Scene de nedescris și meci întrerupt

Cotidianul de Hunedoara, 25 septembrie 2025 13:50

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 10 minute
14:20
Guvernul a aprobat exproprieri suplimentare. Ce zone sunt vizate Cotidianul de Hunedoara
”Pachetul legislativ vizează, atât exproprieri suplimentare, cât și actualizarea documentațiilor... [...] The post Guvernul a aprobat exproprieri suplimentare. Ce zone sunt vizate appeared first on Cotidianul RO.
14:20
TIR cu ovine blocat în vamă Cotidianul de Hunedoara
Mai multe oi ar putea fi ucise între Vama Albiția și Leușeni din cauză că Moldova nu acceptă intrarea [...] The post TIR cu ovine blocat în vamă appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
13:50
Scene de nedescris și meci întrerupt Cotidianul de Hunedoara
Partida de fursal România-Ungaria a fost întreruptă timp de 45 de minute din cauza suporterilor olteni care au năvălit pe teren [...] The post Scene de nedescris și meci întrerupt appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Amenzi de până la 100.000 lei pentru afișe lipite ilegal Cotidianul de Hunedoara
Amenzile variază între 1.000 și 100.000 lei, în funcție de gravitate. [...] The post Amenzi de până la 100.000 lei pentru afișe lipite ilegal appeared first on Cotidianul RO.
13:40
FCSB vrea un nou start contra vulturilor din Deventer Cotidianul de Hunedoara
FCSB începe seria celor opt partide programate în noul format al Europa League în micuța localitate    Deventer (Țările de Jos). [...] The post FCSB vrea un nou start contra vulturilor din Deventer appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:20
Operațiune internațională. ”Femeia în roz”, identificată după 20 de ani de la moarte Cotidianul de Hunedoara
Ea este a treia persoană identificată prin Operațiunea „Identifică-mă”, lansată de... [...] The post Operațiune internațională. ”Femeia în roz”, identificată după 20 de ani de la moarte appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Recuperarea TVA pentru combustibil extern: de unde începe procedura? Cotidianul de Hunedoara
Transportul internațional vine la pachet cu numeroase cheltuieli, iar combustibilul este printre cele mai semnificative. [...] The post Recuperarea TVA pentru combustibil extern: de unde începe procedura? appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Zelenski vorbește despre demisie Cotidianul de Hunedoara
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat [...] The post Zelenski vorbește despre demisie appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Dîncu, despre CSAT. Să nu fie doar un ”for cu valențe formale„ Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat joi [...] The post Dîncu, despre CSAT. Să nu fie doar un ”for cu valențe formale„ appeared first on Cotidianul RO.
12:30
17 alimente de bază rămân cu preț plafonat Cotidianul de Hunedoara
 Executivul prelungește plafonarea adaosului comercial la 17 alimente. Vezi care sunt acestea! [...] The post 17 alimente de bază rămân cu preț plafonat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:20
Nicolas Sarkozy a fost găsit VINOVAT Cotidianul de Hunedoara
Sarkozy a devenit primul fost președinte francez găsit vinovat de acceptarea de fonduri străine ilegale pentru a câștiga o funcție publică. [...] The post Nicolas Sarkozy a fost găsit VINOVAT appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Presupuși traficanți de droguri de la Arad, în arest  Cotidianul de Hunedoara
În urma celor 64 de percheziții care au avut [...] The post Presupuși traficanți de droguri de la Arad, în arest  appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Suspectul care a trimis amenințări școlilor, internat la Psihiatrie Cotidianul de Hunedoara
Adolescentul care a amenințat prin mesaje școli și spitale [...] The post Suspectul care a trimis amenințări școlilor, internat la Psihiatrie appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Transgaz își pune panouri fotovoltaice pe sedii Cotidianul de Hunedoara
Transgaz vrea să diminueze cheltuielile cu energia electrică așa că va cumpăra șapte sisteme de panouri fotovoltaice cu stocare [...] The post Transgaz își pune panouri fotovoltaice pe sedii appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Claudiu Târziu: o tendință tot mai clară spre control și cenzură Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul român Claudiu Târziu (ECR) ia la întrebări un comisar european legat de modul în care o comisie utilizează bugetul UE [...] The post Claudiu Târziu: o tendință tot mai clară spre control și cenzură appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Djokovic, omagiu pentru fostul său mentor Cotidianul de Hunedoara
Sârbul Novak Djokovic i-a adus un omagiu fostului său [...] The post Djokovic, omagiu pentru fostul său mentor appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Aur și argint pentru români la Shanghai Cotidianul de Hunedoara
Canotajul românesc nu se dezminte! Sportivii români au obținut deja primele medalii la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai.  [...] The post Aur și argint pentru români la Shanghai appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Creștere economică. BERD a revizuit în scădere estimările Cotidianul de Hunedoara
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare [...] The post Creștere economică. BERD a revizuit în scădere estimările appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Pregătit pentru judecată. Oligarhul Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău Cotidianul de Hunedoara
Fostul politician moldovean Vladimir Plahotniuc, [...] The post Pregătit pentru judecată. Oligarhul Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Croiește un viitor mai frumos copiilor ugandezi Cotidianul de Hunedoara
O croitoreasă din Buzău și-a găsit adevărata menire în Uganda. Ea își continuă misiunea de a ajuta copiii africani și va pleca [...] The post Croiește un viitor mai frumos copiilor ugandezi appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Rănit de un glonț rătăcit dintr-un poligon privat Cotidianul de Hunedoara
Un botoșănean a ajuns la spital după ce, în timp ce mergea cu bicicleta pe un drum național, a fost rănit de un glonț [...] The post Rănit de un glonț rătăcit dintr-un poligon privat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:10
Primăria Buzău pierde 25 de milioane de euro prin PNRR Cotidianul de Hunedoara
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, [...] The post Primăria Buzău pierde 25 de milioane de euro prin PNRR appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Vremea schimbă foaia Cotidianul de Hunedoara
Meteorologii au emis un cod galben [...] The post Vremea schimbă foaia appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Rectificarea bugetară. Liderii coaliției, discuții la guvern Cotidianul de Hunedoara
Liderii coaliției de guvernare s-au reunit joi [...] The post Rectificarea bugetară. Liderii coaliției, discuții la guvern appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Fachirul Mugur Cotidianul de Hunedoara
Fachirul Mugur, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Fachirul Mugur, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Fachirul Mugur appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Netanyahu, împotriva puterilor europene care au recunoscut Palestina Cotidianul de Hunedoara
Recenta recunoaștere a Statului Palestina [...] The post Netanyahu, împotriva puterilor europene care au recunoscut Palestina appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:00
Septembrie negru românesc (partea a II-a) Cotidianul de Hunedoara
Editura „Mentor” din Târgu Mureş (la care Markó Béla deţinea 45% din acţiuni – n.n.) s-a judecat la Curtea Supremă de Justiţie din Budapesta cu (...) [...] The post Septembrie negru românesc (partea a II-a) appeared first on Cotidianul RO.
08:00
MSC și turcii Desan, interesați de șantierul naval Damen Mangalia în insolvență Cotidianul de Hunedoara
Șantierul naval Damen Shipyards Mangalia SA, cel mai mare din  [...] The post MSC și turcii Desan, interesați de șantierul naval Damen Mangalia în insolvență appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Nicușor Dan a convocat ședința CSAT Cotidianul de Hunedoara
Administraţia Prezidenţială a anunţat că pe ordinea d [...] The post Nicușor Dan a convocat ședința CSAT appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Grindeanu exclude o guvernare PSD-AUR Cotidianul de Hunedoara
Sorin Grindeanu a respins, miercuri, varianta ca social democrații [...] The post Grindeanu exclude o guvernare PSD-AUR appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Lavrov arată vinovații pentru prelungirea conflictului din Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, [...] The post Lavrov arată vinovații pentru prelungirea conflictului din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:10
Cooperare cu Ucraina în domeniul situațiilor de urgență, pe masa Guvernului Cotidianul de Hunedoara
Guvernul are pe agenda ședinței de joi un proiect de lege [...] The post Cooperare cu Ucraina în domeniul situațiilor de urgență, pe masa Guvernului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:50
Grindeanu: Nu cred că această abordare cu umflatul muşchilor e de repetat Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că "abordarea ultimativă", ameninţarea cu [...] The post Grindeanu: Nu cred că această abordare cu umflatul muşchilor e de repetat appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Propunerile României pentru Programul SAFE trec prin CSAT Cotidianul de Hunedoara
Propunerile României pentru Programul SAFE, în baza căruia țara noastră va beneficia de un credit de 16,6 miliarde de euro, vor fi elaborate până la jumătate [...] The post Propunerile României pentru Programul SAFE trec prin CSAT appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Transparență obligatorie. Pacienții vor afla online ce-i așteaptă în spitale Cotidianul de Hunedoara
Managerii de spitale publice au obligația de a publica periodic, din 1 octombrie, pe site-urile unităților sanitare, date despre activitatea acestora [...] The post Transparență obligatorie. Pacienții vor afla online ce-i așteaptă în spitale appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Dosar penal pentru terorism în cazul amenințărilor pentru școli și spitale Cotidianul de Hunedoara
DIICOT a anunțat, miercuri, că a deschis un dosar penal în care face cercetări cu privire la mesajele de amenințare trimise pe adresele de e-mail [...] The post Dosar penal pentru terorism în cazul amenințărilor pentru școli și spitale appeared first on Cotidianul RO.
20:40
STB abandonează achiziția de tramvaie produse în Rusia Cotidianul de Hunedoara
Societatea de Transport București a anulat procedura de achiziție sectorială având ca obiect tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă, [...] The post STB abandonează achiziția de tramvaie produse în Rusia appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Statul român caută o „formulă de extrădare” pentru Potra Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat, miercuri, că autoritățile din țara noastră sunt în legătură cu omologii din Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru [...] The post Statul român caută o „formulă de extrădare” pentru Potra appeared first on Cotidianul RO.
19:00
(Fotoreportaj) Călin Georgescu: Sunt acuzat pentru că exist Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu a revenit miercuri la Poliție pentru a semna controlul judiciar. Susținătorii săi (...) [...] The post (Fotoreportaj) Călin Georgescu: Sunt acuzat pentru că exist appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Ce are preşedintele Nicuşor Dan în cap? Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Nicusor Dan a atras din noua atentia, dintr-o alta perspectiva [...] The post Ce are preşedintele Nicuşor Dan în cap? appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Zelenski, pledoarie pentru Republica Moldova la ONU Cotidianul de Hunedoara
Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei, a afirmat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, [...] The post Zelenski, pledoarie pentru Republica Moldova la ONU appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Trump vorbește serios sau invită la sinuciderea Ucrainei? Cotidianul de Hunedoara
”În loc să caute negocieri pentru pace, președintele Trump pare să se spele pe mâini în ce privește conflictul din Ucraina”, The New York Times [...] The post Trump vorbește serios sau invită la sinuciderea Ucrainei? appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Guvernul ține morțiș să taie numărul de bugetari Cotidianul de Hunedoara
Reforma administraţiei locale ar fi incompletă fără o reducere a cheltuielilor, [...] The post Guvernul ține morțiș să taie numărul de bugetari appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Democrația, salvată încă o dată în Germania Cotidianul de Hunedoara
Citezi din cea mai cunoscută epopee a literaturii germane, serviciul de informații este atent, compune un eseu și salvează democrația [...] The post Democrația, salvată încă o dată în Germania appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Un show cu Diana Buzoianu Cotidianul de Hunedoara
Ce-ați spune dacă o duduie cu ochelari mari și voce pițigăiată se suie pe o scenă și ar da din mîini și s-ar mișca de la mijloc și ar zice (...) [...] The post Un show cu Diana Buzoianu appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Trecem la haine de iarnă. Temperaturi sub limita înghețului Cotidianul de Hunedoara
România intră într-un proces de răcire a vremii, cu minime negative, de minus două - minus trei grade în depresiuni, și maxime de până la 25-26 de grade [...] The post Trecem la haine de iarnă. Temperaturi sub limita înghețului appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Ilie Bolojan, despre o demisie a sa: Vă anunț eu Cotidianul de Hunedoara
”Vă păstrați opinia că trebuie să plecați din funcție? Vă veți da demisia?”, a intrebat reporterul. [...] The post Ilie Bolojan, despre o demisie a sa: Vă anunț eu appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4% din PIB Cotidianul de Hunedoara
Pachetele fiscale adoptate vor avea un efect de 0,6 - 0,7% din PIB anul acesta, dar vor [...] The post Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4% din PIB appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Ursula von der Leyen este din nou în anchete privind sms-uri Cotidianul de Hunedoara
Vă vine să credeți sau nu, dar Ursula von der Leyen este din nou în anchete privind sms - uri prin care negociază acorduri (...) [...] The post Ursula von der Leyen este din nou în anchete privind sms-uri appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Alegerile de peste Prut: Și Kremlinul acuză. Ce acuză? Cotidianul de Hunedoara
Declarația sa face referire la deschiderea de către autoritățile din Republica Moldova a... [...] The post Alegerile de peste Prut: Și Kremlinul acuză. Ce acuză? appeared first on Cotidianul RO.
