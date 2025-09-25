Dobânzi promoționale la CEC Bank: depozitul în lei pe 5 luni are o dobândă fixă de 6,10% pe an. Depozitele pot fi constituite până la Crăciun

15:30

Karoly Borbely, fostul CEO al Hidroelectrica, este de părere că România va pierde banii din PNRR aferenți jalonului de guvernanță corporativă chiar dacă el și-a dat demisia. Borbely a plecat acum câteva zile de la conducerea companiei și ar urma să primească despăgubiri de 1,5 milioane de lei de la companie. Ca statul să nu piardă cei 16 milioane de euro, Hidroelectrica ar trebui să aibă numit un nou CEO până la finalul lui noiembrie și, chiar dacă a denarat deja procedurile de selecție, sunt puține șanse să aibă un CEO nou cu un mandat plin până atunci.