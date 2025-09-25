Scandal de proporţii în Franţa: Nicolas Sarkozy, fost preşedinte al ţării, a fost găsit vinovat de conspiraţie criminală în dosarul finanţării libiene. Dictatorul libian Muammar Gaddafi i-ar fi plătit campania prezidenţială din 2027

10:15

Pentru tine şi generaţia ta, Z, cafeaua nu mai înseamnă ibricul care fierbe încet pe aragaz. Nu mai ai răbdare să o prepari şi laşi tehnologia, cu care ai crescut, să facă asta pentru tine. Bei cafea la espressor şi nu alegi orice, ci cafea din ferme sustenabile. La final, cafeaua ta e mai scumpă, dar vezi consumul ca pe o declaraţie de valori, nu ca pe o chestiune de preţ şi îţi asumi.