POLITICO: În alegerile existenţiale din R. Moldova pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia
Primanews.ro, 25 septembrie 2025 11:00
POLITICO: În alegerile existenţiale din R. Moldova pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 30 minute
11:00
POLITICO: În alegerile existenţiale din R. Moldova pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia # Primanews.ro
POLITICO: În alegerile existenţiale din R. Moldova pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia
Acum o oră
10:30
Plahotniuc este extrădat de Grecia în Republica Moldova. Avionul în care se află omul de afaceri a decolat de la Atena # Primanews.ro
Plahotniuc este extrădat de Grecia în Republica Moldova. Avionul în care se află omul de afaceri a decolat de la Atena
Acum 2 ore
09:50
Noi drone în apropierea mai multor aeroporturi din Danemarca
09:50
Şedinţă CSAT la Palatul Cotroceni. Pe agendă, procedurile pentru doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian naţional # Primanews.ro
Şedinţă CSAT la Palatul Cotroceni. Pe agendă, procedurile pentru doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian naţional
Acum 12 ore
23:30
VIDEO. Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România: Trump are o schimbare de discurs faţă de Rusia care arată frustrarea unui preşedinte care a încercat să aibă o soluţie elegantă # Primanews.ro
VIDEO. Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România: Trump are o schimbare de discurs faţă de Rusia care arată frustrarea unui preşedinte care a încercat să aibă o soluţie elegantă
23:10
VIDEO. Victor Chirilă, Ambasadorul Republicii Moldova: Există semnale că se încearcă coruperea alegătorilor moldoveni din România / Un vot în Republica Moldova costă în jur de 50 euro, în diaspora este mai scump # Primanews.ro
VIDEO. Victor Chirilă, Ambasadorul Republicii Moldova: Există semnale că se încearcă coruperea alegătorilor moldoveni din România / Un vot în Republica Moldova costă în jur de 50 euro, în diaspora este mai scump
22:50
VIDEO. Ambasadorul Republicii Moldova, la Prima News, despre încercările Moscovei de a influenţa alegerile de duminică # Primanews.ro
VIDEO. Ambasadorul Republicii Moldova, la Prima News, despre încercările Moscovei de a influenţa alegerile de duminică
Acum 24 ore
22:10
Nicuşor Dan, mesaj către basarabenii din România: „Mergeţi la vot! Viitorul Basarabiei depinde de voi # Primanews.ro
Nicuşor Dan, mesaj către basarabenii din România: „Mergeţi la vot! Viitorul Basarabiei depinde de voi
17:20
VIDEO. Bolojan, întrebat dacă demisionează în cazul în care o lege din pachetul 2 nu trece de CCR: Nu mă gândesc la asta acum. Rămân cât timp voi putea face ceva relevant # Primanews.ro
VIDEO. Bolojan, întrebat dacă demisionează în cazul în care o lege din pachetul 2 nu trece de CCR: Nu mă gândesc la asta acum. Rămân cât timp voi putea face ceva relevant
16:30
Ministrul Transporturilor: Portul Constanţa îşi consolidează poziţia de hub logistic regional # Primanews.ro
Ministrul Transporturilor: Portul Constanţa îşi consolidează poziţia de hub logistic regional
16:20
Bulgaria va pune capăt tranzitului gazelor ruseşti către Serbia şi Ungaria, în urma apelului lui Trump # Primanews.ro
Bulgaria va pune capăt tranzitului gazelor ruseşti către Serbia şi Ungaria, în urma apelului lui Trump
16:10
Horaţiu Potra, reţinut în Dubai
16:10
Guvernul a agreat cu Comisia Europeană o ţintă de deficit majorată la 8,4% pentru acest an # Primanews.ro
Guvernul a agreat cu Comisia Europeană o ţintă de deficit majorată la 8,4% pentru acest an
14:30
Grindeanu: Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Coaliţia trebuie să dureze până în 2028 # Primanews.ro
Grindeanu: Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Coaliţia trebuie să dureze până în 2028
14:30
Primarul Capitalei: Lucrările pe marile bulevarde, realizate în timpul nopţii, pentru a nu afecta traficul rutier # Primanews.ro
Primarul Capitalei: Lucrările pe marile bulevarde, realizate în timpul nopţii, pentru a nu afecta traficul rutier
12:40
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului a fost respinsă de plenul Camerei Deputaţilor # Primanews.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului a fost respinsă de plenul Camerei Deputaţilor
12:40
Cluj şi Bucureşti conduc clasamentele salariale în România
12:20
CCR amână pronunţarea cu privire la pensiile de serviciu ale magistraţilor pentru 8 octombrie # Primanews.ro
CCR amână pronunţarea cu privire la pensiile de serviciu ale magistraţilor pentru 8 octombrie
11:30
Premierul Ilie Bolojan va susţine o conferinţă de presă la ora 16.00
Ieri
11:20
YouTube va reactiva creatorii interzişi pentru dezinformare
11:10
Schimbare de direcţie. Trump afirmă că Kievul poate recâştiga „întreaga Ucraină”
11:10
România, cel mai mare exportator de grâu moale din Uniunea Europeană
11:10
CCR dezbate sesizările care vizează legile din doilea pachet de măsuri
11:10
Sindicaliştii din finanţe, protest sâmbătă în faţa Ministerului. Care sunt cele zece revendicări # Primanews.ro
Sindicaliştii din finanţe, protest sâmbătă în faţa Ministerului. Care sunt cele zece revendicări
11:00
Noi mesaje de ameninţare primite de şcoli şi spitale
10:50
Datoria statului a depăşit o nouă bornă. Până la final de an poate trece pragul de 1.100 de miliarde de lei # Primanews.ro
Datoria statului a depăşit o nouă bornă. Până la final de an poate trece pragul de 1.100 de miliarde de lei
23 septembrie 2025
23:20
VIDEO. Ministrul Muncii: Sperăm să avem consens în coaliţie pentru beneficii pentru primul loc de muncă la tineri, sprijin pentru mamele cu trei copii / Discuţiile, la finalul săptămânii # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Muncii: Sperăm să avem consens în coaliţie pentru beneficii pentru primul loc de muncă la tineri, sprijin pentru mamele cu trei copii / Discuţiile, la finalul săptămânii
23:00
VIDEO. Ministrul Muncii, despre legea salarizării: Văd posibilă intrarea în vigoare în 2026 / Am solicitat deja colegilor din alte ministere să desemneze membri într-un grup de lucru # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Muncii, despre legea salarizării: Văd posibilă intrarea în vigoare în 2026 / Am solicitat deja colegilor din alte ministere să desemneze membri într-un grup de lucru
22:30
Trump, despre avioanele ruseşti care încalcă spaţiul NATO: „Trebuie doborâte”
19:30
Tentativă de sabotaj la New York înainte de Adunarea Generală ONU: Reţea uriaşă de spionaj şi sabotaj telecom, destructurată de autorităţile americane # Primanews.ro
Tentativă de sabotaj la New York înainte de Adunarea Generală ONU: Reţea uriaşă de spionaj şi sabotaj telecom, destructurată de autorităţile americane
18:30
Plafonarea preţurilor la alimentele de bază, prelungită pentru încă 6 luni
17:50
Administraţia Prezidenţială: Discuţiile cu liderii coaliţiei au fost constructive. Datele arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare # Primanews.ro
Administraţia Prezidenţială: Discuţiile cu liderii coaliţiei au fost constructive. Datele arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare
17:50
Nicoleta Pauliuc (PNL): Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii # Primanews.ro
Nicoleta Pauliuc (PNL): Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii
17:50
Coaliţia de guvernare, şedinţă la Palatul Victoria, după discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan de la Palatul Cotroceni # Primanews.ro
Coaliţia de guvernare, şedinţă la Palatul Victoria, după discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan de la Palatul Cotroceni
17:50
Eugen Neagoe este înlocuitorul lui Liviu Ciobotariu pe banca Petrolului
14:40
NATO condamnă încălcarea spaţiului aerian estonian de către Rusia
14:40
Mihai Tudose: Dacă Ilie Bolojan demisionează, avem un alt prim-ministru în 24 de ore
14:30
Doi români arestaţi pentru suspiciune de spionaj în Grecia. Ar fi fotografiat baza marinei elene de pe insula Salamina # Primanews.ro
Doi români arestaţi pentru suspiciune de spionaj în Grecia. Ar fi fotografiat baza marinei elene de pe insula Salamina
14:30
Parchetul ÎCCJ cere ridicarea imunităţii europarlamentarului Diana Şoşoacă
14:20
VIDEO. Emmanuel Macron, blocat în traficul din New York de coloana oficială a lui Donald Trump. Reacţia preşedintelui francez # Primanews.ro
VIDEO. Emmanuel Macron, blocat în traficul din New York de coloana oficială a lui Donald Trump. Reacţia preşedintelui francez
14:20
Isărescu, despre introducerea unui euro digital: Nu înlocuieşte numerarul în euro
12:50
Back to Business: Eleganţă Impecabilă la Birou (P)
12:20
Tatăl lui Lamine Yamal a răbufnit, după ce fiul său a ratat „Balonul de Aur”: S-a întâmplat ceva foarte ciudat aici # Primanews.ro
Tatăl lui Lamine Yamal a răbufnit, după ce fiul său a ratat „Balonul de Aur”: S-a întâmplat ceva foarte ciudat aici
12:10
UE şi Indonezia încheie un acord de liber schimb
11:50
Ungaria nu renunţă la achiziţionarea petrolului rusesc. Szijjártó: Putem cumpăra doar de unde avem infrastructură # Primanews.ro
Ungaria nu renunţă la achiziţionarea petrolului rusesc. Szijjártó: Putem cumpăra doar de unde avem infrastructură
11:30
Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: Este extraordinar ceea ce trăiesc
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei. Care sunt posibilele teme abordate
08:00
VIDEO. Franţa recunoaşte statul Palestina. Emmanuel Macron: „A sosit momentul”
00:10
VIDEO. Pîslaru: În acest moment există o împărţire între PNRR, Programul de transport, politica de coeziune şi noul angajament pe SAFE, astfel că absolut toate segmentele de autostradă A7 şi A8 vor continua # Primanews.ro
VIDEO. Pîslaru: În acest moment există o împărţire între PNRR, Programul de transport, politica de coeziune şi noul angajament pe SAFE, astfel că absolut toate segmentele de autostradă A7 şi A8 vor continua
22 septembrie 2025
23:40
VIDEO. Dragos Pîslaru, Ministrul Fondurilor Europene: Am găsit un PNRR întârziat, în care relaţia cu Comisia Europeană era una extrem de tensionată # Primanews.ro
VIDEO. Dragos Pîslaru, Ministrul Fondurilor Europene: Am găsit un PNRR întârziat, în care relaţia cu Comisia Europeană era una extrem de tensionată
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.