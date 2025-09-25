FOTO Brașoveanul Mircea Opriș, al doilea român care a primit distincția Targa d’Argento, una dintre cele mai importante recunoașteri la nivel mondial, pentru solidaritate alpină și pentru o viață dedicată alpinismului și salvării montane
BizBrasov.ro, 25 septembrie 2025 12:20
Brașoveanul Mircea Opriș, al doilea român care a primit distincția Targa d’Argento, una dintre cele mai importante recunoașteri la nivel mondia
Oktoberfest Brașov: Seria concertelor continuă și în această seară. Ce vor putea asculta vizitatorii festivalului berii
Curse speciale ale RATBV, mâine, pentru cei care vor să ajungă la „Noaptea Cercetătorilor” # BizBrasov.ro
La solicitarea Asociației de Transport Brașov, RATBV va suplimenta vineri, 26 septembrie, numărul de curse pe linia 24 (Livada Poștei – Stupini) pe tronsonul cuprins între Livada Poștei și Campusul Genius. Creșterea numărului de curse se va realiza în intervalul orar 15.00 – 21.00 pentru a răspunde cererii de transport pentru evenimentul Noaptea Cercetătorilor, organizat [...]
Brașoveanul Mircea Opriș, al doilea român care a primit distincția Targa d’Argento, una dintre cele mai importante recunoașteri la nivel mondia
Adolescentul din București care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale a fost internat la Psihiatrie. A avut o complice în vârstă de 14 ani # BizBrasov.ro
Tânărul în vârstă de 17 ani bănuit că a trimis mesajele de amenințare către spitale și școli din România, inclusiv din Brașov, a fost ridicat de autorități miercuri dimineață, când se îndrepta spre școală și dus la audieri la poliție.
Festivalul Kürtőskalács și Târgul de Toamnă, la Sfântu Gheorghe. Organizatorii vor să stabilească un nou record: un langoș cu diametrul de un metru și un kürtős de 21 de metri # BizBrasov.ro
Festivalul Kürtőskalács și Târgul de Toamnă, la Sfântu Gheorghe. Organizatorii vor să stabilească un nou record
Turiști germani, jefuiți pe crestele munților Făgăraș. Au fost nevoiți să plece de acolo # BizBrasov.ro
Un grup de tineri germani a avut o experiență mai puțin plăcută, dar des întâlnită în România, din păcate. Aflați în munții Făgăraș, turiștii străini au fost jefuiți de echipament esențial, pe care îl lăsaseră într-un refugiu în timp ce erau într-o drumeție.
„Boschetăriile” din zona Gării Brașov dispar. Se vor amenaja noi terenuri de sport și locurile de joacă vor fi refăcute # BizBrasov.ro
Zonele verzi din apropierea Gării Brașov se transformaseră în ultima perioadă în locuri de campare pentru diverse persoane care vin din alte localități în oraș, fie pentru a cerși, dar și care au comis diverse fapte ilicite. Astfel, în ultimele zile s-au derulat mai multe „razii” ale Poliției Locale, iar respectivele persoane au fost alungate [...]
Nemulțumiri și probleme tehnice cu ecoinsulele: Primăria Brașov renunță la achiziția a 171 de astfel de sisteme # BizBrasov.ro
Primăria Brașov va cumpăra doar 104 din cele 275 de eco-insule pentru colectarea selectivă a deșeurilor, deși proiectul inițial, finanțat prin PNRR, prevedea achiziția a trei tipuri de echipamente. Practic, municipalitatea renunță la 171 de unități, în special la cele de tip 2 („clopote” de mari dimensiuni) și tip 3 (îngropate), păstrând doar varianta deja [...]
Astăzi, în intervalul orar 10.00 – 17.00, autobuzele de pe linia 24 vor circula în zona Stupini pe un traseu deviat temporar din cauza unor lucrări de infrastructură realizate de Compania Apa pe Strada Izvorului. În aceste condiții, autobuzele de pe linia 24 vor circula din centrul cartierului Stupini pe străzile Fagurului, Fântânii, Calea Feldioarei [...]
Din simbol al Braşovului, ruină: Hanul de la Pietrele lui Solomon stă să cadă. „Municipalitatea nu are cum să plătească banii pentru ceva ce nu există” # BizBrasov.ro
Hanul de la Pietrele lui Solomon a fost construit la sfârșitul secolului 19, pe locul unei foste mori de apă, Moara lui Șerban. A ţinut calea miilor de turiști și localnici, care au urcat în Poiana Brașov sau au vizitat paradisul natural de la Pietrele lui Solomon,
Doar 6 cazuri de malpraxis confirmate, printre care unul în județul Brașov, dintr-un total de 167 de plângeri depuse anul trecut: „Pacienții din România nu au nicio șansă în fața medicilor” # BizBrasov.ro
Doar 6 cazuri de malpraxis confirmate, printre care unul în județul Brașov, dintr-un total de 167 de plângeri depuse anul trecut. Pacienții din România nu au nicio șansă în fața medicilor
Un echipaj de jandarmi i-a acordat primul ajutor unui vârstnic care căzuse pe stradă în apropierea Oktoberfest # BizBrasov.ro
În cursul serii trecute, în timp ce se aflau în misiune la Oktoberfest Brașov, colegii noștri au fost opriți de un tânăr care le-a semnalat faptul că în apropiere se află o persoană căzută pe asfalt. Echipajul s-a deplasat de urgență la fața locului, unde a găsit un bărbat în vârstă de 66 de ani, [...]
Un bărbat a intrat în greva foamei, după ce școala – cu 9 elevi – dintr-un sat a fost închisă: „Iarna, copiii noștri vor face naveta prin pădure, unde sunt urși, mistreți și șacali” # BizBrasov.ro
Gest disperat al unui bărbat din satul Piatra, comuna argeșeană Stoenești. Ionuț Onofreiciuc a intrat în greva foamei în semn de protest față de decizia autorităților de comasare a școlii din localitate
Brașov Dracula Film Festival 2025: Filme în premieră absolută în România, în competițiile festivalului de la Brașov # BizBrasov.ro
Selecția oficială aduce la Dracula Film Festival cele mai noi producții internaționale de gen, prezentate în premieră publicului din România. Zece lungmetraje și peste treizeci de scurtmetraje concurează anul acesta pentru trofeele festivalului.
Francezii de la Carrefour vor deschide un magazin pe strada Republicii din Brașov, în locul fostului restaurant McDonald’s # BizBrasov.ro
Afacerile Brașovului, recul în 2024. Vezi care sunt cele mai mari 100 de firme din județ # BizBrasov.ro
Consiliul Județean se împrumută de 200 de milioane de lei pentru a cofinanța lucrările la centura mare a Brașovului # BizBrasov.ro
În luna iunie, Consiliul Județean Brașov a obținut o finanțare nerambursabilă de aproape 250 de milioane de lei pentru pentru modernizarea ocolitoarei mari a Brașovului, de la Săcele, la Codlea și Vulcan. Valoarea totală a proiectului este însă de 526.774.425,87 lei, astfel că restul fondurilor trebuie suportate de la bugetul județean. Ținând cont că autoritatea nu [...]
Acționarul unei firme care a împrumutat PSD în campaniile electorale din 2024 vrea să ridice blocuri cu 10 etaje în Triaj # BizBrasov.ro
Triajul a intrat în ultimii ani pe harta dezvoltărilor imobiliare, iar terenurile din zonă încep să fie tot mai atractive pentru companiile din domeniu. Astfel, firma Mihai Vitezau Residence SRL a solicitat Primăriei Brașov un certificat de urbanism în vederea construcției unor blocuri cu subsol, parter și 10 etaje pe un teren aflat pe câmpul [...]
Modernizarea curții Spitalului Județean Brașov, cost actualizat la 3,81 milioane de lei # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov ar urma să aprobe devizul general actualizat pentru lucrările de reamenajare și modernizare a curții Spitalului Județean, demarate încă de acum doi ani. Astfel, conform devizului general actualizat de către proiectant, investiția ajunge la 3.817.708,02 lei, inclusiv TVA, din care Construcții+Montaj 3.543.870,57 lei. Contractul de execuție a lucrărilor a fost încheiat august [...]
Chiar dacă părinții par sănătoși, copilul lor poate avea o afecțiune genetică. Explicația este simplă: fiecare bebeluș moștenește două copii
Modificările Codului Fiscal: Explicațiile ANAF Brașov privind impozitele pe dividende și dobânzi și noile norme CASS # BizBrasov.ro
ANAF a identificat peste 5.000 de români care închiriază proprietăți pe Booking sau Airbnb, fără să plătească taxe. 300 dintre ei au fost „călcați” deja de fisc # BizBrasov.ro
Închirierea de către persoanele fizice a locuințelor proprii prin intermediul platformelor de tip Booking sau Airbnb a luat amploare în ultimii ani.
Un târg inedit va avea loc sâmbătă în Piața Unirii din Râșnov. Este vorba de ediția a doua a evenimentului „Târgul de obiecte cu poveste”.
Miercuri, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va reduce durata ajutorului de șomaj.
„Promenada inimilor”, concurs de alergare dedicat elevilor, la Brașov: Cei mai rapizi alergători se vor bucura de premii atractive # BizBrasov.ro
Premierul Ungariei, după finalizarea modernizării căii ferate din țara vecină: călătoria de la Budapesta la Brașov se va scurta cu 5 ore # BizBrasov.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a anunțat la ceremonia de predare a tronsonului de cale ferată dintre Békéscsaba şi Lőkösház, că odată finalizate lucrările și din România, călătoria cu trenul de la Budapesta la Braşov se va scurta cu 5 ore. El a adăugat că, pe lângă tronsonul de cale ferată de 30 de kilometri finalizat [...]
Primele ninsori din această toamnă în România. Directorul ANM: „O vreme foarte rece la sfârşitul lunii septembrie şi primele zile ale lui octombrie” # BizBrasov.ro
Directorul executiv de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a declarat că vremea se va răci atât de mult în următoarele zile, încât se vor înregistra primele ninsori
Comisarii Gărzii de Mediu învață cum să facă inspecții cu drona pentru a depista mai ușor neregulile # BizBrasov.ro
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au fost instruiţi, în trei sesuni regionale, cum să folosească dronele pentru identificare a depozitelor ilegale şi pentru a depista posibile încălcări ale legislaţiei de mediu, transmite News.ro. „În perioada 23–25 septembrie, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General a organizat la Vama, Suceava, o sesiune naţională de instruire dedicată [...]
Reguli noi pentru dezvoltatorii imobiliari și proprietarii de restaurante sau pensiuni privind siguranța la incendii. Amenzile propuse- proiect # BizBrasov.ro
Noi reguli pentru dezvoltatorii de locuințe, dar și pentru proprietarii de restaurante și pensiuni, potrivit unui proiect de act normativ
S-a strâns lațul! Potra și fiul său au fost prinși în Dubai. Ei sunt trimiși în judecată alături de „guru” Georgescu # BizBrasov.ro
Liderul mercenarilor din Congo, trimis în judecată - alături de fostul candidat Georgescu - a fost prins în Dubai, conform Antena 3 și Digi24. El a fugit din țară și era dat în urmărire generală.
Alpin Conference Center – destinația premium pentru evenimente corporate la Brașov
Un tânăr în vârstă de 23 de ani, epuizat, a fost recuperat de salvamontiști din munții Făgăraș # BizBrasov.ro
Salvamont Sibiu a intervenit in cursul serii de ieri la recuperarea unei persoane de sex masculin, în vârstă de 23 ani ), epuizată, în zona lacului Podrăgel din munții Făgăraș. Asta după ce a făcut peste 7 ore de la Bâlea Lac în drumul lui spre Cabana Podragu, anunță Serviciul Salvamont.
Ministrul Mediului vrea să aprobe noi măsuri în lupta cu urșii și speră ca până la final de an, centrul de reabilitare a urșilor de la Brașov să fie gata # BizBrasov.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, şi-a exprimat speranţa că, în acest an, va fi finalizat centrul de reabilitare pentru urşi de pe Valea Timișului din Braşov, precizând că a pus în dezbatere publică o ordonanţă de urgenţă cu un pachet mai larg de măsuri care ar trebui să fie luate în privinţa urşilor. „Am pus o [...]
Testări oncologice gratuite în localități din județul Brașov, în cadrul caravanei „Nu am făcut destul” # BizBrasov.ro
Amor rural, cu jigniri și amenințări. Un bărbat a primit de la polițiști o brățară…de picior # BizBrasov.ro
Ieri, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 46 de ani, din localitatea Criț, cu privire la faptul că în data de 18 septembrie a.c., în timp ce se afla la domiciliu, în urma unui conflict verbal, partenerul său i-a adresat jigniri, iar în data de 21 septembrie bărbatul a amenințat-o din nou pe femeie cu acte de violență, fapt ce i-a creat acesteia o stare de temere.
Un brașovean a primit „cadou” de la Poliție o brățară de monitorizare, după ce a amenințat-o și bruscat-o pe concubina lui. Bărbatul nu a învățat din greșeală, iar alarma brățării s-a declanșat # BizBrasov.ro
Minune? Apă îmbuteliată la un preț de maximum 3 lei în aeroporturi, benzinării, stațiile de metrou sau gări. Proiect de lege # BizBrasov.ro
Mai mulți parlamentari au depus un proiect de lege, la Senat, care stabilește un preț de cel mult 3 lei pentru apa îmbuteliată în recipiente de 500 ml în aeroporturi, benzinării, stațiile de metrou sau gări.
O săptămână cu polițiști mai mulți pe străzile Brașovului: 24 dosare penale, 129 permise și 71 de certificate de înmatriculare reținute # BizBrasov.ro
În intervalul 16 – 22 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfășurat o serie de activități în cadrul campaniei europene "ROADPOL Safety Days", acțiune menită să atragă atenția asupra importanței respectării regulilor de circulație și reducerii numărului de accidente rutiere grave
Senatorii nu au aprobat ca în prețul biletului de avion să fie inclus și un bagaj de mână de cel mult 10 kg # BizBrasov.ro
Senatul, prin votul majorității aflate la guvernare, a respins proiectul legislativ care prevedea că orice pasager are dreptul de a transporta la bordul unui avion un bagaj de mână, cu dimensiuni de 55 cm x 40 cm x 20 cm și greutate de cel mult 10 kg, iar acesta va fi inclus în prețul standard [...]
1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat, „performanța” unui tânăr șofer care circula pe Calea Făgărașului # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, pe care l-au deschis după ce au identificat la volanul unui autoturism un bărbat care conducea vehiculul în timp ce se afla sub influența alcoolului. Luni seară, în jurul orei 23.45, în timp ce efectuau serviciul de monitorizare și [...]
Un accident de circulație a avut loc în urmă cu puțin timp pe strada Carpaților din Brașov.
De astăzi și până pe 10 octombrie, circulația auto va fi afectată pe tronsonul cuprins între strada Crișan nr.1 (Cimitirul Evreiesc) și intersecția străzii Crișan cu strada Cloșca, de execuția lucrărilor de reabilitare a rețelei de distribuție a apei potabile. Mai exact, în intervalul 08:00-18:00, traficul va fi închis pe sensul de circulație către strada [...]
Actrița Claudia Cardinale, sex-simbol al anilor ’60, a murit la vârsta de 87 de ani. Drama prin care a trecut vedeta # BizBrasov.ro
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului a picat. Buzoianu: „Parlamentul nu poate fi instrument de propagandă” # BizBrasov.ro
Plenului reunit al Camerei Deputaților a respins miercuri moțiunea de cenzură depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Din cei 302 deputați prezenți, 200 au votat contra, 87 pentru și 15 s-au abținut de la vot.
Cine cântă în această seară la Oktoberfest Brașov
Oportunitate pentru tinerii și pentru angajatorii brașoveni: Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți # BizBrasov.ro
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov organizează Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți vineri, în data de 10 octombrie 2025, începând cu ora 09:00, la sediul AJOFM Brașov din Str. Lunga nr. 1A, Brașov.
Curtea Constituțională a amânat decizia pe patru din cele cinci legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea, între care și cea privind pensiile magistraților # BizBrasov.ro
Judecătorii Curții Constituționale au respins miercuri sesizarea AUR împotriva legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome și au amânat pentru 8 octombrie decizia privind celelalte patru legi adoptate de guvern prin asumarea răspunderii.
Acuzată că nu reușește să colecteze taxele datorate statului de marii contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a adoptat o nouă „strategie” și a declanșat vânătoarea de pensionari. O pensionară în vârstă de 72 de ani a primit de la ANAF o impunere de plată de aproximativ 7.000 lei, iar femeia încasează o pensie [...]
Scenaristul Cristian Mungiu prezintă la Brașov filmul „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar # BizBrasov.ro
Explozie într-un apartament din Făgăraș, în această dimineață. O femeie a fost rănită # BizBrasov.ro
Un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Stejarului din Făgăraș a explodat miercuri dimineață.
