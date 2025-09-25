Vânzările de automobile în Europa au crescut cu 4,7% în august – ACEA

22:30

Incendiul de la depozitul Antrefrig Pantelimon. Locația care a început să ardă ieri seară fără să fie stinsă complet nici până la ora la care scriem acest text, ca și întregul complex de depozite frigorifice denumit generic Antrefrig, deține o asigurare în caz de incendiu, care acoperă în limita a milioane de euro atât clădirea cât și utilajele cu care este dotată, acestea din urmă având cel mai probabil o valoare semnificativă, dar nu acoperă și marfa, a cărei valoare e posibil să fi fost una importantă.