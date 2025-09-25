Fără exit-poll la alegerile parlamentare din R.Moldova. Singura cerere de la un institut de sondaje, respinsă

12:40

Simona Radiş şi Magda Rusu au deschis drumul bărcilor tricolore, joi dimineaţă, spre podiumul mondial. Cu un start impresionant, cu barca urcată pe val, cu ritm şi viteză din ce în ce mai mari la fiecare 500 m, România a dominat cursa de dublu rame şi a obţinut aurul la Campionatul Mondial de la Shanghai. […] Articolul Simona Radiş, după aurul de la CM de Canotaj: E un succes care sper să aducă şi mai multe victorii pentru noi! apare prima dată în PS News.