OTL: Programul Autobuzului turistic ȋn perioada 26 – 28 septembrie 2025

Chiar dacă România trece printr-o perioadă de „strâns cureaua”, Oradea nu renunță la cel mai mare festival al său, iar asta ridică întrebări. Chemat să explice cum se împacă austeritatea impusă de premierul Ilie Bolojan cu ediția din 2025 a FestiFall, care are un buget de 2,5 milioane lei, primarul Florin Birta a spus că Oradea nu are de ce să renunțe la organizarea acestei sărbători, pentru că niciodată n-a cerut bani de la Guvernul României pentru plata de salarii sau pentru evenimente.