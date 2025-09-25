Metodologia pentru programul remedial în învăţământul primar a fost aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării / David: Analfabetismul funcţional şi abandonul şcolar reprezintă tare majore ale sistemului nostru de educaţie
Ministerul Educaţiei anunţă, joi, că Metodologia pentru programul remedial în învăţământul primar a fost aprobată prin ordin al ministrului Daniel David şi urmează a fi publicată în Monitorul Oficial.
Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.
Şapte dintre cele nouă ”limite planetare” au fost depăşite, alertează oamenii de ştiinţă, ultima, acidificarea oceanelor. Aerosolii din atmosferă (poluarea aerului) şi nivelul de ozon, cele două limite planetare nedepăşite # News.ro
Nivelul acidităţii oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosisteme stabile şi durabile, anunţă un institut de cercetare, care conchide că şapte dintre cele nouă ”limite planetare” au fost astfel depăşite, relatează AFP.
Guvernul a aprobat o Ordonanţă de urgenţă care introduce posibilitatea ca accesul la profesia de consultant fiscal să poată fi posibil şi pentru persoanele care au absolvit studii juridice # News.ro
Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanţă de urgenţă care modifică unele prevederi referitoare la activitatea consultanţilor fiscali, punând legislaţia în acord cu recomandările OCDE şi introduce posibilitatea ca accesul la profesia de consultant fiscal să poată fi posibil şi pentru persoanele care au absolvit studii juridice.
Concurs de proiecte de management pentru Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti # News.ro
Ministerul Culturii a anunţat că organizează concurs de management la Muzeul Naţional de Istorie a României. Dosarele vor fi depuse până la data de 24 octombrie.
Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru ratificarea Acordului între guvernele României şi Ucrainei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor situaţiilor de urgenţă # News.ro
Guvernul a aprobat, joi, un proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor situaţiilor de urgenţă, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2024, prin care se permite realizarea intervenţiilor de urgenţă transfrontaliere cu rapiditate, oferind sprijin concret Ucrainei pentru salvarea de vieţi, întrucât populaţia civilă este afectată de conflictul armat în desfăşurare.
Opera Naţională din Iaşi, fără manager după prima etapă a concursului organizat de Ministerul Culturii # News.ro
Opera Naţională Română din Iaşi nu are încă director, după ce la concursul organizat de Ministerul Culturii proiectele de management înscrise nu au obţinut nota minimă 7.
Autorităţile maghiare au găsit 4,4 kilograme de marijuana într-un microbuz care se deplasa din România spre Italia # News.ro
Poliţiştii gărzii financiare au găsit peste 4,4 kilograme de marijuana într-un microbuz românesc, care a fost controlat pe autostrada M7, a comunicat, joi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Vamală (NAV) agenţiei maghiare de presă MTI.
Federaţia Română de Fotbal a obţinut certificatul EMAS, pentru a reduce impactul asupra mediului # News.ro
Federaţia Română de Fotbal a dobândit în luna septembrie certificatul EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), un instrument de management pentru evaluarea, raportarea şi îmbunătăţirea strategiilor organizaţionale de protejarea a mediului, anunţă frf,ro.
Conferinţa News.ro - Irina Florea-Saghin - FIT European Digital Innovation Hubs Network: Toată lumea ştie că trebuie să se digitalizeze, dar nu e clar ce trebuie să faci / E nevoie de cineva care să îţi arate calea - VIDEO # News.ro
Coordonatorul programului de finanţare dedicat IMM, FIT European Digital Innovation Hubs Network, Irina Florea-Saghin, a declarat că toată lumea ştie că trebuie să se digitalizeze, dar nu e întotdeauna clar ce trebuie să faci şi cum să faci. Ea a explicat că uneori este nevoie de cineva care să te ajute şi să îţi arate calea.
Metodologia pentru programul remedial în învăţământul primar a fost aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării / David: Analfabetismul funcţional şi abandonul şcolar reprezintă tare majore ale sistemului nostru de educaţie # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, joi, că Metodologia pentru programul remedial în învăţământul primar a fost aprobată prin ordin al ministrului Daniel David şi urmează a fi publicată în Monitorul Oficial.
Conferinţa News.ro "IMM-urile, oxigen pentru România” – Iulian Lolea (Concordia): Şi companiile mari, şi companiile mici au resimţit tumultul fiscal din ultimele luni - VIDEO # News.ro
Marile companii, dar şi firmele mici, resimt deopotrivă efectele „tumultului fiscal” prin care trece România, afirmă Iulian Lolea, macroeconomist în cadrul Confederaţiei Patronale Concordia. Acesta a vorbit, în cadrul conferinţei "IMM-urile, oxigen pentru România”, despre efectele pe care unele măsuri adoptate de Guvern le au asupra economiei.
Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre pentru aprobarea Normelor privind accesul la propriul dosar de paşapoarte, care reglementează accesul persoanelor îndreptăţite la propriul dosar de paşapoarte, acces ce constă în studierea nemijlocită a dosarului şi eliberarea de copii.
Kanal D va difuza, din 7 octombrie, de la 20:00, un nou serial de succes, care a cucerit deja milioane de telespectatori din întreaga lume, „Fata de la fereastră" (Tilu original: "Camdaki Kiz"). Cu actori talentaţi şi un scenariu alert, plin de rasturnări de situaţie, serialul "Fata de la fereastră" spune o poveste inspiraţională a transformării şi a căutării libertăţii.
Trei bărbaţi implicaţi în moartea accidentală a altuia, în timpul unei partide ilegale de vânătoare sunt cercetaţi pentru ucidere din culpă şi alte infracţiuni # News.ro
Trei bărbaţi implicaţi în moartea accidentală a altuia, în timpul unei partide ilegale de vânătoare, sunt cercetaţi pentru ucidere din culpă, uz de armă fără drept, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi braconaj. Procurori ai Parchetul de pe lângă Judecătoria Negreşti-Oaş au solicitat arestarea preventivă a doi dintre ei. Potrivit anchetatorilor, arma de vânătoare deţinută legal de către unul dintre inculpaţi nu era transportată în husă şi nu avea montat un sistem de blocare, astfel că, în timp ce se deplasau cu o maşină, aceasta s-a declanşat accidental.
LPF a anunţat, joi, programul etapei a XIII-a a Superligii. Meciul Dinamo - Rapid este programat la 13 octombrie.
Conferinţa News.ro "IMM-urile, oxigen pentru România”: CEO Salt Bank: Când am lansat Salt Business ne-am uitat exact la oxigenul care reprezintă IMM-urile pentru România, dar şi la oxigenul de care antreprenorii au nevoie pentru business-ul lor - VIDEO # News.ro
CEO Salt Bank, Gabriela Nistor, a afirmat că atunci când a fost lansat Salt Business banca s-a uitat la oxigenul care reprezintă IMM-urile pentru România, dar şi la oxigenul de care antreprenorii au nevoie pentru business-ul lor.
„Regatul/ Le Royaume” - povestea unei adolescente în lumea mafiei corsicane, din 26 septembrie în cinematografe/ VIDEO # News.ro
„Regatul”, distribuit de Independenţa Film, a avut premiera în secţiunea Un Certain Regard la Cannes şi i-a adus actriţei principale, Ghjuvanna Benedetti, premiul pentru Cea mai bună interpretare la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF 2025). Din 26 septembrie, în cinematografe va rula o poveste clasică, spusă dintr-o perspectivă inedită: mafia văzută prin ochii unei adolescente, fiica unui lider corsican prins într-un război între clanuri.
Conferinţa News.ro "IMM-urile, oxigen pentru România” - Roxana Turquin (Visa): Numeroşi antreprenori au înregistrat creşteri ale volumelor vânzărilor după ce au introdus plata cu cardul - VIDEO # News.ro
Roxana Turquin, Acceptance Development Director, România, Croaţia, Slovenia, Bulgaria, Visa, a prezentat, în cadrul conferinţei „IMM-urile, oxigen pentru România”, rezulgatele unui studiu care arată că în România există spaţiu de dezvoltare pentru plata cu cardul, în condiţiile în care România are 22 de terminale de plată de tip POS la mia de locuitori, cu mult sub media de la nivelul Uniunii Europene, care este de 39 de POS la o mie de locuitori.
Conferinţa News.ro "IMM-urile, oxigen pentru România” - - Critici dure la adresa contractului de fideiusiune pentru administratorii firmelor private - VIDEO # News.ro
Reprezentanţii IMM-urilor critică în termeni duri introducerea ideii de contract de fideiusiune pentru administratorii din companiile private, arătând că, în vreme de investitorii privaţi sunt puşi să garanteze cu bunuri personale pentru firmă, nu aceeaşi măsură se aplică şi administratorilor din companiile de stat.
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban: Guvernul a aprobat un pachet legislativ care vizează exproprieri suplimentare şi actualizarea documentaţiilor tehnice, măsuri fără de care şantierele aflate în derulare nu şi-ar putea continua ritmul asumat # News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că Guvernul a aprobat în şedinţa de joi un pachet legislativ care vizează exproprieri suplimentare şi actualizarea documentaţiilor tehnice, măsuri fără de care şantierele aflate în derulare nu şi-ar putea continua ritmul asumat.
Conferinţa News.ro "IMM-urile, oxigen pentru România” - CES a avizat un proiect de lege prin care datoriile la stat ale firmelor private pot fi compensate cu banii pe care acestea trebuie să îi primească pentru concediile medicale plătite angajaţilor # News.ro
Consiliul Economic şi Social (CES) a avizat un proiect de lege prin care datoriile la stat ale firmelor private pot fi compensate cu banii pe care aceste companii trebuie să îi primească pentru concediile medicale plătite angajaţilor, a anunţat, joi, la conferinţa News.ro „IMM-urile, oxigen pentru România”, preşedintele CES, Sterică Fudulea.
Conferinţa News.ro "IMM-urile, oxigen pentru România” - Sterică Fudulea (IMM România): Am înţeles că e criză, că e deficit, dar nu IMM-urile le-au făcut şi nu IMM-urile trebuie să plătească - VIDEO # News.ro
Sterică Fudulea, preşedinte al Consiliului Economic şi Social şi prim-vicepreşedinte al confederaţiei patronale IMM România, atrage atenţia, în cadrul conferinţei News.ro „IMM-urile, oxigen pentru România”, că de-a lungul ultimilor ani reprezentanţii întreprinderilor mici şi mijlocii au discutat cu cinci premieri şi cu mult mai mulţi miniştri. „Am înţeles că e criză, că e deficit, dar nu IMM-urile le-au făcut şi nu IMM-urile trebuie să plătească”, spune reprezentantul micilor investitori.
Conferinţa News.ro "IMM-urile, oxigen pentru România” - Secretar de stat în Ministerul Economiei: Văd debirocratizarea către antreprenori şi către mediul de afaceri şi una către angajaţii din minister # News.ro
Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Iulian Mărgeloiu, a anunţat că vede debirocratizarea în două direcţii, una către antreprenori şi către mediul de afaceri şi cealaltă către angajaţii din minister. El a explicat că prin procesul de automatizare a proceselor repetitive calculul anumitor sume se va face în mod automat şi nu este nevoie ca cineva să mai deschidă excel-ul.
Romsilva a emis deciziile de încetare a contractului de muncă pentru patru pădurari condamnaţi pentru furt de lemne # News.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă, joi, că patru pădurari condamnaţi definitiv pentru furt de lemne din Ocolul Silvic Carbunesti şi Ocolul Silvic Motru, unii chiar de două ori, au fost concediaţi din Romsilva.
Trump acuză ”democraţii de stânga radicală” de atacul de la centrul de retenţie ICE din Dallas. Lunetistul, identificat de presă ca fiind Joshua Jahn, în vârstă de 29 de ani, cunoscut poliţiei locale cu privire la deţinere de canabis # News.ro
Preşedintele american Donald Trump acuză ”stânga radicală” de incitare la ”violenţă”, în urma unui atac la un centru de retenţie a imigranţilor al Poliţiei Imigraţiei (ICE) la Dallas, în Texas, soldat cu doi morţi - inclusiv atacatorul - şi doi răniţi, relatează AFP.
RAPORT: Banca Centrală Europeană previzionează un avans economic de 1,2% în anul 2025 şi o creştere economică de 1% în 2026 # News.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) previzionează un avans economic de 1,2% în anul 2025, nivel revizuit în sens ascendent faţă de cel de 0,9% anticipat în luna iunie, arată buletinul economic al BCE. Proiecţia privind creşterea economică în 2026 este, în prezent, uşor mai redusă, plasându-se la 1%, iar cea pentru 2027 este nemodificată la 1,3%. Inflaţia totală este proiectată să înregistreze fluctuaţii minore, plasându-se în jurul valorii de 2,1% până la finele anului 2025, apoi să se reducă la o medie de 1,7% în 2026 şi să se redreseze la 1,9% în 2027.
Ilie Bolojan: Am decis să prelungim plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026 / Intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung # News.ro
Guvernul a decis, în şedinţa de joi, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026. Măsura a iscat aprinse discuţii în coaliţia de guvernare. Deşi a acceptat punctul de vedere al PSD, care a insistat ca măsura să fie prelungită, premierul Ilie Bolojan a transmis că ”intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung”.
Conferinţa News.ro "IMM-urile, oxigen pentru România” - Secretar de stat în Ministerul Economiei: Start-up Nation va începe pe 1 octombrie. Vor fi deschise înscrierile pentru toţi cei care au participat la cursurile de formare antreprenorială - VIDEO # News.ro
Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Iulian Mărgeloiu, a anunţat că de la 1 octombrie va începe o nouă ediţie a programului Start-up Nation şi vor fi deschise înscrierile pentru toţi cei care au participat la cursurile de formare antreprenorială. Mărgeloiu a precizat că pentru acest program vor fi disponibile 450 de milioane de euro.
Reforma curriculară intră într-o nouă etapă. Liceele din România vor putea testa planuri-cadru flexibile, adaptate nevoilor comunităţii şi ale pieţei muncii. Noul ghid lansat pentru companii explică paşii prin care firmele pot deveni parteneri ai şcolilor în acest proces.
Consiliul Judeţean Cluj va premia elevii care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională în 2025 # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, a iniţiat un proiect de hotărâre privind premierea, cu 10.000 de lei, a celor patru elevi clujeni care au obţinut media maximă la examenul de Evaluare Naţională din acest an.
Conferinţa News.ro "IMM-urile, oxigen pentru România” - Marius Ghenea (Catalyst), despre conversia împrumuturilor date de asociaţi firmelor: Eu cred că e neconstituţional - VIDEO # News.ro
Marius Ghenea, managing partner în cadrul Catalyst România, este de părere că transformarea împrumuturilor date de asociaţi firmelor este neconstituţională. ”Într-adevăr, şi antreprenorii, uneori, confundă buzunarul firmei cu buzunarul personal, dar să nu facă şi ANAF-ul chestia asta”, spune Marius Ghenea.
Deşi în România foarte multe femei află prea târziu că suferă de cancer mamar, boala poate fi diagnosticată în stadii incipiente. Medicii recomandă ca metodă preventivă autopalparea. Şeful Centrului de Radioterapie al Clinicii Neolife Băneasa, medicul Liviu Stoleru a explicat la Medika TV de ce este important ca femeile să apeleze la această metodă.
Ministrul Muncii, după ce ANPIS a făcut peste 2.200 de inspecţii şi a dat amenzi de peste 2 milioane de lei: Felul în care ne purtăm cu cei mai vulnerabili spune cine suntem ca societate / Pentru 16 unităţi s-a propus suspendarea activităţii # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, declară, după ce ANPIS a efectuat 2.296 de misiuni de inspecţie şi a aplicat amenzi în valoare de 2.022.000 de lei, că felul în care ne purtăm cu cei mai vulnerabili spune cine suntem ca societate şi de aceea a cerut controale ferme la centrele sociale. Florin Manole arată că cei care abuzează de resursele statului sau, mai grav, de vieţile celor vulnerabili, vor fi sancţionaţi.
Continuă audierile în dosarul privind furnizarea de apă contaminată în oraşul Breaza - Ancheta vizează mai multe infracţiuni, inclusiv omisiunea sesizării incidentului # News.ro
Procurorii prahoveni continuă, joi, audierile în dosarul deschis după ce, în luna aprilie a acestui an, locuitorii din oraşul Breaza au primit drept potabilă apă tulbure, urât mirositoare şi în care analizele de laborator au confirmat prezenţa unei bacterii. Ancheta vizează infracţiuni de infectarea apei, abuz/neglijenţă în serviciu şi omisiunea sesizării incidentului. Joi, la parchet este audiat ca martor un fost director al companiei furnizoare de apă la Breaza.
Clădirea Muzeului „Gheorghe Tattarescu”, monument istoric încadrat în clasa II risc seismic, urmează să fie consolidată şi renovată/ FOTO # News.ro
Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) urmează să aprobe documentaţia pentru consolidarea seismică şi renovare energetică a Muzeului „Gheorghe Tattarescu”, monument istoric clasa B, construit la 1819, aflată în strada Domniţa Anastasiu nr.7, sector 5.
Simona Radiş, după aurul de la CM de Canotaj: E un succes care sper să aducă şi mai multe victorii pentru noi! # News.ro
Simona Radiş şi Magda Rusu au deschis drumul bărcilor tricolore, joi dimineaţă, spre podiumul mondial. Cu un start impresionant, cu barca urcată pe val, cu ritm şi viteză din ce în ce mai mari la fiecare 500 m, România a dominat cursa de dublu rame şi a obţinut aurul la Campionatul Mondial de la Shanghai.
Conferinţa News.ro - Pîslaru: Suntem într-un regim de fiscalitate clar apăsător. Statul este cauză de blocaj de fluxuri financiare şi cauză de falimente şi insolvenţe în sectorul privat. Acest guvern Vrea pur şi simplu să existe transparenţă - VIDEO # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru admite că regimul de fiscalitate din România este unul „apăsător”, iar spaţiul fiscal pentru antreprenori este restrâns. „Ce pot să fac în acest moment este să vă spun de perspectiva acestui guvern care nu are floricele şi chestiuni sofisticate. Vrea pur şi simplu să existe transparenţă”, adaugă ministrul.
Nicolas Sarkozy, găsit vinovat de asociere de răufăcători în dosarul finanţării libiene şi achitat de acuzaţii corupţie # News.ro
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat, joi, de asociere de răufăcători în perioada 2005-2007, însă a fost achitat de tăinuire de deturnare de fonduri publice şi corupţie pasivă, relatează AFP. (Vom reveni)
Conferinţa News.ro - Dragoş Pîslaru: Faptul că România creează programe naţionale în paralel din bugetul public, la concurenţă cu banii europeni, nu cred că este un lucru foarte inteligent/ E nevoie de reguli similare, de o schimbare de paradigmă - VIDEO # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, susţine că România trebuie să „schimbe paradigma” şi să renunţe la separarea între fonduri europene şi fonduri naţionale, unde avem mecanisme instituţionale complet diferite. „În majoritatea ţărilor dezvoltate care folosesc bani europeni, nu ai o separare instituţională de tipul ăsta. Este momentul ca România să-şi trateze toate resursele pe care le-a la dispoziţie, într-un mod unitar”, spune ministrul.
Îndicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,54%. Indicele ROBOR la 3 luni este cel în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, inclusiv pentru împrumuturile persoanelor fizice, acordate înainte de 2019.
Ministrul Agriculturii: Programul pentru şcoli continuă, cu un buget majorat la 798 milioane lei / Programul asigură distribuirea zilnică de fructe, legume, lactate şi produse de panificaţie pentru peste 1.8 milioane de preşcolari şi elevi # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunţă că Programul pentru şcoli continuă, cu un buget majorat la 798 milioane lei, după ce Guvernul a adoptat în şedinţă continuarea Programului pentru şcoli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023–2029, precum şi bugetul aferent anului şcolar 2025–2026. Programul va asigura distribuirea zilnică a fructelor şi legumelor, laptelui şi produselor lactate precum şi produselor de panificaţie pentru peste 1.8 milioane de preşcolari şi elevi.
Un fibrom uterin ajuns la dimensiunile unei sarcini de nouă luni la o femeie în vârstă de 47 de ani, care trăia de ani de zile cu disconfort, a fost rezolvat de o echipă medicală care a transformat provocarea uriaşă într-un succes chirurgical spectaculos.
Guvernul danez denunţă survolarea unor aeroporturi cu drone drept o ”ameninţare hibridă” ”sistematică”. Însă nu există o ”ameninţare militară directă” la adresa Danemarcei, subliniază autorităţile # News.ro
Survolarea cu drone a mai multor aeroporturi în Danemarca, în noaptea de miercuri spre joi, este acţiunea unui ”actor profesionist” şi constituie o ”ameninţare sistematică”, estimează joi ministrul danez al Apărării Troels Lund Poulsen, relatează AFP.
Conferinţa News.ro "IMM-urile, oxigen pentru România” - Marius Ghenea (Catalyst): Au fost gândite proiecte de câteva ori mai mari decât banii europeni alocaţi României. Eu asta nu pot să-mi explic. Cineva ar trebui să-şi asume o responsabilitate - VIDEO # News.ro
Marius Ghenea, Managing Partner, Catalyst România, este de acord cu ideea conform căreia fondurile europene reprezintă şansa României de a ieşi din situaţia dificilă în care se află. El atrage însă atenţia asupra faptului că realizarea de proiecte europene a căror valoare a depăşit de câteva ori fondurile alocate României, prin Planul Naţional de Redresare şi rezilienţă, a generat eforturi şi cheltuieli din partea unor companii private care acum constată că respectivele proiecte nu vor fi niciodată accesate. În acest context, Marius Ghenea consideră că cineva ar trebui să îşi asume responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat.
Conferinţă News.ro – Daniela Marin, principal manager BERD: Cred că şi băncile ar trebui să aibă mai mult curaj, să se uite mai bine către IMM-uri, iar acestea să aibă curaj să aducă capital propriu / E riscant, dar e dovadă de asumare a riscului - VIDEO # News.ro
Daniela Marin, Principal Manager la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), consideră că băncile ar trebui să aibă un pic mai mult curaj, să se uite mai bine către IMM-uri, iar acestea, la rândul lor, să aibă un pic mai mult curaj să-şi aducă capital propriu. Daniela Marin a explicat că acest lucru este riscant, dar că i se pare o dovadă de asumare a riscului atunci când pornim la drum o afacere.
Ciprian Ciucu prezintă epopea fabuloasă a punctelor de colectare pe fracţii, din Sectorul 6, încă nefuncţionale: Aproape ca în filmul Missiune Imposibilă, când trebuie să se alinieze toate schemele posibile ca să îşi atingă Ethan Hunt obiectivele # News.ro
Primarul Sectorului , Ciprian Ciucu, prezintă joi ”epopea fabuloasă a punctelor de colectare pe fracţii, încă nefuncţionale”, un amestec de birocraţie, interese şi bani mulţi pe o piaţă neconcurenţială, el arătând că este aproape ca în filmul Missiune Imposibilă, atunci când trebuie să se alienieze toate schemele posibile ca să îşi atingă Ethan Hunt obiectivele, dar viaţa bate filmul.
Cushman & Wakefield Echinox: Majoritatea marilor investiţii imobiliare în derulare sunt construite pe foste platforme industriale, multe oraşe din ţară oferind încă astfel de oportunităţi # News.ro
Majoritatea marilor investiţii imobiliare în derulare sunt construite pe foste platforme industriale, iar reconversia platformelor industriale reprezintă una dintre cele mai mari oportunităţi de investiţii imobiliare, arată compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox. Bucureştiul generează cele mai multe tranzacţii cu terenuri din interiorul oraşului provenite din reconversia spaţiilor industriale.
