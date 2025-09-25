Cutremur la naționala de handbal Florentin Pera a demisionat din funcția de selecționer, cu două luni înainte Mondial. Ce haos creează decizia lui

15:30

Hasan Cavusoglu (61 de ani), președintele lui Alanyaspor, a oferit un răspuns în legătură cu acuzațiile de noncombat apărute după meciurile cu Galatasaray. Echipa la care joacă Ianis Hagi (26 de ani) se pregătește de un nou duel cu campioana Turciei, pe 26 septembrie.