
Ilie Bolojan anunță că a convenit cu comisarul european pentru Economie, în urma unei vizite la Bruxellez, că România va încheia anul cu un deficit de cel mult 8,4% din PIB, adică 159 de miliarde de lei (32 de miliarde de euro). Conform premierului, deficitul bugetar ar urma să scadă anul viitor la puțin peste […]
16:40
Guvernul va prelungi cu încă șase plafonarea adaosului comercial la alimente de bază. Pe listă sunt 17 tipuri de produse, între care pâinea, laptele, carnea și cartofii. # Biziday.ro
Măsura expira pe 30 septembrie, iar premierul Bolojan a precizat că în ședinte de guvern de mâine va fi extinsă perioadă plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. ”Am luat această decizie, iar pe agenda guvernului, mâine, vom avea această decizie, de prelungire cu șase luni. S-a încercat o portretizare a mea ca un om […]
15:40
Acțiunile companiilor europene și asiatice din domeniul apărării se apreciază, până la 5,5%, după schimbarea de poziție a președintelui SUA față de războiul din Ucraina. Grupurile europene spun că este încurajator că “Trump vede realitatea”. # Biziday.ro
A doua zi după afirmațiile lui Donald Trump, conform cărora Ucraina își poate recâștiga teritoriul ocupat de ruși și că este de părere că statele europene din NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care le încalcă spațiul aerian, acțiunile companiilor din domeniul apărării au crescut puternic, fiind cele mai performante din indicele paneuropean Stoxx […]
15:10
Prim-ministrul Moldovean a prezentat, în conferință de presă, metodele folosite de Rusia pentru manipularea alegătorilor și influențarea alegerilor parlamentare. Le-a cerut cetățenilor să fie vigilenți și candidaților filoruși să condamne orice formă de infracțiune. # Biziday.ro
Dorin Recean, prim-ministrul Republicii Moldova, a susținut o conferință de presă cu privire la acțiunile pe care le fac autoritățile moldovenești împotriva imixtiunii Rusiei în alegerile parlamentare, care vor avea loc duminică. Recean afirmă că, la fel ca Moldova, și Rusia se află în campanie electorală, dar nu la ea acasă, și că are scopul […]
13:50
Incendiu în municipiul Galați. Arde o biserică din zona Micro 20, fiind degajări mari de fum. Nu au fost identificate victime. # Biziday.ro
Inspectoratul pentru Situații de Urgență transmite că pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o biserică din municipiul Galați, zona Micro 20. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, însă până la acest moment nu au fost anunțate victime. La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o […]
13:40
Vâlcea. Accident între patru mașini, în zona localității Balota (DN7). O persoană a fost rănită. Se circulă alternativ. Valorile de trafic sunt în creștere. # Biziday.ro
Poliția Română informează că pe DN 7, la kilometrul 223, în zona localității Balota, județul Vâlcea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme. În urma impactului a rezultat rănirea unei persoane, care urmează să fie investigată medical. Circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir, alternativ pentru ambele direcții, valorile […]
13:20
Analiză. Noua atitudine a lui Trump față de Ucraina poate fi determinată de influența liderilor europeni sau reprezintă o tactică pentru a-și asigura sprijinul intern. “Trump prosperă de pe urma controverselor. Acesta este omul care l-a dat afară de la Casa Albă pe Zelenski și l-a adus pe Putin în Alaska”. # Biziday.ro
Sky News a realizat o analiză în care încearcă să determine care este motivul pentru care Donald Trump și-a schimbat complet și total neașteptat opiniile legate de Ucraina și războiul pe care Rusia l-a pornit împotriva ei. În ultima vreme, Trump și-a exprimat deschis ura sa față de adversari, a dat sfaturi neștiințifice despre autism, […]
12:10
Jaguar Land Rover prelungește închiderea fabricilor sale din UK cel puțin până în octombrie, ca urmare a atacului cibernetic care i-a afectat sisteme IT, la sfârșitul lui august. Cresc temerile că furnizorii companiei vor da faliment, în timp ce situația celor 30 de mii de angajați rămâne incertă. # Biziday.ro
Cel mai mare producător auto din Marea Britanie, Jaguar Land Rover (JLR), deținut de compania indiană Tata Motors, are fabrici la Solihull, Halewood și Wolverhampton, care produc împreună aproximativ o mie de mașini pe zi. Compania înregistrează pierderi de 50 de milioane de lire sterline (68 de milioane de dolari) pe săptămână. JLR nu a […]
12:00
CCR amână pentru 8 octombrie decizia privind reforma pensiilor speciale ale magistraților, dar și pe legile care vizează sănătatea, fiscalitatea și companiile publice. A respins doar contestațiile împotriva restructurării ANCOM, ANRE și ASF. # Biziday.ro
Curtea Constituțională a analizat nouă contestații la pachetul de legi privind reducerea deficitului bugetar. Exceptând contestația formulată de Înalta Curte față de modificările aduse legii pensionării magistraților, prin care sunt modificate condiţiile de pensionare, celelalte opt contestații au fost depuse de partidele extremiste AUR, SOS sau POT, pentru pachetele de legi asumate de Guvernul Bolojan, […]
Ieri
11:10
Vremea se răcește accentuat în toată țara, începând de astăzi până vineri seara. Meteorologii anunță că temperaturile vor fi în unele zone și cu 15 grade mai scăzute față de zilele precedente. # Biziday.ro
Conform ANM, începând de miercuri și cel puțin până vineri seara, vremea se va răci accentuat, inițial în nordul și centrul Moldovei, apoi și în celelalte regiuni (temperaturi cu aproximativ 10-15 grade mai scăzute decât în zilele precedente). Începând din noaptea de miercuri spre joi (24/25 septembrie) temporar vântul va avea intensificări în jumătatea de […]
10:40
Taifunul Ragasa, unul dintre cele mai puternice din ultimii ani, lovește Asia de Est. În Taiwan, au fost raportate 14 decese, în urma ruperii unui baraj, iar alte 130 de persoane sunt date dispărute. La Hong Kong, sunt zeci de persoane rănite, iar cursele aeriene și feroviare sunt suspendate. China a evacuat preventiv peste un milion de persoane dintr-o provincie sudică. # Biziday.ro
Taifunul, denumit Ragasa, a debutat încă de luni dimineață, când se afla la peste 1,000 de km de Hong Kong și a devastat, deja, Filipine – unde vântul a atins până la 180 km/h – și a dus la închiderea școlilor din 29 de provincii, evacuări masive în zonele de coastă și joase și suspendarea […]
10:30
Război Rusia-Ucraina. Atac cu drone al ucrainenilor asupra rafinăriei Gazprom din regiunea Bașchiria, aflată la peste o mie de km distanță de graniță, pentru a doua oară în doar o săptămână. FT: În nici două luni, au fost lovite 16 dintre cele 38 de rafinării ale Rusiei, unele chiar de mai multe ori, ceea ce a dus la scăderea exporturilor rusești de motorină la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani. # Biziday.ro
Russian Telegram channels report one more attack on Gazprom Neftekhim Salavat oil refinery plant in Russian Bashkortostan, about 1,500 km from Ukraine. It is one of the key center for oil refining, chemical and fertilizer production in Russia. https://t.co/5TdIwFzdr9 pic.twitter.com/iodM2Fnt0r — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 24, 2025 Combinatul petro-chimic Salavat, unul dintre cele mai mari […]
08:50
Caraș-Severin. 21 de zimbri au murit, în Munții Țarcu, în ultimele 40 de zile. Autoritățile spun că este vorba de o epidemie, iar nu de o otrăvire. Prefectul județului consideră că, deși pierderea “este o lovitură pentru programul de repopulare”, situația devine critică dacă rata mortalității depășește 10-15%. # Biziday.ro
Direcția Sanitar-Veterinară Caraș-Severin a confirmat, pentru Radio România, că, în urma analizelor de laborator, pe lângă paraziți, în cadavrele zimbrilor s-au găsit și bacterii periculoase – Clostridium perfringens (poate provoca intoxicații alimentare, infecții grave și chiar moarte la animale) și streptococi (bacterii ce pot provoca infecții). Instituția subliniază că ultimul caz de mortalitate la zimbrii […]
23 septembrie 2025
23:10
Donald Trump afirmă, în cea mai puternică declarație de susținere a Kievului, că Ucraina, cu ajutorul UE, poate recupera întregul teritoriu invadat de Rusia. Până acum, președintele american a susținut tot timpul că acest lucru este imposibil. # Biziday.ro
După întâlnirea cu Volodimir Zelenski, Donald Trump a scris un mesaj pe rețeaua sa de socializare: “După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică dintre Ucraina și Rusia și, după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este […]
22:50
Procurorul general este optimist că Parlamentul European îi va ridica imunitatea Dianei Șoșoacă. Spune că legăturile dintre Călin Georgescu și Horațiu Potra au început în toamna lui 2021 și că șeful grupării de mercenari a călătorit la Moscova înainte de alegerile prezidențiale anulate. # Biziday.ro
Alex Florența, procurorul general al României, a acordat un interviu postului de televiziune Digi24, în cadrul căruia au fost abordate subiectele dosarului deschis pe numele europarlamentarei Diana Șoșoacă și al celui în care sunt vizați fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și Horațiu Potra, șeful unei grupări de mercenari. Legat de cazul Dianei Șoșoacă, […]
21:40
Donald Trump crede că statele NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești, dacă le încalcă spațiul aerian. Afirmația, în timpul unei întâlniri cu Volodimir Zelenski. # Biziday.ro
Președintele american și omologul ucrainean au o întâlnire la care participă și presa, în marja Adunării Generale a ONU. Donald Trump a fost întrebat dacă țările din alianța nord-atlantică ar trebui să doboare avioanele militare rusești care le intră în spațiul aerian, răspunsul său fiind “Da, așa cred”. ‼️Trump said that NATO countries should shoot […]
21:10
București. Incendiu la acoperișul unei hale din zona Șoselei Pantelimon (Sectorul 2), cu anexe alipite. Autoritățile au emis avertizare Ro-Alert din cauza degajărilor mari de fum. # Biziday.ro
Salvatorii intervin cu 14 autospeciale de stingere și cu o autospecială cu roboți, conform unei informări a ISU București – Ilfov, citată de agenția News.ro. Arde o hală cu destinația de refrigerare, cu alte anexe alipite. Pompierii acționează pentru localizarea incendiului. Știrea se actualizează pe măsură ce sunt disponibile noi informații…
20:00
Organizația Mondială a Sănătății și Agenția Europeană pentru Medicamente resping afirmația lui Donald Trump care leagă autismul de utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii. Subliniază că nu există dovezi științifice în acest sens. # Biziday.ro
Un purtător de cuvânt al Organizației Mondiale a Sănătății a declarat marți că dovezile unei legături între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și autism rămân inconsistente și că valoarea vaccinurilor care salvează vieți nu ar trebui pusă la îndoială. “Știm că vaccinurile NU provoacă autism. Vaccinurile, așa cum am spus, salvează nenumărate vieți. Acesta este […]
19:30
Coaliția a decis menținerea plafonării prețurilor alimentelor de bază (pâine, lapte, ouă, ulei, cartofi, zahăr) cu încă șase luni, anunță liderii PSD și UDMR. # Biziday.ro
“Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici! Coaliția a decis astăzi menținerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente“, a transmis Sorin Grindeanu. Potrivit acestuia, transpunerea deciziei urmează să fie făcută rapid de Guvern, “astfel încât termenul de 1 octombrie- la care expira măsura- să fie prelungit“. Și […]
19:10
Discurs virulent al lui Donald Trump în cadrul Adunării Generale a ONU. A criticat liderii europeni și politicile lor anti-imigrație: “E timpul să punem capăt experimentului eșuat al granițelor deschise. Țările voastre se duc dracului”. # Biziday.ro
Donald Trump și-a deschis discursul adresat în cadrul reuniunii ONU de marți prin a elogia ceea ce administrația a obținut “în doar opt luni” de la preluarea mandatului. Președintele SUA a subliniat că a pus capăt la șapte războaie – enumerând conflictele dintre Armenia și Azerbaidjan, Cambodgia și Thailanda, Israel și Iran, India și Pakistan, […]
18:50
Donald Trump a denigrat proiectele de energie curată și a numit schimbările climatice “cea mai mare escrocherie din lume”, în cadrul discursului de la Adunarea Generală a ONU: “Toate predicțiile privind schimbările climatice sunt făcute de oameni proști și sunt greșite”. # Biziday.ro
Donald Trump a declarat în fața Adunării Generale a ONU, în discursul care a durat o oră și a depășit cu mult cele 15 minute alocate, printre altele, că încălzirea globală nu este o idee legitimă, numind schimbările climatice “cea mai mare escrocherie comisă vreodată în lume”. Președintele SUA a spus că toate predicțiile privind […]
17:40
Nicușor Dan, după ședința cu liderii coaliției de guvernare: “Coaliția își continuă activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile din programul de guvernare. Liderii partidelor s-au angajat să gestioneze responsabil diferențele de opinie. Avem o îmbunătățire a situației bugetare”. # Biziday.ro
Administrația Prezidențială a emis un comunicat de presă, în urma discuțiilor de peste două ore dintre liderii coaliției de guvernare și Nicușor Dan, care a avut loc marți la prânz. Conform comunicatului, în timpul negocierilor, “liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public”. Această întâlnire […]
16:30
Raport OCDE. Impactul final al tarifelor impuse de SUA, la nivelul economiei globale, încă nu se resimte. Investițiile în inteligența artificială și reducerea dobânzii de referință susțin, deocamdată, activitatea economiei americane. # Biziday.ro
În cel mai recent raport al său, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică transmite că impactul tarifelor încă nu s-a resimțit pe deplin, unele efecte fiind absorbite până acum prin marje mai mici de profituri și prin stocuri făcute în avans, înainte de intrarea noilor taxe în vigoare. Dacă în iunie, OCDE anticipa o creștere […]
16:20
New York. Secret Service anunță că a dezactivat o rețea ascunsă de telecomunicații “a unui actor statal”, capabilă să provoace prăbușirea rețelelor de telefonie mobilă și să blocheze comunicațiile de urgență, pe o rază de mai mulți kilometri în jurul sediului unde are loc Adunarea Generală a ONU. Au fost descoperite sute de servere și peste 100 de mii de telefoane. # Biziday.ro
În cadrul operațiunii, catalogată drept una dintre cele mai mari amenințări de acest tip identificate pe teritoriul american, au fost descoperite peste 300 de servere, 100 de mii de cartele SIM (foto mai jos) și 100 de mii de telefoane, toate amplasate în interiorul unei raze de aproximativ 60 km în jurul sediului ONU. Potrivit […]
14:10
Parchetul General cere ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru lipsirea de libertate a unor jurnaliști italieni, propagandă fascistă și legionară și negarea Holocaustului. # Biziday.ro
Parchetul General a anunțat oficial începerea urmăririi penale față de Diana Șoșoacă, membru al Parlamentului European. Procurorii au solicitat instituției europene ridicarea imunității parlamentare a acesteia. Diana Șoșoacă, care este și președinta partidului parlamentar S.O.S. România, a confirmat informația într-o intervenție la România TV. ”Cererea de ridicare a imunității este făcută de mult mai mult […]
13:40
Serviciul rus de Informații Externe pretinde, fără niciun fel de dovezi, că țările europene ar acumula trupe în România, care, la ordinul Maiei Sandu, ar urma să ocupe Moldova și pentru a provoca trupele ruse din Transnistria. # Biziday.ro
Serviciul de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse publică un comunicat de presă în care pretindă, fără dovezi, că Uniunea Europeană se pregătește să ocupe Republica Moldova. În comunicat este prezentat un scenariu complex, dar fără probe, cu acumulări de trupe în România, care, la cererea Maiei Sandu, vor înăbuși protestele care vor izbucni după alegerile […]
13:20
Raport. Administrația Trump poartă un război cultural împotriva Europei prin promovarea agresivă a aliaților politici și ideologici ai mișcării MAGA de pe continent și prin umilirea UE pe scena mondială. # Biziday.ro
Un raport comun al Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR) și al Fundației Culturale Europene arată că Administrația Trump duce un război cultural împotriva Uniunii Europene. Studiul susține că președintele SUA încearcă în mod activ să se implice în alegerile europene, să transforme relația transatlantică către valori conservatoare și să-i unească pe populiștii de dreapta […]
12:20
Doi români au fost arestați în Grecia pentru spionaj. Navigau în apropiere de insula Salamina, au fost opriți de Garda de Coastă, iar pe telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii cu o importantă bază navală elenă. # Biziday.ro
Doi cetățeni români, de 22 și 52 de ani, au fost arestați de autoritățile elene pentru spionaj, după ce pe telefoanele mobile ale acestora au fost găsite poze cu o baza navală din Salamina. Aceștia au fost duși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal […]
12:00
Premierul danez spune că închiderea aeroportului din Copenhaga, din cauza prezenței unor drone, a fost ”cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”. # Biziday.ro
Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a declarat pentru postul de televiziune TV2 că perturbarea activității aeroportului din Copenhaga ”a fost cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”. Acesta a adăugat că autoritățile ”nu exclud nicio opțiune în ceea ce privește cine se află în spatele acestui lucru”. Frederiksen subliniază că incidentul ”spune […]
11:50
Ungaria insistă că nu va renunța la aprovizionarea cu petrol rusesc, în ciuda cererii lui Donald Trump ca țările NATO să oprească importurile din Rusia. Ministrul maghiar de Externe îi descrie pe oficialii vest-europeni drept “fanatici cu care nu poți avea un dialog rațional”. # Biziday.ro
Ministrul de Externe, Péter Szijjártó, al Ungariei a declarat pentru The Guardian că, în pofida solicitării Casei Albe ca aliații NATO să nu mai cumpere petrol rusesc, Budapesta nu își permite să întrerupă aprovizionarea. Péter Szijjártó a subliniat: “Nu putem asigura aprovizionarea sigură cu energie a țării noastre fără petrol și gaze din Rusia”, adăugând […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Analiză FT. Rusia testează liniile roșii ale NATO, într-un joc nesăbuit, prin care vrea să arate că Articolul 5 privind apărarea reciprocă nu va funcționa. Putin, “mai mult decât dispus să facă pariuri nesăbuite”, crede că SUA nu ar interveni să își apere partenerii în caz de agresiune, dar ignoră determinarea celorlalți aliați europeni. # Biziday.ro
Incidentul din 19 septembrie, când trei avioane militare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian timp de 12 minute, a evidențiat tensiunile din regiune și a adus în discuție angajamentul NATO față de statele baltice, scrie Financial Times. Poziția oficială a alianței este clară: va apăra fiecare centimetru din teritoriul membrilor săi. Acest lucru […]
08:00
Donald Trump proclamă paracetamolul administrat în timpul sarcinii drept cauză a autismului. Într-o declarație fără dovezi științifice, care scandalizează lumea medicală internațională, președintele american a pretins (în mod fals) că în Cuba și în comunitățile religioase izolate (Amish) nu ar exista autism. # Biziday.ro
Alături de secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., președintele Trump a anunțat că Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) consideră că utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii de către mame ar fi cauza autismului la copii. Cunoscut în Europa sub denumirea generică paracetamol, iar în SUA ca Tylenol, paracetamolul este administrat în România femeilor gravide […]
06:50
Aeroporturile din Copenhaga (Danemarca) și Oslo (Norvegia) au fost închise pentru mai multe ore, luni seara, ca urmare a prezenței unor “drone de mari dimensiuni”. UPDATE. Decolările și aterizările au fost reluate după patru ore de întrerupere, dar autoritățile încă nu pot spune despre ce drone a fost vorba. # Biziday.ro
UPDATE, ora 6.00. Danemarca și Norvegia au fost nevoite să își închidă temporar principalele aeroporturi din cauza observării unor “drone de mari dimensiuni”, luni seara. Poliția daneză nu a putut confirma tipul sau numărul de drone observate în jurul aeroportului din Copenhaga, nici proveniența acestora. Operațiunile de pe aeroportul din Copenhaga au fost reluate în […]
22 septembrie 2025
23:20
Disney reia difuzarea emisiunii lui Jimmy Kimmel, la mai puțin de o săptămână după ce comediantul a spus că “Donald Trump exploatează politic asasinarea lui Charlie Kirk”. Compania anunță că decizia fusese luată pentru a nu amplifica tensiunile, într-un moment delicat pentru SUA. # Biziday.ro
Disney a anunțat revenirea emisiunii de tip late night show începând de marți, la ABC News. Compania spune că decizia de suspendare, de miercurea trecută, a fost luată pentru “a evita agravarea situației tensionate, într-un moment emoționant pentru SUA. Am simțit că unele dintre comentarii au fost nepotrivite, și, prin urmare, lipsite de sensibilitate”. Disney […]
22:40
Război Rusia – Ucraina. Moscova a fost atacată, în această seară, cu drone ucrainene. Autoritățile anunță că 11 au fost doborâte și că nu s-au înregistrat victime sau pagube. Atacuri și în regiunile Tula și Belgorod. # Biziday.ro
Primarul Moscovei a declarat, la puțin timp după ora 21, că apărarea antiaeriană a doborât 11 drone deasupra capitalei. Presa rusească a mai scris că au fost auzite explozii și zgomote puternice, dar până acum nu au fost anunțate victime sau pagube materiale. Aeroportul Șeremetievo a introdus restricții la decolări și aterizări. Canalul de Telegram […]
22:00
Germania. Persoane neidentificate au tăiat cablurile sistemului de semnalizare pe linia ferată dintre Dusseldorf și Koln, noaptea trecută. Autoritățile nu exclud ca acțiunea să aibă o motivație politică. # Biziday.ro
Poliția din landul Renania de Nord-Westfalia informează că în noaptea de duminică spre luni, la ora 2:15 (pe ora României), mai multe persoane necunoscute au deschis o gură de canal pentru acces la cablurile de infrastructura feroviară și au tăiat cablurile de fibră optică ale sistemului de semnalizare, în zona Rheindorf din Leverkusen. Pe întreaga […]
21:40
Nvidia, cel mai important producător de cipuri, anunță intenția de a investi până la o sută de miliarde de dolari în OpenAI. Acordul este menit să consolideze poziția celor două, de lideri în domeniul inteligenței artificiale. # Biziday.ro
Nvidia a semnat o scrisoare de intenție pentru un parteneriat strategic cu OpenAI. Scopul este de a dezvolta centre de date cu microprocesoare Nvidia, cu 10 megawații în putere de calcul, care să alimenteze softurile OpenAI bazate pe inteligență artificială. Cei 10 gigawați de energie sunt echivalentul consumului a opt milioane de gospodării. Directorul Sam […]
20:30
Președintele Dan a convocat ședința CSAT joi, la ora 12. Se vor stabili obiectivele care necesită măsuri de protecție împotriva dronelor, cât și cine poate decide și ordona doborârea aeronavelor și a vehiculelor aeriene care pătrund în spațiul României. # Biziday.ro
Administrația prezidențială a publicat un comunicat de presă în care anunță că președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 25 septembrie 2025, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi este stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de […]
20:20
Italia. Manifestații și greve în mai multe orașe din țară, împotriva genocidului din Fâșia Gaza. Au avut loc ciocniri între protestatari și polițiști la Milano și Napoli, iar porturile țării au fost blocate pentru a opri transferul de arme către Israel. # Biziday.ro
Astăzi, porturile din Italia au fost blocate de personalul aflat în grevă. Angajații și-au explicat gestul spunând că au încercat să oprească folosirea țării ca punct de tranzit pentru transferul de arme și provizii către Israel, aflat în conflict cu gruparea Hamas în Gaza. La Milano, manifestațiile au degenerat în ciocniri între protestatari și poliție. […]
