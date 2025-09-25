Reprezentanții organizației fondate de Charlie Kirk consideră scuzele lui Jimmy Kimmel INSUFICIENTE: “Unde e căința?”

12:50

Pâinea din magazine pierde tot mai mult teren pe zi ce trece, oamenii au devenit sceptici la alimentul de bază achiziționat din magazine, fie din cauza calității care uneori este discutabilă, fie din cauza ingredientelor pe care le conține. În contextul acesta, pâinea de casă a revenit favorită pentru cei care vor să știe exact […]