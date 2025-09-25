John Lennon, după destrămarea The Beatles. Fiul celebrului artist face dezvăluiri despre tatăl său. „Voia să meargă mai departe. În mintea lui relaţia lui cu mama mea era catalizatorul”

09:10

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea susţine că fotografiile care i s-au făcut la Paris, în care ea apare alături de procurorul-şef al DIICOT din acea perioadă, Alina Bica, şi care au fost publicate în 2014, ar fi fost făcute cu implicarea serviciilor secrete din România, dar şi cu sprijinul serviciilor franceze.