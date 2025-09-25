Pilotul care a “păcălit” moartea revine într-o mașină de Formula 1 după cinci ani: “Nu-mi vine să cred”

18:40

Dumitru Dragomir i-a dat un sfat lui Gigi Becali, înainte de debutul FCSB-ului în grupa de Europa League. Campioana se va duela cu olandezii de la Go Ahead Eagles în prima etapă, meciul urmând să se dispute joi, de la 19:45. Fostul șef de la LPF a numit jucătorii care nu ar trebui să lipsească […]