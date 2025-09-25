Zelenski, gata să renunțe la funcție după război

11:50

Piața auto din Europa rămâne relativ stabilă în raport cu anul trecut, dar are deja două luni de creștere ușoară care ar putea da speranțe pentru o creștere mai mare, pe final de an. România iese în evidență cu creșterea foarte mare din august, raportată deja de DGPCI, inclusiv pe segmentul electric, care a fost determinată mai degrabă de cauze tehnice, nu de o cerere crescută., dar mai ales iese în evidență cu declinul foarte mare al pieței de mașini BEV în cele opt luni care au trecut.