PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Pacea în Ucraina nu este posibilă fără înlăturarea lui Zelenski

Veridica.ro, 25 septembrie 2025 12:20

Președintele Ucrainei urăște Rusia și va continua războiul, motiv pentru care pacea ar fi posibilă doar după înlăturarea sa, potrivit presei pro-Kremlin.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.ro

Acum 30 minute
12:30
Danemarca se declară ținta unui atac hibrid comis de un profesionist Veridica.ro
O serie de incursiuni cu drone a perturbat activitatea pe mai multe aeroporturi
Acum o oră
12:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Pacea în Ucraina nu este posibilă fără înlăturarea lui Zelenski Veridica.ro
Președintele Ucrainei urăște Rusia și va continua războiul, motiv pentru care pacea ar fi posibilă doar după înlăturarea sa, potrivit presei pro-Kremlin.
Acum 2 ore
11:10
Coreea de Nord deține aproximativ două tone de uraniu îmbogățit Veridica.ro
Coreea de Sud a anunțat joi că Phenianul ar putea deține până la două tone de uraniu puternic îmbogățit, suficient pentru a construi un număr mare de arme nucleare, în ciuda anilor de sancțiuni.
11:00
Sondajele de opinie anunță o cursă strânsă la alegerile din Republica Moldova Veridica.ro
Partidul de guvernământ pro-european din Republica Moldova se confruntă cu o luptă grea pentru a-și menține majoritatea parlamentară împotriva oponenților care solicită legături mai strânse cu Moscova, un nou sondaj confirmând o cursă strânsă, în timp ce mulți alegători rămân indeciși înaintea alegerilor de duminică.
Acum 4 ore
10:50
Danemarca închide încă un aeroport din cauza dronelor Veridica.ro
Aeroportul Aalborg din Danemarca a fost închis timp de mai multe ore din cauza dronelor intrate în spațiul său aerian, a anunțat poliția locală joi dimineață, la două zile după ce principalul aeroport din Copenhaga a fost închis din cauza unor aparate de zbor fără pilot intrate pe cerul danez și care au dat peste cap traficul aerian în Europa. 
10:30
Forțele suedeze și poloneze simulează apărarea insulei Gotland pe fondul tensiunilor baltice Veridica.ro
Insula suedeză Gotland deține cheia controlului asupra Mării Baltice, potrivit ofițerilor suedezi și polonezi care participă la exerciții militare din această săptămână menite să descurajeze un posibil atac rusesc pe fondul escaladării tensiunilor dintre NATO și Moscova.
Acum 24 ore
23:00
CĂNUȚĂ CONVOACĂ XATU MIC Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 40
21:00
INVESTIGAȚIE VERIDICA.MD: Rețeaua „Siloviki”: Pavăza grupării Șor și conexiunea cu „Furtul Miliardului” Veridica.ro
Foști angajați ai instituțiilor de forță ale Republicii Moldova se află în solda rețelei criminale Șor, coordonată de la Kremlin. Mai exact, este vorba de lucrători ai Serviciului de Pază și Protecție de Stat, foști ofițeri din Ministerul Afacerilor Interne și ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate. Toți aceștia asigură protecția fizică capilor rețelei Șor și au grijă de menținerea ordinii în timpul acțiunilor de protest plătite de la Moscova. În același timp, ei sunt suspectați de autorități că prestează servicii de filaj și interceptări pentru gruparea criminală Șor.
19:10
Comisia Europeană a agreat un deficit bugetar de 8,4% pentru România, în 2025 Veridica.ro
Anul viitor, deficitul ar putea ajunge la 6 procente din PIB.
15:20
Cum n-o dai! (episod special) - Noua dezordine Veridica.ro
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
15:20
Cum n-o dai! (3) - Vals cu dracu! Veridica.ro
Realizator: Micleușeanu M.
14:50
Ucraina, ajutată de armata poloneză, dar în pericol de a fi ocupată de cea franceză Veridica.ro
Polonia trimite trupe să ajute Ucraina, Franța vrea să ocupe Ucraina, iar Zelenski câștigă miliarde, potrivit dezinformărilor ruso-chineze. Bonus: în Statele Unite extremiștii de stânga boicotează funearliile lui Charlie Kirk.
14:40
Moțiunea împotriva ministrului Mediului, respinsă de Camera Deputaților Veridica.ro
AUR acuză „interesele străine” care au dus la acest rezultat.
Ieri
12:30
Atac repetat cu drone asupra unui mare complex petrochimic din Rusia Veridica.ro
Intensificarea atacurilor ucrainene a provocat penurie de carburanţi în mai multe regiuni ruseşti
12:30
FAKE NEWS: UE și NATO vor să ocupe Moldova cu ajutorul Maiei Sandu Veridica.ro
UE vrea ca, după alegeri, să ocupe Moldova cu ajutorul trupelor NATO, iar Maia Sandu e implicată în plan și va cere trimiterea de trupe străine, potrivit unei dezinformări a Serviciului de informații externe al Rusiei.
11:30
Alertă în sudul Chinei din cauza unei furtuni tropicale violente Veridica.ro
Taifunul Ragasa a făcut zeci de victime în Taiwan și a lovit Hong Kong-ul cu vânturi şi ploi puternice.
10:50
Rețeaua electrică precară provoacă indendii în Grecia Veridica.ro
O anchetă a scos la iveală că un incendiu devastator, din apropierea Atenei, a fost provocat de un scurt circuit la un cablu electric slăbit.
10:40
Nou mesaj de amenințare trimis la mai multe școli din țară Veridica.ro
Autoritățile spun că mesajul nu reprezintă o amenințare reală.
10:30
YouTube redeschide conturile interzise din cauza dezinformării Veridica.ro
YouTube urmează să repună în funcțiune conturile interzise anterior pentru promovarea dezinformării despre Covid-19 și a conținutului fals legat de alegeri, potrivit unei scrisori trimise marți de compania-mamă Alphabet unui parlamentar republican.
10:20
Atac asupra flotilei umanitare care se îndreaptă spre Gaza Veridica.ro
Italia cere Israelului să garanteze protecţia personalului de la bord.
10:10
Ministerul rus de finanțe propune creșterea TVA-ului pentru a ajuta la finanțarea războiului din Ucraina Veridica.ro
Ministerul rus de finanțe a anunțat miercuri că propune majorarea cotei taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 20% la 22% începând cu 2026, pentru a finanța cheltuielile militare în ceea ce va fi al patrulea an al războiului din Ucraina.
09:10
Într-o schimbare radicală de poziţie, Trump afirmă că Ucraina îşi poate recuceri toate teritoriile ocupate de ruşi Veridica.ro
Preşedintele american spune că a ajuns să înţeleagă mai bine situaţia militaro-economică a conflictului.
08:40
Casa Albă cere o anchetă după ce Donald Trump a rămas blocat pe o scară rulantă la ONU Veridica.ro
Un purtător de cuvânt vorbeşte despre încercarea de umilire a preşedintelui american
07:40
Noua dezordine - Vals cu dracu! Veridica.ro
Realizator: Micleușeanu M.
23 septembrie 2025
22:00
Drone în spațiul aerian danez Veridica.ro
Aeroporturile de la Copenhaga și Oslo, cele mai aglomerate din zona nordică, au fost temporar închise din cauza unor drone care au intrat în spațiul aerian al acestora.
21:50
Italia va recunoaște Palestina doar dacă Hamas va fi exclusă și toți ostaticii vor fi eliberați Veridica.ro
Italia va recunoaște un stat palestinian doar dacă toți ostaticii israelieni vor fi eliberați și gruparea militantă Hamas va fi exclusă din orice rol guvernamental, a declarat marți premierul italian Giorgia Meloni.
21:40
Serviciile Secrete americane au închis o rețea care ar fi putut afecta serviciul de telefonie mobilă din New York Veridica.ro
În timp ce aproape 150 de lideri mondiali se pregăteau să sosească la Manhattan pentru Adunarea Generală a ONU, Serviciul Secret al SUA demonta în liniște o rețea masivă de telecomunicații ascunsă din zona New York-ului , un sistem despre care anchetatorii spun că ar fi putut paraliza turnurile de telefonie mobilă, bruia apelurile la 911 și inunda rețelele cu haos chiar în momentul în care orașul era cel mai vulnerabil.
21:30
„Nu acordați atenție”: agențiile globale de sănătate resping afirmația falsă a lui Trump despre paracetamol Veridica.ro
Agențiile și autoritățile de reglementare din domeniul sănătății la nivel global au respins sfaturile neștiințifice ale lui Donald Trump care au stabilit o legătură nedovedită între autism și utilizarea analgezicelor și vaccinurilor de zi cu zi.
21:20
NATO avertizează Rusia să înceteze acțiunile „escaladatoare” după încălcarea spațiului aerian estonian Veridica.ro
NATO a avertizat Rusia marți că va folosi „toate instrumentele militare și non-militare necesare” pentru a se apăra, condamnând Moscova pentru încălcarea spațiului aerian estonian într-un „model de comportament din ce în ce mai iresponsabil”.
20:20
Spania interzice vânzările de arme în Israel Veridica.ro
Decizia este parte a unui pachet de măsuri menite să preseze Israel să pună capăt războiuloui din Gaza.
19:40
Trump lansează un atac năvalnic împotriva ONU și a Europei Veridica.ro
Președintele american și-a adresat criticile de la tribuna AGONU
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Doi români, arestați în Grecia pentru spionaj Veridica.ro
Aceştia aveau în telefoane mai multe fotografii cu o importantă bază navală elenă.
11:40
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Ucraina s-a transformat într-un lagăr de concentrare Veridica.ro
Volodimir Zelenski a transformat Ucraina într-un lagăr de concentrare și prelungește războiul pentru a rămâne la putere, potrivit propagandei pro-Kremlin.
07:00
România nu va doborî drone pe teritoriul Ucrainei Veridica.ro
"NATO nu intră în spațiul Ucrainei. Noi ne apărăm teritoriul."
06:00
Nicuşor Dan a convocat CSAT, la mijlocul săptămânii Veridica.ro
Principalul subiect al reuniunii va fi securitatea spațiului aerian național.
22 septembrie 2025
21:20
Polonia va doborî avioanele rusești care se apropie de granița sa Veridica.ro
Polonia va doborî avioanele inamice dacă acestea îi încalcă teritoriul, a declarat luni prim-ministrul polonez Donald Tusk.
19:50
Maia Sandu avertizează că Rusia cheltuiește sute de milioane pentru a cumpăra alegerile din Moldova Veridica.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat luni Rusia că cheltuiește „sute de milioane de euro” pentru a submina alegerile parlamentare din acest weekend.
19:40
Hamas execută presupuși colaboratori ai Israelului în Gaza Veridica.ro
Autoritățile conduse de Hamas din Gaza au executat trei bărbați acuzați de colaborare cu Israelul, a declarat un oficial palestinian, în timp ce grupul încearcă să învingă provocările tot mai mari din partea milițiilor palestiniene despre care susține că acționează împotriva sa cu sprijinul israelian.
13:20
Atacurile ruseşti fac cel puţin trei morţi în Ucraina Veridica.ro
Forţele ucrainene anunţă distrugerea unor depozite ruseşti de armament.
12:50
Germania spune că recunoaşterea statului palestinan trebuie să fie rodul negocierilor Veridica.ro
Berlinul alături de Washington este printre principalii susţinători ai Israelului
12:00
FAKE NEWS: Mortalitatea infantilă a crescut cu 77% după vaccinarea cu ARNm Veridica.ro
Rata mortalității infantile, în urma vaccinării în masă cu ARNm a mamelor, a crescut cu 77 de procente, potrivit conspiraţioniştilor antivaccin.
12:00
Programul vizitei premierului român la Bruxelles Veridica.ro
Ilie Bolojan va avea întâlniri cu trei comisari europeni.
11:00
Italia blocată de proteste în sprijinul palestinenilor Veridica.ro
Poliţia italiană veghează la siguranţa siturilor și intereselor israeliene
10:10
Trump presează Departamentul Justiției să-i urmărească penal pe adversarii săi politici Veridica.ro
Preşedintele american a testat independenţa justiţiei încă din primul mandat.
09:40
Trump: eu îmi urăsc adversarii spre deosebire de Charlie Kirk Veridica.ro
Preşedintele american l-a omagiat pe activistul de dreapta asasinat recent, pe care l-a numit un martir al zilelor noastre
09:30
Școli și unități medicale din București au primit e-mailuri de amenințare Veridica.ro
Poliția și SRI spun că nu există indicii care să confirme că amenințările ar fi reale.
09:10
Deputații dezbat, astăzi, moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului Veridica.ro
Aceasta va fi supusă votului parlamentar miercuri, 24 septembrie.
21 septembrie 2025
18:50
Rusia vrea să perturbe alegerile din Republica Moldova cu o rețea secretă Veridica.ro
BBC a descoperit că o rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să perturbe viitoarele alegeri democratice din Republica Moldova.
18:40
Ducesa de York l-a numit pe Epstein „prieten suprem” într-un e-mail din 2011 Veridica.ro
Două ziare au publicat un e-mail despre care se spune că ar fi fost trimis de ducesa de York, Sarah Ferguson, pedofilului Jeffrey Epstein, numindu-l „prieten suprem”, în ciuda condamnării sale pentru infracțiuni sexuale.
18:30
Marea Britanie, Canada și Australia anunță recunoașterea oficială a statului palestinian Veridica.ro
Regatul Unit, Canada și Australia au recunoscut oficial Palestina ca stat duminică, marcând o schimbare semnificativă în politica externă și un pas înainte de alinierea lor cu Statele Unite, iar alte câteva națiuni europene și aliați ai SUA urmează să le urmeze exemplul în această săptămână.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.