Țepe pe internet cu Programul Rabla 2025. AFM a făcut plângere la DIICOT

Monitorul de Neamț , 25 septembrie 2025 13:50
Escrocii profită de interesul uriaș pentru Programul Rabla 2025 și promit, contra cost, înscrieri rapide care sunt, în realitate, fraude. Programul Rabla 2025 începe marți, 30 septembrie, însă Administrația Fondului pentru Mediu avertizează asupra unor oferte false care promit înscrierea rapidă în schimbul unor sume de bani. Înscrieri limitate și buget redus Programul Rabla 2025,
Acum 10 minute
14:20
Președintele Consiliului Județean Neamț a semnat recent acordul de asociere între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Protecția Animalelor Neamț" și Colegiul Medicilor Veterinari – Filiala Neamț. „Prin acest parteneriat, în următorii 3 ani vor fi microcipați până la 15.000 de câini cu stăpân, fiecare primind gratuit și carnet de sănătate. În cadrul campaniei, costurile microcipurilor și
Acum o oră
13:50
Acum 2 ore
12:30
O activitate preventiv-educativă la Răucești a fost organizată pe 24 septembrie de polițiști, la câteva zile după incidentul filmat în toaleta școlii. Polițiștii, față în față cu elevii Potrivit IPJ Neamț, „pe 24 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț au desfășurat o activitate educativă cu caracter preventiv la Școala Profesională Oglinzi
Acum 4 ore
12:20
Profesorul Cristian Pustai a revenit la Piatra Neamţ, marţi, 23 septembrie pentru a perfecta acordul prin care să preia din nou frâiele tehnice ale formaţiei Ceahlăul. Contactat, „profesorul", aşa cum este supranumit Pustai, a declarat că până nu îşi pune semnătura pe contract nu poate vorbi nici despre valoarea lotului, nici despre obiective, dar a
11:50
Două accidente rutiere în Secuienii Noi, la câteva ore distanță. Trei persoane, la spital # Monitorul de Neamț
Două accidente rutiere în Secuienii Noi s-au produs pe DN2, în mai puțin de 12 ore: un biciclist a fost lovit de un autoturism, iar un alt vehicul s-a răsturnat după ce șoferul ar fi adormit la volan. Biciclist lovit pe șoseaua națională „La data de 24 septembrie a.c., ora 16.10, polițiștii din cadrul Poliției
10:40
Sportivii nemţeni care au cucerit medalii la la Campionatele Mondiale de Arte Marțiale (full-contact) desfășurate la Tokyo au fost felicitaţi de primarul Adrian Niţă. Printre performeri, un poliţist local, Florin Solomon, din echipa de intervenție a Poliției Locale Piatra-Neamț, care a devenit campion mondial după ce a obţinut Locul I la Full-Contact Rules Master. Ceilalţi
Acum 6 ore
08:40
158 de artiști s-au înscris la Bienala Națională de Artă Plastică Lascăr Vorel, ediția XIX, Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Ediția XIX a Bienalei aduce 158 de artiști, dar marchează absența Sculpturii. 158 de artiști s-au înscris la Bienala Națională de Artă Plastică Lascăr Vorel, ediția XIX/2025, potrivit comunicatului transmis de Complexul Muzeal Național Neamț. 158 de artiști la ediția XIX a Bienalei „Complexul Muzeal Național Neamț anunță încheierea înscrierilor pentru Bienala Națională de Artă
Acum 8 ore
07:40
Campania europeană pentru siguranța rutieră, derulată și în Neamț ROADPOL Safety Days Neamț s-a încheiat cu aproape 1.000 de sancțiuni aplicate, 69 de permise reținute și 28 de infracțiuni constatate de polițiști. Acțiuni desfășurate în trafic și în școli În perioada 16 – 22 septembrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț
Acum 24 ore
20:30
Liderul USR Neamţ, Manuel Iacob, a declarat, răspunzând unei întrebări, că, mai în glumă, mai în serios cei din partidul său îl văd pe Bolojan „un pic userist". „Are în ADN şi cum simţim noi cei de la la USR", a completat Manuel Iacob. Declaraţia a fost făcută în emisiunea Revista presei… altfel, la MonitorTV.
19:40
Şedința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Metropolitan Gaz" Neamț a avut loc marţi, la CJ Neamţ. Au fost aprobate documente esențiale pentru implementarea proiectului de alimentare cu gaze naturale în județ. Pe ordinea de zi s-au aflat: înființarea serviciului de alimentare cu gaze naturale, aprobarea Regulamentului serviciului, aprobarea studiului de fundamentare privind concesionarea
18:30
Atenție, se oprește apa în Piatra-Neamț timp de 16 ore! Cartiere și localități vizate # Monitorul de Neamț
Atenție, se oprește apa în Piatra-Neamț pe 25 septembrie 2025, între orele 08:00 și 24:00, ca urmare a unor lucrări programate, a transmis Compania Județeană APA SERV S.A. Motivul opririi apei „Compania Județeană APA SERV S.A. anunță că, urmare a executării unor lucrări programate, va fi necesară oprirea funcționării Captării Bâtca Doamnei, astfel furnizarea serviciului
17:30
Mai multe persoane care şi-au însuşit o cască pentru ciclism găsită pe o bancă din parc sunt „sfătuite" de poliţiştii locali din Piatra Neamţ să o predea. În termen de 10 zile, ca să nu intre în conflict cu legea. „S-a întâmplat din nou, de data aceasta în foișorul din Parcul Central. Într-un moment de
16:40
Asociația Suporterilor Nemțeni – GATE 7 scoate la licitație tricourile și șorturile din echipamentul original Nike de culoare galbenă purtat de jucători în sezonul 2024-2025, urmând ca banii rezultați să fie donați clubului. „Primul compleu (tricou + șort) va fi disponibil pe 24 septembrie 2025, într-o postare pe care o vom face până la finalul
16:10
O componentă esențială a unui boiler pentru o centrală energetică pe bază de biomasă din Ucraina a plecat în această după-amiază către destinație din curtea Comes SA. Caracteristici tehnice: – Material: oțel-carbon P265 GH – Diametru: 3.500 mm – Greutate: 50 tone Această lucrare demonstrează încă o dată capacitatea și expertiza COMES în realizarea de
16:00
Un localnic de 44 de ani a căzut de pe bicicletă la Ghindăoani – polițiștii fac cercetări # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 44 de ani a căzut de pe bicicletă la Ghindăoani, fiind transportat la spital după ce s-a dezechilibrat pe strada Vasile Conta. Evenimentul rutier din Ghindăoani „La data de 23 septembrie a.c., ora 18.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în
15:20
Un copil de 9 ani a ajuns la spital, miercuri, 24 septembrie, după ce a fost accidentat în timp ce traversa neregulamentar o stradă din Ţibucani. „La data de 24 septembrie a.c., ora 12.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate
15:10
Pompierii și echipajele medicale au intervenit pentru trei femei aflate în dificultate Pompierii au desfășurat mai multe misiuni pentru asistența persoanelor blocate în locuințe, în Piatra-Neamț și Roman, reușind să acorde ajutor unor femei în vârstă aflate în situații critice. Femeie de 82 de ani, găsită căzută în casă „În data de 23.09.2025, la ora
14:30
Lovit de un utilaj în timpul manipulării unor materiale Un accident de muncă a ajuns în atenția polițiștilor după ce un bărbat de 51 de ani, din Gherăiești, s-a prezentat la spitalul din Roman și a declarat că a fost rănit într-un depozit. Accident de muncă „La data de 23 septembrie a.c., în jurul orei
Ieri
13:40
O oală uitată pe aragaz a creat panică într-un bloc din Piatra-Neamț: zece persoane s-au autoevacuat # Monitorul de Neamț
O oală uitată pe aragaz a creat panică într-un bloc din Piatra-Neamț, marți după-amiază, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru stingerea incendiului și evacuarea fumului. Intervenție în municipiul Piatra-Neamț „În data de 23.09.2025, la ora 17:28, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Piatra-Neamț pentru stingerea unui incendiu produs într-un
12:30
Hoț prins de polițiști după ce a furat bijuterii și bani în valoare de 20.000 lei # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Piatra-Neamț au reținut un bărbat acuzat de furt calificat Un bărbat de 55 de ani a fost reținut de polițiști, după ce ar fi furat bijuterii și bani dintr-un imobil din municipiul Piatra-Neamț. Furtul reclamat pe strada Prelungirea Pepinierei „În fapt, în perioada 30 august-4 septembrie, bărbatul în vârstă de 55 de ani,
11:30
Amenințările din ultimele zile au ajuns și la IPJ Neamț — e-mail primit pe adresa instituției # Monitorul de Neamț
Amenințările din ultimele zile au ajuns și la IPJ Neamț, unde un mesaj cu caracter de amenințare a fost primit pe adresa oficială de e-mail în noaptea de 23 spre 24 septembrie. Amenințările din ultimele zile au ajuns și la IPJ Neamț Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a confirmat primirea unui mesaj cu caracter de
10:30
Un medic avertizează: metodele de „trucare" sunt doar mituri și nu funcționează. Medicul Tudor Ciuhodaru transmite un mesaj ferm către șoferi: nu încercați să păcăliți fiola, pentru că aceste metode sunt doar mituri și nu dau rezultate. Pericolul consumului de alcool la volan „Nu veți păcăli fiola (nici) în sezonul tulburelului. Și nu uitați niciodată:
08:40
Cum încearcă hackerii să lovească imaginea profesiei contabile: atacuri cibernetice direcționate către CECCAR # Monitorul de Neamț
DNSC trage un semnal de alarmă privind încercările de compromitere a conturilor și site-urilor asociate organizației profesionale. Atacuri cibernetice direcționate către CECCAR au fost semnalate de Directoratul Național de Securitate Cibernetică, vizând conturi de social media, site-uri false și imaginea Congresului profesiei contabile din România. Semnal de alarmă privind atacuri asupra organizațiilor profesionale „În ultima
07:40
O interpelare adresată de un parlamentar de Neamţ privind proiectul noului spital de la Piatra Neamţ dovedeşte clar un lucru: că Ministerul Sănătăţii se spală ferm pe mâini de acest proiect. Interpelarea este mai veche, din perioada în care licitaţia era anulată şi a fost formulată de deputatul AUR de Neamţ Dumitrina Mitrea. Răspunsul a
23 septembrie 2025
20:40
Trei nume au fost transmise la Bucureşti de către useriştii nemţeni pentru eventualitatea în care negocierile dintre partidele aflate la guvernare ar face ca la Neamţ să fie numit un subprefect de la această formaţiune politică. Cele trei nume sunt Marinela Apostol, Octavian Pârţac şi Alin Buzdugan. Informaţia a fost oferită de Manuel Iacob, preşedinte
19:40
De la controversă la clarificări: inițiativa soților Ionescu NU AFECTEAZĂ dreptul la avort. Explicațiile deputatei de Neamț # Monitorul de Neamț
Deputata independentă de Neamț, Monica Ionescu, explică de ce proiectul privind protecția fătului nu are legătură cu Decretul 770 și nu limitează libertatea femeilor. Inițiativa soților Ionescu NU AFECTEAZĂ DREPTUL LA AVORT, deși în spațiul public a fost prezentată ca o tentativă de interzicere a acestuia urmare a comunicării oficiale a Institutului de Investigare a
18:40
Direcția Taxe și Impozite Piatra-Neamț invită contribuabilii la… plata obligaţiilor # Monitorul de Neamț
Direcția Taxe și Impozite Piatra-Neamț anunță contribuabilii că la data de 30.09.2025 expiră ultimul termen scadent la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local. „În acest sens, invităm persoanele fizice și juridice să efectueze plata acestora, după această dată urmând a se percepe majorări de întârziere în cuantum de 1% / lună sau fracție de lună,
17:40
Propunere pentru schimbarea denumirii unei instituţii de învăţământ din Piatra Neamţ # Monitorul de Neamț
Comasarea Colegiului de Transporturi cu cel Forestier şi cu Şcoala Sanitară a suscitat numeroase discuţii în Piatra Neamţ. Purtate pe cel puţin
16:40
PSD Neamț face apel către primarii din județul Neamț pentru a sprijini accesarea tichetului de energie, un ajutor financiar esențial pentru plata facturilor la electricitate, destinat persoanelor și familiilor cu venituri reduse. Ce înseamnă tichetul de energie? Sprijin financiar de 50 lei/lună pentru plata facturilor la energie electrică. Perioada: 1 iulie 2025 – 31 […] Articolul Sprijin pentru accesarea tichetului de energie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Investiție finalizată: Școala nr. 2 Piatra-Neamț își primește din nou elevii în clase moderne # Monitorul de Neamț
Reabilitarea corpului C2 de la Școala nr. 2 Piatra-Neamț a fost finalizată, iar elevii au revenit în sălile de clasă. Școala nr. 2 Piatra-Neamț și-a redeschis porțile pentru elevi și profesori, după finalizarea lucrărilor de reabilitare la corpul C2, a anunțat primarul Adrian Niță. O investiție finalizată pentru comunitate: Școala nr. 2 Piatra-Neamț „Astăzi, corpul […] Articolul Investiție finalizată: Școala nr. 2 Piatra-Neamț își primește din nou elevii în clase moderne apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Siguranța rutieră nu e opțională: România, în urmă față de Europa la controlul trotinetelor electrice # Monitorul de Neamț
Sindicatul Europol atrage atenția că România rămâne în urmă la verificarea trotinetelor și bicicletelor electrice, în timp ce accidentele continuă să facă victime. Siguranța rutieră nu e opțională, avertizează Sindicatul Europol, care subliniază că în timp ce alte state europene folosesc tehnologie modernă pentru verificarea trotinetelor electrice, în România astfel de controale sunt blocate de […] Articolul Siguranța rutieră nu e opțională: România, în urmă față de Europa la controlul trotinetelor electrice apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Un bărbat de 64 de ani a ajuns la spital după ce a căzut de pe bicicletă pe o stradă din Luțca # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 64 de ani a căzut de pe bicicletă pe o stradă din Luțca și a fost transportat la spital, după ce s-a dezechilibrat în timp ce se deplasa pe DJ 207A. Sesizarea autorităților „La data de 22 septembrie a.c., ora 09.50, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire […] Articolul Un bărbat de 64 de ani a ajuns la spital după ce a căzut de pe bicicletă pe o stradă din Luțca apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Control de rutină pe DJ 155G, finalizat cu dosar penal Un bărbat din Cârligi s-a întors de la muncă băut și a dat de polițiști, fiind oprit la volanul unui utilaj agricol și testat alcoolscopic. Oprire pe DJ 155G, în localitatea Cârligi Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au efectuat un control de rutină în […] Articolul Un bărbat din Cârligi s-a întors de la muncă băut și a dat de polițiști apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:20
Bandă de hoți, prinsă la furat de mașini în Satu Mare! Unul dintre suspecți este din Neamț # Monitorul de Neamț
Trei bărbați din Argeș, Vaslui și Neamț, bănuiți că au sustras un autoturism parcat pe o stradă în Satu Mare Bandă de hoți, prinsă la furat de mașini în Satu Mare. Printre suspecți se află și un bărbat din județul Neamț. Furtul autoturismului din Satu Mare Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu […] Articolul Bandă de hoți, prinsă la furat de mașini în Satu Mare! Unul dintre suspecți este din Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:20
Accident într-o intersecție din Piatra-Neamț: trei autoturisme implicate și un pasager rănit # Monitorul de Neamț
Un accident într-o intersecție din Piatra-Neamț a avut loc marți dimineață, la ora 08:32, când trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune. Pasager rănit și transportat la spital „Un bărbat în vârstă de 35 de ani, pasager într-unul dintre autoturisme, a necesitat îngrijiri medicale, fiind preluat de echipajul SMURD TIM și ulterior transportat la spital”, […] Articolul Accident într-o intersecție din Piatra-Neamț: trei autoturisme implicate și un pasager rănit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:30
Deputata „ilustră necunoscută” din Neamț readuce fantoma Decretului 770 printr-un proiect de lege pentru interzicerea avortului # Monitorul de Neamț
Inițiativa soților Ionescu, deputați ex-POT din Neamț și Bacău, propune sancțiuni penale pentru „vătămarea fătului” și stârnește critici dure. Un sondaj recent publicat pe pagina de Facebook a Monitorului de Neamț arăta că deputata Monica Ionescu se numără printre „iluștrii necunoscuți” ai Neamțului, iar acum aceasta a ieșit din anonimat cu un proiect de lege […] Articolul Deputata „ilustră necunoscută” din Neamț readuce fantoma Decretului 770 printr-un proiect de lege pentru interzicerea avortului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Neamțul, cel mai afectat de măsurile de austeritate: șapte proiecte CNI blocate în județ # Monitorul de Neamț
Investițiile din sănătate, educație, cultură și patrimoniu din județul Neamț intră pe lista celor mai afectate de măsurile de austeritate anunțate de CNI. Neamțul cel mai afectat de măsurile de austeritate, unde șapte proiecte CNI aflate în derulare au intrat pe lista lucrărilor cu ritm de execuție redus cu 90%, conform informațiilor oficiale transmise de […] Articolul Neamțul, cel mai afectat de măsurile de austeritate: șapte proiecte CNI blocate în județ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
22 septembrie 2025
20:20
Informații de ultimnă oră din tabăra galben-negrilor Se prefigurează o revenire spectaculoasă pe banca tehnică a CSM Ceahlăului. Un fost antrenor ar putea reveni pentru a-i conduce pe galben negri, acordul urmând a fi semnat zilele următoare. Este vorba despre cel care a intrat în istoria CSM Ceahlăul prin promovarea din 2023 la care foarte […] Articolul EXCLUSIVITATE: Cine rezolvă ecuaţia noului antrenor al Ceahlăului? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:40
Bronz pentru fetele din Neamţ la Champions League Women’s -minifotbal feminin, este anunţul plin de bucurie, meritată, formulat de Adelin Tălmăcel, preşedintele ACS Vulpiţele Galbene Roman. „6 eleve, 3 studente, 2 angajate MaPN, 2 antrenoare de fotbal şi 2 fete care lucrează în alte domenii, antrenate de 2 simpli profesori de educație fizică = echipa […] Articolul Bronz european la minifotbal feminin. Cine a adus cupa şi medaliile în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat recent care va fi calendarul reabilitării pieţelor de cartier din municipiul reşedinţă de judeţ. Astfel, prima la care vor începe lucrările este Piaţa Mărăţei. Care va fi demolată şi în primăvară ar trebui să înceapă reconstrucţia ei. A doua va fi Piaţa Dărmăneşti. Edilul speră să înceaptă […] Articolul Primarul de Piatra şi calendarul reabilitării pieţelor de cartier apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Jandarmii nemțeni s-au alăturat şi în acest an campaniei naționale de ecologizare „Let’s Do It, România!”. „Activitatea s-a desfășurat concomitent în mai multe zone din județul nostru: Bâtca Doamnei din Piatra Neamț, Monumentul Eroilor și malul Ozanei din Târgu Neamț, precum și zona Bistra Mare din Bicaz, unde jandarmii, alături de alți voluntari din comunitate, […] Articolul Jandarmeria Neamț alături de comunitate, la „Let’s Do It, România!” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Zi neagră pe șoselele din Neamț: femei, tineri și un copil, răniți într-un șir de accidente rutiere # Monitorul de Neamț
21 septembrie marcată de accidente grave – polițiștii din Neamț au raportat victime în mai multe localități ale județului. Zi neagră pe șoselele din Neamț: șase accidente rutiere au avut loc pe 21 septembrie, soldate cu victime rănite, printre care femei, un copil și tineri. Motociclist rănit la Hangu „La data de 21 septembrie a.c., […] Articolul Zi neagră pe șoselele din Neamț: femei, tineri și un copil, răniți într-un șir de accidente rutiere apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Șapte șoferi depistați în flagrant în Neamț: alcool, permise false și conducere fără drept # Monitorul de Neamț
Polițiștii au întocmit dosare penale pentru șoferi depistați în flagrant în Neamț, unii prinși băuți, alții cu documente false sau fără permis. Șapte șoferi depistați în flagrant în Neamț, în weekend, s-au ales cu dosare penale după ce polițiștii au constatat că au condus fără permis, sub influența alcoolului sau prezentând documente false. Ion Creangă: […] Articolul Șapte șoferi depistați în flagrant în Neamț: alcool, permise false și conducere fără drept apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Material lemnos indisponibilizat de polițiști în Horia. Șofer amendat cu 1.000 de lei # Monitorul de Neamț
Polițiștii rutieri din Roman au descoperit nereguli la transportul unui ansamblu de vehicule verificat pe DN2, în localitatea Horia. Material lemnos indisponibilizat de polițiști în Horia, după un control de rutină pe DN2. Șoferul a fost sancționat cu amendă și lemnul a fost confiscat. Controlul polițiștilor rutieri La data de 21 septembrie a.c., polițiștii din […] Articolul Material lemnos indisponibilizat de polițiști în Horia. Șofer amendat cu 1.000 de lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Tragedie și speranță: două femei găsite în apartamente din Piatra-Neamț în două zile consecutive # Monitorul de Neamț
Două apeluri la 112 au dus la intervenții succesive în municipiu, pe 19 și 20 septembrie. Două femei găsite în apartamente din Piatra-Neamț. Persoanele au fost descoperite de pompieri la distanță de doar o zi, una decedată și cealaltă în viață, având nevoie de îngrijiri medicale. Cazul de pe Aleea Aurorei Inspectoratul pentru Situații de […] Articolul Tragedie și speranță: două femei găsite în apartamente din Piatra-Neamț în două zile consecutive apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
Accident rutier în Piatra-Neamț: coliziune în lanț pe strada 1 Decembrie 1918, pieton și pasageră la spital # Monitorul de Neamț
Polițiștii și pompierii au intervenit după coliziunea în lanț din municipiu Un accident rutier în Piatra-Neamț s-a produs duminică, 21 septembrie, pe strada 1 Decembrie 1918, după ce două autoturisme au lovit un pieton aflat pe trecerea de pietoni. Două femei au ajuns la spital. Ce au stabilit polițiștii „În urma verificărilor efectuate de polițiști, […] Articolul Accident rutier în Piatra-Neamț: coliziune în lanț pe strada 1 Decembrie 1918, pieton și pasageră la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Două hectare de teren au ars în urma unui incendiu de vegetație izbucnit la Moldoveni. Un incendiu de vegetație în Moldoveni a izbucnit duminică, 21 septembrie, în jurul orei 18:21, fiind necesară intervenția pompierilor de la Roman și a echipajului SVSU local. Incendiul a afectat două hectare de teren „Ca urmare a unui apel la […] Articolul Incendiu de vegetație în Moldoveni: focul a mistuit aproximativ două hectare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Polițiștii au venit cu noi detalii privind cazul persoanei găsite în râul Moldova. „În această dimineață, în jurul orei 09:13, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost înștiințați despre faptul că în râului Moldova, se află o persoană decedată. Polițiștii au identificat persoana în cauză, o femeie în vârstă de 72 de ani, din […] Articolul UPDATE – Identitatea victimei, stabilită de polițiști apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Incendiu într-un bloc aflat în construcție din Piatra-Neamț, cauzat intenționat # Monitorul de Neamț
Pompierii din Piatra-Neamț au stins un incendiu izbucnit într-un imobil de locuințe aflat în construcție, pe strada Gara Veche. Un incendiu într-un bloc aflat în construcție din Piatra-Neamț a fost semnalat duminică seara, pe strada Gara Veche, iar pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor. Intervenția pompierilor „În data de 21 septembrie, la ora […] Articolul Incendiu într-un bloc aflat în construcție din Piatra-Neamț, cauzat intenționat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:00
Intervenție de urgență în comuna Horia, după apelul unui pescar la 112. O femeie găsită în râul Moldova a fost scoasă fără semne vitale de pompierii din Roman, după un apel la 112 făcut de un pescar aflat pe mal. Apelul la 112 făcut de un pescar „La ora 09:03 prin apel la 112 a […] Articolul Alarmă la 112: femeie găsită în râul Moldova de un pescar din Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
