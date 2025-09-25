Episcopul Siluan al Italiei s-a întâlnit cu sute de copii și tineri la Festivalul Bucuriei

14:50

Proclamările locale ale sfinților Sofian de la Antim și Gherasim de la Tismana au fost cele mai importante evenimente ale săptămânii 15 – 21 septembrie 2025. Vă invităm să urmăriți selecția noastră de fotografii ce surprind frumusețea vieții ortodoxe. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare…