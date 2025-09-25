Episcopul Siluan al Italiei s-a întâlnit cu sute de copii și tineri la Festivalul Bucuriei
Basilica.ro, 25 septembrie 2025 11:00
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, s-a întâlnit sâmbăta trecută cu 500 de copii, tineri și însoțitorii lor. Aceștia au participat la etapa eparhială Festivalului Bucuriei, organizat de Frăția NEPSIS Italia în colaborare cu Departamentul pentru Tineret al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Gazda festivalului a fost Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica”…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 30 minute
11:00
Episcopul Siluan al Italiei s-a întâlnit cu sute de copii și tineri la Festivalul Bucuriei # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, s-a întâlnit sâmbăta trecută cu 500 de copii, tineri și însoțitorii lor. Aceștia au participat la etapa eparhială Festivalului Bucuriei, organizat de Frăția NEPSIS Italia în colaborare cu Departamentul pentru Tineret al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Gazda festivalului a fost Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica”…
Acum 2 ore
10:20
Comunicat: 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române # Basilica.ro
Marți, 30 septembrie 2025, Biserica Ortodoxă Română aniversează 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea de Patriarh. Întrucât în perioada 29-30 septembrie 2025 se va desfășura ședința de toamnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în vederea pregătirii evenimentelor care vor avea loc cu prilejul sfințirii Catedralei Naționale și a discutării…
10:00
Ziua Mondială a Farmacistului: Este cel mai accesibil specialist din sistemul de sănătate # Basilica.ro
Ziua Mondială a Farmacistului, marcată anual în 25 septembrie, a fost inițiată în anul 2000 de Federația Internațională a Farmaciștilor, având ca obiectiv principal conștientizarea utilizării adecvate a medicamentelor, măsurilor preventive împotriva bolilor și dezvoltarea generală a sistemului de sănătate. Totodată, ziua amintește publicului faptul că farmaciștii sunt parte integrantă a sistemelor de îngrijire a sănătății,…
09:30
Ziua Națională a Dăruirii, prilej de recunoștință pentru darul vieții și împărtășire a bucuriei # Basilica.ro
„Întreaga viață este darul lui Dumnezeu pentru oameni și trebuie trăită ca dăruire de sine lui Dumnezeu și oamenilor, ca iubire darnică sau generoasă”, spunea Preafericitul Părintele Patriarh Daniel într-o predică. Ziua Națională a Dăruirii, marcată joi, 25 septembrie este un prilej deosebit de a dărui la rândul nostru. Instituită în 2018 de Parlamentul României ziua…
Acum 4 ore
08:40
Calendar Ortodox, 25 septembrie Cuvioasa Eufrosina Cuvioasa Eufrosina era fiica unui creștin bogat din Alexandria (Egipt), cu numele Pafnutie. A trăit în timpul împăratului Teodosie al II-lea (408-450). Dumnezeu încercând credința lui Pafnutie, mai întâi îi moare soția, iar după aceea Eufrosina dispare de acasă, pe când avea 18 ani. Abia după 33 de ani…
08:40
Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Prima conferință a preoților de caritate din Patriarhia Română a prilejuit emulație și schimb de bune practici Centrul pastoral-misionar „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Păltiniș, județul Sibiu, a găzduit, în perioada 22-24 septembrie,…
Acum 24 ore
20:00
Copiii românilor din Viena au învățat sâmbătă să acorde primul ajutor în cadrul unui curs organizat de Școala parohiala „Sf. Antonie”. Atelierul a fost ținut de dr. Ion Alexandru Voropanov, medic specialist pediatru pneumolog la spitalul Marius Nasta din București. La activitate au participat 27 de copii, care au învățat și despre teme esențiale precum:…
19:00
Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a sfințit duminică biserica românească din Concepción – Chile, închinată Sfântului Cuvios Siluan Athonitul și Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș. La slujba de sfințire au participat părintele Petru Neaga, parohul Bisericii „Buna Vestire” din Cleveland, Ohio – comunitate înfrățită cu parohia din Concepción, și părintele Alexis…
17:00
Pr. Bogdan Tătaru Cazaban: Smerenia, calea pe care se cuvine să înaintăm spre întâlnirea cu Dumnezeu # Basilica.ro
Smerenia „este calea pe care noi se cuvine să înaintăm spre întâlnirea cu Dumnezeu”, a spus Părintele Bogdan Tătaru-Cazaban miercuri, la Mănăstirea „Schitul Darvari” din București. În cadrul Sfintei Liturghii oficiate întru pomenirea sfântului împreună cu părinții din obște, preotul a ținut și un scurt cuvânt de învățătură despre ceea ce a numit „moștenirea duhovnicească…
17:00
PS Ignatie s-a întâlnit cu preoții pensionari din Episcopia Hușilor: Gândul lui Dumnezeu niciodată nu dezbină # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie s-a întâlnit marți, la Vaslui, cu preoții pensionari din Episcopia Hușilor. Ierarhul a atras atenția asupra mentalității afectate de păcat – care folosește drept paravan gândul lui Dumnezeu sau textul insuflat al Scripturii. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie, în Parohia Moara Grecilor din municipiul Vaslui. Preasfinția…
15:50
Congresul Nepsis Irlanda 2025: „Demnitatea voluntariatului și lucrarea tinerilor în comunitate”. Programul activităților # Basilica.ro
Episcopia Irlandei și Islandei organizează, între 25 și 28 septembrie 2025, Congresul Nepsis Irlanda, un eveniment dedicat tinerilor ortodocși români din diaspora. Tema generală a întâlnirii este „Demnitatea voluntariatului și lucrarea tinerilor în comunitate”, subliniind importanța implicării active și responsabile în viața comunității. Evenimentul va reuni tineri ortodocși români din Irlanda și Islanda, împreună cu…
15:40
Prima conferință a preoților de caritate din Patriarhia Română a prilejuit emulație și schimb de bune practici # Basilica.ro
Centrul pastoral-misionar „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Păltiniș, județul Sibiu, a găzduit, în perioada 22-24 septembrie, prima conferință națională a preoților de caritate din Patriarhia Română. Evenimentul a debutat cu un Te Deum oficiat la Schitul Păltiniș de un sobor condus de pr. Ciprian Ioniță, consilier patriarhal, coordonatorul Sectorului Social-Filantropic al Administrației Patriarhale. Părintelui consilier…
15:40
Congresul Nepsis Irlanda 2025: „Demnitatea voluntariatului și lucrarea tinerilor în comunitate” # Basilica.ro
Episcopia Irlandei și Islandei organizează, între 25 și 28 septembrie 2025, Congresul Nepsis Irlanda, un eveniment dedicat tinerilor ortodocși români din diaspora. Tema generală a întâlnirii este „Demnitatea voluntariatului și lucrarea tinerilor în comunitate”, subliniind importanța implicării active și responsabile în viața comunității. Evenimentul va reuni tineri ortodocși români din Irlanda și Islanda, împreună cu…
15:30
Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a vizitat luni două șantiere aflate în desfășurare în cuprinsul Eparhiei. Ierarhul a ținut o ședință de lucru pe șantierul Centrului Eparhial din Vârșeț, acolo unde continuă lucrările de ridicare a unui paraclis episcopal. Noua biserică va purta hramurile Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Sfântul…
15:10
Iași: Peste 30 de restaurante se unesc pentru a-i sprijini pe pelerinii Sfintei Cuvioase Parascheva # Basilica.ro
Peste 30 restaurante, cafenele și locații de referință au răspuns pozitiv invitației Platformei Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, de a veni în sprijinul sutelor de mii de pelerini care vor participa la pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva. Pe 18 septembrie, la Iași, reprezentanții partenerilor întru fapte bune, s-au întâlnit sub binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan,…
13:50
Mitropolitul Nectarie al Argolidei din Biserica Ortodoxă a Greciei a vizitat recent Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Cu acest prilej, ierarhul s-a închinat la moaștele Sfinților Cuvioși Paisie Olaru și Cleopa Ilie, cu care s-a întâlnit de mai multe ori în timpul vieții. Înaltpreasfințitul Părinte Nectarie a oferit câteva exemplare din cartea sa, care cuprinde…
13:00
Arhiepiscopul Ciprian la hramul Mănăstirii Brazi: Sfinții ne sunt ajutători și cei mai apropiați prieteni ai noștri # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Brazi, luni, cu ocazia zilei de pomenire a Sfântului Mucenic Teodosie. Cu această ocazie, IPS Ciprian a evocat viața și personalitatea Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie, Mitropolitul Moldovei, arătând că acesta a făcut ascultare. „Deși nu și-a dorit să ajungă mitropolit, Sfântul Teodosie…
12:00
Vicariatul Ortodox Ucrainean a premiat copiii câștigători ai concursului de eseuri despre istoria ucrainenilor din România # Basilica.ro
Copiii câștigători ai concursului de eseuri „Istoria văzută prin ochii bunicilor” au fost premiați marți, la Biserica Ortodoxă Ucraineană „Înălțarea Sfintei Cruci” din Sighetu Marmației. Premiile au fost oferite de Asociația Dobrotoliubie, partener în organizarea concursului. Toți elevii care au participat la concurs au primit diplome de participare și câte un exemplar din Noul Testament…
11:30
Eveniment cultural-duhovnicesc la Râmnicu Vâlcea: Sfântul Antim Ivireanul în orizont teologic și artistic # Basilica.ro
Sfântul Antim Ivireanul a fost subiectul celei de-a 22-a sesiuni a comunicărilor organizate de Centrul de Studii Medievale și Premoderne, la Râmnicu Vâlcea. Tema sesiunii din acest a fost: „Sfântul Antim Ivireanul în orizont teologic și artistic”. Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a evocat personalitatea Sfântului Antim, pe care l-a numit „cărturar caligraf, traducător, sculptor,…
11:30
Catedrala Arhiepiscopală din Londra va găzdui o conferință dedicată creației marilor artiști români # Basilica.ro
Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Londra va găzdui sâmbătă, 27 septembrie 2025, de la ora 18:00, Conferința „Patrimoniu în dialog: Eminescu, Enescu, Grigorescu, Brâncuși”, un eveniment dedicat valorilor fundamentale ale culturii și spiritualității românești. În spațiul sacru al catedralei, credincioșii și iubitorii de cultură vor avea prilejul de a medita asupra moștenirii lăsate de patru mari stâlpi…
Ieri
10:40
BNR, emisiune numismatică dedicată împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu # Basilica.ro
Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic, începând cu 22 septembrie, o monedă din argint cu tema 100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu. Pe aversul monedei este ilustrată o compoziție reprezentând arta teatrală. Tot aici apar inscripția „ROMANIA” dispusă în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, anul de emisiune…
10:30
BNR, emisiune numismatică dedicată împlinirii a unui secol de la nașterea lui Toma Caragiu # Basilica.ro
Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic, începând cu 22 septembrie, o monedă din argint cu tema 100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu. Pe aversul monedei este ilustrată o compoziție reprezentând arta teatrală. Tot aici apar inscripția „ROMANIA” dispusă în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, anul de emisiune…
09:20
Doi ierarhi români care se află sub ocrotirea Sf. Cuv. Siluan Athonitul își cinstesc miercuri ocrotitorul: Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei. Episcopul Siluan al Ungariei s-a născut în 16 septembrie 1971 la Lipova, județul Arad, din părinții Constantin și Joița, la botez primind numele Cristian Constantin. Între anii 1990-1994 a…
09:00
Ți-am pregătit 5 știri importante de marți, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei discută avizarea de noi texte liturgice pentru sfintele recent canonizate Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s-a reunit în ședință marți la Reședința Patriarhală. Pe ordinea de zi se află avizarea de noi…
08:50
Calendar Ortodox, 24 septembrie Sfânta Mare Muceniță, întocmai cu Apostolii, Tecla S-a născut în primul secol creștin în orașul Iconium, capitala Licaoniei, la 420 de km de Constantinopol. Aici au propovăduit Onisifor și Sfinții Apostoli Pavel și Barnaba. Sfânta Tecla este numită întocmai cu Apostolii datorită râvnei de care a dat dovadă în propovăduirea Mântuitorului Iisus…
23 septembrie 2025
19:40
PS Ambrozie va sfinți catapeteasma bisericii parohiei „Sfântul Ierarh Nectarie” din comuna Joița # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sfinți, duminică 28 septembrie, catapeteasma bisericii parohiei „Sfântul Ierarh Nectarie” din Sat Bâcu, Comuna Joița, județul Giurgiu. Cu această ocazie, credincioșii care vor participa la eveniment, vor putea să cinstească Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Letca Nouă, un fragment din Lemnul Sfintei Cruci, precum și…
19:10
Un eveniment aniversar a marcat, sâmbătă, două decenii de activitate ale Asociației social-culturale CORFOO. Înființată în 2005 de un grup de studenți români din Gent și recunoscută oficial în 2012, organizația s-a afirmat în timp ca un reper pentru românii din provinciile Flandra Orientală și Flandra Occidentală. De-a lungul anilor, Asociația CORFOO a desfășurat proiecte…
18:30
Pr. Bogdan Tătaru Cazaban a vorbit la Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” despre Sf. Sofian de la Antim # Basilica.ro
Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” din Capitală a fost, marți, gazda unui simpozion dedicat Sfântului Sofian de la Antim, în cadrul căruia părintele Bogdan Tătaru Cazaban a vorbit despre prezența duhovnicească a acestuia în viața sa. În cuvântul său, părintele Bogdan Tătaru Cazaban a încercat să creioneze un „portret duhovnicesc” al Sfântului Sofian, din perspectiva unui…
17:40
A început Congresul Național „Hristos împărtășit copiilor”. Pr. Mihai Pavel: Am înveșmântat în veșminte noi lucrarea catehetică # Basilica.ro
Ediția a 18-a a Congresului Național „Hristos împărtășit copiilor” a început, marți, la Centrul Social-Pastoral Sfânta Cruce – Mănăstirea Caraiman. În deschiderea Congresului părintele Mihai Pavel, inspector eparhial și moderator al evenimentului, a evidențiat faptul că evenimentul a ajuns la a 18-a ediție. „Sunt 18 ani în care încercăm să articulăm și să motivăm pe…
16:40
PS Varlaam Ploieșteanu: Biserica apreciază orice inițiativă de protejare și conservare a patrimoniului național # Basilica.ro
„Biserica urmărește cu mult interes, se bucură și apreciază orice inițiativă care are ca scop protejarea, conservarea, consolidarea și promovarea patrimoniului nostru cultural național”, a spus Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul la conferința despre Domeniul Regal Peleș, desfășurată marți la Biblioteca Centrală Universitară din București. Preasfinția Sa, aflat la eveniment în calitate de delegat al…
15:20
Eveniment caritabil și duhovnicesc în Episcopia Europei de Nord: Zilele Sfântului Constantin Brâncoveanu # Basilica.ro
A treia ediție a Zilelor Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu în Regatul Danemarcei, eveniment duhovnicesc și caritabil, va avea loc în perioada 26-28 septembrie, a anunțat Episcopia Europei de Nord. Evenimentul va fi organizat de Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM) și Parohia Ortodoxă Română din Vejle-Kolding, cu sprijinul Episcopiei Europei de Nord.…
15:20
Mitropolitul sârb al Canadei și Episcopul Ioan Casian au sfințit altarul exterior al Mănăstirii Mono # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Mitrofan, Mitropolitul sârb al Canadei, și Episcopul Ioan Casian au sfințit duminică altarul exterior al Mănăstirii Mono din Ontario, Canada. Altarul a primit hramurile Sfinții Paisie și Cleopa de la Sihăstria, canonizați în contextul Centenarului Patriarhiei Române, și Sfântul Irodion de la Lainici. Episcopul Ioan Casian al Canadei a subliniat că altarul exterior…
14:30
Tipografia Cărților Bisericești a anunțat apariția Agendei Creștine pentru 2026. Agenda, care este disponibilă pe siteul cărțibisericești.ro, are 384 de pagini și beneficiază de copertă cartonată. Pe fiecare pagină a agendei se regăsește data, fiind înscriși Sfinții și sărbătorile din calendarul ortodox. Agenda creștină 2026 este disponibilă la prețul de 35 de lei.
13:30
Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei discută avizarea de noi texte liturgice pentru sfintele recent canonizate # Basilica.ro
Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s-a reunit în ședință marți la Reședința Patriarhală. Pe ordinea de zi se află avizarea de noi texte liturgice pentru două sfinte recent canonizate. Este vorba despre avizarea slujbei și acatistului Sfintei Platonida de la Argeș, a slujbei Sfintei Magdalena de la Mălainița și a acatistului Sfântului Corneliu Sutașul, serbat…
13:20
Zeci de tineri au mers pe urmele Sfântului Ilarion Velea la Arad, în perioada 18-21 septembrie, cu ocazia Taberei Naționale ASCOR dedicată preotului mucenic. Cele trei zile au fost marcate momente duhovnicești, culturale și recreative. Astfel, conform Arhiepiscopiei Aradului, unul dintre cele mai importante momente ale taberei a fost lansarea volumelor „Opere complete” ale Sfântului…
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Moment aniversar serbat în rugăciune de comunitatea dintr-un sat clujean: Biserica din localitate a aniversat 100 de ani # Basilica.ro
Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a slujit duminică în Parohia Parohia Bologa, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la construirea bisericii. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la altarul exterior, alături de protopopul de Huedin, pr. Dan Ionuț Lupuțan. La slujbă au participat numeroși credincioși și reprezentanți ai…
09:50
Ziua internațională a limbajului semnelor este serbată anual în data de 23 septembrie, cu scopul de a sprijini și proteja identitatea lingvistică și diversitatea culturală a tuturor persoanelor surde și a altor utilizatori ai limbajului mimico-gestual. Inițiativa serbării unei zile a limbajului semnelor aparține Federației Mondiale a Surzilor (FMS), ce cuprinde 135 de asociații naționale.…
09:00
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro. Sub binecuvântarea Sf. Dumitru Stăniloae: 35% reducere la cărți de teologie Tipografia Cărților Bisericești oferă reduceri de până la 35% la mai multe cărți de teologie printre care se numără și operele Sfântului Dumitru Stăniloae. Citește mai mult. Episcopul Ignatie:…
00:20
Calendar Ortodox, 23 septembrie Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul A fost binevestită de către Sfântul Arhanghel Gavriil lui Zaharia, soțul Elisabetei, în timp ce se afla la templu și slujea (Luca 1, 13-15). Zaharia fiind bătrân, la fel ca și soția sa Elisabeta, s-a îndoit de cuvintele Arhanghelului Gavriil. De aceea, Sfântul Arhanghel îl înștiințează…
22 septembrie 2025
20:30
Constantin Brâncuși, onorat la Amsterdam într-o expoziție de amploare. Urmează Polonia # Basilica.ro
Expoziția „Brâncuşi, The Birth of Modern Sculpture” (Brâncuși, nașterea sculpturii moderne) a fost inaugurată la Muzeul H’ART din Amsterdam (Țările de Jos), informează News.ro, aceasta putând fi vizitată până în 18 ianuarie 2026. Evenimentul este organizat în colaborare cu colecțiile Centre Pompidou şi cu sprijinul Institutului Cultural Român (ICR) Bruxelles. Potrivit ICR, este a doua…
20:00
IPS Laurențiu a răspuns la întrebarea: Ce înseamnă să-ţi iei crucea şi să-i urmezi lui Hristos? # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a explicat, duminică, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, ce înseamnă „a-ți lua Crucea și a-L urma pe Hristos”. Mitropolitul Ardealului a spus că „a lua crucea înseamnă a fi mulțumitori pentru toate darurile şi mai ales pentru încercările pe care Dumnezeu ni le trimite asupra noastră, asupra familiilor…
19:20
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a spus sâmbătă la Vaslui, că, în opinia sa, felul în care cineva se raportează la o femeie este similar cu modul în care acela se raportează la Dumnezeu. PS Ignatie a făcut aceste afirmații, la a 3-a ediție a Întâlnirii Preoteselor din Episcopia Hușilor, eveniment care a avut tema…
18:10
Expoziția temporară „Arta funerară în spațiul românesc. Tematici și simboluri pornind de la schițele lui Frederic Storck” se va deschide, pe 1 octombrie, la Palatul Suțu din Capitală, informează Muzeul Municipiului București, într-o postare pe Facebook. Expoziția temporară „Arta funerară în spațiul românesc. Tematici și simboluri pornind de la schițele lui Frederic Storck” se va…
17:30
Biserica, școala și autoritățile din Baia de Arieș, unite în lupta împotriva dependențelor # Basilica.ro
Biserica, părinții și școala s-au întâlnit joi la Casa de Cultură din Baia de Arieș pentru a lua parte la prima masă rotundă a campaniei „Alege viața! Nu dependența!”, desfășurată cu scopul de a conștientiza comportamentele adictive ale adolescenților și copiilor din județul Alba. Discuțiile, moderate de Liliana Negruț, director executiv al Consiliului Județean Alba,…
15:20
Pr. Ștefan Zară, despre colaborarea dintre preoți și specialiștii în sănătatea mintală: Este o necesitate # Basilica.ro
Părintele Ștefan Zară, consilier eparhial în cadrul Sectorului Cultural și Comunicații Media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a subliniat necesitate colaborării între clerul ortodox și specialiștii în sănătate mintală în cadrul unui interviu publicat pe platforma Hristocentric. „Colaborarea interdisciplinară între specialiștii în sănătatea mintală și clerul ortodox reprezintă o necesitate epistemologică și pastorală în contextul contemporan”, a…
14:50
Proclamările locale ale sfinților Sofian de la Antim și Gherasim de la Tismana au fost cele mai importante evenimente ale săptămânii 15 – 21 septembrie 2025. Vă invităm să urmăriți selecția noastră de fotografii ce surprind frumusețea vieții ortodoxe. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare…
13:50
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Protopopiatul Ortodox Român Huedin, lansează duminică 28 septembrie, de la ora 18:00, lansarea piesei de teatru radiofonic „Tunul de cireș”, adaptare realizată cu prilejul împlinirii a 85 de ani de la moartea martirică a părintelui protopop Aurel Munteanu. Evenimentul de lansare va avea loc la sediul Protopopiatului, situat pe…
13:50
Tipografia Cărților Bisericești oferă reduceri de până la 35% la mai multe cărți de teologie printre care se numără și operele Sfântului Dumitru Stăniloae. Reducerea se aplică până în data de 10 octombrie, manualelor de teologie ortodoxă, Colecției „Părinți și Scriitori Bisericești” și Filocaliei, o altă operă semnificativă tradusă de Sfântul Dumitru Stăniloae. Filocalia, cuvânt…
11:10
Nașterea Maicii Domnului, sărbătorită în Republica Moldova: Să o chemăm pe în viețile noastre # Basilica.ro
Nașterea Maicii Domnului, conform calendarului nerevizuit, a fost sărbătorită duminică de credincioșii din Republica Moldova. „Să o chemăm pe Maica Domnului în viețile noastre”, a fost îndemnul Episcopului Veniamin. Mitropolitul Petru al Basarabiei, împreună cu Episcopii Veniamin al Basarabiei de Sud și Nectarie al Irlandei și Islandei au oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Găvănoasa din…
10:00
Ziua mondială fără mașini este serbată anual în data de 22 septembrie și încurajează folosirea altor mijloace de transport decât autovehiculele. Scurt istoric Inițial, data la care era sărbătorită Ziua fără mașini a fost 17 iunie, stabilită de Asociația pentru Transport Ecologic din Marea Britanie, în 1997. Evenimentul era marcat pe plan local, în cadrul…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.