Plafonarea prețului la apa îmbuteliată în gări și aeroporturi. Chirițoiu: Avem o investigație la Aeroportul „Otopeni”
PSNews.ro, 25 septembrie 2025 13:50
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a comentat, joi, la Digi24, propunerea legislativă a USR privind plafonarea prețului apei îmbuteliate în recipiente de 500 ml în aeroporturi, benzinării, stațiile de metrou sau gări, la 3 lei. „E clar că e o problemă că oamenii sunt ținuti multe ore într-un spațiu unde n-au alternative", spune Chirițoiu.
• • •
Acum 10 minute
14:20
PE SCURT: Gospodăriile din Uniunea Europeană ar trebui să păstreze bani cash pentru situații de urgență, potrivit BCE. Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație în legătură cu finanțarea campaniei sale din 2007. În Danemarca, un al doilea incident cu drone a dus la închiderea temporară a unui aeroport
14:20
Câți ani de închisoare riscă oligarhul Plahotniuc în dosarul „jaful secolului”. Anunțul procurorilor moldoveni # PSNews.ro
După ce a fost adus joi dimineață în Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc a fost reținut și plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Procurorul anticorupție, Alexandru Cernei, a precizat că, odată cu reținerea, au intrat în vigoare toate cele patru mandate de arest preventiv emise anterior pe numele acestuia, iar termenul de 30 de zile
Acum 30 minute
14:10
VIDEO Tinerii din R. Moldova, sprijiniți prin internshipuri plătite și fonduri europene – ambasador # PSNews.ro
Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la București, a explicat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că tinerii moldoveni pot beneficia de internship-uri plătite și programe susținute prin fonduri europene. În același timp, 1,9 miliarde de euro din fonduri europene vor fi direcționate către agricultură și industrie modernă, pentru a crește competitivitatea și prosperitatea țării.
Acum o oră
13:50
Plafonarea prețului la apa îmbuteliată în gări și aeroporturi. Chirițoiu: Avem o investigație la Aeroportul „Otopeni” # PSNews.ro
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a comentat, joi, la Digi24, propunerea legislativă a USR privind plafonarea prețului apei îmbuteliate în recipiente de 500 ml în aeroporturi, benzinării, stațiile de metrou sau gări, la 3 lei. „E clar că e o problemă că oamenii sunt ținuti multe ore într-un spațiu unde n-au alternative", spune Chirițoiu.
13:30
Amenzi de până la 100.000 lei pentru afișele lipite ilegal în București. Anunțul primarului genera interimar # PSNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță sancțiuni pentru afișele lipite ilegal, deoarece acestea murdăresc și degradează orașul. Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, joi, că pentru afișele lipite ilegal vor fi aplicate sancțiuni. „Bucureștiul trebuie să fie curat, ordonat și european", spune edilul. „Fără mizerie! Fără afișe lipite ilegal în București!
Acum 2 ore
13:20
Europa petrece tot mai mult timp online: 28% dintre utilizatori sunt conectați aproape permanent # PSNews.ro
Într-un sondaj realizat în 24 de țări, dintre care 10 în Europa, o medie de 28% dintre respondenți au declarat că utilizează internetul aproape constant, potrivit Euronews. Rezultatele raportului vin pe fondul preocupărilor crescânde legate de dependența de dispozitive electronice, studiile arătând că timpul excesiv petrecut în fața ecranului poate crește riscul apariției problemelor emoționale
13:10
Ilan Șor, înregistrat când vorbește despre planul secret de la Kremlin pentru Moldova: „Eu știu cum să fac asta” # PSNews.ro
În discursul rostit, Șor spune că echipa sa nu are un candidat în actualul scrutin parlamentar pentru care să facă agitație electorală, astfel că ei vor fi nevoiți să recurgă la "șmecherii". „În această campanie, va trebui să șmecherim, astfel încât, în decurs de 3-4 luni, să obținem declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, dar cu alți
13:00
Orașul Râșnov a devenit primul din România care utilizează un gard electric pentru a proteja locuitorii de urșii sălbatici. Barierele electrice se întind pe aproximativ șase kilometri și au fost amplasate strategic pe traseele cele mai frecventate de urși, an, relateaza Observator News. Autoritățile locale își propun să extindă această măsură de siguranță, pentru a înconjura
13:00
Unde ar putea fi mutați angajații Metrorex care lucrează în Palatul CFR, dar primesc imoral spor de subteran # PSNews.ro
După zeci de ani în care au lucrat în Palatul CFR , cei 260 de angajați ai Metrorex care muncesc la suprafață" și primesc spor de metrou vor fi nevoiți ca până la sfârșitul anului să părăsească emblematica clădire de lângă Gara de Nord. Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul că cea mai
13:00
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a confirmat miercuri, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că Partidul Social Democrat va organiza un congres în această toamnă, chiar dacă data exactă nu a fost încă stabilită. Edilul a exclus, însă, o candidatură pentru funcția de președinte al partidului, precizând că își dorește să fie parte din viitoarea conducere
12:50
Rama Coradia Sream numărul 6 a ajuns miercuri în București, potrivit unor imagini postate de Mobilitate.eu. Amintim că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a încheiat un contract pentru achiziția a 37 de astfel de trenuri de la Alstom. „A șasea locomotivă electrică Alstom Coradia Stream pentru ARF a sosit la București, din lotul de 37
12:40
Nu e glumă! Lipsită de fonduri suficiente, poliția română se apucă de comerț. Ce produse va vinde inclusiv pe eMAG # PSNews.ro
Sindicatul Democratic al Politistilor Sidepol va comercializa, prin intermediul unui site propriu, dar și pe platforma eMAG, produse tactice și personalizate cu logo-ul sindicatului, conform informațiilor Profit.ro. „Sidepol Shop este o firmă creată ca sprijin direct pentru membrii Sindicatului Democratic al Polițiștilor Sidepol, având ca scop principal eliminarea intermediarilor și oferirea de produse și servicii la cele
12:40
Simona Radiş, după aurul de la CM de Canotaj: E un succes care sper să aducă şi mai multe victorii pentru noi! # PSNews.ro
Simona Radiş şi Magda Rusu au deschis drumul bărcilor tricolore, joi dimineaţă, spre podiumul mondial. Cu un start impresionant, cu barca urcată pe val, cu ritm şi viteză din ce în ce mai mari la fiecare 500 m, România a dominat cursa de dublu rame şi a obţinut aurul la Campionatul Mondial de la Shanghai.
12:30
Adevărul despre gustarea gratuită la școală, de la Guvern: fructe de 80 bani, lapte de 1,18 lei, pâine de 76 bani # PSNews.ro
Guvernul are pe ordinea de zi un proiect de lege prin care oferă elevilor o gustare gratuită la școală. Documentul arată că elevii vor primi fructe de 80 de bani, lapte de 1,18 lei și produse de panificație de 76 de bani în fiecare zi. Guvernul are azi pe ordinea de zi „Proiectul privind stabilirea
12:30
Fostul președinte Nicolas Sarkozy, găsit vinovat în dosarul finanțării campaniei sale de către regimul Gaddafi # PSNews.ro
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat, joi, de asociere de răufăcători în perioada 2005-2007, însă a fost achitat de tăinuire de deturnare de fonduri publice şi corupţie pasivă, relatează AFP. Tribunalul Corecţional de la Paris şi-a deschis şedinţa pentru a se pronunţa joi în dosarul unei presupuse finanţări libiene a campaniei prezidenţiale
12:30
Adolescentul suspectat că a trimis amenințări școlilor a fost internat la Psihiatrie. A avut un complice # PSNews.ro
Adolescentul de 17 ani suspectat că a expediat sute de mesaje de amenințare cu masacre către școli și spitale din România a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, în secția de minori. Decizia vine după ce tânărul a fost audiat timp de opt ore și lăsat inițial liber, în timp ce anchetatorii continuă perchezițiile
Acum 4 ore
12:20
E oficial! Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită din nou. Cât va mai fi valabilă # PSNews.ro
Prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost adoptată în şedinţa de guvern. Decizia este valabilă până la data de 31 martie 2026 Prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază este pe agenda ședintei de guvern, în desfasurare la Palatul Victoria. Decizia a fost luata în coalitie, după mai multe ședințe tensionate
12:20
Fără exit-poll la alegerile parlamentare din R.Moldova. Singura cerere de la un institut de sondaje, respinsă # PSNews.ro
Alegerile parlamentare din Republica Moldova de pe 28 septembrie nu vor avea exit-polluri. Singura companie de sondaje care a depus o cerere în acest sens la Comisia Electorală Centrală (CEC), iData, nu a fost autorizată pentru a face sondaje la ieșirea de la urne. În cadrul ședinței, vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a explicat că respingerea
12:10
Noi detalii despre extrădarea lui Horațiu Potra. Ministrul Justiției explică ce urmează după reținerea în Dubai # PSNews.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a vorbit joi, în direct la Digi24, despre extrădarea lui Horațiu Potra, reținut în Dubai alături de fiul său și de o altă rudă. Oficialul a precizat că România „așteaptă confirmarea oficială din partea autorităților din Emiratele Arabe Unite" pentru a putea continua procedura. „Obiectivul este să punem în executare un
12:00
Departe de ochii lumii. Ascensiunea în forţă a gigantului J.P. Morgan, cea mai mare bancă americană, în România # PSNews.ro
În contextul actual, în care România are nevoie de investiţii masive pentru infrastructura energetică şi pentru finanţarea deficitului bugetar, implicarea băncii americane aduce un plus de credibilitate pe pieţele internaţionale. J.P. Morgan, cel mai mare grup bancar american, cu active în administrare de 4.000 de miliarde de dolari, a condus un sindicat de bănci prin
11:50
O analiză a Băncii Centrale Europene (BCE) sugerează că oamenii ar trebui să păstreze numerar la domiciliu, susţinând că bancnotele rămân un instrument esenţial atunci când sistemele digitale eşuează, titrează FT. Studiul publicat miercuri face apel la guvernele naţionale să ia în considerare recomandări similare celor din Ţările de Jos, Austria şi Finlanda, care sfătuiesc
11:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 25 septembrie 2025, două atenționări meteo de tip cod galben de vânt. În plus, o informare meteo de răcire accentuată a intrat astăzi în vigoare. Informare meteo de răcire accentuată va fi valabilă până vineri, 26 septembrie 2025, ora 21.00. „Vremea se va răci accentuat în toată
11:30
Coaliția a decis ministerele cu cei mai mulți bani la rectificare. Se pregătește a doua corectare a bugetului # PSNews.ro
Coaliția s-a reunit joi dimineață la Palatul Victoria pentru a decide cum se împart banii la rectificarea bugetară. Dezvoltarea, Transporturile și Munca sunt ministerele care vor primi cei mai mulți bani, au declarat pentru Digi24.ro surse guvernamentale. Executivul plănuiește o a doua rectificare bugetară până la finalul anului, dat fiind că Ministerul Finanțelor poate pune
11:20
Bolojan şi Cătălin Predoiu schimbă comisiile la Senat. Unde vor activa premierul şi ministrul Internelor # PSNews.ro
Plenul Senatului a aprobat, miercuri, mai multe modificări în componenţa comisiilor de specialitate, premierul Ilie Bolojan urmând să activeze în Comisia de sănătate, iar ministrul Cătălin Predoiu – în Comisia de politică externă. De asemenea, senatorii au aprobat şi majorarea numărului senatorilor din trei comisii: Comisia de agricultură – de la 13 la 15 membri,
11:20
Societatea de Transport București a renunțat brusc să mai cumpere tramvaie de la Electroputere Pașcani, parte a Grampet Group, controlat de Gruia Stoica. STB a anunțat anularea procedurii de achiziție sectorială având ca obiect „Tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă". "Decizia survine ca urmare a imposibilității obiective de finalizare a
11:10
DIICOT a deschis un dosar penal pentru terorism după amenințările trimise la zeci de școli și spitale din țară # PSNews.ro
DIICOT a anunțat, miercuri seară, că în dosarul deschis după ameninţările primite de unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti şi din ţară se fac cercetări in rem (pentru faptă) pentru infracţiunea de ameninţare, ca act de terorism, notează News.ro. „Având în vedere mesajele cu caracter de ameninţare, transmise pe adresele oficiale de corespondenţă electronică ale
11:10
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susţinut că în următoarele săptămâni va avea loc congresul PSD, dar nu a avansat o dată anume, el precizând că trebuie să treacă întâi această perioadă în care sunt discutate pachetele de reformă. "Congresul PSD va avea loc în această toamnă, în următoarele săptămâni. Consultându-mă cu mai mulţi colegi am
11:10
Tanczos Barna anunţă că anul viitor va fi o nouă reducere, ”cu încă 10 sau 15%” a subvenţiei pentru partidele politice # PSNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna anunţă că în bugetul de anul viitor "cu siguranţă" se va regăsi o nouă reducere a subvenţiei pe care partidele politice o primesc de la bugetul de stat. El afirmă că sumele alocate formaţiunilor cu reprezentare parlamentară vor scădea cu încă 10-15 procente, după ce şi în acest an ele s-au redus.
11:00
Tanczos: România plăteşte, anul acesta, pentru dobânzi, 51 de miliarde de lei, un record istoric # PSNews.ro
România are de plătit, anul acesta, dobânzi în valoare totală de 51 de miliarde de lei, suma reprezentând, potrivit vicepremierului Tanczos Barna, "un record istoric". Vicepremierul constată că suma pe care ţara o datorează creditorilor numai pentru dobânzi reprezintă dublul investiţiilor făcute de Ministerul Dezvoltării sau Ministerul
11:00
Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3, în privința faptului că partidul AUR a ajuns la un grad de susținere din partea cetățenilor de 40%, că nu PSD nu are de gând să facă o alianță cu AUR, chiar dacă nu se va mai înțelege cu Ilie Bolojan. „Dacă actuala coaliție dacă nu vă mai […] Articolul PSD NU are de gând să facă o alianță cu AUR: „La AUR n-am văzut decât un spectacol” apare prima dată în PS News.
11:00
VIDEO Victor Chirilă: R. Moldova, atractivă pentru investitori: taxe reduse și sprijin european pentru IMM-uri # PSNews.ro
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat la Puterea Știrilor că antreprenorii pot beneficia de programe sprijinite de Uniunea Europeană și de facilități fiscale, în special în sectorul IT. Cu o taxă unică de 7% pe cifra de afaceri, Moldova devine o destinație competitivă pentru investitori. Republica Moldova, atractivă pentru investitori: […] Articolul VIDEO Victor Chirilă: R. Moldova, atractivă pentru investitori: taxe reduse și sprijin european pentru IMM-uri apare prima dată în PS News.
10:50
Incendiul de la depozitul Antrefrig din Sectorul 2 a fost stins. Pompierii rămân în zonă pentru supraveghere # PSNews.ro
Incendiul izbucnit marți seară la depozitul Antrefrig din Sectorul 2 al Capitalei a fost stins, a anunțat ISU București-Ilfov, joi dimineață. Focul s-a extins pe o suprafață de peste 7.000 de metri pătrați și a afectat grav structura metalică a clădirii. „Incendiul din Aleea Hobiţa a fost stins. Rămân în supraveghere două autospeciale de stingere, […] Articolul Incendiul de la depozitul Antrefrig din Sectorul 2 a fost stins. Pompierii rămân în zonă pentru supraveghere apare prima dată în PS News.
10:50
Partidul pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS) al preşedintei Maia Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin critic ce va decide dacă ţara rămâne pe calea aderării la UE sau se întoarce în orbita lui Vladimir Putin, pe fondul acuzaţiilor de interferenţă colosală din partea Rusiei, scrie POLITICO, transmite News.ro. Dacă PAS nu reuşeşte să […] Articolul În alegerile existenţiale din R. Moldova pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia apare prima dată în PS News.
10:40
FOTO Vladimir Plahotniuc a fost adus la Chișinău sub escortă după șase ani de la fuga sa. Primele imagini # PSNews.ro
Fostul lider democrat și oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc ajunge joi dimineață la Chișinău, după ce a fost extrădat din Grecia. Primele imagini îl arată pe fostul politician în avion, flancat de mascați și polițiști în civil. UPDATE Avionul de pe cursa Grecia–Republica Moldova a aterizat pe Aeroportul din Chișinău, iar Vladimir Plahotniuc, îmbrăcat într-un pulover alb […] Articolul FOTO Vladimir Plahotniuc a fost adus la Chișinău sub escortă după șase ani de la fuga sa. Primele imagini apare prima dată în PS News.
10:30
Şedinţă CSAT, la Cotroceni. Pe agendă, procedurile pentru doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian naţional # PSNews.ro
Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost convocată, joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a şedinţei se află stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba […] Articolul Şedinţă CSAT, la Cotroceni. Pe agendă, procedurile pentru doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian naţional apare prima dată în PS News.
10:30
Echipajul de dublu rame feminin, format din Simona Radiş şi Magda Rusu, a câştigat titlul mondial, joi dimineaţă, 25 septembrie la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Simona Radiș și Magda Ruse, AUR la dublu rame feminin Simona Radiş şi Magda Rusu au condus cursa şi s-au impus în faţa echipajelor din Franţa şi SUA. Simona are 26 de ani, iar Magda Rusu are 25 de ani. Tot […] Articolul AUR pentru România! Simona Radiș și Magda Ruse sunt campioane mondiale la dublu rame apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
10:20
Vicepremierul Tanczos Barna a dat asigurări că în perioada următoare nu vor fi majorări de taxe și impozite. Acesta a precizat că ținta de deficit bugetar de 8,4% pentru acest an se va realiza prin măsurile deja adoptate. „România, nu putem nega, trece prin această criză bugetară, că nu este o criză economică, în niciun […] Articolul Nu vor mai urma majorări de taxe și impozite, asigură Tanczos Barna: „E o certitudine” apare prima dată în PS News.
10:10
Grindeanu: Nu cred că această abordare cu ultimatumuri şi umflatul muşchilor e de repetat # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus miercuri că „abordarea ultimativă” – ameninţarea cu demisia p nu trebuie repetată şi se pare că premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, a înţeles acest lucru. „Acum revenind la cum stăm în coaliţie. Am spus şi astăzi că eu nu cred că această abordare ultimativă, ne dăm […] Articolul Grindeanu: Nu cred că această abordare cu ultimatumuri şi umflatul muşchilor e de repetat apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
08:10
VIDEO Victor Chirilă: Călătoria fără vize depinde de combaterea corupției și de parcursul european al R. Moldova # PSNews.ro
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a explicat că regimul de călătorie fără vize în Uniunea Europeană este condiționat de combaterea corupției și de respectarea drepturilor omului. Următorul obiectiv major este aderarea la Uniunea Europeană până în 2029, etapă esențială pentru accesul la spațiul Schengen. Libertatea de călătorie, sub semnul responsabilității Invitat în […] Articolul VIDEO Victor Chirilă: Călătoria fără vize depinde de combaterea corupției și de parcursul european al R. Moldova apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
06:10
Am descoperit întâmplător relatarea integrală a poveștii acelui adolescent care s-a sinucis asistat de chatGPT. Îți crapă capul dacă ai un adolescent. Pe 10 aprilie, AI-ul l-a antrenat pe puștiul ăsta, Raine, în ceea ce modelul a descris drept „ Operațiunea Băuta Silențioasă ”, adică i-a făcut un ghid detaliat pentru a fura vodcă din […] Articolul Bogdan Stoica: Ce stii despre noul anturaj al fiului tau apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:10
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, în direct la Puterea Știrilor, joi de la ora 16:00 # PSNews.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, este invitat joi, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, în direct la Puterea Știrilor, joi de la ora 16:00 apare prima dată în PS News.
21:10
Pe scurt: Occidentul european se confruntă cu o dependență accentuată de internet, arată un nou sondaj, în timp ce Ungaria rămâne singura țară cu o atitudine mai echilibrată. În paralel, Olanda elaborează un plan național contra femicidului, Italia ia în calcul înghețarea vârstei de pensionare la 67 de ani, iar în Balcanii de Vest susținerea […] Articolul Știri din capitalele Europei, 24 septembrie apare prima dată în PS News.
20:10
VIDEO Sectorul 2, șantier record: peste 160 de blocuri anvelopate în 2025. Costurile, aproape cât un tronson de metrou # PSNews.ro
Reabilitarea termică a blocurilor din Sectorul 2 a devenit principalul consumator de buget local, însă autoritățile susțin că investiția este vitală pentru confortul locatarilor și eficiența energetică. Primarul rareș Hopincă a anunțat că, doar în acest an, s-au alocat aproximativ 500 de milioane de lei pentru lucrările de anvelopare – o sumă uriașă, echivalentă cu […] Articolul VIDEO Sectorul 2, șantier record: peste 160 de blocuri anvelopate în 2025. Costurile, aproape cât un tronson de metrou apare prima dată în PS News.
20:00
Extrădarea lui Potra sub semnul întrebării. Marinescu: În momentul de faţă nu există un tratat de cooperare judiciară # PSNews.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, despre extrădarea lui Horaţiu Potra, că în momentul de faţă nu există un tratat de cooperare judiciară între România şi Emiratele Unite, dar autorităţile române fac absolut tot ce depinde de ele ca această procedură să se desfăşoare cât mai repede. ”Suntem în comunicare cu autorităţile din Emiratele […] Articolul Extrădarea lui Potra sub semnul întrebării. Marinescu: În momentul de faţă nu există un tratat de cooperare judiciară apare prima dată în PS News.
19:50
Aer irespirabil în Capitală! Poluare de peste 7 ori limita admisă în București, după incendiul din Pantelimon # PSNews.ro
Incendiul din noaptea de marți spre miercuri a dus la poluarea masiva a aerului din București. Valorile maxime de poluare s-au înregistrat între orele 21.00 – 22.00 și au depășit de șapte ori normele admise. Oamenii din cartierul Pantelimon povestesc cu groază de momentele prin care au trecut. E a doua oara, în numai o lună, […] Articolul Aer irespirabil în Capitală! Poluare de peste 7 ori limita admisă în București, după incendiul din Pantelimon apare prima dată în PS News.
19:40
După trei zile de verificări intense şi noi mesaje de ameninţare trimise seara trecută în 500 de şcoli, grădiniţe şi spitale, poliţiştii au un suspect: un adolescent de 17 ani pe care l-au ridicat de pe stradă. Elevul este audiat încă de dimineaţă, la sediul IGPR. Ultimul avertisment dur trimis pe adresele electronice ale instituţiilor era însoţit […] Articolul Cine este elevul de 17 ani care a ameninţat cu masacre în 500 de şcoli şi spitale apare prima dată în PS News.
19:40
R. Moldova. Mii de routere Wi-Fi din locuințele oamenilor au fost compromise. Ce se ascunde în spatele atacului # PSNews.ro
Mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise miercuri dimineață, 24 septembrie, a declarat pentru IPNșeful Inspectoratului General al Poliției (IPN), Viorel Cernăuțeanu. Potrivit oficialului, atacul are drept scop utilizarea acestor rețele infectate pentru a lansa, în ziua alegerilor parlamentare de duminică, atacuri cibernetice asupra serverelor și infrastructurii Comisiei Electorale Centrale (CEC), cu intenția […] Articolul R. Moldova. Mii de routere Wi-Fi din locuințele oamenilor au fost compromise. Ce se ascunde în spatele atacului apare prima dată în PS News.
19:30
Fostul șef al Hidroelectrica, recunoaște că a plecat prea târziu pentru ca România să mai poată salva banii din PNRR # PSNews.ro
Karoly Borbely, fostul CEO al Hidroelectrica, este de părere că România va pierde banii din PNRR aferenți jalonului de guvernanță corporativă chiar dacă el și-a dat demisia. Borbely a plecat acum câteva zile de la conducerea companiei și ar urma să primească despăgubiri de 1,5 milioane de lei de la companie. Ca statul să nu […] Articolul Fostul șef al Hidroelectrica, recunoaște că a plecat prea târziu pentru ca România să mai poată salva banii din PNRR apare prima dată în PS News.
19:30
Studenții anunță proteste în toată țara: ”Anul universitar va fi deschis cu manifestații, nu cu festivități” # PSNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță proteste masive în toată țara, luni, în semn de revoltă față de măsurile de austeritate, potrivit unui comunicat. Potrivit sursei citate, tăierile masive din educație care au un impact economic infim, dar un impact social imens în rândul întregii comunități din învățământ. ”Considerăm că doar fiind […] Articolul Studenții anunță proteste în toată țara: ”Anul universitar va fi deschis cu manifestații, nu cu festivități” apare prima dată în PS News.
19:20
Statul român, sfătuit să renunțe la promovarea prin Miorița, Dracula și Sfinxul din Bucegi. „Mituri ce nu ne fac bine” # PSNews.ro
Specialistul în branding Bogdan Brînzaș a declarat, pentru AGERPRES, că România ar trebui să renunțe la promovarea unor chestiuni turistice punctuale, cum sunt Miorița, Dracula sau Sfinxul, și să găsească un tip de afacere la nivel de țară, care să fie sustenabilă pentru 30-50 de ani. ‘Astea sunt niște mituri care nouă nu ne fac […] Articolul Statul român, sfătuit să renunțe la promovarea prin Miorița, Dracula și Sfinxul din Bucegi. „Mituri ce nu ne fac bine” apare prima dată în PS News.
