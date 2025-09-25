Scene de nedescris și meci întrerupt
Cotidianul de Hunedoara, 25 septembrie 2025 13:50
Partida de fursal România-Ungaria a fost întreruptă timp de 45 de minute din cauza suporterilor olteni care au năvălit pe teren [...] The post Scene de nedescris și meci întrerupt appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
14:20
”Pachetul legislativ vizează, atât exproprieri suplimentare, cât și actualizarea documentațiilor... [...] The post Guvernul a aprobat exproprieri suplimentare. Ce zone sunt vizate appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Mai multe oi ar putea fi ucise între Vama Albiția și Leușeni din cauză că Moldova nu acceptă intrarea [...] The post TIR cu ovine blocat în vamă appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
13:50
Partida de fursal România-Ungaria a fost întreruptă timp de 45 de minute din cauza suporterilor olteni care au năvălit pe teren [...] The post Scene de nedescris și meci întrerupt appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Amenzile variază între 1.000 și 100.000 lei, în funcție de gravitate. [...] The post Amenzi de până la 100.000 lei pentru afișe lipite ilegal appeared first on Cotidianul RO.
13:40
FCSB începe seria celor opt partide programate în noul format al Europa League în micuța localitate Deventer (Țările de Jos). [...] The post FCSB vrea un nou start contra vulturilor din Deventer appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:20
Operațiune internațională. ”Femeia în roz”, identificată după 20 de ani de la moarte # Cotidianul de Hunedoara
Ea este a treia persoană identificată prin Operațiunea „Identifică-mă”, lansată de... [...] The post Operațiune internațională. ”Femeia în roz”, identificată după 20 de ani de la moarte appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Transportul internațional vine la pachet cu numeroase cheltuieli, iar combustibilul este printre cele mai semnificative. [...] The post Recuperarea TVA pentru combustibil extern: de unde începe procedura? appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat [...] The post Zelenski vorbește despre demisie appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat joi [...] The post Dîncu, despre CSAT. Să nu fie doar un ”for cu valențe formale„ appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Executivul prelungește plafonarea adaosului comercial la 17 alimente. Vezi care sunt acestea! [...] The post 17 alimente de bază rămân cu preț plafonat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:20
Sarkozy a devenit primul fost președinte francez găsit vinovat de acceptarea de fonduri străine ilegale pentru a câștiga o funcție publică. [...] The post Nicolas Sarkozy a fost găsit VINOVAT appeared first on Cotidianul RO.
12:10
În urma celor 64 de percheziții care au avut [...] The post Presupuși traficanți de droguri de la Arad, în arest appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Adolescentul care a amenințat prin mesaje școli și spitale [...] The post Suspectul care a trimis amenințări școlilor, internat la Psihiatrie appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Transgaz vrea să diminueze cheltuielile cu energia electrică așa că va cumpăra șapte sisteme de panouri fotovoltaice cu stocare [...] The post Transgaz își pune panouri fotovoltaice pe sedii appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Europarlamentarul român Claudiu Târziu (ECR) ia la întrebări un comisar european legat de modul în care o comisie utilizează bugetul UE [...] The post Claudiu Târziu: o tendință tot mai clară spre control și cenzură appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Sârbul Novak Djokovic i-a adus un omagiu fostului său [...] The post Djokovic, omagiu pentru fostul său mentor appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Canotajul românesc nu se dezminte! Sportivii români au obținut deja primele medalii la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai. [...] The post Aur și argint pentru români la Shanghai appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare [...] The post Creștere economică. BERD a revizuit în scădere estimările appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Pregătit pentru judecată. Oligarhul Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău # Cotidianul de Hunedoara
Fostul politician moldovean Vladimir Plahotniuc, [...] The post Pregătit pentru judecată. Oligarhul Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău appeared first on Cotidianul RO.
10:40
O croitoreasă din Buzău și-a găsit adevărata menire în Uganda. Ea își continuă misiunea de a ajuta copiii africani și va pleca [...] The post Croiește un viitor mai frumos copiilor ugandezi appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Un botoșănean a ajuns la spital după ce, în timp ce mergea cu bicicleta pe un drum național, a fost rănit de un glonț [...] The post Rănit de un glonț rătăcit dintr-un poligon privat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:10
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, [...] The post Primăria Buzău pierde 25 de milioane de euro prin PNRR appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Meteorologii au emis un cod galben [...] The post Vremea schimbă foaia appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Liderii coaliției de guvernare s-au reunit joi [...] The post Rectificarea bugetară. Liderii coaliției, discuții la guvern appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Fachirul Mugur, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Fachirul Mugur, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Fachirul Mugur appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Recenta recunoaștere a Statului Palestina [...] The post Netanyahu, împotriva puterilor europene care au recunoscut Palestina appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:00
Editura „Mentor” din Târgu Mureş (la care Markó Béla deţinea 45% din acţiuni – n.n.) s-a judecat la Curtea Supremă de Justiţie din Budapesta cu (...) [...] The post Septembrie negru românesc (partea a II-a) appeared first on Cotidianul RO.
08:00
MSC și turcii Desan, interesați de șantierul naval Damen Mangalia în insolvență # Cotidianul de Hunedoara
Șantierul naval Damen Shipyards Mangalia SA, cel mai mare din [...] The post MSC și turcii Desan, interesați de șantierul naval Damen Mangalia în insolvență appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Administraţia Prezidenţială a anunţat că pe ordinea d [...] The post Nicușor Dan a convocat ședința CSAT appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Sorin Grindeanu a respins, miercuri, varianta ca social democrații [...] The post Grindeanu exclude o guvernare PSD-AUR appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, [...] The post Lavrov arată vinovații pentru prelungirea conflictului din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:10
Cooperare cu Ucraina în domeniul situațiilor de urgență, pe masa Guvernului # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul are pe agenda ședinței de joi un proiect de lege [...] The post Cooperare cu Ucraina în domeniul situațiilor de urgență, pe masa Guvernului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că "abordarea ultimativă", ameninţarea cu [...] The post Grindeanu: Nu cred că această abordare cu umflatul muşchilor e de repetat appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Propunerile României pentru Programul SAFE, în baza căruia țara noastră va beneficia de un credit de 16,6 miliarde de euro, vor fi elaborate până la jumătate [...] The post Propunerile României pentru Programul SAFE trec prin CSAT appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Transparență obligatorie. Pacienții vor afla online ce-i așteaptă în spitale # Cotidianul de Hunedoara
Managerii de spitale publice au obligația de a publica periodic, din 1 octombrie, pe site-urile unităților sanitare, date despre activitatea acestora [...] The post Transparență obligatorie. Pacienții vor afla online ce-i așteaptă în spitale appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Dosar penal pentru terorism în cazul amenințărilor pentru școli și spitale # Cotidianul de Hunedoara
DIICOT a anunțat, miercuri, că a deschis un dosar penal în care face cercetări cu privire la mesajele de amenințare trimise pe adresele de e-mail [...] The post Dosar penal pentru terorism în cazul amenințărilor pentru școli și spitale appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Societatea de Transport București a anulat procedura de achiziție sectorială având ca obiect tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă, [...] The post STB abandonează achiziția de tramvaie produse în Rusia appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat, miercuri, că autoritățile din țara noastră sunt în legătură cu omologii din Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru [...] The post Statul român caută o „formulă de extrădare” pentru Potra appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Călin Georgescu a revenit miercuri la Poliție pentru a semna controlul judiciar. Susținătorii săi (...) [...] The post (Fotoreportaj) Călin Georgescu: Sunt acuzat pentru că exist appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Preşedintele Nicusor Dan a atras din noua atentia, dintr-o alta perspectiva [...] The post Ce are preşedintele Nicuşor Dan în cap? appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei, a afirmat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, [...] The post Zelenski, pledoarie pentru Republica Moldova la ONU appeared first on Cotidianul RO.
18:30
”În loc să caute negocieri pentru pace, președintele Trump pare să se spele pe mâini în ce privește conflictul din Ucraina”, The New York Times [...] The post Trump vorbește serios sau invită la sinuciderea Ucrainei? appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Reforma administraţiei locale ar fi incompletă fără o reducere a cheltuielilor, [...] The post Guvernul ține morțiș să taie numărul de bugetari appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Citezi din cea mai cunoscută epopee a literaturii germane, serviciul de informații este atent, compune un eseu și salvează democrația [...] The post Democrația, salvată încă o dată în Germania appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Ce-ați spune dacă o duduie cu ochelari mari și voce pițigăiată se suie pe o scenă și ar da din mîini și s-ar mișca de la mijloc și ar zice (...) [...] The post Un show cu Diana Buzoianu appeared first on Cotidianul RO.
17:30
România intră într-un proces de răcire a vremii, cu minime negative, de minus două - minus trei grade în depresiuni, și maxime de până la 25-26 de grade [...] The post Trecem la haine de iarnă. Temperaturi sub limita înghețului appeared first on Cotidianul RO.
17:20
”Vă păstrați opinia că trebuie să plecați din funcție? Vă veți da demisia?”, a intrebat reporterul. [...] The post Ilie Bolojan, despre o demisie a sa: Vă anunț eu appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Pachetele fiscale adoptate vor avea un efect de 0,6 - 0,7% din PIB anul acesta, dar vor [...] The post Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4% din PIB appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Vă vine să credeți sau nu, dar Ursula von der Leyen este din nou în anchete privind sms - uri prin care negociază acorduri (...) [...] The post Ursula von der Leyen este din nou în anchete privind sms-uri appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Declarația sa face referire la deschiderea de către autoritățile din Republica Moldova a... [...] The post Alegerile de peste Prut: Și Kremlinul acuză. Ce acuză? appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.