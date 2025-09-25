KINOdiseea Timișoara. Programul complet al filmelor și atelierelor, între 2 și 5 octombrie la Cinema Victoria
Timis Online, 25 septembrie 2025
KINOdiseea - Festivalul Internațional de Film pentru Publicul Tânăr revine între 2 și 5 octombrie la Cinema Victoria din Timișoara. Timp de patru zile, publicul va avea ocazia să descopere o selecție specială de filme pentru întreaga familie, alături de ateliere și activități interactive. Pe lângă proiecțiile de film, programul include sesiuni speciale de Q&A cu regizorii invitați, care le vor oferi spectatorilor ocazia de a descoperi poveștile și inspirația din spatele filmelor. Totodată, copiii și adolescenții se vor putea bucura de ateliere de actorie susținute de Christine Cizmaș, unde vor explora arta jocului scenic și expresivitatea.
• • •
Angajații Primăriei Lugoj spun că se luptă cu morile de vânt. Încearcă să diminueze ciorile, dar unii locuitori le hrănesc # Timis Online
Ciorile și porumbeii fac o mizerie de nedescris în parcurile din Lugoj. În ciuda măsurilor luate de primărie, unii locuitori au considerat că păsările trebuie hrănite, astfel că au împrăștiat grăunțe pe alei. Au reușit, astfel, să provoace o și mai mare mizerie.
Modificări majore pentru Evaluările Naționale 2026 la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a # Timis Online
Ministerul Educației a publicat în Monitorul Oficial metodologia pentru Evaluările Naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a pentru anul școlar 2025-2026. Documentul aduce mai multe schimbări importante comparativ cu anul precedent, vizând atât structura testelor, cât și modul de valorificare a rezultatelor.
Alexandru Proteasa, care în mandatul trecut a ocupat postul de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, este anchetat de către Direcția Națională Anticorupție (DNA) în urma unor materiale apărute în presă.
O construcție plutitoare de pe Bega a atras atenția viceprimăriței Timișoarei Paula Romocean. Potrivit acesteia, construcția nu are racorduri, iar ce adăpostește rămâne un mister. Construcția ar fi fost, totuși, permisă de Administrația Canalului Navigabil Bega, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.
Pacienții din România nu au nicio șansă în fața medicilor. Doar 5% dintre sesizări sunt admise de Comisiile de Malpraxis. Este concluzia la care a ajuns Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), după o cercetare comparativă a datelor oficiale referitoare la ultimii doi ani încheiați.
S-a găsit noua funcțiune a sinagogii din Fabric: „centru comunitar de educație și co-learning”, cu cafenea și spații de expoziții # Timis Online
Sinagoga din Fabric, clădire-monument istoric aflată în stare de degradare, a fost preluată de primărie și, pe termen scurt, pusă în siguranță. Urmează și un proces de modernizare mai complex. În urma unor consultări de lungă durată a fost aleasă și destinația pe care o avea clădirea: „centru comunitar de educație și co-learning”.
Lucrările de modernizare a drumului județean care leagă comunele Sânmihaiu Român și Șag au ajuns la 65% # Timis Online
Întrerupte în vară timp de aproximativ o lună și jumătate, lucrările de modernizare a drumului județean care leagă comunele Sânmihaiu Român și Șag avansează acum. Reprezentanții Consiliului Județean Timiș, instituție care administrează drumul, spun că lucrarea va fi gata până la termenul-limită.
Adolescentul care a trimis amenințări spitalelor și școlilor a fost internat la Psihiatrie # Timis Online
Adolescentul de 17 ani bănuit că a trimis mesaje de amenințare cu masacre către școli și spitale din România a fost internat la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din București, în secția de minori.
Atelier caritabil pentru sprijinirea Ioanei Piroska în lupta cu cancerul, la Timișoara # Timis Online
Un atelier creativ de confecționat brelocuri și semne de carte din lână împâslită va avea loc în acest weekend. Evenimentul este organizat pentru a sprijini cazul medical al Ioanei Piroska, o tânără mamă diagnosticată cu glioblastom, cea mai agresivă formă de cancer cerebral.
Timișorenii, în special cei din zona Modern, s-au plâns de timpii parcă tot mai mari de așteptare la trecerile de cale ferată cu barieră din oraș. Reprezentanții CFR Infrastructură Timișoara vin și cu explicația: trebuie aplicate toate normele de siguranță feroviară și, în plus, mai nou au fost reduse vitezele din cauza lucrărilor la calea ferată.
Un pacient paralizat își recapătă mobilitatea după 7 săptămâni petrecute la Spitalul Județean din Timișoara # Timis Online
Un bărbat de 44 de ani, internat în urmă cu șapte săptămâni la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, a făcut progrese medicale semnificative după o fractură de coloană T12 suferită în urma unei căderi de pe acoperiș.
Timișorenii sunt așteptați în această seară, de la ora 19:00, în fața Muzeului de Artă din Piața Unirii, la un eveniment muzical special: „Sing Along cu Beck Corlan”. Publicul este invitat să cânte alături de artista locală, într-un cadru relaxat, fără presiunea unei voci perfecte, ci cu bucuria de a trăi muzica împreună, transmit organizatorii.
Vitezomanii vânați în Timiș și Caraș-Severin. Amenzi de peste 70.000 de lei și permise ridicate # Timis Online
Peste 240 de amenzi, 12 permise suspendate și 4 certificate de înmatriculare retrase – acesta este rezultatul unei acțiuni de amploare desfășurate de polițiștii rutieri pe 24 septembrie, pe Drumul Național 6, între Cenad și limita cu județul Caraș-Severin, pentru prevenirea accidentelor rutiere.
Restaurantele Dinar și Joy Pub s-au extins ilegal pe trotuar și chiar pe carosabil și au fost notificate să demoleze partea neautorizată. Unii au început de miercuri seară să elibereze spațiul, iar joi dimineață, când au ajuns și echipajele municipalității, a fost mare forfotă în dreptul celor două locații.
Proiect de lege: preț plafonat pentru sticla cu apă vândută în aeroport, metrou sau gară # Timis Online
Prețul apei îmbuteliate în spațiile cu opțiuni limitate pentru consumatori ar putea fi plafonat la 3 lei pentru sticla de 500 ml, conform unui proiect analizat de publicația Profit.ro.
Ilie Bolojan se gândește la reducerea perioadei de șomaj. Vrea și reducerea excepțiilor de la pensonarea anticipată # Timis Online
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat miercuri că este nevoie ca România să aibă mai mulți oameni în economia reală, printre măsurile care ar trebui luate fiind reducerea excepțiilor legate de pensionările anticipate, potrivit Agerpres.
Joi, 25 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Bombă ecologică la Ghizela. Dacă levigatul ajunge în Bega, vom avea o problemă cu apa potabilă # Timis Online
La finalul ședinței de miercuri a consilierilor județeni ce a avut loc în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, Cătălin Sfarghiu, consilier asistent la Compartimentul de mediu al Consiliului Județean Timiș, a prezentat fotografii și videouri filmate încă din 2020 la deponeul de la Ghizela. Sunt dovezi, a susținut acesta, pentru dezastrul ecologic provocat de firma care administrează locația.
Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara anunță o lună octombrie bogată în evenimente teatrale. Luna se deschide cu o deplasare, spectacolul „1978”, o producție de anvergură semnată de Tomi Janežič, care aduce pe scenă amintiri din comunism și confesiuni de o intensitate aparte. Reprezentația va avea loc sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 18:00, în spațiul RECUL, București, în cadrul festivalului BUKFESZT.
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) organizează vineri, 26 septembrie, ediția locală a Nopții Cercetătorilor Europeni, eveniment anual care aduce știința mai aproape de public și stimulează interesul tinerilor pentru cercetare, inovare și dezvoltare tehnologică.
Un eveniment cu totul special va avea loc la Timișoara, pe 27 septembrie, la NightSky (str. Gheorghe Lazăr nr. 9, etaj 3), începând cu ora 18:30. Este vorba despre un concert caritabil organizat în sprijinul copiilor aflați sub îngrijirea Fundației Siguranța pentru Copii în România.
Mai multe linii de autobuz și de troleibuz vor circula deviat în weekend, cât timp are loc UVT Liberty Marathon # Timis Online
Maratonul organizat de universitate este programat sâmbătă și duminică, 27 și 28 septembrie, de la 6 dimineața până la 6 după-amiaza. Acest lucru înseamnă restricții de circulație pe Pârvan, prin Pasajul Michelangelo și pe mai multe străzi din zona centrală. Astfel, vor avea trasee modificate și linia de troleibuz 16, dar și liniile de autobuz E3, E7, E8, 21, 32, 33 și 33b.
Se montează ultimele becuri din proiectul de modernizarea a iluminatului pe 64 de străzi din Timișoara # Timis Online
Primăria Timișoara anunță că proiectul de modernizare a iluminatului stradal pe 64 de străzi și bulevarde este aproape de finalizare. Au mai rămas de montat 100 dintre cele aproape 2.800 de corpuri de iluminat cu tehnologie LED de ultimă generație.
FOTO. Sute de tineri pe Pătura care citește, în Piața Unirii: picnic de poezie la LitVest # Timis Online
Câteva sute de oameni, majoritatea elevi, s-au așezat cu un pled și-o carte - sau cu telefonul! – pe iarba din Piața Unirii și au savurat o porție generoasă de poezie. Picnicul urban de lectură „Pătura care citește” a deschis, în soarele amiezii de miercuri, cea de a XIV-a ediție a festivalului de lectură LitVest, organizat de Biblioteca Județeană Timiș (BJT).
Pe șantierul viitoarei porțiuni de autostradă Margina – Holdea, cunoscut pentru celebrele „tuneluri pentru urși”, se lucrează „24 de ore din 24”, iar șantierul a ajuns la un grad de finalizare de 36%, anunță Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. În octombrie ar trebui să fie marcat un nou moment simbolic: străpunegerea și celei de-a doua galerii a primului tunel.
Tablier nou la pasajul de la Parcul Botanic. Ce alte lucrări s-au făcut la calea ferată din Timișoara? # Timis Online
Zilele acestea, antreprenorul care reabilitează calea ferată care traversează Timișoara a desfășurat lucrări la pasajul inferior de la Parcul Botanic. Aici, a fost schimbat tablierul metalic, după s-a procedat anterior și la Pasajul Popa Șapcă în primăvară. Tot în septembrie s-a mai intervenit și alte două pasaje din oraș.
Modernizarea Pasarelei Îndrăgostiților, blocată. De ce refuză Direcția de Cultură să dea avizul? # Timis Online
Pasarela Îndrăgostiților – cunoscută de timișoreni și ca „podul cu lacăte” – stă închisă încă de acum doi ani și jumătate. Useriștii dau vina pe deciziile „subiective” ale Direcției Județene de Cultură (DJC) Timiș. Invers, și conducerea direcției spune că primărie refuză să modifice proiectul după observațiile făcute.
Studenții din Timișoara anunță un nou protest luni, 29 septembrie, în fața Operei, începând cu ora 14:00, în semn de nemulțumire față de măsurile de austeritate incluse în „Legea Bolojan”. Evenimentul coincide cu începutul anului universitar 2025-2026.
Aparatură modernă la Spitalul CFR Timișoara. Laboratorul de endoscopie, dotat cu bronhoscop # Timis Online
Laboratorul de Endoscopie din cadrul Spitalului CFR Timișoara a fost dotat cu un bronhoscop, aparat care permite vizualizarea directă a căilor respiratorii.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de răcire accentuată a vremii și de intensificări ale vântului, ce vizează majoritatea regiunilor până vineri seara.
Timișoara CYBER FORUM 2025 – locul unde se scrie viitorul securității cibernetice, pe 2 octombrie 2025 # Timis Online
Într-o lume tot mai digitalizată, securitatea cibernetică nu mai este un moft, ci o necesitate. Atacurile devin tot mai sofisticate, iar riscurile cresc pentru instituții, companii și utilizatori de rând. Pe 2 octombrie 2025, Timișoara devine centrul dezbaterilor pe această temă, odată cu Cyber Forum 2025, eveniment organizat de OPSWAT România.
Grenadă activă, săbii și articole pirotehnice descoperite de polițiști în urma unor percheziții domiciliare în Timișoara # Timis Online
O grenadă activă, două săbii și mai multe articole pirotehnice au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții efectuate miercuri în două locuințe din Timișoara.
Student al UVT, laureat la „European Next Generation Award” cu un proiect de design inovator # Timis Online
David Borovic, student la Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara (UVT), a obținut locul I la competiția internațională „European Next Generation Award”, organizată de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). Evenimentul s-a desfășurat în Copenhaga, Danemarca.
E-mailurile cu amenințări în școli și instituții au ajuns și la Timișoara. Un copil este audiat # Timis Online
Un nou val de mesaje anonime în care se făceau amenințări de comitere a unui atac armat a ajuns, în ultimele zile, la mai multe unități de învăţământ, spitale şi alte instituții din Capitală și din țară, inclusiv la Timișoara.
Pot începe concedierile la Primăria Timișoara. Organigrama „pe austeritate”, aprobată cu scandal # Timis Online
Primarul Dominic Fritz a anunțat încă de la începutul lunii august că primăria urmează să desființeze câteva zeci de posturi, majoritatea ocupate, pentru a reduce din cheltuieli. Marți, 23 septembrie, consilierii locali au și aprobat proiectul. A fost prezent și liderul sindical Tiberiu Negrei, astfel că ședința nu a putut scăpa fără puțin scandal.
Amenzile uriașe, care ajung și la 50.000 de lei, tot nu-i descurajează pe cei care aruncă deșeuri pe străzile din Timișoara # Timis Online
Poliția Locală Timișoara atrage atenția că a aplicat sancțiuni în valoare de aproape 500.000 de lei celor care nu au respectat legislația privind abandonul și gestionarea deșeurilor. Amenzile au fost și de 50.000 de lei, însă unor necivilizați nu le-a fost teamă că le-ar putea fi afectat serios bugetul.
Timișoara are nevoie urgentă de sânge! Persoanele cu grupa 0 Rh negativ sunt așteptate la donare # Timis Online
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara lansează un apel către donatorii cu grupa de sânge 0 Rh negativ, în contextul unei cereri crescute din oraș în ultima perioadă.
Percheziții în Timiș și Gorj într-un dosar de evaziune fiscală prin transport alternativ # Timis Online
Polițiștii din Timiș au descins miercuri la 16 adrese din Timiș și Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală în care sunt implicate mai multe firme de transport alternativ. Prejudiciul estimat depășește 2,8 milioane de lei.
ASOCIATIA COTOSMAN, in calitate de beneficiara, anunta lansarea proiectului ”CRESTEREA GRADULUI DE DIGITALIZARE A ASOCIATIEI COTOSMAN” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C7. Transformare digitala, titlu apel: Digitalizarea sectorului organizatiilor neguvernamentale
Timișenii au votat: Centrul cultural și educațional ridicat de CJT la Giroc se va numi ForUM01115 # Timis Online
Cazarma părăsită din comuna Giroc, care va fi transformată de Consiliul Județean Timiș în Centru cultural și educațional, se va numi ForUM01115. Anunțul a fost făcut marți seara de Alfred Simonis, președintele CJT, în urma voturilor internauților.
Zilele Culturii Maghiare aduc la Timișoara concerte, gastronomie, reconstituiri istorice și distracție pentru toate vârstele # Timis Online
Între 24 și 28 septembrie, Timișoara devine centrul unei adevărate sărbători culturale cu ocazia Zilelor Culturii Maghiare, eveniment ajuns la ediția aniversară cu numărul 10. Organizatorii propun cinci zile pline de tradiții, bunătăți, muzică și spectacole pentru toate gusturile.
Recipiente blocate, gunoaie aruncate chiar lângă ele și miros oribil la noile insule ecologice din Timișoara # Timis Online
Începând din această vară, treptat, tot mai multe dintre insulele ecologice montate de Primăria Timișoara au fost date în folosință. Cetățenii, însă, se plâng că au apărut, în mai multe cazuri, gunoaie abandonate lângă insule, că ușile nu se deschid sau că recipientele nu sunt golite la timp.
Actrița franco-italiană Claudia Cardinale, a încetat din viață marți, la vârsta de 87 de ani, înconjurată de copiii săi la Nemours, lângă Paris, unde locuia, a anunțat în cursul serii impresarul ei.
Miercuri, 24 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
„Traian Abruda a fost un renascentist contemporan!”. Astfel l-a descris prof.dr. Carol David pe „Artistul care boxează cu îngerii”, la vernisajul expoziției postume cu acest titlul, deschise luni seara în Galeria de Artă Park, la Timișoara, în fața unui public numeros.
