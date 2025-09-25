Moşteanu, după CSAT: S-a completat cadrul legal cu metodologiile privind obiectivele apărate împotriva dronelor / Decizia privind doborârea dronelor şi a aeronavelor militare, la comandantul misiunii, în cazul aeronavelor civile, la ministru
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi, după şedinţa CSAT, că s-a completat cadrul legal cu metodologiile privind
NTT DATA Romania lansează Cybersecurity Now: "atacurile cibernetice au crescut exponențial în cantitate și complexitate"
NTT DATA Romania, parte a grupului global NTT DATA, anunță lansarea oficială a portofoliului de servicii integrate Cybersecurity
Sauna Fest durează 3 săptămâni și promite experiențe unice, în premieră pentru România (Therme)
Therme București, cel mai mare centru de wellness din Europa, anunță startul celei de-a 7-a ediții a Sauna
Pîslaru: Demisiile de la Hidroelectrica nu au fost o întâmplare; pe guvernanţă corporativă acest Guvern nu se mai joacă
Demisiile de la Hidroelectrica nu au fost o întâmplare, a afirmat, joi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ocolit spaţiul aerian al Franţei, în drumul spre SUA
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ales joi o rută de zbor neobişnuită spre New York, ocolind spaţiul aerian
Germania afirmă că Europa se află într-o "cursă a înarmării" privind dronele, menţionând ameninţarea rusă
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat joi că Berlinul şi Europa se află într-o "cursa a
Lucian Anghel: Statul este un partener esențial în dezvoltarea unei piețe de capital; Se mai pot lista pachete de acțiuni din Hidroelectrica și Romgaz, fără ca statul să piardă poziția de acționar majoritar
Bursa a progresat enorm în cei 30 de ani de la reînființare și are toate ingredientele necesare ca
Bogdan GRAMANSCHI, CFO Meta Estate Trust: Avem speranțe mari că, o dată cu planul de redresare economică a României, legea REIT va fi readusă în discuție, pentru că beneficiile ei sunt reale
"Randamentul unei investiții imobiliare se realizează la semnarea primului contract" Avem speranțe mari că, o dată cu planul
Nouă bănci europene importante – ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank și Raiffeisen Bank
George MUCIBABICI Jr., Raiffeisen Bank Romania: Există o discrepanță majoră între cerințele marilor investitori și capacitatea financiară și mărimea companiilor care au nevoie de finanțare prin Bursa de Valori București
Există o discrepanță majoră între cerințele marilor investitori și capacitatea financiară și mărimea companiilor care au nevoie de
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, găsit vinovat de asociere în scopul comiterii de infracţiuni
Fostul preşedinte al Franţei, Nicolas Sarkozy, a fost găsit vinovat de asociere în scopul comiterii de infracţiuni, joi,
Sergiu Oprescu: Îmi doresc ca Bursa de Valori București să continue să fie un motor de finanțare pentru companiile de stat sau private, un reper de încredere pentru investitori și un simbol al modernității economiei românești
Sergiu Oprescu, fost președinte al Bursei de Valori București, ne-a transmis un mesaj cu ocazia aniversării a 30
Studiu Investimental: Investitorii români caută echilibrul între siguranța oferită de titlurile de stat și oportunități oferite de acțiuni și ETF-uri
Comportamentul investitorilor români a suferit transformări în 2025, potrivit celui de-al patrulea studiu "Percepții despre investiții", comandat de
Paralela45 lansează oferta verii 2026 cu avantaje la plată și reduceri pentru rezervările de vacanțe în regim Early Booking
Paralela45 anunță programul de vacanțe pe zboruri directe pentru sezonul estival 2026 într-un roadshow desfășurat în zece orașe,
Stere Farmache: Bursa are ingredientele necesare, ca să facă un pas decisiv spre maturizare; BVB va trebui să devină un factor important pentru modernizarea României
Bursa are ingredientele necesare, ca să facă un pas decisiv spre maturizare, a spus Stere Farmache, fost președinte
Teodora Preoteasa: "Am reușit să recuperăm 100 de milioane de euro din fondurile PNRR, pe care le vom injecta în BID"
"Cu cât sprijinim BID acum și o ajutăm să crească, cu atât ne ajutăm pe noi in viitor,
Grupul MOL: Testele de capacitate ale oleoductului Adria au eșuat din cauza unor probleme tehnice
MOL și Janaf au efectuat săptămâna trecută mai multe teste comune asupra oleoductului Adria, dar cele mai recente
Cushman & Wakefield Echinox: Majoritatea marilor investiții imobiliare în derulare sunt construite pe foste platforme industriale, multe orașe din țară oferind încă astfel de oportunități
Bucureștiul continuă să fie lider la nivel național în transformarea fostelor platforme industriale, datorită dimensiunii pieței și a
Colliers: Transportul rutier de marfă din România a crescut cu 69% în zece ani, de trei ori peste ritmul Uniunii Europene
România a înregistrat cea mai mare creștere a volumului de marfă transportat din Uniunea Europeană. În 2023, firmele
Vasile Cosmin Turcu, numit președinte la Sinteza Oradea; Șerban Ionuț Turc, director general interimar
Vasile Cosmin Turcu a fost numit președinte la Sinteza Oradea, în locul lui Radu Pascu, care a renunțat
BERD a revizuit în scădere la 0,9% estimările privind creșterea economiei românești în acest an
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 0,9% prognoza de creștere a economiei
Banca Transilvania propune distribuirea de dividende suplimentare de 700 milioane de lei; Banca propune emisiuni de obligațiuni de 2 miliarde de euro
Acționarii Băncii Transilvania (TLV) au fost convocați, pe 28/29 octombrie, pentru a decide distribuirea de dividende de 700
BCE: Gospodăriile din UE ar trebui să păstreze acasă până la 100 euro de persoană
Gospodăriile din UE ar trebui să păstreze acasă numerar pentru situaţiile de urgenţă, sugerează un studiu publicat de
Radu Puiu, XTB: Investitorii au mai multă experiență decât vedeam în urmă cu câțiva ani; în momentul în care se observă anumiți factori de risc pe piață, investitorii îi tratează ca o oportunitate și nu neapărat ca un motiv de panică – video
Investitorii au mai multă experiență decât vedeam în urmă cu câțiva ani, acum observăm o acumulare de experiență destul
Alexandru CHIRILĂ, Acționar SAI Capital Point și CEO Profit Point: "Avem 18 milioane de români pe care trebuie să ne propunem să-i aducem în piețele de capital; dacă vrem să avem lichiditate, trebuie să lucrăm la cultura cetățenilor" – video
"Dacă vrem să avem o masă interesată de piețele de capital, trebuie să avem cât mai mulți români
POLITICO: În alegerile existenţiale din Republica Moldova pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia
Partidul pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS) al preşedintei Maia Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin critic
de Dan Pălăngean Dobânda medie pe termen lung pentru România a crescut ușor în august 2025 până la
Israel – super Sparta în Orientul Mijlociu contemporan?[1] – Corneliu PIVARIU
„Orientul Mijlociu este o regiune unde trecutul nu a trecut niciodată, unde istoria apasă asupra prezentului mai greu
Vicepremierul Tanczos Barna: Ajutoarele sociale trebuie regândite în ansamblu, pentru că sunt foarte multe persoane care ar fi apte de muncă, dar având ajutorul social se mulţumesc cu banii aceia şi nu au absolut niciun apetit pentru a veni şi a munci
Vicepremierul Tanczos Barna susţine regândirea sistemului de acordare a ajutoarelor sociale, arătând că, în timp ce România importă
Preşedintele chinez Xi Jinping susţine energia solară şi eoliană, în contradicţie cu Trump
După discursul pro-petrol şi energii fosile al lui Donald Trump din ziua precedentă, preşedintele chinez Xi Jinping a
Trump acuză "stânga radicală" de incitare la "violenţă" împotriva poliţiei de imigrare
Donald Trump, reacţionând miercuri la un atac soldat cu victime asupra unui centru de detenţie pentru migranţi din
Proiect de lege privind cooperarea cu Ucraina în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe agenda şedinţei Guvernului
Guvernul are pe agenda şedinţei de joi un proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Premierul israelian Netanyahu: Recunoaşterea Statului Palestina de către unele ţări "nu obligă cu nimic" Israelul
Recenta recunoaştere a Statului Palestina de către mai multe ţări europene, între care Franţa şi Belgia, "nu obligă
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii
Recunoaşterea Palestinei: Închiderea consulatului francez din Ierusalim ar fi o "eroare gravă" din partea Israelului (Macron)
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri că o posibilă închidere a consulatului francez din Ierusalim de către
Ascendia: Platforma de creare de conținut educațional, LIVRESQ, a fost selectată pentru a participa la prima serie EMEA a programului Google for Startups Growth Academy: AI for GovTech # Financial Intelligence
Google salută LIVRESQ de la Ascendia în cadrul programului său de accelerare „Growth Academy: AI for GovTech” București, […] The post Ascendia: Platforma de creare de conținut educațional, LIVRESQ, a fost selectată pentru a participa la prima serie EMEA a programului Google for Startups Growth Academy: AI for GovTech appeared first on Financial Intelligence.
ASF validează numirea Adelei Jansen ca membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al Eazy Asigurări # Financial Intelligence
Compania românească de asigurări își consolidează conducerea prin cooptarea unui nou membru în CA cu peste 25 de […] The post ASF validează numirea Adelei Jansen ca membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al Eazy Asigurări appeared first on Financial Intelligence.
Germania atrage talentele din India, după taxa de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B # Financial Intelligence
După anunţul preşedintelui Donald Trump privind introducerea unor taxe de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă H-1B, […] The post Germania atrage talentele din India, după taxa de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B appeared first on Financial Intelligence.
Lavrov şi Rubio au o întâlnire la ONU, după schimbarea radicală a poziţiei lui Trump privind Ucraina # Financial Intelligence
O întâlnire între ministrul rus de externe Serghei Lavrov şi secretarul de stat american Marco Rubio este în […] The post Lavrov şi Rubio au o întâlnire la ONU, după schimbarea radicală a poziţiei lui Trump privind Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
SUA confirmă taxe vamale de 15% la maşinile şi componentele auto din UE, începând cu 1 august # Financial Intelligence
Administraţia Trump a anunţat miercuri implementarea acordului comercial SUA-UE, confirmând reducerea taxelor vamale la maşinile şi componentele auto […] The post SUA confirmă taxe vamale de 15% la maşinile şi componentele auto din UE, începând cu 1 august appeared first on Financial Intelligence.
Type Nature: Piața suplimentelor alimentare din România ajunge la 726 de milioane de euro; 9 din 10 români au consumat cel puțin o dată suplimente alimentare # Financial Intelligence
Piața de suplimente alimentare din România va atinge în 2025 valoarea de 726 de milioane de euro, în […] The post Type Nature: Piața suplimentelor alimentare din România ajunge la 726 de milioane de euro; 9 din 10 români au consumat cel puțin o dată suplimente alimentare appeared first on Financial Intelligence.
Gheorghe Piperea, AUR: O taxă pe cifra de afaceri a companiilor foarte mari iese din competența Uniunii Europene # Financial Intelligence
O taxă pe cifra de afaceri a companiilor foarte mari, așa cum a propus Comisia Europeană pentru noul […] The post Gheorghe Piperea, AUR: O taxă pe cifra de afaceri a companiilor foarte mari iese din competența Uniunii Europene appeared first on Financial Intelligence.
Eurodeputații români din PPE consideră că premierul Bolojan a convins la Bruxelles și că a scăzut riscul suspendării fondurilor UE; Reproșuri din partea AUR că Guvernului nu au făcut public faptul că executivul UE a declanșat procedura de dialog structurat cu PE pentru suspendarea fondurilor # Financial Intelligence
Eurodeputații români din grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE) consideră că premierul român Ilie Bolojan […] The post Eurodeputații români din PPE consideră că premierul Bolojan a convins la Bruxelles și că a scăzut riscul suspendării fondurilor UE; Reproșuri din partea AUR că Guvernului nu au făcut public faptul că executivul UE a declanșat procedura de dialog structurat cu PE pentru suspendarea fondurilor appeared first on Financial Intelligence.
Bolojan: În perioada următoare vom veni cu o propunere pentru postul de vicepremier pentru reformă # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că în perioada următoare va face o propunere pentru postul de vicepremier […] The post Bolojan: În perioada următoare vom veni cu o propunere pentru postul de vicepremier pentru reformă appeared first on Financial Intelligence.
Ministerul Apărării din Finlanda a informat miercuri despre neutralizarea unui atac cibernetic anonim, lansat marţi seara, care i-a […] The post Finlanda: Un atac cibernetic a blocat site-ul Ministerului Apărării appeared first on Financial Intelligence.
Florin Cîțu: Schimbarea guvernului nu reduce deficitul atâta timp cât se adoptă aceleași măsuri socialiste ca în perioada 2022–iunie 2025. Dacă vrem reforme, obiectivul trebuie să devină bunăstarea românilor, nu supraviețuirea politicienilor # Financial Intelligence
Fostul premier Florin Cîțu critică actuala guvernare, acuzând-o că renunță parțial la propagandă, dar continuă să evite reformele […] The post Florin Cîțu: Schimbarea guvernului nu reduce deficitul atâta timp cât se adoptă aceleași măsuri socialiste ca în perioada 2022–iunie 2025. Dacă vrem reforme, obiectivul trebuie să devină bunăstarea românilor, nu supraviețuirea politicienilor appeared first on Financial Intelligence.
Premierul Bolojan: Voi rămâne în funcţie atât cât voi putea face ceva relevant # Financial Intelligence
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că va rămâne în funcţie atât timp cât va putea face ceva […] The post Premierul Bolojan: Voi rămâne în funcţie atât cât voi putea face ceva relevant appeared first on Financial Intelligence.
ANRE și ANAF semnează un protocol de colaborare pentru întărirea monitorizării piețelor de energie și creșterea disciplinei economice # Financial Intelligence
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au încheiat un […] The post ANRE și ANAF semnează un protocol de colaborare pentru întărirea monitorizării piețelor de energie și creșterea disciplinei economice appeared first on Financial Intelligence.
Bolojan: Trebuie să reducem excepţiile legate de pensionările anticipate/ Nu vârsta standard trebuie astăzi crescută în România, pentru că avem foarte multe excepţii şi sute de mii de români ies la pensie la o vârstă reală care este mult sub 60 de ani # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că trebuie reduse excepţiile legate de pensionările anticipate şi trebuie crescută vârsta de […] The post Bolojan: Trebuie să reducem excepţiile legate de pensionările anticipate/ Nu vârsta standard trebuie astăzi crescută în România, pentru că avem foarte multe excepţii şi sute de mii de români ies la pensie la o vârstă reală care este mult sub 60 de ani appeared first on Financial Intelligence.
Bolojan: La începutul săptămânii viitoare, Guvernul ar urma să aprobe rectificarea de buget # Financial Intelligence
La începutul săptămânii viitoare, cel mai târziu marţi, Guvernul ar urma să fie convocat într-o şedinţă extraordinară şi […] The post Bolojan: La începutul săptămânii viitoare, Guvernul ar urma să aprobe rectificarea de buget appeared first on Financial Intelligence.
