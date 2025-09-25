Un lider de sindicat a intrat în greva foamei în fața Ministerului Economiei
TeleM Iași , 25 septembrie 2025 15:20
Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul a intrat de ieri în greva foamei, în fața
• • •
Acum o oră
15:20
15:10
Un german căutat pentru o înșelăciune de 1,5 milioane de euro a fost depistat în Galați # TeleM Iași
Un barbat de 46 ani cu dubla cetatenie germano-americana a fost depistat ieri in Galati,
Acum 2 ore
15:00
Un biciclist de 53 de ani a fost rănit miercuri în județul Botoșani, pe drumul
15:00
Un barbat a fost retinut dupa 26 ani de la comiterea unei crime, comise in
14:50
Primarul Mihai Chirica a anunțat depunerea primului proiect european din cadrul noului exercițiu financiar POR
14:50
Ilie Bolojan a anuntat ca trebuie redusa durata ajutorului de șomaj considerând că perioada actuală
14:50
Botoșaniul a devenit centrul unei pregătiri speciale la care participă criminaliști, pirotehniști și structuri de
14:50
Guvernul a prelungit măsurile cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele
14:50
În 2024, regiunea de Nord-Est a României, incluzând județele Iași, Bacău, Vaslui, Botoșani și Suceava,
14:40
Campania electorală din Republica Moldova intră în linie dreaptă, cu doar câteva zile înainte de
14:30
Autostrăzile din Moldova, în special rutele Pașcani – Suceava – Siret și Pașcani – Iași
Acum 4 ore
12:40
Constructorul român Dorinel Umbrarescu lucrează pe toate cele 3 loturi ale tronsonului de autostradă Focșani
12:20
Canotorii din zona Moldovei rămân cei mai tari. Aur și argint pentru România la Campionatele Mondiale din Shanghai # TeleM Iași
Zona Moldovei își consolidează statutul de pepinieră a celor mai talentați canotori români. La Campionatele
12:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în plin context de austeritate, Ministerul Afacerilor Interne va
Acum 6 ore
11:10
Italia și Spania trimit în sprijin nave militare după ce o flotilă cu ajutoare pentru Gaza a fost atacată între Creta și Tunis # TeleM Iași
Italia și Spania au anuntat că trimit nave pentru a ajuta o flotilă care a
10:40
Ilie Bolojan avertizează asupra mimării reformei administrative oferind exemplul unei fuziuni a două instituții de stat care a crescut numărul de angajați în loc să-l scadă # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a vorbit deschis despre reforma administrației și despre necesitatea reducerii cheltuielilor structurale
10:20
Comisarii de la Garda de Mediu Iași și Suceava au fost instruiți cum să depisteze depozitele ilegale de deșeuri cu drona # TeleM Iași
Garda Națională de Mediu – Comisariatul General a organizat la Vama, Suceava, o sesiune națională
10:10
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova și unul dintre cei mai controversați
Acum 8 ore
10:00
BerbecÎn această săptămână, Berbecii vor simți o energie puternică care îi va ajuta să își
09:50
Iașul nu tratează prioritar problema traficului și depune proiecte pe fonduri europene pentru spații verzi și clădiri # TeleM Iași
Primarul Mihai Chirica a anunțat depunerea primului proiect european din cadrul noului exercițiu financiar POR
09:50
Interiorul este aproape finalizat se lucrează la ultimele icoane din mozaic ale sfinților canonizați anul
09:50
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește fermierilor că până cel târziu la data
09:40
Nuclearelectrica și sindicatul bancar condus de J.P. Morgan au semnat două acorduri de finanțare în
09:40
De la 1 octombrie, managerii de spitale vor publica online indicatori de performanţă şi date financiare # TeleM Iași
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că, de la 1 octombrie, managerii de spitale vor fi
09:30
Intervin pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă),
09:30
Congresul PSD va avea loc în această toamnă, în următoarele săptămâni, fără dubiu, a declarat,
09:20
Fermierii pot depune online, începând de joi, 25 septembrie, cererile pentru decontarea primelor de asigurare
09:20
E-mailuri de amenințare primite de Colegiul Național “Petru Rareș” și Școala Gimnazială “Elena Cuza” Piatra Neamț # TeleM Iași
DIICOT a anunțat că a fost deschis un dosar penal cu privire la acte de
09:10
Flăcările au fost observate de un vecin, care a sunat imediat la 112 pentru a
09:00
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 2 Roman-Bacău, în apropierea
Acum 24 ore
17:00
Ilie Bolojan despre sectoarele din A7 și A8 care traversează Iașul: „Sper ca aceste două proiecte să rămână în programul SAFE!” # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a prezentat concluziile vizitei de lucru la Bruxelles, unde a participat la
16:50
Lotul 1 al autostrăzii Focșani – Bacău, în grafic să fie deschis până la finalul anului # TeleM Iași
Potrivit directorului CNAIR, Cristian Pistol, pe cei aproximativ 36 km ai lotului Focșani-Domnești Târg constructorul
16:20
Decizie amânată în dosarul avocatului acuzat că și-a ucis iubita însărcinată — pronunțarea va avea
Ieri
15:40
Trotinetele electrice de închiriat vor dispărea de pe străzile din Piatra-Neamț, după ce municipalitatea a
14:40
Un proiect dedicat femeilor diagnosticate cu cancer de sân aduce sprijin real în comunitățile vulnerabile
14:30
Grădinița Miroslava a inaugurat astăzi „Căsuța din Copac", un spațiu educațional inedit, construit chiar în
14:10
FC Botoșani a câștigat amicalul disputat astăzi împotriva celor de la Politehnica Iași, scor 3-2.
13:40
Conducere nouă la Spitalul Județean Suceava. Plecată de la Iași, Laura Stătescu va fi director medical # TeleM Iași
În această după-amiază, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a desemnat-o pe Larisa Blanari, fostă
13:30
Au fost montate indicatoare noi de circulatie in intersectia de la Lidl Nicolina. In vederea
13:00
În aceste momente, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu"
12:30
PSD va vota în unanimitate împotriva moțiunii AUR după ce Ilie Bolojan a promis autorizația pentru hidrocentrala Pașcani # TeleM Iași
Sorin Grindeanu a anuntat ca parlamentarii PSD vor vota impotriva motiunii AUR la adresa ministrului
12:00
Femeia care a murit în accidentul de aseară din zona Lețcani era din comuna botoșăneană Tudora. Copilul ei, cu sindromul Down a ajuns la spital # TeleM Iași
In accidentul cumplit de aseara dintre Letcani si Podu Iloaiei si-a pierdut viata o femeie
11:30
Emailuri de amenințare primite de școli și spitale din Iași. Un tânăr este audiat în Capitală # TeleM Iași
Mai multe institutii din judetul Iasi au primit mailuri de amenintare. Potrivit Politiei Romane, valul
11:10
Mai mulți deputați PSD din zona Moldovei amenință că vor vota moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu dacă nu deblochează proiectul hidrocentralei Pașcani # TeleM Iași
Deputatul PSD de Botosani, Marius Budai a amenintat ca ar putea vota pentru motiunea AUR
10:30
Compania ieșeanului Iulian Dascălu investește 29 milioane de euro în bioremedierea a 38 de hectare contaminate din centrul Constanței # TeleM Iași
Compania IULIUS, alături de o echipă multidisciplinară de experți de mediu, a demarat cel mai amplu
09:40
Primul meci, prima victorie pentru Sorana Cîrstea la Beijing! Românca a trecut fără probleme de
09:10
Consiliul Judetean Iași va prelua mai multe suprafețe de la Miroslava, Ciurea și Municipiul Iași pentru supralărgirea drumului capăt CUG – Lunca Cetățuii # TeleM Iași
Mai multe suprafete din Miroslava, Ciurea si Municipiul Iasi vor fi preluate de Consiliul Judetean,
08:50
Iașul găzduiește prezentarea noului autobuz urban Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell, parte a roadshow-ului național Daimler
08:40
Tot Bucureștiul a fost afectat aseară de fumul degajat după incendiul de la depozitul Antefrig # TeleM Iași
Întreg Bucureștiul a fost afectat aseară, de degajările de fum provocate de un incendiu violent
07:20
Liderii coaliției de guvernare au decis la Palatul Victoria prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele
