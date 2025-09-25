Recomandare BCE: Bani cash pentru situații de urgență

21:20

Germania vrea să crească numărul lucrătorilor calificați aduși din India, pe care încearcă să îi atragă cu salarii peste media națională și cu promisiunea că nu își va schimba regulile privind migrația “peste noapte”, aluzie la anunțul-șoc al președintelui american, Donald Trump, privind impunerea unei taxe de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă H-1B, foarte utilizate de sectorul tehnologic.