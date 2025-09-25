Nicolas Sarkozy a fost condamnat pentru „conspirație criminală”
Digi24.ro, 25 septembrie 2025 12:20
Nicolas Sarkozy a fost condamnat la Paris pentru conspirație criminală într-un caz de mare amploare, fiind acuzat că ar fi acceptat finanțare ilegală pentru campania electorală din partea lui Gaddafi, liderul Libiei, dar a fost achitat de acuzațiile de deturnare de fonduri publice și corupție.
• • •
Acum 10 minute
12:50
„Ce frumos ard!” Ucraina susține că a distrus două avioane rusești An-26 și două stații radar în Crimeea. Imagini cu operațiunea # Digi24.ro
Serviciul ucrainean de informații militare (HUR) a anunțat, joi, că a distrus două avioane de transport rusești An-26 și două stații radar într-un atac cu drone în Crimeea ocupată și a publicat imagini cu operațiunea, relatează Kyiv Independent.
Acum 30 minute
12:40
Păstrați în casă bani cash în bancnote de valoare mică aceasta este recomandarea Băncii Centrale Europene pentru situații de criză, atunci când metodele digitale de plată nu mai funcționează, informează Digi24.
12:40
Rihanna a născut o fetiță, al treilea copil cu A$AP Rocky. Artista a dezvăluit numele și a publicat primele imagini # Digi24.ro
Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară și a născut prima ei fetiță. Rocki Irish Mayers s-a născut pe 13 septembrie, anunțul fiind făcut pe Instagram, unde artista a publicat o fotografie cu bebelușa și o pereche de mănuși de box roz în miniatură. Rihanna și A$AP Rocky mai au împreună doi băieți, Riot și RZA.
12:30
Experți chinezi au ajutat Rusia să creeze drona de atac Garpiya-3, o copie a Shahed, dezvoltată de producătorul IEMZ Kupol (Reuters) # Digi24.ro
Experți chinezi în drone au zburat în Rusia pentru a efectua lucrări de dezvoltare tehnică a dronelor militare la un producător de armament deținut de stat, aflat sub sancțiuni occidentale, potrivit a doi oficiali europeni din domeniul securității și documentelor consultate de Reuters.
12:30
Șeful Concurenței critică prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. „Să avem planul B, să nu intram în criză” # Digi24.ro
Președintele Consiliului Concurenței (CC) a criticat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, pentru încă șase luni, prin ordonanță de urgență emisă de Guvern. Bogdan Chirițoiu a spus, în direct la Digi24, că prelungirea vine cu două probleme: una de legalitate, pentru că o astfel de msură ar trebui să fie temporară, iar prelungirea ei ridică întrebări privind acest caracter temporar, iar a doua problemă șine de efectele asupra pieței, care se adaptează și crește prețurile la alte produse pentr a-și menține marja de profit. Șeful CC a spus că principala problemă privind creșterea prețurilor o constituie inflația, cauzată de deficitul bugetar excesiv.
Acum o oră
12:20
Identitatea „femeii în roz”, descoperită la 20 de ani după moartea sa în Spania. Ce se știe despre Liudmila Zavada # Digi24.ro
O femeie al cărei cadavru a fost găsit în Spania în urmă cu mai bine de două decenii a fost identificată în urma unei campanii internaționale. Joi, 24 septembrie, victima a fost identificată ca fiind Liudmila Zavada, o rusoaică de 31 de ani.
12:20
12:10
Sore: Dacă ne am păstra optimismul și ne am redescoperi blândețea, empatia, lumea poate chiar ar deveni mai bună și fără ură # Digi24.ro
De la copilul care cucerea publicul cu Lala Band, la mama care își învață fiica să își prețuiască unicitatea, Sore știe ce înseamnă să crești în lumina reflectoarelor și să te lovești de răutăți gratuite. În interviul pe care ni l-a acordat în campania “Împreună, fără ură” artista spune că doar prin respect și empatie putem construi o societate sănătoasă.
12:00
De ce se răcește vremea brusc în România: explicații de ultimă oră de la Florinela Georgescu # Digi24.ro
Vremea s-a schimbat radical după o vară prelungită, iar temperaturile au început să scadă accentuat în mai multe regiuni ale țării. Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat în direct la Digi24 care sunt cauzele și cât va dura acest episod.
Acum 2 ore
11:50
Ucraina a dobrât un bombardier rusesc Su-34 care arunca bombe ghidate în regiunea Zaporojie # Digi24.ro
Forțele aeriene ucrainene au raportat doborârea unui bombardier rus Su-34 care arunca bombe ghidate în regiunea Zaporojie în dimineața zilei de 25 septembrie.
11:40
Operațiunea „samurai”: strategia Guvernului de a micșora datoria publică. Florin Cîțu: Doar o va împinge către generațiile viitoare # Digi24.ro
În planul Guvernului de a micșora datoria publică intră și operațiunea „samurai”. Executivul condus de Ilie Bolojan încearcă să rostogolească împrumuturile statului, pentru a avea mai puțin de plătit în următorii trei ani. Astfel, la finele anului vrea să lanseze emisiuni și operațiuni de răscumpărare a obligațiunilor din euro în yeni cu maturități mai lungi. Fostul premier și ministru al Finanțelor Florin Cîțu a declarat, joi, la Digi24, că prin acest plan Guvernul „doar va împinge datoria către generațiile viitoare, la dobânzi mari”.
11:30
Peste jumătate dintre români au animale de companie. Ce preferă între câini și pisici (sondaj INSCOP) # Digi24.ro
Peste jumătate dintre români (57,1%) au animale de companie, arată sondajul BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1-9 septembrie 2025. Câinii sunt cei mai populari, urmați de pisici, iar principalele motive pentru a avea animale sunt afecțiunea și compania, siguranța și protecția sau responsabilizarea copiilor, explică Remus Ștefureac, director INSCOP Research.
11:10
Numărul deceselor cauzate de cancer ar urma să crească semnificativ până în 2050. Cele mai frecvente și cele mai mortale (studiu) # Digi24.ro
Numărul deceselor cauzate de cancer a crescut vertiginos la nivel mondial într-un sfert de secol şi ar putea depăşi cifra de 18,5 milioane până în 2050, conform estimărilor unui studiu important publicat joi, care face apel la îmbunătăţirea prevenţiei şi a tratamentului, în special în ţările mai puţin prospere, transmite AFP, scrie Agerpres.
11:10
Călugări români, decedați într-un accident de funicular produs în Sri Lanka
Acum 4 ore
10:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 25 septembrie 2025, două atenționări meteo de tip cod galben de vânt. În plus, o informare meteo de răcire accentuată a intrat astăzi în vigoare.
10:50
Madrid a introdus în circulație primul autobuz autonom fabricat în Spania, cu 12 locuri, testat în parcul Casa de Campo. Vehiculul, care circulă gratuit până la 24 octombrie, face parte dintr-un proiect-pilot al Companiei Municipale de Transport și al Centrului Tehnologic Auto din Galicia, menit să testeze în condiții reale de trafic mobilitatea viitorului și să ofere o soluție la deficitul de șoferi profesioniști care afectează tot mai multe orașe europene, informează Euronews.
10:50
Ministerul Fondurilor Europene desfășoară un proiect de inteligență artificială cu bani din PNRR. Explicațiile lui Dragoș Pîslaru # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că instituţia pe care o conduce derulează un proiect de implementare a inteligenţei artificiale care să îi sprijine pe cei care vin în contact cu ministerul, în aşa fel încât cei care accesează fonduri europene să poată fi asistaţi de inteligenţa artificială în procesul de completare a documentelor necesare accesării fondurilor europene.
10:40
Portretul lui Joe Biden de la Casa Albă, înlocuit cu o mașină automată de semnat, într-un video publicat pe X de administrația Trump # Digi24.ro
Casa Albă a dezvăluit o galerie de portrete ale foştilor preşedinţi în care portretul lui Joe Biden a fost înlocuit cu o fotografie a unei maşini de semnat - „autopen” -, o ilustrare a ironiilor şi atacurilor lui Donald Trump la adresa predecesorului său, relatează AFP.
10:30
Înșelătorie cu criptomonede: 5 persoane au fost arestate pentru furtul a 100 de milioane euro. Descinderi în 5 țări, inclusiv România # Digi24.ro
Descinderi în cinci țări europene, printre care și România, pentru destructurarea unei rețele care a furat 100 de milioane de euro. Infractorii au păcălit sute de oameni să investească în criptomonede, iar pentru asta s-au folosit de un sistem complex.
10:30
Noi detalii despre extrădarea lui Horațiu Potra. Ministrul Justiției explică ce urmează după reținerea în Dubai # Digi24.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a vorbit joi, în direct la Digi24, despre extrădarea lui Horațiu Potra, reținut în Dubai alături de fiul său și de o altă rudă. Oficialul a precizat că România „așteaptă confirmarea oficială din partea autorităților din Emiratele Arabe Unite” pentru a putea continua procedura. „Obiectivul este să punem în executare un mandat emis de autoritățile din România”, a subliniat Marinescu, explicând că următorul pas îl reprezintă prezentarea celor reținuți în fața unui judecător din Emirate, care se va pronunța asupra solicitării de extrădare.
10:30
Seulul a dezvăluit cantitatea „enormă” de uraniu pe care o are Coreea de Nord pentru armele sale nucleare. „Cu 5-6 kg faci o bombă” # Digi24.ro
Coreea de Nord ar deține până la două tone de uraniu puternic îmbogățit, a declarat joi ministrul unificării din Coreea de Sud.
10:20
Europa League. Go Ahead Eagles – FCSB, diseară de la 19:45. Ce șanse are echipa lui Gigi Becali să treacă mai departe # Digi24.ro
În această seară, de la ora 19:45, FCSB debutează în grupele Europa League prin partida împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles. Meciul va fi transmis de DigiSport1.
10:20
Vladimir Plahotniuc a ajuns, încătușat, la Chișinău. Oligarhul acuzat de „jaful secolului” în R. Moldova a fost extrădat de Grecia # Digi24.ro
Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău, după ce a fost extrădat de Grecia. Oligarhul este principalul suspect în „jaful secolului”, adică furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean în 2014. El a fost reținut pe data de 22 iulie pe aeroportul din Atena, împreună cu un fost deputat, în timp ce se pregăteau să zboare spre Dubai.
10:10
Incendiul de la depozitul din Sectorul 2, care a poluat aerul din Capitală marți noapte, a fost stins # Digi24.ro
Pompierii anunţă, joi dimineaţă, că au reuşit stingerea incendiului de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, unde focul a pornit de marţi seară şi s-a extins pe mai mult de 7.000 de metri pătraţi.
10:00
Echipa feminină de dublu rame - Simona Radiș și Magdalena Rusu - a luat medalia de aur la Campionatele Mondiale de la Shanghai.
09:50
09:40
Tânărul suspectat că a trimis amenințări cu masacru școlilor, internat la psihiatrie la Spitalul Obregia din Capitală # Digi24.ro
Adolescentul de 17 ani suspectat că a expediat sute de mesaje de amenințare cu masacre către școli și spitale din România a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, în secția de minori. Decizia vine după ce tânărul a fost audiat timp de opt ore și lăsat inițial liber, în timp ce anchetatorii continuă perchezițiile informatice pentru a stabili dacă a avut complici.
09:10
LOTO - Joi, 25 septembrie 2025: Report de peste 6,73 milioane de euro la 6/49. La Joker sunt în joc aproape 6,5 milioane de euro # Digi24.ro
Joi, 25 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 21 septembrie, Loteria Română a acordat peste 29.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,33 milioane de lei.
09:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 25 septembrie
09:00
Paradisul pierdut de la Comana: peste jumătate din Delta Neajlovului a secat. „Aici se prindea știucă. Acum nu mai există!” # Digi24.ro
Este dezastru ecologic pe zeci de hectare la Comana: Delta Neajlovului a secat mai mult de jumătate. Președintele Consiliului Județean Giurgiu anunță sec: Delta Neajlovului dispare dacă guvernul nu o ajută urgent cu investițiile necesare.
09:00
Coaliția s-a reunit pentru a stabili condițiile rectificării bugetare. Ministerele au cerut 80 de miliarde lei. Cât pot oferi Finanțele # Digi24.ro
Coaliția s-a reunit joi dimineață la Palatul Victoria pentru a decide cum se împart banii la rectificarea bugetară. Ministerele ar fi cerut aproximativ 80 de miliarde de lei, dar Ministerul Finanțelor spune însă că au disponibili doar 25 de miliarde de lei. Vor fi discuții tensionate, anunță premierul Bolojan, mai ales că în aceeași ședință se va discuta și despre reforma administrației locale.
09:00
Scandal la un meci de futsal România – Ungaria de la Craiova. Suporterii s-au bătut cu jandarmii și au aruncat fumigene pe teren # Digi24.ro
Meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul European de futsal din 2026, disputat la Craiova între România și Ungaria, a fost umbrit de un scandal în tribune. Suporterii s-au luat la bătaie între ei și cu jandarmii, au aruncat fumigene pe teren, iar mai multe persoane au fost evacuate și sancționate.
09:00
Primele virusuri create de inteligența artificială: cercetătorii spun că pot elimina tulpini ale bacteriei E.coli # Digi24.ro
Au apărut primele virusuri din lume proiectate de inteligență artificială. Oamenii de știință vorbesc despre o descoperire istorică care ar putea schimba viitorul medicinei. Dacă până acum inteligența artificială genera texte sau imagini, acum a reușit să scrie secvențe complete de ADN viral. Cercetătorii spun că următorul pas ar putea fi viața creată de inteligența artificială. Este însă un scenariu care ridică atât speranțe, cât și îngrijorări.
09:00
Ucraina a lovit flota rusă din Marea Neagră în Novorossiisk, în timp ce haosul se extinde la est de Crimeea # Digi24.ro
Ucraina a lansat un atac major asupra orașului portuar rus Novorossiisk, vizând Flota Mării Negre, au raportat oficialii ruși și mass-media
Acum 6 ore
08:30
Barack Obama, despre afirmațiile lui Donald Trump privind asocierea paracetamolului cu autismul: „Este o violenţă împotriva adevărului” # Digi24.ro
Barack Obama a declarat că afirmaţiile lui Donald Trump care leagă paracetamolul de autismul la sugari sunt „o violenţă împotriva adevărului”. Acest lucru ar putea dăuna femeilor însărcinate, dacă acestea ar fi prea speriate să ia analgezice, relatează The Guardian.
07:50
Trump cere ONU anchetă pentru „sabotaj” după defectarea scării rulante, a prompterului și o problemă cu sunetul din timpul discursului # Digi24.ro
Donald Trump a cerut miercuri ca ONU să deschidă imediat o „anchetă” după „tripla sabotare” de care susţine că a fost victima cu o zi înainte, cu ocazia discursului său în faţa Adunării Generale a Naţiunilor Unite, scrie AFP.
07:40
Drone de origine necunoscută au fost identificate în noaptea de miercuri spre joi deasupra a patru aeroporturi daneze, provocând închiderea unuia dintre ele timp de câteva ore, a indicat poliţia, scrie AFP.
07:10
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia. Cum a iscat Ambani scandalul uriaș dintre SUA și India # Digi24.ro
Când șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a spus luna trecută că „unele dintre cele mai bogate familii din India” profită de pe urma războiului din Ucraina, el nu a menționat niciun nume, dar nu există dubii cu privire la identitatea persoanei la care făcea aluzie: miliardarul Mukesh Ambani. Conglomeratul său, Reliance Industries, a cumpărat petrol din Rusia în valoare de 33 de miliarde de dolari de la începutul conflictului și până acum, potrivit datelor obținute de Washington Post, iar acum se găsește în mijlocul unei furtuni diplomatice uriașe.
07:10
Alegerile din Republica Moldova, teren de antrenament pentru dezinformarea rusească. „Nu e vorba de voturi, ci de erodarea democrației” # Digi24.ro
Înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova se răspândesc, prin intermediul internetului, videoclipuri trucate cu ajutorul inteligenţei artificiale şi acuzaţii nefondate la adresa preşedintei Maia Sandu, ceea ce - apreciază miercuri AFP, citând opiniile unor analişti - transformă ţara într-un teren de antrenament pentru dezinformarea rusească, în cadrul războiului informaţional al Moscovei împotriva Europei.
07:10
Rusia poate lansa drone de tip Gerbera de pe petrolierele flotei fantomă. Ce suspectează autoritățile daneze # Digi24.ro
În Danemarca, oficialii suspectează că dronele care au închis aeroportul din Copenhaga au fost lansate de pe nave, lucru pe care Rusia l-a testat într-adevăr la un moment dat.
07:10
Şapte din nouă „limite planetare” au fost depăşite pe Terra. „Intrăm în era unor condiţii periculoase” # Digi24.ro
Nivelul de acidificare a oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosistemele stabile şi durabile, a anunţat miercuri Institutul de Cercetare Climatică din Potsdam (PIK), care monitorizează aceste măsurători. Șapte dintre cele nouă „limite planetare” au fost depăşite, arată datele institutului.
07:10
Studiu îngrijorător despre locuitorii din București-Ilfov: o persoană din trei riscă să facă infarc miocardic sau AVC # Digi24.ro
Informații îngrijorătoare reies dintr-un studiu realizat în București și în județul Ilfov. Una din trei persoane testate în cadrul unui proiect pilot de screening prezintă risc de a face infarct miocardic sau accident vascular cerebral.
07:10
Catedrala Mântuirii Neamului, primele imagini din interior. Sute de mii de credincioși sunt așteptați la sfințirea edificiului # Digi24.ro
După 15 ani de așteptare, a mai rămas doar o lună până la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului. Până atunci, pe pagina de Facebook a Catedralei Naționale au fost postate primele imagini din interior.
07:10
Cum a fost salvat un ostatic de la un motel din Texas de curierul care a livrat o comandă agresorului # Digi24.ro
Un șofer al unui serviciu de livrări a ajutat recent poliția din Texas să împiedice o luare de ostatici după ce a raportat că a livrat coliere de plastic, un topor și alte articole suspecte la o cameră de motel ca parte a unei comenzi, scrie The Guardian care citează autoritățile și presa locală.
07:10
CSAT decide astăzi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor sau dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian al României # Digi24.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Țării se întrunește, astăzi la Palatul Cotroceni, de la ora 12.00. CSAT va stabili cine poate ordona sau aproba măsuri împotriva „aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național”.
07:10
Președintele Nicușor Dan vine la ora 21:00, la "Jurnalul de Seară", să explice ce va face România cu dronele rusești care intră pe teritoriul nostru, să clarifice importanța votului de duminică din Republica Moldova și să dezvăluie cum i-a convins pe liderii Coaliției să îngroape, cel puțin pe moment, securea războiului.
07:10
Tanczos Barna: „Dacă PSD ar face coaliție cu AUR, ar fi absorbiți. O combinație total anormală”. Replica lui Grindeanu # Digi24.ro
Tanczos Barna a declarat, miercuri seară la Digi24, că nu vede un scenariu în care să se destrame coaliția, iar PSD să se alieze cu AUR. Vicepremierul a adăugat că ar fi „o combinație total anormală” și ar fi cea mai proastă variantă pentru social-democrați, deoarece PSD ar fi absorbit de partidul condus de George Simion. Sorin Grindeanu a exclus o alianță PSD-AUR și a adăugat că actuala coaliție de guvernare va rezista până în martie 2027, cum scrie în protocol.
07:10
Guvernul aprobă oficial măsura care a produs tensiuni în coaliție. Plafonarea adaosului la alimente, prelungită cu șase luni # Digi24.ro
Guvernul adoptă, în ședința de astăzi, un proiect de ordonanță de urgență care prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru o perioadă de șase luni, până la 31 martie 2026.
Acum 24 ore
23:40
Grindeanu îl felicită pe Nazare pentru ținta de deficit de 8,4% convenită cu CE: „Pot continua investiţiile pe Anghel Saligny” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că ţinta de deficit bugetar al României de 8,4% pentru 2025, convenită cu Comisia Europeană, permite continuarea investiţiilor pe programul Anghel Saligny. El speră ca partidele din coaliţie să ajungă la un acord pe rectificarea bugetară în discuţiile care vor avea loc joi.
23:30
China se angajează în premieră să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 7-10% până în 2035 # Digi24.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping a anunţat personal miercuri noul angajament climatic al ţării sale, și anume reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră cu 7 până la 10% până în 2035.
