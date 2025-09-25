Identitatea „femeii în roz”, descoperită la 20 de ani după moartea sa în Spania. Ce se știe despre Liudmila Zavada

07:10

Tanczos Barna a declarat, miercuri seară la Digi24, că nu vede un scenariu în care să se destrame coaliția, iar PSD să se alieze cu AUR. Vicepremierul a adăugat că ar fi „o combinație total anormală” și ar fi cea mai proastă variantă pentru social-democrați, deoarece PSD ar fi absorbit de partidul condus de George Simion. Sorin Grindeanu a exclus o alianță PSD-AUR și a adăugat că actuala coaliție de guvernare va rezista până în martie 2027, cum scrie în protocol.