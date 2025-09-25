Alexandru Proteasa, fost vicepreședinte al CJT, anchetat de DNA. Ce declară

18:30

Executivul Primăriei Timișoara a propus reducerea subvenției publice la tarifele practicate de Colterm. Deși grupurile PNL și PSD au anunțat că nu susțin inițiativa, aceasta a trecut la limită, cu 14 voturi „pentru”. Asta înseamnă că fie unul dintre consilierii celor două partide a votat împotriva direcției anunțate, fie unul de la AUR a fost de acord cu propunerea.