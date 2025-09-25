Adolescentul de 17 ani a recunoscut că a trimis mesaje de amenințare în școli. Avea o complice
Newsweek.ro, 25 septembrie 2025 11:00
Adolescentul de 17 ani săltat de Poliție după ce sute de școli și spitale au primit mesaje de amenin...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
11:20
Speranțe pentru indexarea pensiilor și mica recalculare. Bugetul ministerului muncii suplimentat # Newsweek.ro
Guvernul discută rectificarea bugetului. Din primele informații primite pe surse se pare că Minister...
Acum 15 minute
11:10
Aur și Argint pentru România, la dublu rame, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai # Newsweek.ro
România a obținut două medalii la dublu rame, una de aur și una de argint, la Campionatul Mondial de...
Acum 30 minute
11:00
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost adus la Chișinpu. El este acuzat în dosarul furtului ...
11:00
Adolescentul de 17 ani a recunoscut că a trimis mesaje de amenințare în școli. Avea o complice # Newsweek.ro
Adolescentul de 17 ani săltat de Poliție după ce sute de școli și spitale au primit mesaje de amenin...
Acum o oră
10:50
Meteorologii au dat noi alerte privind starea vremii. Este o avertizare despre vânt puternic și temp...
10:40
Ce a găsit Poliția în casa unui bărbat care a vrut să își ucidă soția? Erau ascunse în lada patului # Newsweek.ro
Un bărbat avea ascuns un pistol și muniția aferentă în lada patului. Poliția a descins acasă la el î...
10:30
Nouă eră pentru avioane și rachete: GE Aerospace a testat un motor hipersonic fără piese în mișcare # Newsweek.ro
Avioanele și rachetele vor intra într-o nouă eră. Americanii de la GE Aerospace au testat cu succes ...
Acum 2 ore
10:10
DOCUMENT Guvernul dă elevilor zilnic gratuit fructe de 80 bani, lapte de 1,18 lei, pâine de 76 bani # Newsweek.ro
Guvernul are pe ordinea de zi un proiect de lege prin care oferă elevilor o gustare gratuită la școa...
10:10
Donald Trump a luat o decizie bizară în legătură cu un tablou al fostului președinte Joe Biden. Este...
10:00
Banca Centrală Europeană: Cetățenii să aibă numerar în casă pentru a face față eventualelor crize # Newsweek.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) recomandă cetățenilor europeni să păstreze o sumă de bani lichidă pen...
09:40
Incendiul de la depozitul din Sectorul 2 a fost stins. Peste 7.000 de metri pătraţi au fost afectați # Newsweek.ro
Pompierii anunţă, joi dimineaţă, că au reuşit stingerea incendiului de la depozitul din Sectorul 2 a...
09:30
Adolescentul care ar fi trimis mesajele de amenințare la școli, lăsat liber. DIICOT a deschis dosar # Newsweek.ro
Adolescentul de 17 ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare la sute de școli, spitale și chia...
Acum 4 ore
09:20
Primul tratament de succes pentru boala Huntington. Încetinește evoluția afecțiunii cu 75% # Newsweek.ro
Primul tratament de succes pentru boala Huntington. Încetinește evoluția afecțiunii cu 75%. Boala Hu...
09:10
Cine ar putea pierde 4.000 de lei pe an? Premierul Ilie Bolojan a afirmat că trebuie redusă durata a...
09:00
Ce pensie încasează un pensionar cu 45 ani de muncă. Cum poți lua 200 lei în plus la pensie? # Newsweek.ro
Pentru o pensie mai mare e nevoie de mulți ani de muncă și de toți banii pe cartea de muncă. Vă spun...
09:00
Motivul pentru care o mamă face naveta 5000 de km între muncă și casă a stârnit controverse. Femeia ...
08:40
O schemă uriașă de evaziune fiscală în transportul de tip ride-sharing a fost descoperită de polițiș...
08:20
Se răcește simțitor în cea mai mare parte a țării. Vor fi doar 11 grade în nordul Moldovei și cel mu...
08:00
De ce este importantă prima mamografie și cu cât scade riscul cancerului de sân în 25 de ani? # Newsweek.ro
Femeile care nu fac primul examen de depistare a cancerului de sân au un risc mult mai mare de a mur...
08:00
Dacă PSD intră în alianță cu AUR va fi înghițită de George Simion. Un vicepremier anunță # Newsweek.ro
Vicepremierul Barna spune că nu se va rupe actuala coaliție./El precizează că dacă PSD iese de la gu...
08:00
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a fost convocat astăzi. Doborârea dronelor, pe agendă # Newsweek.ro
Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost convocată, joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroc...
07:50
Drone suspecte au survolat deasupra aeroporturilor din Danemarca. Toate zborurile au fost anulate # Newsweek.ro
Drone de origine necunoscută au fost identificate în noaptea de miercuri spre joi deasupra a patru a...
07:40
Este adevărat că alcoolul te îmbătrânește mai repede? Cum îți afectează pielea, somnul și creierul? # Newsweek.ro
Sigur nu știai că alcoolul, cea mai consumată băutură de către români poate fi un accelerantul ascun...
07:40
Avioane tactice ale Rusiei coboară la 100 m de fregata Hamburg. Germania răspunde cu Eurofighter # Newsweek.ro
Surse militare germane au declarat pentru revista Der Spiegel că avioane tactice de recunoaștere ale...
07:30
EXCLUSIV Marcaje pentru nevăzători de 366.666 lei, topite de Soare pe un bulevard din București # Newsweek.ro
Materiale de „calitate”. La sfârșitul anului 2024 ș începutul lui 2025, pe trotuarele bulevardului L...
Acum 6 ore
07:20
Horoscop 26 septembrie. Luna în Scorpion, zi tensionată pentru Raci. Săgetătorii pot schimba totul # Newsweek.ro
Horoscop 26 septembrie. Luna în Scorpion, zi tensionată pentru Raci. Săgetătorii pot schimba totul. ...
07:10
Cum a fost umilit un pensionar cu o pensie de 1.100 lei după 34 ani de muncă? „Sub pensia minimă” # Newsweek.ro
Un pensionar din România trăiește o realitate dură, după 34 de ani de muncă neîntreruptă, a ajuns să...
Acum 12 ore
22:30
Nicuşor Dan, către votanţii din R. Moldova: De votul vostru depinde viitorul vostru, al Basarabiei # Newsweek.ro
Nicuşor Dan, către votanţii din R. Moldova, înainte de votul din week-end: "De votul vostru depinde ...
Acum 24 ore
22:00
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze butoane de panică, la paturile pacienţilor # Newsweek.ro
Spitalele publice şi private vor fi obligate să instaleze de acum încolo butoane de panică, la patur...
21:40
Guvernul UK vrea să cumpere piese de la Jaguar Land Rover, pentru a proteja locurile de muncă # Newsweek.ro
Guvernul Marii Britanii doreşte să cumpere piese de la uzinele Jaguar Land Rover, pentru a proteja l...
21:10
Prinderea şi extrădarea lui Horaţiu Potra, din Dubai, ar putea să dureze câteva luni bune # Newsweek.ro
Prinderea, urmată apoi de extrădarea lui Horaţiu Potra, din Dubai, ar putea să dureze câteva luni bu...
20:20
Incendiul de la hala din Pantelimon a fost stins, dar ISUBIF este prezent şi acum, la faţa locului # Newsweek.ro
La 24 de ore după izbucnirea incendiului de la hala din spatele Şoselei Pantelimon, ISUBIF este prez...
20:00
Submarin al Rusiei ia în raza torpilelor portavionul USS Gerald Ford. Urmează o vânătoare de 24 ore # Newsweek.ro
Cea mai mare vânătoare de submarine de la sfârșitul Războiului Rece a avut loc în ultima săptămână a...
20:00
Primul ceas de lux făcut din gunoaie reciclate din oceane. Costă 430 € și este rezistent la apă # Newsweek.ro
Primul ceas de lux făcut din gunoaie reciclate din oceane costă 430 € și este rezistent la apă până ...
19:50
România poate încheia anul cu 8,49% deficit bugetar. Aşa a convenit cu Comisia Europeană # Newsweek.ro
România poate încheia anul cu 8,49% deficit bugetar, a anunţat prim-minitrul Ilie Bolojan. Aşa a con...
19:40
Primul cuțit de bucătărie cu ultrasunete din lume costă 399$. Ce poate să facă față de cel obișnuit? # Newsweek.ro
Primul cuțit de bucătărie cu ultrasunete din lume a fost pus spre vânzare cu un preț de 399 $. Creat...
19:10
NASA: „Ne întoarcem pe Lună”. Când va avea loc evenimentul așteptat de peste 50 de ani? # Newsweek.ro
NASA a făcut anunțul întoarcerii oamenilor pe Lună în cadrul unei conferințe de presă de marți. Agen...
18:50
VIDEO Paul Dumitru (ASF): "A învăţa să investeşti te face să fii discplinat şi atent" # Newsweek.ro
Paul Dumitru, expert ASF, numit ambasador international al CPCU Society, pentru anul 2026, spune că ...
18:40
VIDEO Ucraina atacă Flota Mării Negre în Novorossiisk. Haos în regiunile rusești de coastă # Newsweek.ro
Ucraina a lansat miercuri, 24 septembrie, un atac major asupra orașului portuar rus Novorossiisk, vi...
18:30
VIDEO Haos în regiunile Rusiei de la Marea Neagră. Oamenii evacuați de pe plaje, iminență de atac # Newsweek.ro
Ucraina a lansat miercuri, 24 septembrie, un atac major asupra orașului portuar rusesc Novorossiisk,...
18:20
Horațiu Potra, reținut în Dubai. Cum a vrut să arunce România în haos în numele lui Călin Georgescu? # Newsweek.ro
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Era dat în urmărire internațională, după emiterea unui mandat...
18:00
Statele Unite au livrat României mai multe sisteme de radar mobile pentru supravegherea Mării Negre....
17:40
Bolojan anunță vârsta la care se va ieși la pensie. E nevoie de mai mulți oameni să muncească # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este necesar ca vârsta de pensionare să crească în România. Însă...
17:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre tăierea subvenţiilor partidelor, că din punctul ...
17:30
Cuișoare cu pesticide. ANSVSA a decis retragerea condimentului din magazine și marketuri # Newsweek.ro
Un condiment contaminat cu pesticide a fost retras de Autoritatatea Națională Sanitar - Veterinară ș...
17:20
Viitorul nu este doar al mașinilor pe baterii. 5 tipuri de propulsie, pentru noul BMW X5 # Newsweek.ro
BMW consideră că viitorul nu este doar al mașinilor pe baterii, iar evoluția pieței auto din ultima ...
17:10
Un primar a rămas fără loc de muncă înainte de pensie. S-a angajat la brutăria din oraș # Newsweek.ro
La 57 de ani, primarul unui mic oraș din Treviso își pierde locul de muncă înainte de pensie și ajun...
16:50
Bolojan: Plafonarea prețului alimentelor, prelungită 6 luni. Măsura, în ședința de guvern de mâine # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a spus că în ședința de guvern de joi va fi aprobată prelungirea plafonării adaosului c...
16:50
Orașul care introduce taxa turistică pentru câini. Cât trebuie să plătească românii? Ce spun autorit...
16:30
21 de lovituri cu drone ale Ucrainei au oprit rafinăriile Rusiei. Prețurile cresc, bursa intervine # Newsweek.ro
O estimare a Kyiv Post, bazată pe surse locale, a plasat totalul atacurilor cu drone cu bătaie lungă...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.