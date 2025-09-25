Reprezentanții organizației fondate de Charlie Kirk consideră scuzele lui Jimmy Kimmel INSUFICIENTE: “Unde e căința?”
Gândul, 25 septembrie 2025 12:20
Purtătorul de cuvânt al organizației Turning Point USA, fondate de Charlie Kirk, a criticat remarcile comediantului Jimmy Kimmel din timpul emisiunii cu care acesta a revenit pe ABC și cu care a obținut un rating record. Monologul lui Kimmel „nu a fost suficient” și comicul trebuie să ceară iertare văduvei lui Charlie Kirk și națiunii, […]
Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy, găsit VINOVAT de asociere la un grup infracțional # Gândul
Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat pentru acuzațiile de asociere la un grup infracțional, la Paris, într-un caz care a atras atenția presei și publicului. Sarkozy a fost acuzat că ar fi acceptat finanțarea ilegală a campaniei sale electorale din partea lui Muammar Gaddafi, liderul din Libia. Sarkozy a fost achitat […]
Un ieșean a alergat 2.100 de km în 33 de zile, încercând să strângă bani pentru copiii cu autism, sindromul down și AHDH # Gândul
Adrian Șovea, un tânăr din Iași, a alergat 2.100 de km în 33 de zile. La doar 26 de ani, tânărul a traversat de la Nord la Sud și de la Vest la Est, formând „Crucea României” printr-o cursă caritabilă menită să strângă 100.000 de euro pentru tratarea copiilor diagnosticați cu autism, ADHD, sindromul Down […]
Cristian Pistol (CNAIR): „Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani- Bacău (A7) a depășit 80%!” # Gândul
Cristian Pistol – director general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA – anunță că stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani- Bacău (#A7) a depășit 80%. Directorul general CNAIR a specificat, pe pagina sa de Facebook, și ce lucrări desfășoară, în acest moment, UMB […]
Pâinea de casă a revenit la modă. Rețeta care face furori, cum o prepari pe cea mai simplă și gustoasă # Gândul
Pâinea din magazine pierde tot mai mult teren pe zi ce trece, oamenii au devenit sceptici la alimentul de bază achiziționat din magazine, fie din cauza calității care uneori este discutabilă, fie din cauza ingredientelor pe care le conține. În contextul acesta, pâinea de casă a revenit favorită pentru cei care vor să știe exact […]
FOTO / Ce JOBURI a avut Ramona Olaru înainte de a ajunge în televiziune. ”Am făcut mai multe lucruri de-a lungul anilor” # Gândul
Vedeta de televiziune Ramona Olaru a dat detalii despre locurile de muncă pe care le-a avut înainte de a ajunge să lucreze în televiziune. Ramona Olaru este una dintre vedetele postului de televiziune Antena 1. A fost co-prezentatoare la emisiunea „Splash! Vedeta la apă” și apare și la matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani”. Înainte […]
„Căpitanul Kirk” din STAR TREK a ajuns de urgență la spital. William Shatner, în vârstă de 94 ani, a călătorit în spațiu și a învins cancerul # Gândul
William Shatner, care a jucat timp de decenii în rolul de „Căpitanul Kirk” din franciza Star Trek, a ajuns de urgență la spital. Recent, actorul în vârstă de 94 de ani a învins cancerul și a făcut chiar o plimbare în spațiu. Potrivit New York Post, el a raportat o problemă cu glicemia în locuința […]
Banii din bănci sunt în pericol, avertizează guvernatorul Mugur Isărescu. Acesta avertizează populația că România nu este pregătită de un atac cibernetic, iar în acest caz banii ar rămâne blocați în bănci. Anunțul vine chiar de la conducerea Băncii Naționale a României cu privire la banii românilor din bănci. Guvernatorul Mugur Isărescu a declarat că […]
Meteorologii ANM avertizează: Un val de aer rece a pătruns în România. Cât de mult au scăzut temperaturile peste noapte/Unde sunt așteptate ninsori # Gândul
Vremea s-a schimbat brusc în România. După zile cu peste 30 de grade Celsius în termometre, temperaturile au scăzut semnificativ peste noapte, chiar și cu 10 grade Celsius. Meteorologii spun că răcirea bruscă va persista și în zilele următoare, cu minime ce pot coborî sub 5 grade Celsius în zonele montane. Reprezentanții Administrației Naționale de […]
Delegația României o medalie de aur, la dublu rame feminin, și una de argint, la dublu rame masculin, joi, în primele finale desfășurate la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai (China). La dublu rame feminin, Simona Radiș și Magdalena Rusu au câștigat cursa detașat (07:08.52) față de următoarele clasate, Franța (07:13.31) și SUA (07:13.93). […]
Televiziunea iraniană de stat a difuzat un documentar despre presupusele activități NUCLEARE ale Israelului # Gândul
Televiziunea iraniană de stat a difuzat, miercuri, un documentar despre presupusele activități nucleare ale Israelului de la reactorul Dimona. Documentarul a arătat copii ale pașapoartelor care identifică peste 100 de oameni de știință israelieni, împreună cu informații despre amplasarea instalațiilor militare. De asemenea, a difuzat filmări despre care se spune că prezintă imagini din interiorul […]
Anunț crucial pentru 1.8 milioane de preșcolari și elevi. Ce se întâmplă cu bugetul PROGRAMULUI pentru școli / Operațiunea fructele, laptele și cornul # Gândul
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, anunţă că Programul pentru şcoli continuă, cu un buget majorat la 798 milioane lei. Anunțul vine, după ce Guvernul a adoptat în şedinţă continuarea Programului pentru şcoli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023–2029, precum şi bugetul aferent anului şcolar 2025–2026. Programul va asigura distribuirea zilnică a fructelor şi legumelor, laptelui şi […]
Trump l-a „scos” pe Biden din istorie! Cu cine a fost înlocuit cel de-al 46-lea președinte în nouă galerie foto a președinți americani de la Casa Albă # Gândul
Donald Trump nu uită și nu iartă. Aflat la cel de-al doilea mandat prezidențial, președintele republican încă îl acuză pe predecesorul său pentru că a fraudat alegerile prezidențiale la scrutinul electoral desfășurat în perioada pandemiei de coronavirus din noiembrie 2020. Cel de-al 45-lea și al 47-lea președinte american a refuzat să recunoască rezultatele alegerilor prezidențiale […]
Satul din România care strânge anual peste 100.000 de turiști. Peisajele sunt cele care îi atrag pe curioși # Gândul
Anual peste 100.000 de turiști se înghesuie să viziteze un sat pitoresc din județul Alba. Deși toamna începe să își intre în drepturi, vizitatorii nu se tem de ploaie sau vânt. Ulițele din Rimetea sunt pline de oameni, iar casele și ulițele pietruite sunt cele care îl fac special. An de an, turiști din toate […]
Liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit joi dimineață la Palatul Victoria. Tema principală a discuțiilor a fost rectificarea bugetară, potrivit surselor Gândul. Pe masa negocierilor s-a aflat împărțirea banilor către ministere. Printre instituțiile care ar urma să primească fonduri suplimentare se numără Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Transporturilor, potrivit unor surse guvernamentale. […]
În ediția din 24 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin a făcut o analiză dură asupra realităților politice și sociale actuale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Severin a atras atenția că nu poți obliga oamenii la nesfârșit să accepte sau să creadă în ceea ce este împotriva naturii și […]
Uniunea Europeană și CHINA își intensifică parteneriatul strategic/ Ursula von der Leyen îi cere lui Xi Jinping să aducă Rusia la „masa negocierilor” # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul chinez, Li Qiang, și-au reiterat angajamentul de a-și consolida cooperarea, cu ocazia întâlnirii lor la New York. Ursula von der Leyen a declarat că a discutat despre problemele comerciale cu premierul chinez, cu ocazia participării la summitul Adunării Generală a ONU, salutând „dorința Chinei de a […]
Tânărul suspectat că ar fi trimis mesaje de amenințare a fost internat la Obregia. Autoritățile au demarat percheziții informatice # Gândul
Adolescentul suspectat că ar fi trimis mesaje de amenințare către mai multe școli din București, dar și din alte orașe a fost internat pentru o expertiză psihologică la Spitalul Obregia din Capitală. Mesajele de amenințare au fost trimise dimineața, acestea erau unele de amenințare cu detalii alarmante despre un posibil atac armat. „Totul este planificat. […]
O inculpată în faimosul dosar Murfatlar, numită director de cabinet la noul șef al Vămilor. Fosta vameșă a scăpat de acuzații prin prescripție # Gândul
O vameșă, fostă inculpată în mega-dosarul Murfatlar, arestată la domiciliu în 2016 și scăpată prin prescripție, a fost numită director de cabinet la noul șef al Vămilor. Aceasta a fost pe lista scurtă pentru postul de vicepreședinte la Vamă, însă nu a trecut de verificări. Irina Tănase, fostă șefă a Serviciului Autorizări în Direcţia Generală […]
Șapte călugări budiști, printre care se aflau și trei cetățeni străini, și-au pierdut viața în Sri Lanka. Un vagon acționat cu cablu s-a rupt și s-a prăbușit pe versantul unui munte din nord-vestul țării. Tragedie în Sri Lanka, șapte călugări și-au pierdut viața Victimele erau într-o cabină improvizată și se îndreptau către unitățile de meditație […]
„Podcast cu Prioritate” #82 by ProMotor. Tiberiu Troia povestește despre motociclete, trafic și cultura moto în România # Gândul
ProMotor anunță lansarea episodului #82 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil luni, 29 septembrie, pe canalul YouTube ProMotor România, începând cu ora 12:00. Realizat cu sprijinul partenerilor Sanador și Bilbor, podcastul continuă să ofere conținut relevant pentru comunitatea auto și moto din România, aducând invitați de prestigiu și subiecte de actualitate. Invitat în studio va […]
Gândul şi Descoperă.ro prezintă serialul Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea. Urmăriți joi 25 septembrie, de la ora 15.00, primul episod: Ion Iliescu – Dezvăluiri despre copilărie și familie. O călătorie inedită prin viața primului președinte al României. Detalii nestiute, adevăruri nespuse, întrebări care îşi găsesc în sfârșit […]
Singurul loc din România care a păstrat rețeta tradițională de silvoiță. Pentru compoziție nu se folosește deloc zahăr # Gândul
Cunoscut sub denumirea de magiun, povidlă sau silvoiță, gemul de prune reprezintă atracția toamnei. Chiar dacă recolta nu a fost una tocmai bună în acest an, din cauza înghețului târziu, unde s-au făcut cât de cât, gospodarii s-au apucat de treabă. În Maramureș, cei mici învață devreme tainele unui gem de prune făcut ca la […]
CTP s-a aliniat si el si alerteaza lumea cu privire la alegerile din Moldova: Rusia ataca la baioneta! # Gândul
În pragul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, gazetarul Cristian Tudor Popescu denunță acțiunile Kremlinului care caută să destabilizeze democrația pro-europeană din Republica Moldova și să saboteze eforturile președintei Maia Sandu care a făcut pași decisivi în drumul de integrare europeană a țării. CTP compară „asaltul hibrid” al Rusiei cu un „atac la baionetă”, Kremlinul pompând […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în contextul negocierilor de pace cu Rusia, mediate de Statele Unite ale Americii, dat fiind faptul că mandatul său a expirat în timpul desfășurării acestui război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Zelenski poate negocia, dar […]
Suma încasată de Raluca Bădulescu la Asia Express 2025. Câți bani a primit pentru trei săptămâni petrecute acolo # Gândul
Raluca Bădulescu s-a dovedit a fi o prezență spectaculoasă în competiția Asia Express 2025. Vedeta a reușit să stea doar trei săptămâni în cursă, pentru care a fost remunerată cu o sumă deloc modică. Cu stilul ei nonconformist, Raluca a reușit să devină o figură emblematică a noului sezon Asia Express „Drumul Eroilor”. Raluca a […]
Întrevedere Trump-Erdogan la Casa Albă. Vânzarea de avioane F-35 Turciei, pe agenda discuțiilor # Gândul
Președintele SUA Donald Trump va purta discuții cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan la Casa Albă joi. Trump a indicat că Guvernul american ar putea ridica în curând interdicția privind vânzarea de avioane F-35 Turciei. În timpul primului mandat al lui Trump, Statele Unite au exclus Turcia din programul de avioane de luptă F-35, după […]
Obama, despre afirmațiile lui Trump privind asocierea PARACETAMOLULUI cu autismul: „E o violență împotriva adevărului” # Gândul
Fostul președinte american Barack Obama a denunțat declarațiile lui Donald Trump privind legătura dintre paracetamol și autism, catalogându-le drept „o violență împotriva adevărului”. Obama avertizează că astfel de afirmații pot submina sănătatea publică și pot afecta femeile însărcinate. Barack Obama a reacționat dur la afirmațiile lui Donald Trump, care a sugerat recent că administrarea paracetamolului […]
Coreea de Sud avertizează că PHENIANUL deține până la două tone de uraniu îmbogățit/ „Oprirea dezvoltării nucleare a Coreei de Nord este urgentă” # Gândul
Coreea de Sud a avertizat că Phenianul deține până la două tone de uraniu puternic îmbogățit, deoarece țara sa a încercat să-și extindă capacitățile nucleare în ultimii ani. Ministrul Unificării, Chung Dong-Young, a dezvăluit această evaluare într-o conferință de presă, citând estimări făcute publice de experți. „Agențiile de informații estimează că stocul de uraniu puternic […]
DOBÂNZILE României ating un record istoric. Tanczos Barna: „Aproximativ 51.000.000.000 de lei, dublu față de investițiile ministerelor” # Gândul
România va plăti în 2025 dobânzi de 51 de miliarde de lei, sumă fără precedent, potrivit vicepremierului Tanczos Barna. El atrage atenția că această valoare este dublă față de investițiile Ministerului Dezvoltării sau ale Ministerului Transporturilor și pune o presiune uriașă pe bugetul de stat în contextul unui deficit și așa uriaș. România se confruntă […]
Ion Cristoiu: Austeritatea s-a încheiat. PSD va impune Coaliției ceea ce știe el să facă: Să dea, fără a se gândi că n-are de unde # Gândul
În cel mai nou reportaj, Ion Cristoiu vorbește despre prestația președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care este în prezent lider interimar al Partidului Social Democrat. Publicistul îi caracterizează activitatea politicianului ca fiind „mediocră”. „Președintele interimar PSD și președinte al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a acordat un interviu Antenei 3. Este al treilea demnitar important care […]
Adrian Severin: „Vreau să îl aud pe Bolojan cum vor AJUTA măsurile luate de guvern România” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a criticat măsurile Guvernului privind reducerea deficitului bugetar, susținând că modelul de austeritate folosit de prim-ministrul Ilie Bolojan nu va repune pe picioare economia românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Nicușor nu face nimic. Este ilegitim, atâta poate” Adrian Severin vorbește dur la […]
O eroare dată de Google Maps și Waze a dus la amendarea mai multor șoferi. Limitele de viteză au fost indicate greșit # Gândul
O banală eroare de date din Google Maps și Waze a devenit o problemă gravă pentru șoferii din județul Laois, Irlanda. Actualizarea limitelor de viteză nu a fost implementată la timp în aplicațiile de navigație. Amenzi usturătoare pentru șoferi din cauza unor erori la Google Maps și Waze Autoritățile locale au decis reducerea limitelor de […]
Un VORTEX polar lovește România. Urmează ploi torențiale, vijelii și lapovită. Temperaturile scad brusc cu 10 grade Celsius # Gândul
România se pregătește de o răcire accentuată a vremii, cauzată de un vortex polar și de un ciclon format în Marea Mediterană. Meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea chiar și cu 10 grade, urmează ploi abundente, vânt puternic și posibil lapoviță și ninsoare. Vremea se schimbă radical în România, după o perioadă de vară prelungită. […]
Trump cere o anchetă pentru presupusul „triplu sabotaj” împotriva sa de la ONU: „Nu unu, nu două, ci trei evenimente foarte SINISTRE!” # Gândul
Președintele SUA Donald Trump a cerut o anchetă în urma a ceea ce a descris drept un „triplu sabotaj” în timpul vizitei sale la Adunarea Generală a Națiunilor Unite marți. Trump a declarat pe rețelele de socializare că o serie de probleme tehnice – scara rulantă oprită, o defecțiune a teleprompterului și probleme cu sistemul […]
Lee Jae-Myung s-a întâlnit cu Scott Bessent la New York/ COREEA DE SUD și SUA depun eforturi pentru stabilirea unui acord comercial benefic # Gândul
Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a purtat o discuție, miercuri, cu secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, cu privire la acordul comercial dintre cele două state. Lee i-a transmis lui Bessent că se așteaptă să facă progrese în negocierile comerciale cu Washingtonul, într-un mod care să aducă beneficii ambelor țări. Întâlnirea dintre cei doi a avut […]
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă după o supradoză de DROGURI. A primit un diagnostic cumplit # Gândul
Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, este internat în stare gravă la spital. Tânărul ar fi consumat substanțe interzise și a fost diagnosticat cu o boală cumplită, fiind în comă, potrivit presei din Republica Moldova. Cristian Botgros, nepotul renumitului dirijor și violonist Nicolae Botgros, trece prin clipe critice după ce ar fi intrat în supradoză […]
Adrian Severin, în emisiunea Marius Tucă Show din 24 septembrie 2025, exprimă o critică dură la adresa situației actuale din România și a percepției privind securitatea națională. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Severin descrie scena politică și militară ca fiind marcată de impotență, incompetență și disperare, sugerând că reacțiile oficiale la incidentul […]
Zelenski cere sprijinul aliaților la ONU. Liderul de la Kiev a purtat discuții cu Macron și Rutte despre provocările Rusiei în spațiul aerian european # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut întâlniri la ONU cu Emmanuel Macron și Mark Rutte, în care au abordat provocările Rusiei în spațiul aerian european, sancțiunile împotriva Moscovei și modul în care activele rusești înghețate pot fi folosite pentru sprijinirea Ucrainei. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat miercuri, în cadrul Adunării Generale a ONU, cu […]
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și este profesor universitar # Gândul
Oana Alexandra David în vârstă de 44 de ani îi este soție ministrului Educației din anul 2012. Împreună au o fiică în vârstă de 10 ani, pe nume Ilinca. Oana Alexandra David a reușit să își pună amprenta la nivel național și internațional în domeniul Psihologiei, fiind recunoscută drept expert în domeniu. Un proiect inovator dezvoltat […]
Zodia care se bucură de protecția divină din partea unui „ÎNGER PĂZITOR” pe tot parcursul vieții și este guvernată de un număr norocos # Gândul
Numerologii spun că fiecare zodie are un număr norocos, dar și un „înger păzitor” de la Dumnezeu. Însă numai nativii unei zodii au un înger păzitor pentru toată viața. Cine este zodia norocoasă? Aflați în următorul articol. Numerologia este o știință ezoterică străveche a numerelor. Fiecare număr ar avea o vibrație. Fiecare emană o energie unică. […]
Donald Trump mută MIZA războiului în tabăra lui Zelenski. Ce spune un expert în relații internaționale despre noua atitudine a președintelui SUA: „Răbdarea ajunge la limite” # Gândul
Schimbarea majoră a lui Donald Trump față de războiul din Ucraina a stârnit multe semne de întrebare, dar și scenarii cu final deschis în legătură cu soarta războiului din Ucraina. Discuția a prins contur, după ce Trump a afirmat că ucrainenii pot recâştiga „întreaga Ucraină în forma sa originală”, catalogând Rusia lui Putin ca fiind […]
