CSAT se reunește joi la Palatul Cotroceni, la convocarea președintelui României (Adevărul)

12:40

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu este de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece din funcţia de premier şi a adăugat că această coaliţie trebuie să reziste până la alegerile din 2028. Grindeanu a mai afirmat că nu este de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice, că dacă nu se întâmplă ceva vine sfârşitul lumii sau picăm în junk.