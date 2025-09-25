Îi cere să plece de la Barcelona! Rooney spune că el trebuia să ia Balonul de Aur și că la formația lui Flick nu e respectat „pentru că nu e spaniol”
Golazo.ro, 25 septembrie 2025 13:50
Wayne Rooney consideră că Raphinha a fost nedreptățit în decernarea Balonului de Aur.
Acum 10 minute
14:20
Fără jocuri de noroc la parter de bloc? Proiectul de lege e aproape să fie adoptat. Guvernul Bolojan se opune # Golazo.ro
Amplasarea sălilor de jocuri de noroc la parterul blocurilor ar urma sa fie interzisă, în ciuda opoziției guvernului Bolojan.
Acum 30 minute
14:10
Lamine Yamal îl îngrijorează Boris Becker știe ce înseamnă succesul la o vârstă fragedă: „Riscă. Are nevoie de doi, trei oameni serioși în jurul lui” # Golazo.ro
Boris Becker, fost jucător de tenis, i-a acordat un sfat lui Lamine Yamal pentru a nu-și ruina cariera.
Acum o oră
13:50
Îi cere să plece de la Barcelona! Rooney spune că el trebuia să ia Balonul de Aur și că la formația lui Flick nu e respectat „pentru că nu e spaniol” # Golazo.ro
Wayne Rooney consideră că Raphinha a fost nedreptățit în decernarea Balonului de Aur.
13:30
Cum a scăpat Israel de excludere! Salvat, în ultima clipă, de amenințarea UEFA în plin război: „Numele lor nu vor fi cunoscute” # Golazo.ro
Israel a evitat la limită suspendarea din cauza războiului din Gaza. Pericolul imediat a trecut. În ciuda presiunilor făcute asupra UEFA în utimele săptămâni, influența unei țări a protejat naționala și echipele de club israeliene
Acum 2 ore
13:10
Lionel Messi, spectacol în MLS VIDEO. Borna istorică atinsă de starul argentinian, după o nouă prestație de vis pentru Inter Miami # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) a făcut spectacol pentru Inter Miami, în victoria categorică, 4-0, cu New York City.
12:50
„Naționala a regresat” Victor Pițurcă a analizat prima reprezentativă + Ce spune despre Mircea Lucescu # Golazo.ro
Victor Pițurcă, fost selecționer al României, a vorbit despre situația actuală de la națională.
Acum 4 ore
12:20
PSG, prea mare pentru Ligue 1 Un jurnalist francez se așteaptă ca parizienii să se retragă din campionatul intern: „Superliga este viitorul lor” # Golazo.ro
Daniel Riolo (55 de ani), editorialistul RMC Sport, consideră că PSG ar trebui să se retragă din Ligue 1 și să se alătuture proiectului Superligii Europene.
12:20
Echipa lui Rațiu, foc și pară pe arbitraj FOTO. Rayo Vallecano, indignată pentru că Atletico ar fi fost iertată de două „roșii” # Golazo.ro
Raul Martin Presa, președintele lui Rayo Vallecano, a criticat arbitrajul din meciul cu Atletico Madrid de miercuri.
12:10
Tănase și MM, amendați Jucătorul și oficialul de la FCSB n-au scăpat după ce s-au luat de arbitri + Ce se întâmplă cu decizia în cazul lui Becali # Golazo.ro
Comisia de Disciplină și Etică a FRF a stabilit sancțiunile ce vor fi acordate lui Mihai Stoica și Florin Tănase.
12:10
Trump se teme de atentat la golf! Alarmă maximă. Ce spune poliția despre prezența președintelui american. Măsuri de securitate extreme # Golazo.ro
Donald Trump va asista vineri la Ryder Cup, duelul de golf între echipele Statelor Unite și Europei. Apariția președintelui SUA a declanșat un dispozitiv de securitate feroce
11:40
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital # Golazo.ro
Gavi (21 de ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, a postat un mesaj pe rețelele de socializare, după ce a fost operat cu succes.
10:50
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon # Golazo.ro
Real Madrid - Barcelona. La Liga a stabilit data și ora primului „El Clasico” din acest sezon.
10:40
„Suntem foarte motivați” Antrenorul lui Go Ahead Eagles a vorbit despre avantajul pe care echipa lui îl are în meciul cu FCSB din Europa League # Golazo.ro
Melvin Boel, antrenorul lui Go Ahead Eagles, a prefațat meciul cu FCSB din prima rundă a grupei din Europa League.
Acum 6 ore
10:10
AUR pentru România la canotaj Magdalena Rusu și Simona Radiș au adus prima medalie, la dublu rame, la Campionatele Mondiale de la Shanghai # Golazo.ro
Magdalena Rusu și Simona Radiș au cucerit medalia de aur, în proba de dublu rame, la Campionatele Mondiale de la Shanghai.
09:50
Vor și mai mulți bani! Jucătorii de top presează Grand Slam-urile pentru o cotă mai mare din venituri și o participare reală în luarea deciziilor # Golazo.ro
Cel mai bine clasați jucători din ATP și WTA consideră că merită premii mai consistente de la organizatorii marilor turnee
09:40
Dragoș Grigore, decizie finală Fostul fundaș de la Dinamo și Rapid a primit sentința în cazul ordinului de protecție » Soția a invocat o operație pe creier # Golazo.ro
Dragoș Grigore (38 de ani) a scăpat de ordinul de protecție emis de poliție, după ce Tribunalul Vaslui a respins apelul depus de soția sa. GOLAZO.ro prezintă toate detaliile cazului.
09:10
Defectele și pericolul contra FCSB GOLAZO.ro decodifică jocul lui Go Ahead Eagles. Unde sunt fisurile și care e omul de anihilat # Golazo.ro
FCSB joacă joi seară primul meci în faza principală de Europa League. O înfruntă pe Go Ahead Eagles în Țările de Jos. Cum e echipa olandeză, care sunt minusurile și plusurile sale
Acum 24 ore
23:00
România ratează calificarea la Euro 2026 Sub privirile lui Răzvan Burleanu , „tricolorii” au scăpat in extremis biletele pentru turneul final # Golazo.ro
România - Ungaria 2-2, 4-5 per general. „Tricolorii” ratează calificarea la Campionatul European din 2026.
22:50
„La FRF sunt prea mulți șefi!” Daniel Pancu dă cărțile pe față după aventura la România U21: „Vine fiecare pe capul tău” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit din nou despre perioada petrecută pe banca naționalei U21.
22:40
Mondial cu 64 de echipe? Cine insistă pentru schimbarea majoră + detalii din interiorul FIFA # Golazo.ro
Oficialii CONMEBOL cer mărirea numărului de echipe prezente la Cupa Mondială din 2030.
22:40
Biletele pentru duelul dintre Go Ahead Eagles și FCSB au fost epuizate.
22:20
Deturnat Plecase spre București ca să semneze cu Rapid, dar s-a trezit la Steaua: „Mie nu-mi spuneaţi?” # Golazo.ro
Valeriu Răchită (55 de ani), fostul jucător al Stelei, a vorbit despre momentul în care a ajuns la formația roș-albastră.
22:10
Prețuri piperate Cât costă biletele pentru meciul demonstrativ al lui Ronaldinho de la Iași + ce vedete sunt așteptate # Golazo.ro
Biletele pentru meciul demonstrativ „Ronaldinho & Friends”, de pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași au fost puse în vânzare.
21:30
Scene șocante la România - Ungaria FOTO: Fanii români s-au bătut pe teren cu jandarmii la meciul decisiv pentru Euro! # Golazo.ro
România - Ungaria. O parte dintre suporterii români din Sala Polivalentă au intrat pe teren la meciul de futsal pentru a-i ataca pe jucătorii maghiari.
21:10
„Frică de moarte?” Mărturia tulburătoare a jucătorului care a revenit după ce a învins de două ori cancerul: „Nu poți nici să mănânci” # Golazo.ro
Kirian Rodriguez se luptă din 2022 cu limfomul Hodgkin, cancerul sistemului limfatic. Căpitanul lui Las Palmas, 29 de ani, se pregătește acum să reintre pe teren a doua oară după chimioterapie și transplant de celule stem
20:50
„Nu sunt Ajax, nu ne e frică” Alibec vrea să spargă gheața în Olanda: „Mi-am așteptat șansa” # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani) a prefațat primul duel al celor de la FCSB din grupa XXL a Europa League.
20:30
„Să-și arate valoarea” Elias Charalambous va respecta decizia lui patronului în Olanda: „Suntem obișnuiți, nu e ceva nou” # Golazo.ro
Elias Charalambous (44 de ani) a prefațat prima partidă din faza principală a Europa League.
20:10
„Asta e România!” Problemă după problemă cu noul stadion al lui Dinamo: „Actele nu mai erau valabile! S-au cerut alte lucruri” # Golazo.ro
Ionuț Lupescu, președinte de onoare al celor de la CS Dinamo, a vorbit despre ultimele probleme întâmpinate în drumul spre ridicarea noului stadion din „Ștefan cel Mare”.
19:20
UTA, pedepsită! Șeful clubului susținea că echipa „nu poate păți nimic”, dar s-a ales cu o sancțiune dură impusă de FIFA! # Golazo.ro
UTA Arad a primit interdicție la transferuri din cauza datoriilor față de foștii jucători.
19:20
L-au sunat pe Lucescu! Dinamo Kiev l-ar fi informat pe selecționer despre decizia finală în cazul lui Blănuță! # Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) este de mai bine de trei săptămâni în centrul unui scandal la Dinamo Kiev.
19:00
Concurență pentru Gino Cine e oficialul din Liga 1 care vrea să candideze la președinția LPF: „Mi-am propus obiective mărețe” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani) și-a anunțat intenția de a candida la următoarele alegeri pentru funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.
18:40
Transferul lui Pușcaș a picat Motivul pentru care polonezii au renunțat la atacantul dorit de Edi: „Oricum nu era ținta numărul 1” # Golazo.ro
Transferul lui George Pușcaș (29 de ani) la Legia Varșovia a picat din cauza pretențiilor finanicare ale fotbalistului.
18:20
Refuzat de Pancu! Fundașul israelian convocat de Lucescu la naționala României are o mare problemă # Golazo.ro
Lisav Naif Eissat, 20 de ani, este surpriza selecționerului Mircea Lucescu pentru cele două meciuri din octombrie, cu Moldova și Austria
17:50
„Îmi pare rău că n-am făcut la fel” Un nume uriaș îl pune la zid pe Mircea Lucescu după retragerea lui Mitriță: „A greșit! De ce îl mai chemi?&rdquo # Golazo.ro
Marcel Răducanu (70 de ani) a comentat retragerea lui Alexandru Mitriță de la echipa națională.
17:00
Elemente noi în procesul intentat de dubla campioană de Grand Slam producătorului suplimentului nutritiv din cauza căruia a fost suspendată
17:00
Dinamo - Veszprem LIVE de la 19:45, în runda #3 din Liga Campionilor: cunoștințe vechi revin în Ștefan cel Mare # Golazo.ro
Dinamo va juca împotriva celor de la Veszprem, astăzi, de la 19:45, în runda #3 din Liga Campionilor la handbal masculin. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3.
16:50
Europa League LIVE de la 19:45. Prima rundă a grupei începe cu Răzvan Lucescu: PAOK joacă acasă cu Maccabi Tel Aviv » Toate partidele serii # Golazo.ro
Meciurile grupei XXL din Europa League încep azi, la ora 19:45, cu prima serie. Toate meciurile pot fi LIVE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante sunt și televizate.
16:40
„Nu avem probleme” Finanțatorul de la UTA neagă dificultățile financiare » Foștii jucători au reclamat clubul la FIFA # Golazo.ro
Alexandru Meszar, finanțatorul celor de la UTA Arad, neagă că ar exista probleme financiare la echipă, deși mai mulți fotbaliști au reclamat clubul la FIFA pentru faptul că nu și-au primit salariile pe anul 2025.
16:30
Cum a accesat FCSB o avere de la Europa! În ultimii 15 ani, clubul s-a ales doar de pe continent cu 145 de milioane de euro. Care e proporția: UEFA vs vânzări jucători # Golazo.ro
Joi seară, FCSB ia startul într-o nouă competiție europeană: tabloul principal din Europa League. Va fi în această postură pentru a 16-a oară începând din 2004
16:30
Trage un semnal de alarmă Mircea Lucescu le-a spus italienilor că e îngrijorat de situația de la naționala României: „Am pierdut nouă jucători” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, nu este mulțumit pentru că a rămas fără 9 jucători la națională în perioada noiembrie 2024 - iunie 2025.
16:20
16:00
„Ei cred că e iad!” Reacția lui Kasparov după discursul devastator anti-Rusia al ministrului de externe polonez: „Să nu vă plângeți!” # Golazo.ro
Garry Kasparov, legenda șahului mondial, a comentat contraatacul extrem de dur al lui Radoslaw Sikorski după ce avioanele Rusiei au încălcat spațiul aerian al Uniunii Europene
15:30
Acuzații de blat Președintele echipei lui Ianis Hagi, despre un noncombat cu campioana: „Oameni insignifianți spun: «O, Doamne, au dat meciul»” # Golazo.ro
Hasan Cavusoglu (61 de ani), președintele lui Alanyaspor, a oferit un răspuns în legătură cu acuzațiile de noncombat apărute după meciurile cu Galatasaray. Echipa la care joacă Ianis Hagi (26 de ani) se pregătește de un nou duel cu campioana Turciei, pe 26 septembrie.
15:10
„Dacă acesta este noul fotbal...” Ce l-a înfuriat pe Jose Mourinho după primul meci acasă, la Benfica: „Extrem de nedrept” # Golazo.ro
Jose Mourinho (62 de ani) a fost nervos după remiza dintre Benfica și Rio Ave de marți, scor 1-1.
14:50
„Le forțează mâna” Informații de culise de la Ierusalim » Jucătorul-surpriză convocat de Lucescu ar vrea să joace de fapt pentru Israel # Golazo.ro
GOLAZO.ro a luat legătură cu jurnalistul Josh Halickman, care lucrează la The Jerusalem Post, pentru a afla mai multe despre calitățile și defectele lui Lisav Naif Eissat.
14:30
„Doamne Sfinte, Dembele!” VIDEO Reacția savuroasă a lui Luis Enrique, după ce s-a întâlnit cu proaspătul câștigător al Balonului de Aur # Golazo.ro
Reacția plină de emoție a antrenorului Luis Enrique (55 de ani) a atras atenția publicului, după ce Ousmane Dembele (28 de ani) i-a arătat Balonul de Aur pe care l-a obținut luni.
Ieri
14:10
Nu recomandă Inter Miami Un fost jucător din SUA a criticat echipa starului argentinian: „E rău! Tatăl lui Messi conduce clubul” # Golazo.ro
Polonezul Mateusz Klich (35 de ani), întors în țara natală după o aventură în Statele Unite, a oferit o opinie surprinzătoare despre Leo Messi (38 de ani) și Inter Miami.
14:10
Jaf de un milion de euro Casa selecționerului Portugaliei a fost spartă de hoți » Ce lucruri i-au furat # Golazo.ro
Roberto Martinez (52 de ani), selecționerul Portugaliei, a fost victima unui jaf.
14:00
Alertă înainte de meci Măsuri draconice de securitate pentru Maccabi Tel Aviv. E „ținta” grupărilor din Salonic, la partida cu echipa lui Răzvan Lucescu # Golazo.ro
Mai multe grupări pro Palestina din Salonic vor protesta înainte de partida dintre PAOK și Maccabi Tel Aviv din Europa League.
13:50
Au aruncat ouă spre Blănuță! Un jurnalist ucrainean povestește ce s-a întâmplat în timpul unui meci al lui Dinamo Kiev # Golazo.ro
Vladislav Blănuță are în continuare o situație dificilă la Dinamo Kiev. Ultrașii ucraineni nu-l iartă pe atacantul în vârstă de 23 de ani pentru postările pro-ruse făcute înaintea transferului de la FCU Craiova
