Metodologia pentru programul remedial în învăţământul primar a fost aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării / David: Analfabetismul funcţional şi abandonul şcolar reprezintă tare majore ale sistemului nostru de educaţie

11:40

Daniela Marin, Principal Manager la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), consideră că băncile ar trebui să aibă un pic mai mult curaj, să se uite mai bine către IMM-uri, iar acestea, la rândul lor, să aibă un pic mai mult curaj să-şi aducă capital propriu. Daniela Marin a explicat că acest lucru este riscant, dar că i se pare o dovadă de asumare a riscului atunci când pornim la drum o afacere.