Tanczos: România plăteşte, anul acesta, pentru dobânzi, 51 de miliarde de lei, un record istoric
PSNews.ro, 25 septembrie 2025 11:00
România are de plătit, anul acesta, dobânzi în valoare totală de 51 de miliarde de lei, suma reprezentând, potrivit vicepremierului Tanczos Barna, "un record istoric". Vicepremierul constată că suma pe care ţara o datorează creditorilor numai pentru dobânzi reprezintă dublul investiţiilor făcute de Ministerul Dezvoltării sau Ministerul Transporturilor în acest an. Tanczos Barna a prezentat, […]
• • •
Acum 5 minute
11:20
Bolojan şi Cătălin Predoiu schimbă comisiile la Senat. Unde vor activa premierul şi ministrul Internelor # PSNews.ro
Plenul Senatului a aprobat, miercuri, mai multe modificări în componenţa comisiilor de specialitate, premierul Ilie Bolojan urmând să activeze în Comisia de sănătate, iar ministrul Cătălin Predoiu – în Comisia de politică externă. De asemenea, senatorii au aprobat şi majorarea numărului senatorilor din trei comisii: Comisia de agricultură – de la 13 la 15 membri, […]
11:20
Societatea de Transport București a renunțat brusc să mai cumpere tramvaie de la Electroputere Pașcani, parte a Grampet Group, controlat de Gruia Stoica. STB a anunțat anularea procedurii de achiziție sectorială având ca obiect „Tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă". "Decizia survine ca urmare a imposibilității obiective de finalizare a […]
Acum 15 minute
11:10
DIICOT a deschis un dosar penal pentru terorism după amenințările trimise la zeci de școli și spitale din țară # PSNews.ro
DIICOT a anunțat, miercuri seară, că în dosarul deschis după ameninţările primite de unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti şi din ţară se fac cercetări in rem (pentru faptă) pentru infracţiunea de ameninţare, ca act de terorism, notează News.ro. „Având în vedere mesajele cu caracter de ameninţare, transmise pe adresele oficiale de corespondenţă electronică ale […]
11:10
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susţinut că în următoarele săptămâni va avea loc congresul PSD, dar nu a avansat o dată anume, el precizând că trebuie să treacă întâi această perioadă în care sunt discutate pachetele de reformă. "Congresul PSD va avea loc în această toamnă, în următoarele săptămâni. Consultându-mă cu mai mulţi colegi am […]
11:10
Tanczos Barna anunţă că anul viitor va fi o nouă reducere, ”cu încă 10 sau 15%” a subvenţiei pentru partidele politice # PSNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna anunţă că în bugetul de anul viitor "cu siguranţă" se va regăsi o nouă reducere a subvenţiei pe care partidele politice o primesc de la bugetul de stat. El afirmă că sumele alocate formaţiunilor cu reprezentare parlamentară vor scădea cu încă 10-15 procente, după ce şi în acest an ele s-au redus. […]
Acum 30 minute
11:00
11:00
Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3, în privința faptului că partidul AUR a ajuns la un grad de susținere din partea cetățenilor de 40%, că nu PSD nu are de gând să facă o alianță cu AUR, chiar dacă nu se va mai înțelege cu Ilie Bolojan. „Dacă actuala coaliție dacă nu vă mai […]
11:00
VIDEO Victor Chirilă: R. Moldova, atractivă pentru investitori: taxe reduse și sprijin european pentru IMM-uri # PSNews.ro
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat la Puterea Știrilor că antreprenorii pot beneficia de programe sprijinite de Uniunea Europeană și de facilități fiscale, în special în sectorul IT. Cu o taxă unică de 7% pe cifra de afaceri, Moldova devine o destinație competitivă pentru investitori. Republica Moldova, atractivă pentru investitori: […]
Acum o oră
10:50
Incendiul de la depozitul Antrefrig din Sectorul 2 a fost stins. Pompierii rămân în zonă pentru supraveghere # PSNews.ro
Incendiul izbucnit marți seară la depozitul Antrefrig din Sectorul 2 al Capitalei a fost stins, a anunțat ISU București-Ilfov, joi dimineață. Focul s-a extins pe o suprafață de peste 7.000 de metri pătrați și a afectat grav structura metalică a clădirii. „Incendiul din Aleea Hobiţa a fost stins. Rămân în supraveghere două autospeciale de stingere, […]
10:50
Partidul pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS) al preşedintei Maia Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin critic ce va decide dacă ţara rămâne pe calea aderării la UE sau se întoarce în orbita lui Vladimir Putin, pe fondul acuzaţiilor de interferenţă colosală din partea Rusiei, scrie POLITICO, transmite News.ro. Dacă PAS nu reuşeşte să […]
10:40
FOTO Vladimir Plahotniuc a fost adus la Chișinău sub escortă după șase ani de la fuga sa. Primele imagini # PSNews.ro
Fostul lider democrat și oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc ajunge joi dimineață la Chișinău, după ce a fost extrădat din Grecia. Primele imagini îl arată pe fostul politician în avion, flancat de mascați și polițiști în civil. UPDATE Avionul de pe cursa Grecia–Republica Moldova a aterizat pe Aeroportul din Chișinău, iar Vladimir Plahotniuc, îmbrăcat într-un pulover alb […]
10:30
Şedinţă CSAT, la Cotroceni. Pe agendă, procedurile pentru doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian naţional # PSNews.ro
Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost convocată, joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a şedinţei se află stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba […]
10:30
Echipajul de dublu rame feminin, format din Simona Radiş şi Magda Rusu, a câştigat titlul mondial, joi dimineaţă, 25 septembrie la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Simona Radiș și Magda Ruse, AUR la dublu rame feminin Simona Radiş şi Magda Rusu au condus cursa şi s-au impus în faţa echipajelor din Franţa şi SUA. Simona are 26 de ani, iar Magda Rusu are 25 de ani. Tot […]
Acum 2 ore
10:20
Vicepremierul Tanczos Barna a dat asigurări că în perioada următoare nu vor fi majorări de taxe și impozite. Acesta a precizat că ținta de deficit bugetar de 8,4% pentru acest an se va realiza prin măsurile deja adoptate. „România, nu putem nega, trece prin această criză bugetară, că nu este o criză economică, în niciun […]
10:10
Grindeanu: Nu cred că această abordare cu ultimatumuri şi umflatul muşchilor e de repetat # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus miercuri că „abordarea ultimativă" – ameninţarea cu demisia p nu trebuie repetată şi se pare că premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, a înţeles acest lucru. „Acum revenind la cum stăm în coaliţie. Am spus şi astăzi că eu nu cred că această abordare ultimativă, ne dăm […]
Acum 4 ore
08:10
VIDEO Victor Chirilă: Călătoria fără vize depinde de combaterea corupției și de parcursul european al R. Moldova # PSNews.ro
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a explicat că regimul de călătorie fără vize în Uniunea Europeană este condiționat de combaterea corupției și de respectarea drepturilor omului. Următorul obiectiv major este aderarea la Uniunea Europeană până în 2029, etapă esențială pentru accesul la spațiul Schengen. Libertatea de călătorie, sub semnul responsabilității Invitat în […]
Acum 6 ore
06:10
Am descoperit întâmplător relatarea integrală a poveștii acelui adolescent care s-a sinucis asistat de chatGPT. Îți crapă capul dacă ai un adolescent. Pe 10 aprilie, AI-ul l-a antrenat pe puștiul ăsta, Raine, în ceea ce modelul a descris drept „ Operațiunea Băuta Silențioasă ", adică i-a făcut un ghid detaliat pentru a fura vodcă din […]
Acum 24 ore
21:10
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, în direct la Puterea Știrilor, joi de la ora 16:00 # PSNews.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, este invitat joi, la emisiunea "Puterea Știrilor", moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News.
21:10
Pe scurt: Occidentul european se confruntă cu o dependență accentuată de internet, arată un nou sondaj, în timp ce Ungaria rămâne singura țară cu o atitudine mai echilibrată. În paralel, Olanda elaborează un plan național contra femicidului, Italia ia în calcul înghețarea vârstei de pensionare la 67 de ani, iar în Balcanii de Vest susținerea […]
20:10
VIDEO Sectorul 2, șantier record: peste 160 de blocuri anvelopate în 2025. Costurile, aproape cât un tronson de metrou # PSNews.ro
Reabilitarea termică a blocurilor din Sectorul 2 a devenit principalul consumator de buget local, însă autoritățile susțin că investiția este vitală pentru confortul locatarilor și eficiența energetică. Primarul rareș Hopincă a anunțat că, doar în acest an, s-au alocat aproximativ 500 de milioane de lei pentru lucrările de anvelopare – o sumă uriașă, echivalentă cu […]
20:00
Extrădarea lui Potra sub semnul întrebării. Marinescu: În momentul de faţă nu există un tratat de cooperare judiciară # PSNews.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, despre extrădarea lui Horaţiu Potra, că în momentul de faţă nu există un tratat de cooperare judiciară între România şi Emiratele Unite, dar autorităţile române fac absolut tot ce depinde de ele ca această procedură să se desfăşoare cât mai repede. "Suntem în comunicare cu autorităţile din Emiratele […]
19:50
Aer irespirabil în Capitală! Poluare de peste 7 ori limita admisă în București, după incendiul din Pantelimon # PSNews.ro
Incendiul din noaptea de marți spre miercuri a dus la poluarea masiva a aerului din București. Valorile maxime de poluare s-au înregistrat între orele 21.00 – 22.00 și au depășit de șapte ori normele admise. Oamenii din cartierul Pantelimon povestesc cu groază de momentele prin care au trecut. E a doua oara, în numai o lună, […]
19:40
După trei zile de verificări intense şi noi mesaje de ameninţare trimise seara trecută în 500 de şcoli, grădiniţe şi spitale, poliţiştii au un suspect: un adolescent de 17 ani pe care l-au ridicat de pe stradă. Elevul este audiat încă de dimineaţă, la sediul IGPR. Ultimul avertisment dur trimis pe adresele electronice ale instituţiilor era însoţit […]
19:40
R. Moldova. Mii de routere Wi-Fi din locuințele oamenilor au fost compromise. Ce se ascunde în spatele atacului # PSNews.ro
Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise miercuri dimineață, 24 septembrie, a declarat pentru IPNșeful Inspectoratului General al Poliției (IPN), Viorel Cernăuțeanu. Potrivit oficialului, atacul are drept scop utilizarea acestor rețele infectate pentru a lansa, în ziua alegerilor parlamentare de duminică, atacuri cibernetice asupra serverelor și infrastructurii Comisiei Electorale Centrale (CEC), cu intenția […]
19:30
Fostul șef al Hidroelectrica, recunoaște că a plecat prea târziu pentru ca România să mai poată salva banii din PNRR # PSNews.ro
Karoly Borbely, fostul CEO al Hidroelectrica, este de părere că România va pierde banii din PNRR aferenți jalonului de guvernanță corporativă chiar dacă el și-a dat demisia. Borbely a plecat acum câteva zile de la conducerea companiei și ar urma să primească despăgubiri de 1,5 milioane de lei de la companie. Ca statul să nu […]
19:30
Studenții anunță proteste în toată țara: ”Anul universitar va fi deschis cu manifestații, nu cu festivități” # PSNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță proteste masive în toată țara, luni, în semn de revoltă față de măsurile de austeritate, potrivit unui comunicat. Potrivit sursei citate, tăierile masive din educație care au un impact economic infim, dar un impact social imens în rândul întregii comunități din învățământ. "Considerăm că doar fiind […]
19:20
Statul român, sfătuit să renunțe la promovarea prin Miorița, Dracula și Sfinxul din Bucegi. „Mituri ce nu ne fac bine” # PSNews.ro
Specialistul în branding Bogdan Brînzaș a declarat, pentru AGERPRES, că România ar trebui să renunțe la promovarea unor chestiuni turistice punctuale, cum sunt Miorița, Dracula sau Sfinxul, și să găsească un tip de afacere la nivel de țară, care să fie sustenabilă pentru 30-50 de ani. 'Astea sunt niște mituri care nouă nu ne fac […]
19:10
Guvernul prelungește joi plafonarea adaosului la alimente. Bolojan: Deciziile nu trebuie luate populist # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va adopta în ședința de joi prelungirea cu încă șase luni a plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază. Șeful Executivului a subliniat totuși că deciziile nu trebuie luate pe baze populiste, după ce subiectul a stârnit nemulțumiri în Coaliția de guvernare iar social-democr
19:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre măsurile din pachetul trei pentru reducerea deficitului, că se referă la reducerea aparatului din instituţiile centrale, în serviciile deconcetrate, interdicţia cumulului pensiei cu salariul, eliminarea pensionării anticipate, reducerea perioadei de şomaj. Premierul Ilie Bolojan a prezentat într-o conferinţă de presă ce va conţine pachetul 3 de măsuri pe […] Articolul VIDEO Ilie Bolojan explică principalele măsuri din pachetul trei de reformă apare prima dată în PS News.
19:00
Europa nu-şi poate permite ca Republica Moldova să intre în orbita Rusiei, declară miercuri, la tribuna ONU, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP. ”Rusia încearcă să facă (Republicii) Moldova ceea ce Iranul a făcut Libanului. şi, încă o dată, răspunsul internaţional este insuficient. Noi am pierdut deja Georgia în Europa, iar de mulţi ani Belarusul […] Articolul Europa nu-şi poate permite să piardă R.Moldova, avertizează Zelenski la tribuna ONU apare prima dată în PS News.
18:50
Statul îl lasă să moară: Adevărul despre pacientul oncologic care supraviețuiește doar prin hotărâri judecătorești # PSNews.ro
De la breaking news la esență: dincolo de scandal, firul complet al unui pacient ținut în viață de hotărâri judecătorești, în ciuda opoziției statului. Recent, cazul unui pacientul oncologic a făcut titluri de presă după suspendarea, pe 11 septembrie, a unui dosar de ordonanță președințială la Curtea de Apel București. Evenimentul a stârnit reacția publică a […] Articolul Statul îl lasă să moară: Adevărul despre pacientul oncologic care supraviețuiește doar prin hotărâri judecătorești apare prima dată în PS News.
18:50
VIDEO „Ne facem complet de râs!” Rareș Hopincă taxează dur declarațiile alarmiste ale premierului Bolojan # PSNews.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a criticat miercuri, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, declarațiile alarmiste venite din zona Guvernului, inclusiv ale premierului Ilie Bolojan, cu privire la situația economică a României. Acesta a subliniat că astfel de mesaje transmit semnale negative în exterior și cresc costurile de finanțare ale țării. „Plafonarea prețurilor la alimentele de […] Articolul VIDEO „Ne facem complet de râs!” Rareș Hopincă taxează dur declarațiile alarmiste ale premierului Bolojan apare prima dată în PS News.
18:40
Imagini de la întâlnirile conspirative ale agenților ruși din R. Moldova. Cum recrutau postaci care să le facă jocurile # PSNews.ro
După ce o anchetă BBC a dezvăluit o rețea uriașă de dezinformare în Republica Moldova, finanțată de Rusia pentru a influența alegerile parlamentare din 28 septembrie, jurnaliștii televiziunii naționale britanice au publicat și înregistrările video. Imaginile prezintă întâlnirile dintre jurnalista sub acoperire și o membră a rețelei care o recruta pentru a publica conținut pro-rus […] Articolul Imagini de la întâlnirile conspirative ale agenților ruși din R. Moldova. Cum recrutau postaci care să le facă jocurile apare prima dată în PS News.
18:30
VIDEO „Pink meanie”: Monștri marini gigantici, cu tentacule de 21 de metri, aduși de valuri pe mai multe plaje din SUA # PSNews.ro
Plajele din Texas (SUA) au fost invadate de o creatură marină rară, cu tentacule uriașe, care încearcă să extermine meduzele obișnuite, de-a lungul coastei Golfului. Este vorba de „Pink meanie”, o altă meduză care nu era cunoscură ca specie până în 2011, potrivit Daily Mail. Într-un videoclip realizat de Institutul de Cercetare Harte din Texas, directorul […] Articolul VIDEO „Pink meanie”: Monștri marini gigantici, cu tentacule de 21 de metri, aduși de valuri pe mai multe plaje din SUA apare prima dată în PS News.
18:30
Bolojan, despre reforma administrativă: Cu tăieri de 10%, sunt primării și CJ-uri ce nu trebuie să facă nicio reducere # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că, în cazul unor tăieri de cheltuieli de 10% în administrația locală, „am constata că sunt primării și Consilii Județene care și-au administrat mai bine banii și nu trebuie să facă nicio reducere”, în timp ce alte autorități depășesc limita. El insistă că reforma e incompletă fără aceste tăieri, […] Articolul Bolojan, despre reforma administrativă: Cu tăieri de 10%, sunt primării și CJ-uri ce nu trebuie să facă nicio reducere apare prima dată în PS News.
18:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că l-a întrebat pe ministrul fondurilor europene, Dragoş Pîslaru, când a fost mitingul angajaţiilor ministerului său, dacă aceştia sunt liberi sau sunt plătiţi în ziua respectivă pentru că, să fie un minister întreg în faţa guvernului şi să fie şi plătit o zi întreagă, nu i se pare în […] Articolul Bugetarii care protestează nu trebuie să fie plătiți în ziua respectivă, spune Bolojan apare prima dată în PS News.
18:10
Atac armat în Dallas: Un lunetist a ucis un om și a rănit mai multe persoane, apoi și-a luat viața. DJ Vance intervine # PSNews.ro
Un lunetist a ucis cel puțin un migrant și a rănit până la patru persoane, într-un atac armat la o unitate a Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) din Dallas, apoi s-a sinucis, potrivit poliției. Masacrul a avut loc la unitatea din orașul texan, miercuri dimineață, puțin după ora locală 7, potrivit Daily Mail Online. Două […] Articolul Atac armat în Dallas: Un lunetist a ucis un om și a rănit mai multe persoane, apoi și-a luat viața. DJ Vance intervine apare prima dată în PS News.
18:10
Americanii au livrat de urgență României un echipament sofisticat pentru supravegherea Mării Negre # PSNews.ro
Statele Unite au livrat României mai multe sisteme de radar mobile pentru supravegherea Mării Negre. Echipamentul a fost achitat de Departamentul de Stat al SUA, potrivit ambasadei americane de la București. ”Armata României a primit noi sisteme radar mobile, care vor îmbunătăți capacitatea de supraveghere și urmărire a activității din Marea Neagră. Echipamentele avansate au […] Articolul Americanii au livrat de urgență României un echipament sofisticat pentru supravegherea Mării Negre apare prima dată în PS News.
18:00
Premierul Ilie Bolojan a dat asigurări, miercuri, că Guvernul nu va mai crește taxe pentru companii, în perioada următoare, și că se va concentra pe reforme și pe reducerea cheltuielilor. „Nu intenționăm să creștem taxe pentru companii. Voi susține că etapa consolidării veniturilor s-a încheiat. Trebuie să ne concentrăm în perioada următoare pe scăderea cheltuielilor […] Articolul Ilie Bolojan promite că majorările de taxe pentru companii au luat sfârșit apare prima dată în PS News.
17:50
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vor colabora, în cadrul unui protocol anunțat acum, pentru întărirea monitorizării piețelor de energie și creșterea disciplinei economice. Cele două instituții au încheiat un Protocol de colaborare care stabilește cadrul de cooperare bilaterală și schimb de informații privind operatorii economici […] Articolul ANAF și ANRE își dau mâna: Protocolul care dă peste cap piața gri a energiei apare prima dată în PS News.
17:40
Fostul vicepreședinte al CJ Timiș, liberalul Alexandru Proteasa, anchetat de DNA după o investigație de presă # PSNews.ro
Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, liberalul Alexandru Proteasa a fost pus sub acuzare de DNA Timișoara pentru abuz în serviciu, alături de alți angajați ai instituției și reprezentanții mai multor firme. Antena 3 CNN a dezvăluit în noiembrie 2023, la ”Exces de putere” faptul că firma care construia pentru consiliul județean centrul de legume fructe de […] Articolul Fostul vicepreședinte al CJ Timiș, liberalul Alexandru Proteasa, anchetat de DNA după o investigație de presă apare prima dată în PS News.
17:40
Premierul Ilie Bolojan spune că în primele luni ale anului viitor ar trebui să înceapă reducerea inflației. Bolojan a spus, miercuri, în conferință de presă, că economia românească este interconectată cu o economie europeană. „Cea mai mare parte din exporturile românești sunt legate de ceea ce se întâmplă în țările europene”, spune Bolojan. Astfel, el […] Articolul Când se reduce inflația? Răspunsul lui Bolojan apare prima dată în PS News.
17:30
VIDEO Primarul Sectorului 2, detalii în exclusivitate despre incendiu – peste 120 de pompieri au fost implicați # PSNews.ro
Un incendiu violent a izbucnit marți seară, în jurul orei 20:00, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei. Flăcările puternice și fumul dens au determinat emiterea mai multor mesaje Ro-Alert pentru locuitorii din zonă. VIDEO Primarul Sectorului 2, detalii în exclusivitate despre incendiul din Pantelimon – peste 120 de pompieri, implicați Invitat în emisiunea […] Articolul VIDEO Primarul Sectorului 2, detalii în exclusivitate despre incendiu – peste 120 de pompieri au fost implicați apare prima dată în PS News.
17:30
Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Recepția lotului 2 ar putea începe în perioada 13 – 17 octombrie # PSNews.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intenționează să convoace în perioada 13 – 17 octombrie comisia de recepție pe lotul 2 Mizil – Pietroasele (28,35 km) din Autostrada A7 Ploiești – Buzău, au spus pentru ECONOMICA.NET surse oficiale. Amintim că, deși este realizat în proporție de 99% de câteva luni, acest lot nu […] Articolul Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Recepția lotului 2 ar putea începe în perioada 13 – 17 octombrie apare prima dată în PS News.
17:30
Condiment contaminat cu pesticide, retras de la vânzare din mai multe supermarketuri din România # PSNews.ro
Compania Kamis Condimente SRL și mai multe supermarketuri și hipermarketuri efectuează rechemarea produsului „Kamis cuișoare” în urma unei alerte privind detectatarea unor niveluri neconforme dintr-un pesticid. „Motivul retragerii: au fost detectate niveluri neconforme ale unui compus chimic folosit în scopuri fitosanitare numit – clorpirifos. Persoanele care au achizitionat acest produs sunt rugate sa nu il consume, ci sa […] Articolul Condiment contaminat cu pesticide, retras de la vânzare din mai multe supermarketuri din România apare prima dată în PS News.
17:20
Reforma care zguduie primăriile. Bolojan nu renunță: „Reducerea cheltuielilor este vitală” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a susținut astăzi o conferință de presă în care a făcut referiri și la reforma administrației publice locale, anunțând că următorul pas în acest proces îl reprezintă diminuarea cheltuielilor structurale din sistem. „Așa cum știți, acest pachet pe administrație nu a intrat în ultima asumare de răspundere și, cu toate că e […] Articolul Reforma care zguduie primăriile. Bolojan nu renunță: „Reducerea cheltuielilor este vitală” apare prima dată în PS News.
17:20
Sindicatul TAROM cere demisia lui Daniel Idolu, președintele CA trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu # PSNews.ro
Sindicatul Unit TAROM (SUT) cere demisia președintelui Consiliului de Administrație, Daniel Iulian Idolu, acuzat de încălcarea Contractului Colectiv de Muncă și implicat într-un dosar DNA pentru abuz în serviciu. Mierucir, 24 septembrie, printr-un cominicat către Agerpres, Sindicatul Unit TAROM (SUT) a transmis public o solicitare fermă privind demisia lui Daniel Iulian Idolu din funcția de președinte […] Articolul Sindicatul TAROM cere demisia lui Daniel Idolu, președintele CA trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu apare prima dată în PS News.
17:10
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă va demisiona în cazul în care CCR declară vreuna din legile din Pachetul 2 de măsuri neconstituțională, inclusiv reforma magistraților. Șeful executivului a lăsat de înțeles că nu se gândește la o demisie în acest moment, că este nevoie de stabilitate și va anunța dacă va fi cazul. „În […] Articolul Ilie Bolojan, precizări de ultimă oră despre demisie apare prima dată în PS News.
17:10
Revoltă la Dinamo, împotriva lui Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic, ce conduce secția de înot # PSNews.ro
De mai multă vreme mocnește o stare de nemulțumire la Clubul Sportiv Dinamo, unde secția de înot este condusă cu mână de fier de Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic și mondial David Popovici. Mai mulți părinți și-au retras copiii de la înot, iar antrenorul italian Walter Bolognani, adus cu surle și trâmbițe, ar fi plecat […] Articolul Revoltă la Dinamo, împotriva lui Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic, ce conduce secția de înot apare prima dată în PS News.
17:10
Ei sunt românii deportați de Marea Britanie, cu 2.000 de lire fiecare. S-a lăsat cu scandal în drum spre avion # PSNews.ro
Zeci de români care au comis infracțiuni în Marea Britanie au primit 2.000 de lire sterline și au fost expulzați sub escortă în țară. O echipă de jurnaliști a primit, în premieră, acces la zborul care a transportat infractorii. Una dintre persoane a protestat zgomotos, înainte de a fi imobilizat cu cătușe și escortat către […] Articolul Ei sunt românii deportați de Marea Britanie, cu 2.000 de lire fiecare. S-a lăsat cu scandal în drum spre avion apare prima dată în PS News.
