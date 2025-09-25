Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană, refuză. „Cam asta trebuie să știți despre NATO”
Digi24.ro, 25 septembrie 2025 15:20
Lituania nu dispune de avioane de vânătoare proprii și are doar un sistem de apărare aeriană fragmentat, ceea ce face ca apărarea spațiului său aerian să fie lăsată în grija aliaților săi din NATO.
• • •
Acum 15 minute
15:50
Ministerul Apărării a rămas fără bani de pensii și salarii. Când se va debloca situația (surse) # Digi24.ro
Ministerul Apărării nu mai are bani suficienți pentru a plăti pensiile și salariile până la finalul acestui an, au declarat surse politice pentru Digi24. Situația ar urma să fie rezolvată după rectificarea bugetară, când o parte din bani vor fi mutați de la investiții.
15:50
Momentul în care valurile taifunului Ragasa sparg ușile din sticlă ale unui hotel din Hong Kong # Digi24.ro
Super-taifunul Ragasa a făcut ravagii în Hong Kong, unde un val uriaș de apă a distrus ușile din sticlă ale hotelului Fullerton Ocean Park din Aberdeen, inundând imediat recepția, conform Daily Mail.
Acum 30 minute
15:40
Un bărbat acuzat că a violat şi ucis o bătrână în Tulcea a fost prins după 26 de ani de la crimă # Digi24.ro
Procurorii de la Parchetul General au reţinut un bărbat acuzat că, în urmă cu 26 de ani, a violat şi ucis o bătrână în vârstă de 75 de ani, într-un sat din judeţul Tulcea.
15:40
Comisia Europeană a autorizat comercializarea unui medicament pentru tratarea bolii Alzheimer în stadii incipiente # Digi24.ro
Comisia Europeană a aprobat comercializarea medicamentului Kisunla, destinat tratării stadiilor incipiente ale bolii Alzheimer. Potrivit instituției, tratamentul poate încetini evoluția problemelor cognitive și funcționale la anumiți pacienți, pe baza evaluării pozitive a Agenției Europene pentru Medicamente.
15:40
Serviciul de emitere rovinietă şi peaj prin SMS ar putea funcţiona cu întreruperi, vineri # Digi24.ro
Serviciul de emitere rovinietă şi peaj prin SMS ar putea funcţiona cu întreruperi vineri, ca urmare a lucrărilor de upgradare a infrastructurii de comunicaţii cu operatorii de telefonie mobilă, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Acum o oră
15:30
O platformă online propune rușilor interesați de obținerea cetățeniei române servicii care le garantează un buletin și un pașaport românesc, totul „începând doar de la două mii de euro”
15:20
Acum 2 ore
15:00
Șapte din nouă „limite planetare” au fost depășite: oceanele devin mai acide. Cercetătorii trag un semnal de alarmă # Digi24.ro
Nivelul acidităţii oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosisteme stabile şi durabile, anunţă un institut de cercetare, care conchide că şapte dintre cele nouă „limite planetare” au fost astfel depăşite.
14:50
Un senator rus recunoaște că Ucraina domină războiul cu drone, iar frontul se află într-un impas. „Avansăm cu costuri colosale” # Digi24.ro
Un senator rus din Ucraina ocupată a recunoscut că Moscova pierde teren în războiul cu drone și că războiul său împotriva Kievului a ajuns într-un impas.
14:50
Decizii privind doborârea aeronavelor care încalcă spațiul aerian al României. Anunțul ministrului Apărării după ședința CSAT # Digi24.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat, joi, la Palatul Cotroceni, că în ședința CSAT a fost completat cadrul metodologic de aplicare a legislației privind doborârea dronelor și avioanelor militare cu pilot care încalcă spațiul aviatic european.
14:40
Exercițiu de amploare, cu peste 500 de militari români și străini. Apelul autorităților la populație: „Nu intrați în panică!” # Digi24.ro
Un exercițiu de amploare se desfășoară în Dâmbovița: peste 500 de militari români și străini participă la simulări tactice și scenarii cu situații de criză. Autoritățile fac apel la populație să nu intre în panică, pentru că totul face parte dintr-un exercițiu de pregătire.
14:40
„Aripile Sionului” au evitat țările europene în drumul spre SUA. Premieră pentru avionul care l-a dus pe Netanyahu în New York, la ONU # Digi24.ro
Pentru prima dată, avionul prim-ministrului israelian și-a extins ruta de zbor către SUA, ocolind spațiul aerian european. În călătoriile anterioare, avionul a survolat mai multe țări europene, dar de data aceasta oficialii responsabili cu plănuirea zborului au decis să adauge câteva sute de kilometri la ruta de zbor și să se survoleze Marea Mediterană, scrie Haaretz.com.
14:40
O femeie de 75 de ani a fost arestată după ce a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani # Digi24.ro
O femeie de 75 de ani a fost arestată după ce a mărturisit că a păstrat cadavrul fiicei sale într-un aparat frigorific de mari dimensiuni timp de două decenii. Poliția a confirmat că bătrâna s-a prezentat la secție împreună cu un membru al familiei și a declarat că trupul, aparținând fiicei sale născute în 1975, se afla ascuns în locuința ei din Tokyo.
14:30
Zelenski sugerează că Ucraina va ținti centrele de putere din inima Rusiei: „Trebuie să-și găsească adăposturi antiaeriene” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un avertisment pentru oficialii de la Kremlin. Potrivit lui, oficialii ruși ar trebui să se asigure că știu unde se află cel mai apropiat adăpost antiaerian.
14:30
Patru pădurari condamnați pentru furt de lemne, concediați din Romsilva. Minister: Astfel de angajați au rămas ani de zile în funcții # Digi24.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă, joi, că patru pădurari condamnaţi definitiv pentru furt de lemne din Ocolul Silvic Cărbunești şi Ocolul Silvic Motru, unii chiar de două ori, au fost concediaţi din Romsilva.
14:10
Lista alimentelor de bază pentru care este plafonat adaosul comercial până la 31 martie 2026 # Digi24.ro
Guvernul a adoptat joi ordonanța de urgență prin care prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru o perioadă de șase luni, până la 31 martie 2026. Într-un comunicat de presă, Palatul Victoria precizează că decizia are în vedere garantarea accesului populaţiei, respectiv al persoanelor defavorizate/cu venituri reduse, la produsele de bază şi protejarea consumatorul final.
Acum 4 ore
13:20
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei: „Obiectivul meu este să pun capăt războiului” # Digi24.ro
În cadrul unui interviu acordat „The Axios Show”, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că nu are de gând să conducă țara în timp de pace. Liderul de la Kiev a spus că va solicita parlamentului ucrainean să organizeze alegeri dacă se va ajunge la un armistițiu.
13:10
A distrus cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri din Craiova, supărat că a pierdut banii. Momentul a fost surprins de camere # Digi24.ro
Un bărbat de 41 de ani din Craiova a pierdut bani la păcănele și, supărat fiind, a distrus aparatele din respectiva sala de jocuri. El a fost reținut pentru 24 de ore.
13:10
Câți ani de închisoare riscă oligarhul Plahotniuc în dosarul „jaful secolului”. Anunțul procurorilor moldoveni # Digi24.ro
După ce a fost adus în joi dimineață în Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc a fost reținut și plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Procurorul anticorupție, Alexandru Cernei, a precizat că, odată cu reținerea, au intrat în vigoare toate cele patru mandate de arest preventiv emise anterior pe numele acestuia, iar termenul de 30 de zile de arest a început să curgă din momentul perfectării procesului-verbal.
13:10
Ilie Bolojan, după prelungirea plafonării adaosului comercial: Intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung # Digi24.ro
Guvernul a decis, în şedinţa de joi, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026. Măsura a iscat aprinse discuţii în coaliţia de guvernare. Deşi a acceptat punctul de vedere al PSD, care a insistat ca măsura să fie prelungită, premierul Ilie Bolojan a transmis că „intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung”.
13:00
13:00
Plafonarea prețului la apa îmbuteliată în gări și aeroporturi. Bogdan Chirițoiu: Avem o investigație la Aeroportul „Otopeni” # Digi24.ro
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a comentat, joi, la Digi24, propunerea legislativă a USR privind plafonarea prețului apei îmbuteliate în recipiente de 500 ml în aeroporturi, benzinării, stațiile de metrou sau gări, la 3 lei. „E clar că e o problemă că oamenii sunt ținuti multe ore într-un spațiu unde n-au alternative”, spune Chirițoiu. Acesta spune că va analiza inițiativa și a mai precizat că există o investigație împotriva Aeroportului Otopeni.
12:50
„Ce frumos ard!” Ucraina susține că a distrus două avioane rusești An-26 și două stații radar în Crimeea. Imagini cu operațiunea # Digi24.ro
Serviciul ucrainean de informații militare (HUR) a anunțat, joi, că a distrus două avioane de transport rusești An-26 și două stații radar într-un atac cu drone în Crimeea ocupată și a publicat imagini cu operațiunea, relatează Kyiv Independent.
12:40
Păstrați în casă bani cash în bancnote de valoare mică aceasta este recomandarea Băncii Centrale Europene pentru situații de criză, atunci când metodele digitale de plată nu mai funcționează, informează Digi24.
12:40
Rihanna a născut o fetiță, al treilea copil cu A$AP Rocky. Artista a dezvăluit numele și a publicat primele imagini # Digi24.ro
Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară și a născut prima ei fetiță. Rocki Irish Mayers s-a născut pe 13 septembrie, anunțul fiind făcut pe Instagram, unde artista a publicat o fotografie cu bebelușa și o pereche de mănuși de box roz în miniatură. Rihanna și A$AP Rocky mai au împreună doi băieți, Riot și RZA.
12:30
Experți chinezi au ajutat Rusia să creeze drona de atac Garpiya-3, o copie a Shahed, dezvoltată de producătorul IEMZ Kupol (Reuters) # Digi24.ro
Experți chinezi în drone au zburat în Rusia pentru a efectua lucrări de dezvoltare tehnică a dronelor militare la un producător de armament deținut de stat, aflat sub sancțiuni occidentale, potrivit a doi oficiali europeni din domeniul securității și documentelor consultate de Reuters.
12:30
Șeful Concurenței critică prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. „Să avem planul B, să nu intram în criză” # Digi24.ro
Președintele Consiliului Concurenței (CC) a criticat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, pentru încă șase luni, prin ordonanță de urgență emisă de Guvern. Bogdan Chirițoiu a spus, în direct la Digi24, că prelungirea vine cu două probleme: una de legalitate, pentru că o astfel de msură ar trebui să fie temporară, iar prelungirea ei ridică întrebări privind acest caracter temporar, iar a doua problemă șine de efectele asupra pieței, care se adaptează și crește prețurile la alte produse pentr a-și menține marja de profit. Șeful CC a spus că principala problemă privind creșterea prețurilor o constituie inflația, cauzată de deficitul bugetar excesiv.
12:20
Identitatea „femeii în roz”, descoperită la 20 de ani după moartea sa în Spania. Ce se știe despre Liudmila Zavada # Digi24.ro
O femeie al cărei cadavru a fost găsit în Spania în urmă cu mai bine de două decenii a fost identificată în urma unei campanii internaționale. Joi, 24 septembrie, victima a fost identificată ca fiind Liudmila Zavada, o rusoaică de 31 de ani.
12:20
Nicolas Sarkozy a fost condamnat la Paris pentru conspirație criminală într-un caz de mare amploare, fiind acuzat că ar fi acceptat finanțare ilegală pentru campania electorală din partea lui Gaddafi, liderul Libiei, dar a fost achitat de acuzațiile de deturnare de fonduri publice și corupție.
12:10
Sore: Dacă ne am păstra optimismul și ne am redescoperi blândețea, empatia, lumea poate chiar ar deveni mai bună și fără ură # Digi24.ro
De la copilul care cucerea publicul cu Lala Band, la mama care își învață fiica să își prețuiască unicitatea, Sore știe ce înseamnă să crești în lumina reflectoarelor și să te lovești de răutăți gratuite. În interviul pe care ni l-a acordat în campania “Împreună, fără ură” artista spune că doar prin respect și empatie putem construi o societate sănătoasă.
Acum 6 ore
12:00
De ce se răcește vremea brusc în România: explicații de ultimă oră de la Florinela Georgescu # Digi24.ro
Vremea s-a schimbat radical după o vară prelungită, iar temperaturile au început să scadă accentuat în mai multe regiuni ale țării. Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat în direct la Digi24 care sunt cauzele și cât va dura acest episod.
11:50
Ucraina a dobrât un bombardier rusesc Su-34 care arunca bombe ghidate în regiunea Zaporojie # Digi24.ro
Forțele aeriene ucrainene au raportat doborârea unui bombardier rus Su-34 care arunca bombe ghidate în regiunea Zaporojie în dimineața zilei de 25 septembrie.
11:40
Operațiunea „samurai”: strategia Guvernului de a micșora datoria publică. Florin Cîțu: Doar o va împinge către generațiile viitoare # Digi24.ro
În planul Guvernului de a micșora datoria publică intră și operațiunea „samurai”. Executivul condus de Ilie Bolojan încearcă să rostogolească împrumuturile statului, pentru a avea mai puțin de plătit în următorii trei ani. Astfel, la finele anului vrea să lanseze emisiuni și operațiuni de răscumpărare a obligațiunilor din euro în yeni cu maturități mai lungi. Fostul premier și ministru al Finanțelor Florin Cîțu a declarat, joi, la Digi24, că prin acest plan Guvernul „doar va împinge datoria către generațiile viitoare, la dobânzi mari”.
11:30
Peste jumătate dintre români au animale de companie. Ce preferă între câini și pisici (sondaj INSCOP) # Digi24.ro
Peste jumătate dintre români (57,1%) au animale de companie, arată sondajul BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1-9 septembrie 2025. Câinii sunt cei mai populari, urmați de pisici, iar principalele motive pentru a avea animale sunt afecțiunea și compania, siguranța și protecția sau responsabilizarea copiilor, explică Remus Ștefureac, director INSCOP Research.
11:10
Numărul deceselor cauzate de cancer ar urma să crească semnificativ până în 2050. Cele mai frecvente și cele mai mortale (studiu) # Digi24.ro
Numărul deceselor cauzate de cancer a crescut vertiginos la nivel mondial într-un sfert de secol şi ar putea depăşi cifra de 18,5 milioane până în 2050, conform estimărilor unui studiu important publicat joi, care face apel la îmbunătăţirea prevenţiei şi a tratamentului, în special în ţările mai puţin prospere, transmite AFP, scrie Agerpres.
11:10
Călugări români, decedați într-un accident de funicular produs în Sri Lanka
10:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 25 septembrie 2025, două atenționări meteo de tip cod galben de vânt. În plus, o informare meteo de răcire accentuată a intrat astăzi în vigoare.
10:50
Madrid a introdus în circulație primul autobuz autonom fabricat în Spania, cu 12 locuri, testat în parcul Casa de Campo. Vehiculul, care circulă gratuit până la 24 octombrie, face parte dintr-un proiect-pilot al Companiei Municipale de Transport și al Centrului Tehnologic Auto din Galicia, menit să testeze în condiții reale de trafic mobilitatea viitorului și să ofere o soluție la deficitul de șoferi profesioniști care afectează tot mai multe orașe europene, informează Euronews.
10:50
Ministerul Fondurilor Europene desfășoară un proiect de inteligență artificială cu bani din PNRR. Explicațiile lui Dragoș Pîslaru # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că instituţia pe care o conduce derulează un proiect de implementare a inteligenţei artificiale care să îi sprijine pe cei care vin în contact cu ministerul, în aşa fel încât cei care accesează fonduri europene să poată fi asistaţi de inteligenţa artificială în procesul de completare a documentelor necesare accesării fondurilor europene.
10:40
Portretul lui Joe Biden de la Casa Albă, înlocuit cu o mașină automată de semnat, într-un video publicat pe X de administrația Trump # Digi24.ro
Casa Albă a dezvăluit o galerie de portrete ale foştilor preşedinţi în care portretul lui Joe Biden a fost înlocuit cu o fotografie a unei maşini de semnat - „autopen” -, o ilustrare a ironiilor şi atacurilor lui Donald Trump la adresa predecesorului său, relatează AFP.
10:30
Înșelătorie cu criptomonede: 5 persoane au fost arestate pentru furtul a 100 de milioane euro. Descinderi în 5 țări, inclusiv România # Digi24.ro
Descinderi în cinci țări europene, printre care și România, pentru destructurarea unei rețele care a furat 100 de milioane de euro. Infractorii au păcălit sute de oameni să investească în criptomonede, iar pentru asta s-au folosit de un sistem complex.
10:30
Noi detalii despre extrădarea lui Horațiu Potra. Ministrul Justiției explică ce urmează după reținerea în Dubai # Digi24.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a vorbit joi, în direct la Digi24, despre extrădarea lui Horațiu Potra, reținut în Dubai alături de fiul său și de o altă rudă. Oficialul a precizat că România „așteaptă confirmarea oficială din partea autorităților din Emiratele Arabe Unite” pentru a putea continua procedura. „Obiectivul este să punem în executare un mandat emis de autoritățile din România”, a subliniat Marinescu, explicând că următorul pas îl reprezintă prezentarea celor reținuți în fața unui judecător din Emirate, care se va pronunța asupra solicitării de extrădare.
10:30
Seulul a dezvăluit cantitatea „enormă” de uraniu pe care o are Coreea de Nord pentru armele sale nucleare. „Cu 5-6 kg faci o bombă” # Digi24.ro
Coreea de Nord ar deține până la două tone de uraniu puternic îmbogățit, a declarat joi ministrul unificării din Coreea de Sud.
10:20
Europa League. Go Ahead Eagles – FCSB, diseară de la 19:45. Ce șanse are echipa lui Gigi Becali să treacă mai departe # Digi24.ro
În această seară, de la ora 19:45, FCSB debutează în grupele Europa League prin partida împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles. Meciul va fi transmis de DigiSport1.
10:20
Vladimir Plahotniuc a ajuns, încătușat, la Chișinău. Oligarhul acuzat de „jaful secolului” în R. Moldova a fost extrădat de Grecia # Digi24.ro
Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău, după ce a fost extrădat de Grecia. Oligarhul este principalul suspect în „jaful secolului”, adică furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean în 2014. El a fost reținut pe data de 22 iulie pe aeroportul din Atena, împreună cu un fost deputat, în timp ce se pregăteau să zboare spre Dubai.
10:10
Incendiul de la depozitul din Sectorul 2, care a poluat aerul din Capitală marți noapte, a fost stins # Digi24.ro
Pompierii anunţă, joi dimineaţă, că au reuşit stingerea incendiului de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, unde focul a pornit de marţi seară şi s-a extins pe mai mult de 7.000 de metri pătraţi.
Acum 8 ore
10:00
Echipa feminină de dublu rame - Simona Radiș și Magdalena Rusu - a luat medalia de aur la Campionatele Mondiale de la Shanghai.
09:50
Europa League. Go Ahead Eagles – FCSB, diseară de la 21:45. Ce șanse are echipa lui Gigi Becali să treacă mai departe # Digi24.ro
În această seară, de la ora 19:45, FCSB debutează în grupele Europa League prin partida împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles. Meciul va fi transmis de DigiSport1.
09:40
Tânărul suspectat că a trimis amenințări cu masacru școlilor, internat la psihiatrie la Spitalul Obregia din Capitală # Digi24.ro
Adolescentul de 17 ani suspectat că a expediat sute de mesaje de amenințare cu masacre către școli și spitale din România a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, în secția de minori. Decizia vine după ce tânărul a fost audiat timp de opt ore și lăsat inițial liber, în timp ce anchetatorii continuă perchezițiile informatice pentru a stabili dacă a avut complici.
09:10
LOTO - Joi, 25 septembrie 2025: Report de peste 6,73 milioane de euro la 6/49. La Joker sunt în joc aproape 6,5 milioane de euro # Digi24.ro
Joi, 25 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 21 septembrie, Loteria Română a acordat peste 29.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,33 milioane de lei.
