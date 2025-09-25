VIDEO Victor Chirilă: R. Moldova, atractivă pentru investitori: taxe reduse și sprijin european pentru IMM-uri

19:20

Specialistul în branding Bogdan Brînzaș a declarat, pentru AGERPRES, că România ar trebui să renunțe la promovarea unor chestiuni turistice punctuale, cum sunt Miorița, Dracula sau Sfinxul, și să găsească un tip de afacere la nivel de țară, care să fie sustenabilă pentru 30-50 de ani. 'Astea sunt niște mituri care nouă nu ne fac […] Statul român, sfătuit să renunțe la promovarea prin Miorița, Dracula și Sfinxul din Bucegi. „Mituri ce nu ne fac bine"