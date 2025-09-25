Chiar crede Trump că Ucraina își poate recâștiga tot teritoriul?
National.ro, 25 septembrie 2025 15:20
Donald Trump pare să fi pus în aplicare amenințările repetate de a se retrage din procesul de pace din Ucraina. Deși a dat vina pe Rusia și și-a exprimat sprijinul pentru Kiev, ultimele sale declarații la ONU sugerează că nu are intenția de a susține un ajutor suplimentar din partea SUA. Schimbul de informații va […]
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 30 minute
15:40
În timp ce Franța se aliniază cu Dassault, guvernanța proiectului comun cu Germania și Spania se blochează, iar Parisul pune pe masă un proiect național de dezvoltare a avionului de vânătoare, cu implicații majore pentru apărarea și armamentul european. Din 2017, proiectul franco-germano-spaniol SCAF (Sistemul de luptă aeriană a viitorului) se confruntă cu dificultăți, adică […]
Acum o oră
15:20
Acum 2 ore
14:50
1. PSD a ajuns sluga USR. Parlamentarii lui Grindeanu au salvat-o pe Oana Buzoianu. Oengista fruntașă rămâne ministru al Mediului. Duduia are merite. Blochează economia (hidrocentralele) cu aberațiile ei și apără urșii. Ecologeala distruge industria, consumul, capitalismul și a transformat România în grădina zoologică a Europei. Pentru aceste merite, PSD a hotărât că Buzoianu trebuie […]
14:50
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a folosit recent o metaforă pentru a descrie situația actuală din războiul ruso-ucrainean: „Cât timp poate rezista armata ucraineană în comparație cu cât timp poate rezista economia rusă". Metaforele nu ajută Ucraina. În schimb, mențin iluzia vulnerabilității Rusiei. Bessent pare complet defazat atunci când afirmă că sancțiunile occidentale mai dure, […]
14:30
BERBEC Abordați proiectele pe care le-ați lăsat să alunece și direcționați-vă energia considerabilă către noi eforturi sau pentru a reînvia lucrările în curs. În timpul acestui ciclu, preferi să faci lucrurile pe cont propriu, să fii primul, să fii pionier și să preiei conducerea – și acesta este un moment excelent pentru a face acest […]
Acum 4 ore
13:40
Rectificarea bugetară aduce tensiuni în coaliție: PSD și ministrul Finanțelor, la cuțite # National.ro
Rectificarea bugetară a fost discutată joi dimineață la Palatul Victoria, într-o ședință tensionată între liderii coaliției și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Sursele politice au confirmat că discuțiile au durat aproximativ o oră, iar între PSD și Nazare au existat contre aprinse legate de cifrele prezentate pentru bugetul consolidat. Rectificarea bugetară, cu deficit de 8,4% și […]
12:30
Minorul de 17 ani suspectat că a transmis mesajele de amenințare la zeci de școli, internat la Obregia # National.ro
Minorul de 17 ani suspectat că a transmis mesajele de amenințare la zeci de școli, spitale și alte instituții, care a pus autoritățile pe jar, a fost internat la Obregia. El a recunoscut în fața anchetatorilor că a avut și un complice, respective o fată din Prahova de 14 ani, cunoscută pe rețelele sociale. Un […]
Acum 6 ore
12:00
Vladimir Plahotniuc, extrădat în Republica Moldova: oligarhul a ajuns la Chișinău sub escortă # National.ro
Vladimir Plahotniuc extrădat din Grecia a aterizat miercuri dimineață la Chișinău, fiind escortat de carabinieri. Avionul care l-a adus pe controversatul oligarh a sosit pe aeroport în jurul orei 09:30, unde acesta a fost imediat preluat de polițiști și Poliția de Frontieră. Ulterior, Plahotniuc a fost transportat direct la Penitenciarul 13 din capitala Republicii Moldova. […]
Acum 8 ore
09:40
Noua guvernare de la Chișinău poate fi formată după 28 septembrie 2028 de două partide proeuropene, arată un sondaj făcut public astăzi # National.ro
Conform unui sondaj de opinie realizat de Center for Political Advertising and Analytics, două formațiuni pro-europene – Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Mișcarea „Respect Moldova" – ar putea forma o majoritate parlamentară după alegerile din 28 septembrie, acumulând împreună peste 45% din voturile alegătorilor deciși. Rezultatele sondajului arată următoarea distribuție a preferințelor electorale: Partidul […]
Acum 12 ore
07:20
Acum 24 ore
21:10
20:10
Liderii agricoli europeni și grupurile ecologiste se pregătesc pentru o luptă aprigă în urma propunerii surprinzătoare a Comisiei Europene privind un nou buget și o politică agricolă comună. Țările membre vor trebui să acorde un minim de 294 de miliarde de euro în sprijinul veniturilor agricultorilor între 2028 și 2034. Această sumă, redusă, include subvenții […]
19:30
Așa cum anticipasem, judecătorii Curții Constituționale au ales varianta lașă: amânarea. O decizie pe pensiile speciale ar fi putut înclina balanța între dreptate și privilegiu, între reformă și stagnare. Dar, în loc de claritate, CCR a împins totul spre 8 octombrie. Practic, țara întreagă trebuie să stea pe jar încă două săptămâni. Tradus în limbaj […]
19:10
Banii europeni împrumutați nu ajung în industria românească. Se înmulțesc deplasările în străinătate ale MApN pentru cumpărarea de armament # National.ro
Cele peste 16 miliarde de euro pe care România le va împrumuta prin programul SAFE al UE nu vor ajunge în industria autohtonă de apărare. Cei mai mulți bani vor fi folosiți pentru achiziții în comun cu statele UE, pentru cumpărarea de armament din afara țării și, eventual, de second-hand-uri militare, având în vedere că […]
18:40
În fiecare zi, Biroul Oval pare să devină tot mai mult echivalentul a ceea ce era trotuarul din fața magazinului Satriale's Pork Store pentru Tony Soprano: un loc în care o serie de personaje dubioase pun la cale scheme brutale de extorcare. Cel mai recent exemplu în acest sens este taxa de 100.000 de dolari […]
18:10
MAI bagă în faliment școlile, spitalele și primăriile. Amenzi și mai mari pentru lipsa autorizației ISU # National.ro
MAI a decis să majoreze sancțiunile date de inspectoratele pentru situații de urgență pentru încălcarea cerinței de securitate la incendiu, funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu și nerespectarea cerințelor care au stat la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu. Măsura va afecta grav bugetele școlilor, spitalelor și primăriilor, având în vedere că marea […]
17:40
Europa trebuie să aleagă între vasalizare și preluarea controlului asupra propriului destin # National.ro
Consiliul European pentru Relații Internaționale și Fundația Culturală Europeană compară Europa cu scenariul filmului The Truman Show. Personajul, interpretat de actorul Jim Carrey, își duce viața de zi cu zi fără să știe că este eroul unui reality show, filmat permanent. Atunci când devine conștient de situația în care se află, este cuprins de o […]
17:20
Echipa națională de fotbal a Insulelor Marshall se pregătește să devină membră cu drepturi depline a FIFA, pas care îi va permite să participe la competițiile continentale și la calificările pentru viitoarele Campionate Mondiale. Republica Insulelor Marshall se află în centrul Oceanului Pacific, are aproximativ 56.000 de locuitori și o capitală, Majuro, unde trăiește cea […]
17:10
În timp ce Statele Unite au desfășurat nave de război pentru eliminarea presupușilor traficanți de droguri în sudul Caraibelor, președintele socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, a avertizat că administrația Trump urmărește înlăturarea sa și controlul asupra vastelor rezerve de petrol ale țării sale. Venezuela, membru fondator al OPEC, se mândrește cu cele mai mari rezerve […]
16:30
Ministrul Mediului s-a prins că viața oamenilor e mai importantă. Undă verde la împușcarea urșilor care intră în localități # National.ro
După ani de zile în care zeci de oameni au fost uciși de urși, iar statul român a pierdut sute de milioane de lei, prin acordarea despăgubirilor, Ministerul Mediului a fost nevoit să admită că metodele ong-iste, de genul relocării sau al gardurilor electrice, nu funcționează. Astfel, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență elaborat […]
16:20
Ediția din 2030, care marchează 100 de ani de la primul turneu din Uruguay, ar putea fi cea mai amplă din istorie: 64 de echipe la start. Informația, publicată inițial de Ole, a fost confirmată după întâlnirea de la New York dintre Gianni Infantino și conducerea CONMEBOL. Planul prevede un format cu 16 grupe de […]
Ieri
15:50
În întreaga lume, o cantitate imensă de talente se irosește. Analiștii vorbesc despre „Einsteini pierduți" care ar fi putut scrie lucrări transformatoare dacă ar fi fost identificați și cultivați. Nicăieri consecințele nu sunt mai clare decât în domeniul inteligenței artificiale, unde lipsa cercetătorilor de top permite unui grup restrâns să obțină salarii la nivel de […]
15:50
Mercenarul Horațiu Potra a fost reținut în Dubai, potrivit unor surse apropiate anchetei, iar cazul său se află acum pe masa instanței din România. Procurorul general Alex Florența a confirmat trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu pentru șase infracțiuni, inclusiv instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. În același dosar, Potra este acuzat de tentativă […]
15:10
Ultimul pachet de sancțiuni propus de Uniunea Europeană, al 19-lea, include interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia începând cu ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât se planificase inițial, și extinde măsurile la rafinăriile și comercianții de petrol din țări terțe, precum China. „Este timpul să închidem robinetul", a anunțat săptămâna […]
14:30
1. Când am văzut imaginile de la incendiul din Pantelimon m-am gândit la speculanții unei eventuale tragedii. Și mi-am adus aminte de filmul propagandistic "Colectiv", care nu a fost despre morții din clubul ăla, ci despre salamandrele oengiste care au inventat jegoasa expresie "mafia în halate albe". În curând se fac zece ani de când […]
12:50
Asia Express a ajuns în Manila, dar concurenții nu. Episodul din 23 septembrie 2025, a arătat exact ce a devenit emisiunea: un reality-show tras în jos de scandaluri și crize de nervi. Cine se uită la asta nu mai vede aventură, vede un bâlci care seamănă mai mult cu o ceartă de cartier decât cu […]
12:30
Pensionarea magistraților, amânată de CCR: decizie cu impact major asupra pachetului de legi # National.ro
Judecătorii Curții Constituționale au decis amânarea pentru data de 8 octombrie a dezbaterii privind pensionarea magistraților, o lege care trebuia să intre în vigoare de la 1 octombrie. Totodată, CCR a respins legea referitoare la eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, iar alte trei proiecte din pachetul legislativ asupra căruia premierul Ilie Bolojan și-a angajat […]
12:00
Zeci de mesaje de amenințare au pus pe jar autoritățile din România, marți și miercuri, după ce Inspectoratele de Poliție din 24 de județe și mai multe spitale au primit e-mailuri în care se anunțau atacuri armate iminente. În urma investigațiilor, un minor de 17 ani din București a fost reținut și este anchetat pentru […]
11:40
Zeul Morfeu sau zeul somnului, este cel care asigură regenerarea prin somn a corpului uman dar și al multor aparținătoare ale regnului animal, doar ca atunci când ne atrage în brațele sale largi iar noi suntem la muncă, la volan, la manșa etc deci nu în pat, apar probleme. Cazurile șoferilor care au adormit la […]
07:20
05:10
BERBEC Elanul tău te poate determina să alergi prea mult astăzi și să vrei să faci multe lucruri simultan, iar unele s-ar putea să nu iasă la fel de bine cum ai sperat. Ar trebui să vă comandați programul puțin mai mult și să acordați prioritate. În acest fel puteți face totul mai eficient. […]
23 septembrie 2025
23:10
Donald Trump a transmis un mesaj ferm pe platforma sa Truth Social, unde a subliniat că Ucraina, sprijinită de Uniunea Europeană și NATO, are șanse reale de a-și recăpăta toate teritoriile pierdute. Potrivit fostului președinte american, răbdarea și sprijinul financiar al Europei sunt cheia pentru restabilirea granițelor recunoscute internațional. Donald Trump despre războiul Rusia – […]
22:40
Incendiu în Sectorul 2, fum uriaș și panică în București – populația alertată prin Ro-Alert # National.ro
Un puternic incendiu în Sectorul 2 al Capitalei a izbucnit marți seară și a declanșat haos în București. Flăcările violente au cuprins acoperișul unui depozit de pe Șoseaua Pantelimon, iar fumul gros și sufocant s-a ridicat deasupra
21:00
20:10
În timp ce marile centre financiare ale Europei, precum Londra, Frankfurt și Paris, se confruntă cu declinul listărilor, Bursa de Valori din Stockholm este liderul ofertelor publice inițiale. Companiile listate în capitala Suediei au strâns aproape 2 miliarde de dolari în 2025 — de peste opt ori mai mult decât volumul înregistrat la Londra și […] The post Ce poate învăța Europa de pe piața bursieră a Suediei first appeared on Ziarul National.
19:30
România stă pe butoiul de pulbere al unei crize energetice istorice, iar la Ministerul Mediului avem o șefă care se comportă ca și cum ar fi purtător de cuvânt al ONG-urilor de apartament. Facturile cresc, gazul rusesc a intrat la muzeu, iar Europa se zbate să își securizeze viitorul. În timp ce Polonia își ridică […] The post România, sabotată de ONG-urile de la Mediu first appeared on Ziarul National.
19:00
Colaborarea dintre MApN și Ministerul Economiei, ambele conduse de useriști, pare una perfectă atunci când scopul este să distrugă și ce a mai rămas din industria de apărare. Sindicatele din acest sector se plâng de faptul că nici până la această oră bugetele de venituri și cheltuieli nu au fost aprobate, blocându-se, astfel, orice investiție, […] The post Ministerele conduse de useriști distrug și ce a mai rămas din industria de armament first appeared on Ziarul National.
18:30
Sporturile americane și mâncarea au fost întotdeauna strâns legate. Companiile de consum încă folosesc devotamentul Americii față de sport – sponsorizând echipe, ligi și evenimente pentru a-și promova dulciurile, guma de mestecat și băuturile. Legăturile comerciale datează din secolul al XIX-lea, când proprietarii de fabrici de bere, distilerii, baruri și companii de tutun au recunoscut […] The post Parmigiano italian pariază pe fotbalul american first appeared on Ziarul National.
18:00
Date șocante din blackout-ul spaniol. Energia produsă de fotovoltaice și eoliene s-a oprit brusc # National.ro
Investigația ENTSO-E privitoare la cel mai grav blackout din UE, produs în Spania, a mai bătut un cui în sicriul regenerabilelor. Ultimele date publicate din ancheta aflată în desfășurare arată clar pierderi de producție la eoliene și fotovoltaice de 2.700 MW, care au provocat prăbușirea în lanț a rețelelor. Pentru că mai au timp până […] The post Date șocante din blackout-ul spaniol. Energia produsă de fotovoltaice și eoliene s-a oprit brusc first appeared on Ziarul National.
17:50
Ousmane Dembele (28 de ani), starul lui PSG, a trăit cel mai important moment al carierei odată cu cucerirea Balonului de Aur 2025. Alături de el, discretă dar vizibilă la fiecare pas, se află soția sa, Rima Edbouche, o tânără originară din Maroc, care a atras atenția prin eleganță și rafinament. Născută în 1999, Rima […] The post Cine este femeia misterioasă de lângă noul “Balon de Aur”? first appeared on Ziarul National.
17:30
Billy Vigar, atacant de 21 de ani crescut la Academia lui Arsenal, trece prin clipe dramatice. Actualul jucător al lui Chichester City a suferit o accidentare gravă în partida cu Wingate and Finchley, din Isthmian Premier Division. Clubul său a anunțat oficial: „Billy a suferit o leziune cerebrală semnificativă și se află în comă indusă […] The post A jucat pentru Arsenal, iar acum se află în comă indusă first appeared on Ziarul National.
17:00
Economia americană a devenit un pacient ale cărui date privind starea de sănătate sunt cel puțin contradictorii. La șase luni de la declanșarea războiului comercial al lui Donald Trump, majoritatea indicatorilor macroeconomici pe care se bazează analiștii arată semne evidente de fragilitate, direct legate de politicile puse în aplicare de Casa Albă, ceea ce a […] The post Economia SUA, între ”efectul Trump” și optimismul de pe Wall Street first appeared on Ziarul National.
16:40
După opt ani în funcție, Emmanuel Macron se confruntă cu dezaprobarea publică. A dizolvat Parlamentul în iunie 2024 și de atunci a pierdut încrederea alegătorilor. Potrivit institutului de sondaje Ifop, doar 17% din populație are o opinie favorabilă despre Macron – cel mai scăzut scor al său de până acum. Acest procent este chiar mai […] The post Apusul președinției lui Macron. Ce așteaptă Franța în 2027 first appeared on Ziarul National.
16:20
Românii, sacrificați pentru binele cetățenilor din Europa de Vest. Ne-au luat antibioticele pentru că este criză în UE # National.ro
Marea campanie a fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, desfășurată pe la sfârșitul lui 2023, care îi punea la zid pe români pentru consumul excesiv de antibiotice, a ascuns, de fapt, o criză gravă de antimicrobiene la nivelul Uniunii Europene. Astfel, românilor le-a fost redus drastic dreptul la tratament, prin interdicția vânzării medicamentelor fără rețetă, […] The post Românii, sacrificați pentru binele cetățenilor din Europa de Vest. Ne-au luat antibioticele pentru că este criză în UE first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Ce angajament are NATO în apărarea statelor baltice? Aceasta a fost întrebarea pe care Vladimir Putin a pus-o indirect, când avioanele de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian estonian săptămâna trecută. Poziția publică a NATO este fără echivoc: alianța formată din 32 de țări va apăra fiecare centimetru din teritoriul său, scrie analistul Gideon Rachman […] The post Flancul estic: Putin testează unitatea NATO first appeared on Ziarul National.
15:40
Plafonarea adaosului comercial, prelungită: soluțiile de compromis propuse de Nicușor Dan în coaliția de guvernare # National.ro
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsură care a generat tensiuni majore între partidele din coaliția de guvernare, urmează să fie prelungită, potrivit unor surse guvernamentale. Presiunile exercitate de PSD, susținut de UDMR, au dus la menținerea acestei măsuri, chiar dacă premierul Ilie Bolojan s-a opus inițial. Plafonarea adaosului comercial, între trei și șase […] The post Plafonarea adaosului comercial, prelungită: soluțiile de compromis propuse de Nicușor Dan în coaliția de guvernare first appeared on Ziarul National.
15:30
Pe banii, nervii și timpul nostru. Fără soluții. Cam în acest spațiu ne bălăcim în aste zile asistând la un ping -pong de știri dătătoare de coșmaruri. Fără încredere în decidenții chemați să ne protejeze. Cum traducem ceea ce ni se întâmplă? În primul rând, avem un Parlament în care coaliția are o majoritate confortabilă. […] The post Certuri, interese și țignale first appeared on Ziarul National.
15:20
Mult timp am fost învățați că creierul controlează totul, iar inima este doar o „pompă” care trimite sânge în corp. Dar cercetările moderne au schimbat radical această percepție: inima are propriul său sistem nervos complex, cu aproximativ 40.000 de neuroni, capabil să proceseze informații, să ia „decizii” locale și să trimită semnale către creier. Acest […] The post De ce inima are propriul „mic creier” – 40.000 de neuroni care comunică cu mintea ta first appeared on Ziarul National.
15:00
Diana Șoșoacă, vizată de acuzații grave: Parchetul cere ridicarea imunității în Parlamentul European # National.ro
Diana Șoșoacă vizată de acuzații grave se află în centrul unui scandal de proporții, după ce Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității sale pentru a putea continua ancheta penală. Europarlamentarul este suspectată de lipsire de libertate, ultraj și promovarea unor ideologii extremiste. Diana Șoșoacă vizată de acuzații multiple, inclusiv negarea Holocaustului Potrivit procurorilor […] The post Diana Șoșoacă, vizată de acuzații grave: Parchetul cere ridicarea imunității în Parlamentul European first appeared on Ziarul National.
